Два «неуда», не считая «пляжников». Итоги года в волейболе

Как здорово всё начиналось…
Лишь один вопрос был задан при подведении итогов провального олимпийского сезона-2015/2016 на декабрьской отчётной конференции Федерации волейбола России. Любопытно, что прозвучал он из уст мэтра Николая Семёновича Карполя. Выдающийся тренер просил разъяснить, почему наша лучшая мужская пара в пляжном волейболе финишировала на четвёртом месте, как и мужская команда в классическом варианте игры, но первая при этом получила удовлетворительную оценку за своё выступление в Рио-де-Жанейро, а вторая — неудовлетворительную? Интерес естественный, но легко объяснимый: наши «пляжники» заняли в Бразилии четвёртое и два пятых места, что произошло впервые в истории выступления россиян на Олимпийских играх в этом виде волейбола. А должны были по всем показателям стоять на пьедестале, если бы не очевидно предвзятое судейство, о чём я писал и в репортажах из Рио-де-Жанейро, да и по итогам выступления мастеров игр на песке. Отечественные тренеры сумели подвести наши пары в самом лучшем состоянии к главному старту. Это и позволило выступить более чем достойно.
Однако для олимпийских чемпионов Лондона-2012 позиция рядом с пьедесталом — несомненный шаг назад. Неудивительно, что выступление и мужской, и женской сборной заслужило оценку неудовлетворительно. Её выставил президиум ВФВ, её же подтвердили делегаты отчётной конференции и члены Наблюдательного совета Федерации.
→ Пляжный беспредел. Как судьи и хозяева отобрали у России финал
А вспомните, как здорово начинался олимпийский год. После неудачи обеих наших классических сборных на Кубках мира в Японии в сентябре 2015-го, где проходил первый этап олимпийского отбора, предстояла вторая попытка прорваться на Игры на континентальном турнире. Задача гораздо более трудная для решения, чем на Кубке мира: во-первых, в первом случае олимпийскую лицензию получали две команды, а во втором — только победитель; во-вторых, в европейском квалификационном турнире принимали участие практически лучшие сборные континента, исключая итальянцев у мужчин и сербок у женщин, уже получивших заветный пропуск в Бразилию ещё в Японии. Соревнования проходили в первую декаду января почти одновременно в Анкаре и Берлине и завершились убедительной победой российских команд. Первая задача была выполнена, и можно было спокойно спланировать подготовку к главному событию четырёхлетия. Не знаю, что было в Анкаре, но в Берлине после победы в финале над французами Владимир Алекно во всеуслышание заявил, что в числе главных претендентов на поездку на Игры будут рассматриваться в первую очередь те, кто добыл это право в германской столице.
Олимпийский состав определяли до последнего
Я внимательно следил за всеми этапами подготовки, ещё в мае наблюдал за тренировками команд Алекно и Юрия Маричева в анапском центре «Волейград». Видел, с каким приподнятым настроением готовились кандидаты в сборные, понимая при этом, что в Рио-де-Жанейро поедут далеко не все из занимавшихся, только по 12 человек: именно столько игроков можно было включать в олимпийскую заявку. При этом первые потери у мужчин случились уже на первом этапе, ещё до начала игровых занятий: вынужден был уехать со сборов в «Волейграде» Юрий Бережко, один из героев берлинского финала, да так больше в стане национальной команды и не появился. Получил травму Максим Михайлов и пропустил почти весь турнир Мировой лиги. Не мог набрать надлежащую форму после пропуска многих матчей чемпионата страны Дмитрий Мусэрский. В конце концов были отправлены домой и Дмитрий Ковалёв, и Мусэрский, и Тарас Хтей, и Лукаш Дивиш. И всё равно до самого отъезда главный тренер не мог определиться с составом: даже экипировались не 12 игроков, а 15. В итоге в Рио-де-Жанейро не оказалось тех двух динамовцев — Бережко и Александра Маркина (он отсутствовал совсем по иной причине — из-за пресловутого мельдония; это была перестраховка не столько ВФВ, сколько ФИВБ, ведь с парня были сняты все обвинения), которые с Сергеем Гранкиным во многом и решили исход решающего декабрьского матча против французов.
→ Алекно: не мог смотреть на бой со стороны, как Наполеон
А уж что накрутил, выбирая олимпийскую дюжину, Юрий Маричев, вообще не поддаётся здравому смыслу. В отборочном турнире принимали участие два связующих игрока — Екатерина Косьяненко и Евгения Старцева. Но на предолимпийский сбор приглашается ещё и опытная Марина Шешенина. При этом на Гран-при выезжали все три связки и ещё три диагональные, включая Наталью Малых. Но после финала турнира в Бангкоке Наталью Малых и Старцеву с Шешениной отправляют домой, а заодно и Ксению Ильченко, которая сыграла на всех важных турнирах, получила золото чемпионата Европы. Зато в срочном порядке получают вызов в сборную Ирина Воронкова, перед этим отчисленная из команды, и связующая Вера Ветрова, не игравшая ни в каких крупных соревнованиях последних лет.
Новые тренеры уже не будут иметь такую свободу выбора состава — утверждать кандидатов в сборные и участников предстоящих соревнований вместе с ними будут отныне специалисты экспертного совета ВФВ.Как ошибались тренеры
Тренерская чехарда в женской сборной продолжалась и в ходе олимпийского турнира: даже четвертьфинальный матч с сербками тренер почему-то начинал с Ветровой, а не с Косьяненко. Почему? Сам не мог объяснить. И счёт той первой партии с участием не готовой к игре на таком уровне связки — 9:25 — как нельзя лучше характеризует совершенную ошибку. Вторую Олимпиаду подряд наши женщины не могут преодолеть четвертьфинальный барьер. Но в Лондоне хотя бы была упорнейшая борьба…
→ Клеймо на все времена. 9:25 против сербок
Полагаю, что и ошибки Алекно, которые тренер признал, сыграли свою роль в итоговом результате мужской команды. Надежда, что Михайлов, наш ведущий диагональный, наконец-то продемонстрирует присущий ему агрессивный волейбол в Рио-де-Жанейро себя не оправдала. Сегодня Максим хорош — спору нет. Но в августе в Бразилии тренер опаздывал с его заменой. В частности, в бронзовом матче с американцами. Трудно сказать, как бы выглядел в столь непростой ситуации Константин Бакун, но он всё-таки заслуживал большего доверия руководства сборной. Ну и американцы просто перехитрили наших, выпустив ветерана Рида Придди, который почти не появлялся на площадке по ходу турнира. Россияне, похоже, к такому повороту событий готовы не были. И мастеровитый, хорошо знающий россиян и российский волейбол американец провёл едва ли не лучший свой матч в карьере за сборную, чуть ли не в одиночку переиграв всех наших опытных и молодых олимпийцев.
→ Перестройку надо начинать уже сегодня. Итоги Рио для мужской сборной
Имена будущих главных не объявлены. По слухам, команды должны возглавить Владимир Кузюткин и Сергей Шляпников, специалисты достойные, но совершенно разные.Выводы сделаны, акценты расставлены, оценки выставлены. Но что будет дальше, сказать не берусь. Понимаю, что новые тренеры уже не будут иметь такую свободу выбора состава — утверждать кандидатов в сборные и участников предстоящих соревнований вместе с ними будут отныне специалисты экспертного совета ВФВ. Разумеется, коллективная порука ни в коей мере не снимает с будущих тренеров личную ответственность. Кузюткин и Шляпников — будущие главные? Имена будущих главных не объявлены. По слухам, команды должны возглавить Владимир Кузюткин (женскую) и Сергей Шляпников (мужскую), специалисты достойные, но совершенно разные. Первый уже выигрывал с женской сборной чемпионат мира 2010 года, но провалил европейское первенство ещё через год. Шляпников много чего навыигрывал, но на молодёжном и студенческом уровне. С мужчинами же работал долго и без особого успеха в Ярославле на клубном уровне. Как-то сложится сейчас, если оба получат важные назначения, и какие задачи будут поставлены перед главными тренерами — непременно побеждать на всех турнирах или планомерно готовить команды к Олимпиаде-2020? От этого, как вы понимаете, многое зависит. Можно сегодня собрать команду из неоднократных победителей молодёжных первенств, а можно и смешанный вариант, ведь те же Михайлов, Мусэрский, Артём Вольвич, Ковалёв или Маркин вполне могли усилить команду, на попадание в которую уже явно претендуют некоторые названные мной волейболисты, проявившие себя по итогам первого круга чемпионата.
Забыл в том материале отметить здорово добавившего в мастерстве Ильяса Куркаева из «Локо», которого Алекно брал с собой ещё на Кубок мира — 2015. И не забывайте про Егора Клюку, Дмитрия Волкова, Илью Власова, Виктора Полетаева и других совсем молодых парней, которые, как мне представляется, вполне созрели для главной команды.
С женщинами сложнее. Но у них и состав помоложе. А есть, поговаривают, ещё совсем молодые девчонки, воспитанницы олимпийской чемпионки Светланы Сафроновой, дважды выигравшие европейское первенство, которых важно привлекать к тренировкам вместе с проверенными Наталией Гончаровой, Татьяной Кошелевой и иже с ними. Тем интереснее будет наблюдать, что произойдёт с нашим волейболом в наступающем 2017 году.