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Волейбол. Обзор 14-го тура мужской Суперлиги чемпионата России
Фото: nova-klub.ru
Текст: Лев Россошик

Новый дом «Нове» не помог. Волейбол вернулся в Самару

Чемпионат России по волейболу среди мужских команд возобновился переходами чемпионов Лондона в новые команды и переездом одного из клубов.
9 января 2017, понедельник. 21:30. Волейбол
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига, мужчины. 14-й тур

«Енисей» — «Нефтяник» – 3:0 (25:18, 25:17, 25:16)
«Кузбасс» — «Локомотив» – 1:3 (29:27, 22:25, 22:25, 20:25)
«Нова» — «Югра-Самотлор» – 2:3 (25:13, 18:25, 25:18, 20:25, 12:15)
«Факел» — «Динамо» М – 0:3 (18:25, 17:25, 19:25)
«Динамо» Кр — «Зенит-Казань» – 0:3 (20:25, 23:25, 15:25)
«Динамо-ЛО» — «Газпром-Югра» – 1:3 (22:25, 24:26, 27:25, 28:30)
«Белогорье» — «Урал» – 3:0 (25:20, 25:23, 20:17)

«Нова» сменила прописку


Так уж составлен календарь Суперлиги, что в первых матчах второго круга играли те же команды, что и завершали круг первый, только на других площадках. А «Нова» пошла ещё дальше – после многолетнего перерыва бывший самарский «Автомобилист», 20 лет назад перебравшийся в Новокуйбышевск и сменивший и спонсора, и название, вернулся в областной центр. И жители миллионного города, соскучившиеся по большому волейболу, заполнили все места в «МТЛ Арене». Приехали на четырёх автобусах и болельщики из Новокуйбышевска.

Игра между новыми хозяевами арены и гостями из команды «Югра-Самотрол» получилась очень зрелищной. Вот только порадовать поклонников «Нова», перед этим убедительно переигравшая соперников в Нижневартовске — 3:1, на сей раз не смогла, уступив в пяти партиях. Причина простая: слабо провели матч лидеры команды Никита Алексеев и Александр Болдырев. 37 и 34 процента результативности соответственно совсем не отражали реальных возможностей диагонального и основного доигровщика. Руководство клуба успокаивало себя тем, что по сумме двух матчей они отобрали у принципиального соперника четыре очка из шести возможных.

Между тем лидер клуба «Югра-Самотлор» Андрей Титич провёл едва ли не лучший свой матч и с 26 набранными очками оказался самым результативным игроком тура. Под стать ему действовал и другой игрок нижневартовского клуба Павел Захаров, также внёсший солидный вклад в победу своего клуба – 23 очка.

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Знакомые всё лица


Следует непременно отметить, что в Самаре на площадку вышли игроки, которые очень давно не играли. После 11-месячного перерыва, вызванного операцией на ахилловом сухожилии и длительным восстановлением, в форме «Югры-Самотлора» появился бывший диагональный «Урала» Андрей Максимов. Любопытно, что он получил травму в Уфе в последних числах прошлого января именно в матче против «Новы». И вот после долгого перерыва он дебютировал в составе клуба из Нижневартовска в матче с той же «Новой».

Юрий Мельничук выпустил новобранца не с самого начала матча, но уже в первой партии, и Максимов, отыгравший почти без замен, не сказать что здорово помог своим новым партнёрам, но то, что погоды не испортил, — точно.

В туре состоялось ещё несколько дебютов – 10 месяцев находился в «подполье» олимпийский чемпион Алексей Обмочаев. Поговаривали, что он давно уже тренируется в Белгороде. Разговоры обрели под собой реальную почву – либеро нашей золотой олимпийской сборной образца 2012 года провёл первый в матче в составе «Белогорья». Правда, по словам самого Обмочаева, он остался не очень доволен своей игрой. Между тем белгородцы смогли взять убедительный реванш у «Урала» за поражение в предыдущем туре. Правда, на сей раз команда Геннадия Шипулина выступала в полном составе, тогда как в Уфу ряд волейболистов из-за болезни не летали.
«Нова» пошла ещё дальше – бывший самарский «Автомобилист», 20 лет назад перебравшийся в Новокуйбышевск и сменивший и спонсора, и название, вернулся в областной центр.

Вернулся, к радости местных болельщиков, в красноярский «Енисей» колоритный кубинский связующий Йоандри Диас.

В свою очередь, Рафаэль Хабибуллин завершил эксперименты в своём «Газпроме-Югра» с двумя известными игроками: вчерашним пляжником Константином Семёновым и олимпийским чемпионом Александром Волковым, который уже тренируется в столичном «Динамо».

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В гостях лучше, чем дома


Кстати, сургутяне в принципиальном матче переиграли в гостях динамовцев из Ленинградской области, которым в предыдущем туре уступили на своей площадке в четырёх партиях. На сей раз счёт был тем же самым в пользу гостей.

Не изменили себе «железнодорожники» из Новосибирска, в гостях взявшие верх над соседями из Кемерово. У «Кузбасса» второй матч подряд пропускал лидер клуба Виктор Полетаев, а Романас Шкулявичус, опять игравший на позиции диагонального, вовсе не был похож на себя прошлогоднего. Отменно сыграл в атаке один из лидеров «Локомотива» Сергей Савин, который к тому же продемонстрировал отличные навыки при вводе мяча в игру — шесть эйсов при всего-то трёх ошибках в 21 попытке. Столько же раз подавал и ещё один ведущий игрок новосибирского клуба Николай Павлов, но показатели диагонального не столь впечатляющие – два очка в плюсе и столько же в минусе.
Игрой чемпионов из Казани в очередной раз руководил Алексей Вербов. На сей раз Владимира Алекно рядом не было: новоиспечённый тренер действовал самостоятельно.

Любопытной получилась вторая партия в Краснодаре, когда местным динамовцам, пребывающим по-прежнему в самом низу турнирной таблицы, не хватило каких-то двух очков, чтобы вырвать партию у «Зенита». Игрой чемпионов из Казани в очередной раз руководил Алексей Вербов. На сей раз Владимира Алекно рядом не было: новоиспечённый тренер действовал самостоятельно, без подсказок мэтра.

Между тем после 14-го тура в таблице чемпионата мало что поменялось: «Белогорье» вновь опередило «Урал» и вплотную приблизилось к «Кузбассу». Все остальные остались на прежних позициях.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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МВК Зенит-Казань МВК НОВА ВК Югра-Самотлор
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