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Фото: nova-klub.ru
Текст: Лев Россошик

Брянский: никогда не списываю неудачи на игроков – это неверно

Об оркестре как модели спортивной команды, воспитании игроков и умении выжать максимум – в интервью с тренером «НОВЫ» Константином Брянским.
12 января 2017, четверг. 12:45. Волейбол
С началом 2017 года новокуйбышевская «НОВА», которая является одним из главных возмутителей спокойствия мужской волейбольной Суперлиги, переехала в Самару. В первом матче на новой арене команда уступила «Югре-Самотлор» в пяти партиях. О том, каково играть на новом месте, на что способна «НОВА» и как выжать из игроков максимум, «Чемпионату» рассказал главный тренер команды Константин Брянский.

«Винить время бессмысленно. Сам был неправ»


— Вы – один из самых молодых главных тренеров Суперлиги, руководите «НОВОЙ» всего второй сезон. А что было до этого?
— До этого играл в этой же команде с 1995 года с коротким перерывом на два сезона в середине нулевых, когда выступал за команду Сургута. Потом вернулся в Новокуйбышевск. Несколько раз принимал решение перейти на тренерскую работу, но решился только тогда, когда Александр Климкин, который возглавил «НОВУ», предложил мне стать его помощником. И я считаю, что у нас получился достаточно творческий тандем.

— Вариант стать тренером после завершения игровой карьеры был задуман заранее, вы готовили себя к новой работе?
— Ни о чём другом и не думал. Более того, почему-то был уверен, что на новой работе смогу достичь более значительных результатов, чем в бытность игроком. Дело в том, что с возрастом понял, что многое упустил в те годы, когда выходил на площадку.
Тренер не должен удивляться, когда подопечный ошибочно, где-то под влиянием соцсетей считает, что он и без тренерской подсказки всё знает и умеет.

— В чём это выражалось?
— Где-то не обладал настойчивостью, в чём-то мешал взрывной характер, даже при всём стремлении перебраться в клуб выше классом в то время возможности почти не было — это сегодня есть агенты, все игроки на виду, а на рубеже веков это движение находилось в зачаточном состоянии. Но что поделаешь – такое было время. А винить время бессмысленно. Сам был не прав. И повзрослев, понял, что по молодости лет упустил шанс что-то изменить к лучшему в плане игровой карьеры. Поэтому сегодня, в тренерской работе, пытаюсь наверстать упущенное, а своим игрокам стараюсь объяснить, чтобы они не совершали подобных ошибок. При этом приходится действовать различными методами — где-то просто разъяснить, где-то, может быть, заставить. Главное — достичь цели: молодой волейболист сам должен проникнуться идеей роста, принять её как должное. Только в этом случае смогу быть удовлетворён.

— И всё же есть ощущение, что знаний, полученных в бытность игроком, вам не хватает.
— Поэтому я всегда стремлюсь учиться у тех уникальных тренеров, которые работали ещё в советском волейболе. Проштудировал всё, что было напечатано, в том числе и упражнения, и приёмы работы Вячеслава Платонова. Если есть возможность, хожу на тренировки сборных, наблюдаю за тренировками коллег из других команд. Не пропускаю ни одного семинара, которые организует Всероссийская федерация волейбола. А два года назад мне представилась возможность самому поработать в студенческой сборной России перед Универсиадой в Корее. И я пришёл к одному выводу. Поскольку большинство руководителей команд использует похожие схемы в своей деятельности или мало отличающиеся одна от другой, то всё зависит от того, как мы воплощаем их в жизнь. Главное же – насколько требовательно мы подходим к игрокам для достижения поставленной цели. Это уже из области педагогики – суметь донести до исполнителя, что ты хочешь от него получить в той или иной ситуации. И ни в коем случае не удивляться, когда твой подопечный ошибочно, в большей степени под влиянием социальных сетей, считает, что он и без тренерской подсказки всё знает и умеет. А уж если команде удаётся пройти какой-то отрезок многомесячного турнира без осечек, то некоторые из парней просто уверены, что это на 105 процентов исключительно их заслуга, а не коллектива, без которого он бы, в одиночку, ничего сделать не мог.

— Да, влияние социальных сетей велико: игрок «покупается» на лестные слова в «Твиттере» или «Фейсбуке» и считает, что тренер для него не указ. А вы, напротив, начинаете его критиковать, говорите о совершённых ошибках.
— В этом плане мне посчастливилось готовить определённую группу игроков студенческой сборной к Универсиаде 2015 года в Корее. Тогда, если помните, команда была разделена – часть выступала на Европейских играх в Баку под руководством Сергея Шляпникова, другие ребята в это время проходили сбор перед поездкой на студенческие игры. Именно тогда я почувствовал, чем отличается работа в клубе и в сборной – запредельной мотивацией игроков, которым доверили сыграть за национальную команду. Правда, не всех. Но это был бесценный опыт, и я бы с удовольствием его продолжил, если такая возможность представится.

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«Команда способна на большее, просто в это надо верить»


— Как правило, команда, которая поднимается из низшей лиги, в первый сезон ставит задачу закрепиться в высшем обществе. Не так ли?
— Мы же всегда устанавливали для себя максимальные цели — занять место как можно более высокое. И в принципе, в сезоне-2015/16 должны были завершить его на 10-й позиции. Но сами упустили эту возможность.

— Но в текущем чемпионате «НОВА» играет интереснее, чем год назад.
— У нас появились неплохие исполнители – Никита Алексеев, Саша Болдырев, которые в своих предыдущих командах были, мягко говоря, не на ведущих позициях. Им представился шанс проявить себя, и я стараюсь помочь им в этом. Заметно прибавил по сравнению с прошлым годом Сергей Бусел, наш обрусевший белорусский легионер, свой уровень держит Дмитрий Макаренко. Испытываем мы определённые трудности со связками, но из тех, кто в строю, стараюсь выжать всё, что только возможно в тактическом плане. Иногда – так произошло в матчах с «Кузбассом» и «Енисеем» – срабатывал вариант с Павлом Авдоченко. Высокий парень, он у нас пока без определённого места — и не совсем доигровщик, и не совсем диагональный. Этот ход не раз оказывался выигрышным. Вообще, считаю, что команда способна на большее, просто самим игрокам надо в это поверить.

— В последнем матче не слишком удачно действовали лидеры команды.
— Я записываю это поражение на свой счёт. Это в большей степени моя недоработка – где-то упустил момент, не уловил, когда у игроков кончился запал, где-то их недомотивировал, не проявил твёрдости. Легче всего причину неудачи списать на действия игроков. Но это ложный путь, и я по нему никогда не пойду. И вообще я в большей степени сторонник советской школы подготовки волейболистов. А она начинается с правильного понимания игроком происходящего вокруг. Взять хотя бы Алексеева. Он думает на несколько шагов вперёд — о сборной, о возможном будущем, и из-за этого многое теряет в настоящем. Да, сегодня он пока лидер по результативности. Но зацикливаться на этом нельзя ни в коем случае — иначе быстро потеряешь первую позицию. Если бы у меня под рукой был игрок, способный его заменить, я бы непременно это сделал в последнем матче. Он меня спросил накануне, будет ли зритель на нашей игре в новом зале. И я попытался втолковать парню, что даже если на трибуне будет сидеть один человек, но он сыграет так, что этот единственный болельщик будет в восторге, то через пару матчей зал будет забит любителями волейбола. Зал и в самом деле оказался переполнен уже на первом после переезда в Самару матче. Вот только Никита не показал той игры, какую ждали от него я и, разумеется, зрители.
Легче всего причину неудачи списать на действия игроков. Но это ложный путь, и я по нему никогда не пойду.

— Нет опасений, что при успешном выступлении в этом сезоне вы можете потерять ряд игроков – в других клубах им могут предложить более комфортные условия?
— Поэтому нам важно создать внутри команды такой микроклимат, который позволит ещё больше сдружить коллектив. В прошлом сезоне мы испытывали определённые финансовые трудности. Но благополучно преодолели этот кризисный период: команда, несмотря ни на что, сплотилась, игроки в каждой встрече работали на совесть во многом благодаря созданной руководством клуба атмосфере внутри неё.

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«Симфонический оркестр – идеальная модель команды»


— Единственное, что нам сегодня недостаёт, — продолжил Константин Брянский, — это, как я называю, составообразующего игрока. Я нахожусь в постоянном поиске такого волейболиста, каким был в своё время Андрей Кузнецов. Я его не знал, кое-что слышал от старших ребят, когда пришёл в большой волейбол. Прочитав ваш очерк о нём на портале «Чемпионат», стал интересоваться, просмотрел всю хронику и уяснил для себя, что на чемпионате мира – 1994 в Греции, где он не смог выступать из-за травмы, команда именно поэтому и заняла 7-е место.

— А вот вам не столь далёкий пример, когда сборная России на чемпионате мира – 2006 также оказалась 7-й. Зоран Гайич, который тогда руководил сборной, не взял на чемпионат в Японию Сергея Тетюхина, который на тот момент не до конца восстановился после травмы. Итог оказался как и за дюжину лет до того. А ведь одно присутствие этого волейболиста могло изменить ситуацию, даже если бы он просто пару раз вышел на заднюю линию, в том же решающем матче с поляками, когда «поплыл» на приёме Павел Абрамов...
— Жаль, что сегодняшнее поколение игроков об этом ничего не знает и, что хуже, не интересуется. А ведь сегодня у них есть возможность узнать многое из истории отечественного волейбола через социальные сети. И в своей работе я стараюсь использовать этот современный феномен по полной. Я – южанин, родился на Кавказе, и мы чуть ли не с материнским молоком усвоили главный жизненный постулат: уважительное отношение к старшим. Где главное слово – уважение, уважение к личности, к человеку. Именно уважение к партнёрам по команде, к сопернику на другой половине площадки, к руководству команды я и пытаюсь привить своим сегодняшним игрокам.
В опере существует сценарий, расписана партитура, известно, чем всё закончится. В спорте такого не бывает.

— При этом наверняка ряд игроков утверждает, что они готовы настолько, чтобы дать результат, а тренер держит их в запасе, не даёт возможности проявить себя.
— Сплошь и рядом приходится с подобным сталкиваться. Но когда я задаю несговорчивому игроку при всех вопрос в лоб, кого бы он реально мог заменить, тот начинает тушеваться. Я очень люблю классическую музыку, по возможности посещаю оперу. В декабре смотрели с женой в Большом театре «Роделинду» Генделя. А я внимательно наблюдал за поведением оркестрантов, в частности флейтистов. Так вот, на протяжении более трёх часов, что длился спектакль, партия флейты звучала крайне редко. Долю их участия в звучании всего оркестра я бы определил в три процента из 100. Но когда дирижёр предоставлял им возможность сыграть, они делали это с блеском. Так вот она – идеальная модель команды! Иными словами, каждый игрок должен быть готов выйти в любой момент, может быть, решающий, и исполнить с блеском свою работу. А представьте, что флейтисты начнут жаловаться дирижёру, что им хочется играть больше, чем предусмотрено партитурой. И во что превратится музыкальный спектакль? В какофонию, в фарс, в глупость обыкновенную. Понимаю, на сто процентов сравнивать оперу и спортивный матч нельзя – в первом случае существует сценарий, расписана партитура, известно, чем закончится спектакль. В спорте такого не бывает. Но если доигровщик, или игрок первого темпа, или либеро – второй, третий, пятый, как флейтист, да иной оркестрант, готов в любой момент отыграть свою партию на высочайшем уровне, можно сказать, что оркестр, то бишь команда, состоялась.

— Переезд в Самару – это всерьёз и надолго?
— Надеюсь, что да. Для местных жителей это важно. Команда занимает неплохие позиции, это молодой, динамично развивающийся коллектив, и, находясь постоянно на виду в столице губернии, «НОВА» обратит на себя более пристальное внимание и руководства региона, и, разумеется, болельщиков. А в долгосрочной перспективе это даст толчок к развитию волейбола во всей области. Да и в плане приглашения новых игроков миллионная Самара гораздо привлекательнее 100-тысячного Новокуйбышевска.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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