Тур победы. Российские команды дружно выиграли в Лиге чемпионов

Гончарова добила «Волеро» на глазах Блаттера
Московское «Динамо» после победы в стартовом туре над румынским клубом «Волей Альба» приехало в Цюрих к многократному чемпиону Швейцарии «Волеро», чтобы определить единоличного лидера группы В. Швейцарская команда, в которой швейцарок ещё поискать, в первом туре обыграла краснодарское «Динамо».
Матч обещал интригу и получился драматичным. Ситуация на площадке менялась практически в каждой партии. В первом сете главный тренер «Волеро» серб Зоран Терзич недоумевающе смотрел на своих подопечных и постоянно повторял, что «Динамо» играет на пределе возможностей, а они просто не могут найти свою игру.
Но вряд ли только какой-то неуверенностью волейболисток «Волеро» объяснялась уверенная победа москвичек в первой партии. Команда Юрия Панченко действовала очень собранно, уверенно играла на приёме, хорошо работал блок, а Наталия Гончарова вколачивала мячи в площадку соперниц один за другим. Очень качественно действовала и новая доминиканская доигровщица «Динамо» Бетания де ла Круз, которая присоединилась к команде менее месяца назад.
Во втором сете благодаря действиям бразильской связующей Фабианы «Волеро» увеличил скорость игры. Блок российской команды уже далеко не всегда успевал за атаками, которые в основном завершала Наталья Маммадова. Команда Терзича как получила преимущество в начале партии, так его и удержала. В третьем сете всё было в руках «Динамо», российская команда была предпочтительнее в каждом компоненте, но в ключевой момент партии просто «встала». Имея большое преимущество в счёте, динамовки просто отдали сет.
В четвёртой партии характер игры вновь напоминал то, что происходило в первой, и москвички уверенно выиграли. А на тай-брейке смогли сломить сопротивление соперниц, уступая 5:8. За всем происходящим внимательно наблюдал бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, который пришёл поболеть за «Волеро». Вряд ли итоговый результат его порадовал.
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 2-й тур
Группа В
«Волеро» — «Динамо» Москва – 2:3 (17:25, 25:20, 25:22, 18:25, 11:15)
«Волей Альба» — «Динамо» Краснодар – 1:3 (23:25, 25:16, 19:25, 22:25)
Группа D
«Уралочка» — «Дрезднер» – 3:1 (16:25, 25:17, 25:20, 25:16)
Группа В
«Волеро» — «Динамо» Москва – 2:3 (17:25, 25:20, 25:22, 18:25, 11:15)
«Волей Альба» — «Динамо» Краснодар – 1:3 (23:25, 25:16, 19:25, 22:25)
Группа D
«Уралочка» — «Дрезднер» – 3:1 (16:25, 25:17, 25:20, 25:16)
Чемпион России проявил характер, но действовал несколько однообразно – почти все атаки шли через Гончарову, и хорошо, что Наталия отыграла почти без сбоев, набрав в итоге 32 очка. Блок – Ирина Фетисова и хорватка Майя Поляк – действовал именно так, как и должен. Хотелось бы больше вариативности от связующих, особенно от Екатерины Панковой. Когда её в четвёртом сете сменила Вера Ветрова, стало интереснее. «Динамо» захватило лидерство в группе и в следующем матче сыграет с одноклубниками из Краснодара.
Тем временем краснодарское «Динамо», пробившееся в групповой раунд Лиги чемпионов через квалификационные матчи, одержало первую победу в группе. Команда Константина Ушакова обыграла в румынском городе Блаже местный клуб «Волей Альба». Матч получился довольно напряжённым, но в решающие моменты класс российской команды сказался, особенно в четвёртом сете, который и стал последним. Подопечные Дарко Закоча вели в счёте, но перевести игру в тай-брейк не сумели. Здорово действовала Наталья Малых, которая с 27 очками стала самым результативным игроком матча.
Команда Юрия Панченко действовала очень собранно, уверенно играла на приёме, хорошо работал блок, а Наталия Гончарова вколачивала мячи в площадку соперниц один за другим.
>>> Гончарова: наш волейбол стоит на месте
«Уралочка» сломала «Дрезднер»
В первом туре команда великого Николая Карполя дала бой турецкому «Вакифбанку», на выезде взяв один сет у фаворита. В том матче первый сет стал лучшим для российской команды, которая играла практически безошибочно. В Екатеринбурге же в матче с немецким «Дрезднером» первый сет стал худшим. Не получалось почти ничего – не работал блок, связующая Марина Бабешина не могла нормально довести мяч для партнёров и поставить в тупик соперников, не получались подачи и крайне слабой была игра на приёме.
Требовать от «Уралочки» выхода из группы, в которой выступают «Вакифбанк» и «Экзачибаши», могут только самые отчаянные оптимисты.
Лишь в концовке партии, когда спасти её уже было невозможно, уральские волейболистки в нескольких розыгрышах показали ту игру, которой от них ждали и Николай Карполь, и болельщики. Значительно улучшилось качество приёма, и, как следствие, у «Уралочки» появились возможности как для быстрых атак первым темпом, так и для качественной доводки до мощных атак. Как ни пытался Александр Вайбль внести прежний порядок в действия своей команды, ему это не удалось. Волейболисты «Уралочки» уверенно довели до победы вторую партию, а дальше остановить их было невозможно.
После не самого убедительного начала разыгралась Марина Бабешина, которая раздавала мячи под атаки Анне Климец и Ксении Парубец, а также сама несколько раз совершенно неожиданно для соперниц скидывала мячи на их сторону. В третьей партии, правда, был момент, когда «Уралочка» вела в счёте восемь мячей, но позволила «Дрезднеру» сократить отставание. Впрочем, замешательство было временным. Третья партия, а за ней и четвёртая остались за российской командой, которая одержала первую победу в нынешнем розыгрыше. У гостей просто не осталось сил, чтобы сопротивляться. Самой результативной в составе хозяек стала Ксения Парубец – 23 очка, три из которых были набраны подачами навылет.
Требовать от «Уралочки» выхода из группы, в которой выступают «Вакифбанк» и «Экзачибаши», могут только самые отчаянные оптимисты. Даже сам Карполь заявил, что после потери нескольких ведущих игроков главная задача его команды в нынешнем сезоне – постараться побороться за медали чемпионата страны, обеспечить путёвку в еврокубки на следующий сезон, а сейчас набираться опыта в Лиге чемпионов. «Если не справимся с этой задачей – критикуйте нас, если справимся – не хвалите», — сказал наставник «Уралочки». 24 января в Екатеринбург прилетит «Экзачибаши».