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175 лет назад 2016
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Обзор 15-го тура мужской Суперлиги
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Подача решает всё. Белгород взял реванш у Москвы

Реванш Белгорода, победная серия Казани, «камбэк» Новосибирска после четырёх матчболов – таким стал 15-й тур мужской Суперлиги.
15 января 2017, воскресенье. 10:45. Волейбол
После очередного тура мужской волейбольной Суперлиги в турнирной таблице чемпионата произошли изменения, главное из которых – новосибирский «Локомотив» подвинул московское «Динамо» со второго места. Очков у бело-голубых больше, но побед больше у «железнодорожников». Обе команды провели интереснейшие матчи, но «Локомотив» выиграл, а «Динамо» проиграло.

Белгород забил Москву подачами


Центральный матч тура состоялся во Дворце спорта на Лавочкина в Москве, где местное «Динамо» принимало «Белогорье». В декабре прошлого года эти команды встречались в Белгороде, и тогда в четырёх партиях победили гости. И в столице ничего не изменилось: гости выиграли в тех же четырёх партиях.

Игра продолжалась более двух часов и проходила в острейшей и равной борьбе. Динамовцы, разозлённые неудачей в Кубке России, в «Финале шести» которого они дважды проиграли белгородцам, были настроены повторить результат декабрьского матча чемпионата. И практически в каждом сете подопечные Юрия Маричева вели в счёте, имели сетболы. Но характер и уверенность «Белогорья» брали своё.

Динамовцы лишь во второй партии смогли дожать соперника, в трёх других белгородцы, которых в Москву привёз Александр Косарев, вырывали победу. В их составе прекрасно играл на передней линии Дмитрий Мусэрский,
который стал самым результативным игроком в составе обеих команд – 18 очков и 64% успешных атак. Максим Жигалов «расстреливал» хозяев убойными подачами – на его счету пять эйсов (ровно половина от того, что набрали все другие волейболисты «Белогорья») и 17 очков.

У «Динамо» самым результативным стал Юрий Бережко, у которого, как и у Жигалова, 17 очков, а Андрей Остапенко также пять раз подал навылет. «Динамо» более эффективно действовало на блоке, но в других компонентах гости были чуть лучше. Кстати, выпустить на площадку олимпийского чемпиона 2012 года Александра Волкова тренерский штаб бело-голубых пока не решился.

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«Камбэк» в Новосибирске


В Новосибирске «Локомотив» сломил сопротивление новоуренгойского «Факела» и добился волевой победы на тай-брейке, хотя гости были в шаге от выигрыша и не смогли реализовать четыре матчбола.

«Факел» довольно легко выиграл две партии. В первом сете гости ушли вперёд на подаче Ильи Власова и до окончания партии преимущества не упустили, во второй партии приоритет обозначился с самого старта, и всё, что смог сделать «Локомотив», — чуть сократить разницу. В третьей партии отлично сыграл Иван Лукьяненко, сменивший на связке Эрика Шоджи. Он не только классно вёл игру команды, но и здорово подавал, а разыгравшиеся Сергей Савин и Ильяс Куркаев эффективно атаковали.
Чемпионат России. Суперлига
Мужчины. 15-й тур

«Динамо-ЛО» – «Югра-Самотлор» – 3:0 (25:21, 25:18, 25:19)

«Локомотив» – «Факел» – 3:2 (21:25, 21:25, 25:18, 28:26, 15:9)

«Нефтяник» – «Нова» – 2:3 (16:25, 15:25, 29:27, 25:23, 13:15)

«Енисей» – «Зенит-Казань» – 0:3 (19:25, 16:25, 21:25)

«Газпром-Югра» – «Кузбасс» – 2:3 (25:18, 25:17, 16:25, 24:26, 7:15)

«Урал» – «Динамо» Краснодар – 3:1 (26:28, 25:15, 25:21, 25:19)

«Динамо» Москва – «Белогорье» – 1:3 (22:25, 25:23, 25:27, 22:25).

В четвёртом сете преимущество переходило с одной половины сетки на другую, и больше шансов завершить матч в свою пользу было у «Факела». После атак Власова и Егора Клюки игра была практически сделана. По сути, гостям не хватило одной доигровки на любом из четырёх матчболов. Но… собственные ошибки игроков «Факела» и уверенная игра «Локомотива» на блоке, да ещё и разыгравшийся Николай Павлов склонили чашу весов в пользу новосибирцев.

На тай-брейке игру вёл «Локомотив», а «Факелу» хватило сил только на то, чтобы в середине партии достать соперника в счёте. Однако остановить разогнавшийся поезд было уже невозможно. Сергей Савин набрал 24 очка и стал самым результативным у хозяев, а Егор Клюка с 20 очками – у гостей.

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Серия Казани продолжилась в Красноярске


В том, что «Зенит-Казань» победит в Красноярске, не было никаких сомнений. Чемпион страны катком прошёлся по «Енисею», не затратив особо много сил для 15-й победы кряду. Казанцы приехали в гости в полном составе, и на площадке побывали практически все. Лишь в одной партии они позволили хозяевам набрать больше 20 очков. Но качественных действий только от Филиппа Воронкова и Алексея Спиридонова явно недостаточно, чтобы на равных сыграть с Казанью хотя бы партию.

Кемеровский «Кузбасс», в состав которого полноценно вернулся восстановившийся после травмы Виктор Полетаев, добыл победу в тяжёлом матче в Сургуте. Гости проигрывали по партиям 0-2, но сумели переломить ход матча. Полетаев разыгрался как раз в решающих партиях, набрав в итоге 22 очка. «Кузбасс» позволил «Белогорью» догнать себя по набранным очкам, но по-прежнему впереди в турнирной таблице за счёт большего количества побед.

Теперь уже самарская «Нова» также в пяти сетах обыграла в Оренбурге «Нефтяник». Уфимский «Урал» победил краснодарское «Динамо» в четырёх партиях (для кубанских волейболистов это уже 14-е поражение в сезоне), а «Динамо» из Ленинградской области в трёх сетах нанесло поражение нижневартовскому «Самотлору».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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