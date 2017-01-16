Чемпион устал, но победил. Москва не пустила Казань в отрыв

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига, женщины, 12-й турВ 12-м туре чемпионата страны по волейболу среди женских команда всё внимание было приковано к матчу двух «Динамо»: московское принимало краснодарское. В первом круге нынешнего чемпионата команды уже встречались в Краснодаре, и тогда гости выиграли в трёх сетах. К матчу второго круга команды подошли с практически одинаковыми показателями – действующий чемпион страны опережал кубанскую команду на одно очко. После игры преимущество увеличилось до четырёх очков.
«Уралочка» – «Сахалин» – 3:1 (20:25, 25:23, 26:24, 30:28)
«Метар» – «Динамо-Казань» – 0:3 (19:25, 21:25, 7:25)
«Ленинградка» – «Заречье-Одинцово» – 1:3 (19:25, 25:21, 21:25, 22:25)
«Енисей» – «Протон» – 3:0 (26:24, 25:23, 25:16)
«Динамо» Москва – «Динамо» Краснодар – 3:0 (25:20, 25:23, 25:18)
«Уралочка» – «Сахалин» – 3:1 (20:25, 25:23, 26:24, 30:28)
«Метар» – «Динамо-Казань» – 0:3 (19:25, 21:25, 7:25)
«Ленинградка» – «Заречье-Одинцово» – 1:3 (19:25, 25:21, 21:25, 22:25)
«Енисей» – «Протон» – 3:0 (26:24, 25:23, 25:16)
«Динамо» Москва – «Динамо» Краснодар – 3:0 (25:20, 25:23, 25:18)
Бой уставших одноклубниц
Преимущество у краснодарского «Динамо» было лишь в том, что команда на день раньше провела свой матч Лиги чемпионов с румынской «Волей Альбой» и затратила, наверное, чуть меньше сил для победы, чем московское «Динамо» в битве со швейцарским «Волеро». Напряжённый календарь и важность матча не могли не сказаться на действиях команд.
Об этом можно судить и по тому, что лидеры команд Наталия Гончарова и Наталья Малых действовали не так эффективно, как обычно и завершили матч с примерно одинаковыми показателями. Гончарова атаковала 42 раза: четыре раза ошиблась сама, четыре раза её закрыл блок, а 13 атак оказались успешными. Малых атаковала на один раз больше, трижды попала в блок, трижды ошиблась и 14 раз была точна.
Все три партии складывались по одному сценарию: московское «Динамо» резко уходило вперёд в счёте, краснодарское «Динамо» находило в себе силы ликвидировать большой отрыв, но заканчивалось всё одинаково. После матча наставник московской команды Юрий Панченко пожаловался на то, что из-за сложного календаря у его подопечных совершенно нет времени на восстановление. Но в тех же условиях и другие.
Другое дело, что московское «Динамо» при игре в атаке довольно однообразно действует, полагаясь на силу и высоту прыжка, а это очень энергозатратно. Хотя в отчётном матче неожиданные переводы на Майю Поляк ставили краснодарский блок в тупик, вот только их было маловато. И ещё – в стартовом составе хозяек вновь не оказалось связующей Веры Ветровой, которая сыграла ключевую роль в матче в Цюрихе, удачно заменив Екатерину Панкову, и в Москве также заменила её по ходу игры. Можно отметить также всё более заметную роль на приёме доминиканской доигровщицы Бетании де ла Крус, которая уже освоилась в команде.
Что касается игры краснодарского «Динамо», то главный тренер команды Константин Ушаков не нашёл ни одного положительного момента. «Мы действовали без всякого желания выиграть. Будем разбираться, исправлять ошибся», — пообещал он. Этим командам через полторы недели предстоит ещё один матч, но уже в рамках Лиги чемпионов.
Московское «Динамо» при игре в атаке довольно однообразно действует, полагаясь на силу и высоту прыжка, а это очень энергозатратно.
Казань силы не потратила
В следующем туре уже в среду, 18 января, центральным будет матч между «Динамо-Казань» и московским «Динамо». Казанская команда в 12-м туре практически не потратила сил в матче с одним из аутсайдеров турнира челябинским «Метаром», победив в трёх партиях. В третьем сете гости позволили хозяйкам набрать только семь очков. Тем удивительнее, что в первом круге московское «Динамо» проиграло «Метару» в четырёх сетах. Сейчас казанские динамовки опережают московских одноклубниц на четыре очка и при любом исходе очного матча останутся лидерами.
С трудом победила в 12-м туре «Уралочка». Команда Николая Карполя встречалась на своей площадке с дебютантом Супелиги «Сахалином» и добилась победы только в четырёх партиях, но в двух последних борьба шла на больше-меньше и лишь более высокий класс игроков команды из Екатеринбурга позволил «вытянуть» матч. Привычно самой результативной стала Ксения Парубец, которая набрала 27 очков. Великолепную игру на блоке показала доигровщица «Сахалина» Ксения Бондарь, семь раз закрывшая атаки соперниц. Она, напомним, вернулась в волейбол в нынешнем сезоне после двухлетнего перерыва, связанного с рождением дочери.
В других матчах подмосковное «Заречье-Одинцово» в гостях взяло верх над «Ленинградкой», а «Енисей» ожидаемо обыграл «Протон».