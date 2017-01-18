Проигрываешь приём — рассчитывать не на что

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Групповой турнир. Группа «А». Третий тур. Москва. 18 января



«Динамо» (Москва, Россия) — «Закса» (Кедзежин Козле, Польша) —

1:3 (23:25, 21:25, 30:28, 20:25)



«Динамо»: Бережко (17), Остапенко (10), Круглов (15), Маркин (6), Щербинин (10), Гранкин (3), Ермаков (Л); Бирюков (1), Антипкин, Ильиных (8), Волков, Брагин (л).

«Закса»: Тилли (8), Бенек (16), Тоньютти (4), Деро (19), Вишневски (12), Конарски (11), Заторски (л); Чарновски, Витчак (8).



Набранные очки — 94:103 (54:62 — атака, 10:8 — блок,6:8 — подача, 24:25 — ошибки соперника).



Сказать, что матч московских динамовцев с польской «Заксой» из Кедзежин-Козле должен был определить лидера группы А, не совсем верно. Хотя, разумеется, победитель встречи единолично обосновывался на пару недель во главе четвёрки соискателей места в «Раунде 12» Лиги чемпионов. Тут важнее было соизмерить сегодняшний потенциал столичного клуба во встрече с одной из ведущих команд Старого Света, к тому же чемпионом Польши и лидером текущего турнира Плюс-лиги.В текущем сезоне «Динамо» ещё не приходилось сталкиваться с соперником такого ранга. Из-за рубежа, как вы понимаете. Со своими извечными конкурентами за место в призёрах всех внутренних соревнований из Казани и Белгорода москвичи уже играли. И не раз. Но пока результаты были не в пользу «Динамо».И вот на другой стороне сетки — команда итальянского тренера, нашего старого знакомого, два года безуспешно отработавшего с «Факелом» из Нового Уренгоя, но нашедшего свою планиду в Польше, где он, выиграв в минувшем сезоне с «Заксой» национальное первенство, недавно заполучил в награду или в наказание (тут только время покажет) ещё и сборную бяло-червонных, то бишь бело-красных.Совершенно очевидно, что основная надежда Фефе (уменьшительно-ласкательное имя или погоняло тренера «Заксы», кому как больше нравится) — игроки сборной Польши и Франции, которые и составляют ударную силу «Заксы».Начну с двух французов, действующих чемпионов Европы, один из которых успел даже ненадолго засветиться в казанском «Зените», — это связующий, несмотря на свой небольшой рост — всего-то 183 см, являющийся одним из сильнейших игроков своего амплуа в Европе, да, пожалуй, и в мире.Второй — доигровщик, который заметно прибавил в классе в последнее время и прочно «осел» в стартовой шестёрке сборной, возглавляемой отцом — Лораном. Тилли-младший и в клубе выделяется, а в первом матче ЛЧ против команды из Стамбула выдал заслуживающий уважения процент результативности для трёх партий — 75%! Приплюсуйте к этому ещё три эйса при одной осечке в 16 попытках, а также очко на блоке — и получится неплохой портрет ведущего игрока «Заксы».Роль ещё одного доигровщика исполнил в том матче бельгиеци опять-таки смотрелся неплохо во всех компонентах волейбола: и на приёме, и в атаке, и на блоке, и на подаче.Кстати, введение мяча в игру — главный козырь польского клуба. Это подтверждали цифры первого матча ЛЧ у того же диагонального— три подачи навылет и ни единой ошибки опять-таки в 16 попытках. Всего же в игре с турками этому показателю «Заксы» можно было позавидовать: 11 очковых подач и только 9 осечек. Соперник, для сравнения, продемонстрировал обратную картину — 5 очков в плюсе при 10 минусах.Кроме Канарски цвета «Заксы» защищают ещё три игрока сборной Польши. Это запомнившийся нам ещё в предолимпийском сезоне тогдашний дебютант сборной центральный, доигровщик, один из тех, кто чаще выходил не в старте, а со скамейки, но при этом не боялся брать игру на себя — Рафал Бушек, а также либероВ первом матче Лиги чемпионов с турецким клубом Бушек не играл. С бельгийским «Нолико» отличился лишь на приёме, но полностью провалился в атаке. А Бенек вышел лишь в третьем сете и свои три из трёх заработал. Зато на подаче игроки польского клуба на сей раз не смотрелись вовсе — всего очко при восьми потерях. Так, может, они хороши в этом элементе только на своей домашней арене?Во всяком случае матч с «Динамо» должен был продемонстрировать все сильные и слабые стороны обеих команд. Вот только непредвиденные обстоятельства внесли свои коррективы в состав москвичей: на утренней тренировке в день матча получил травму, и москвичи остались с одним диагональным —С первых же розыгрышей стало ясно, что кто выиграет в споре подающих, тот и окажется в более выгодном положении. Дебют, как ни странно, оказался за гостями — и при счёте 6:2 в их пользу, после очередной ошибки на приёмевынужден был включиться в игру. Сократить разрыв удалось, но не намного — 8:5 к первому техническому перерыву.Впрочем, хозяевам понадобилось всего-навсего несколько неприятных подач Сергея Гранкина и его же выверенных пасов, причём из глубины площадки в доигровке, чтобы в одной расстановке не просто отыграться, а повести — 9:8.А потом начались качели — очко налево, очко направо.При счёте 12:12 Маричев решился на двойную замену, но после проигранного очка вернул своих первых номеров на площадку. И балансировка продолжилась. Но при 15:15 Гранкин изменил себе, и мяч с линии в оранжевый квадрат не попал.После паузы ситуация не изменилась, и всё решалось в концовке. Причём видеоповтор показал касание блока кем-то из динамовцев, и «Закса» выиграла первый сет — 25:23.Сразу бросилась в глаза разница в качестве приёма — у москвичей 45% позитивного, у гостей — 60%. Отсюда все беды хозяев.Второй сет динамовцы начали более уверенно, но, поведя 6:4, в одной расстановке, проиграли три мяча подряд и отпустили соперника. Пока ненамного. Но после перерыва поляки отправились в «свободное плавание», опять-таки заработав три очка в одной расстановке 12:14 после 12:11.В очередной раз пришлось догонять. Сравнять счёт получилось, но не больше, и к технической паузе поляки имели "+2".После перерыва уже динамовцы смогли было повторить польский вариант, но удержать набранный ход не смогли. Какое-то время весы качались вверх-вниз. Так продолжалось до 21:21. А потом блестяще довёл до своего диагонального мяч либеро, а дальше сами динамовцы не без «помощи» соперника, понятное дело, наошибались почём зря. 21:25, и гости уже впереди по партиям — 25:21.Вновь взгляд в статистический протокол: и (о, ужас!) вариант с приёмом вообще хуже некуда — 32% против 71%. Ну и о чём в таком случае можно говорить, на что рассчитывать?До первого технического в третьем сете ещё была равная борьба. Даже динамовцы имели небольшой перевес. Но после антракта при счёте 13:13 динамовцы, действуя самоотверженно, к сожалению, проиграли длинный розыгрыш. И этот момент мог оказаться ключевым в этом матче. 14:16 ко второму официальному перерыву. Было ещё и 16:19. А потом вдруг динамовцы поняли, что терять-то уж больше нечего, и заиграли так, как и должны были действовать с самого начала. Дмитрий Ильиных, Юрий Бережко и Алексей Остапенко с подачи сравняли счёт — 19:19. Заменившему Канарски Доминику Витчаку удалось вновь вывести своих вперёд. Но тут же ошибся Бенек на подаче, а Гранкин и Ильиных заработали по очку. 22:20. На выпад Тилли ответил Бережко, Деро отпарировал Круглов — 24:22. Двойной сетбол! Но тут же сам диагональный дважды ошибся в ситуациях, когда эти осечки были недопустимы.Ещё пять сетболов пришлось отвоёвывать хозяевам, пока наконец гости не ошиблись — 30:28 и 1:2 по партиям. Надежда на исправление ситуации возродилась. И моментально это подтвердили статистические выкладки: 52% позитивного приёма у «Динамо» и 48% у поляков. И этим всё сказано.В четвёртом сете с первых же розыгрышей гости были впереди. Москвичам лишь удавалось сокращать разрыв, но что-либо изменить не удавалось. 20:25 в партии и 1:3 в матче.Что ж, первый серьёзный международный экзамен динамовцы не сдали. Но шансы оказаться в числе 12 лучших у москвичей остаются. Следующий матч соперники проведут через две недели на площадке «Заксы».