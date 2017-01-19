Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Волейбол. «Зенит-Казань» выиграл в Лиге чемпионов, «Белогорье» проиграло
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Судьи вмешались в спектакль. Как «Белогорье» билось с фаворитом

«Белогорье» проиграло финалисту Лиги чемпионов и судьям, «Зенит-Казань» выиграл в Германии и поблагодарил болельщиков пивом.
19 января 2017, четверг. 01:44. Волейбол
В матчах третьего тура мужской Лиги чемпионов только «Зениту-Казань» из трёх российских команд удалось добиться победы. Но в преимуществе действующего победителя турнира над соперником из Германии никто не сомневался. «Белогорье» в гостях два с половиной часа билось с «Перуджей» и проиграло финалисту Лиги чемпионов на тай-брейке.

>>> Проигрываешь приём – рассчитывать не на что

Белгород шокировал «дрим-тим»


Несмотря на громкую вывеску, матч «Перуджи» и «Белогорья» со спортивной точки зрения был не так уж и важен для обеих команд. Дело в том, что накануне встречи стало известно, что «Финал четырёх» текущего розыгрыша Лиги чемпионов в нынешнем году примет Рим, а хозяином будет «Перуджа».
Руководство итальянского клуба, собравшее очень сильный состав, подстраховалось и выиграло борьбу за проведение главных матчей года в мужском клубном волейболе.

Ведь «Перуджа» гарантированно будет участвовать в «Финале четырёх» и после завершения групповой стадии два следующих этапа отбора пропустит. Но это не помешало обеим команда показать отличный волейбол, и лишь вмешавшиеся в концовке судьи подпортили впечатление. Игра началась обескураживающе для подопечных Лоренцо Бернарди — они уступали со счётом 0:10. В матчах такого уровня подобное случается крайне редко.

«Белогорье» превосходило соперника во всех компонентах игры, к тому же у звёздных игроков «Перуджи» не шла подача, да и ошибались они в три раза чаще россиян. Во втором сете ситуация поменялась в обратную сторону, причём почти зеркально. Казалось, апогеем матча стал третий сет, который шёл на «больше-меньше» и в итоге достался итальянцам. Но если бы на сетболе связующий «Белогорья» Роман Порошин чуть повыше сыграл на Дмитрия Мусэрского, партия осталась бы за гостями.
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Третий тур
Группа С
«Фридрихсхафен» (Германия) – «Зенит-Казань» (Россия) – 1:3 (13:25, 25:23, 13:25, 21:25)
Набранные очки: 72:98 (3:10 – подача, 43:45 – атака, 6:9 – блок, 19:32 – ошибки соперника)
Группа Е
«Перуджа» (Италия) – «Белогорье» (Россия) – 3:2 (11:25, 25:14, 31:29, 18:25, 15:13)
Набранные очки: 100:16 (3:5 – подача, 48:55 – атака, 8:13 – блок, 41:33 – ошибки соперника)
В следующем туре на своей площадке Сергей Тетюхин и его партнёры постараются взять реванш. В составе «Белогорья» самыми результативными стали Мусэрский и Данилов, набравшие 16 и 15 очков соответственно. У «Перуджи» серб Александр Атанасьевич набрал 25 очков.

На такой позитивной волне «Перуджа» понеслась в атаку и в четвёртой партии, но Александр Косарев очень грамотно брал паузы, делал замены, сбивал темп соперника, а игроки «Белогорья» вернули уверенность. Помог и выход на площадку диагонального Романа Данилова, который в решающие моменты действовал на редкость хладнокровно как на подаче, так и в атаке. Сет остался за гостями, и всё решалось на тай-бреке.
Абсолютно равную игру с обоюдными шансами на успех испортили судьи, которые при счёте 13:12 в пользу «Перуджи» показали два подряд предупреждения наставнику «Белогорья», присудили очко хозяевам, которым для победы оставалось лишь сделать один съём. Но и он не понадобился, так как Артём Смоляр подал в аут. Белгородская команда была в шаге от победы над первым финалистом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, но не хватило самой малости.
«Гарантирую, что каждый болельщик, который придёт поболеть за нас, получит по бутылке пива за каждую выигранную нами партию»

>>> Лига чемпионов: Иван «Грозный» не помог

Казань подставила тренера Хейнена


Действующий победитель Лиги чемпионов «Зенит-Казань» матч третьего тура играл в гостях с немецким «Фридрихсхафеном». Перед началом встречи бельгийский наставник многократных чемпионов Германии Витал Хейнен много говорил о силе российской команды и о том, что набрать хотя бы 20 очков в одном сете с ней – уже успех.

И пообещал – то ли в шутку, то ли всерьёз – проставиться перед болельщиками в случае успешной игры с «Зенитом». «Гарантирую, что каждый болельщик, который придёт поболеть за нас, получит по бутылке пива за каждую выигранную нами партию. Если же мы выиграем матч, то каждый пришедший в зал получит от меня по ящику пива», — сказал Хейнен.


Он почти не рисковал, так как нынешний «Фридрихсхафен» — не ровня нынешнему «Зениту-Казань». Но раскошелиться, если бельгиец не шутил, ему придётся. В «ЗФ-Арену» поддержать свою команду пришли почти 2400 болельщиков. Они стали свидетелями отчаянной борьбы своей команды с безоговорочным фаворитом.

Матч начался для гостей совсем уж просто. Максим Михайлов как встал на подачу, так и подавал до счёта 10:2. У хозяев совсем не получалась игра в приёме, а казанцам не приходилось демонстрировать что-то сверхъестественное, чтобы довести партию до победы. Слишком лёгкая победа в этом сете немного расслабила волейболистов «Зенита-Казань».
Абсолютно равную игру с обоюдными шансами на успех испортили судьи, которые при счёте 13:12 в пользу «Перуджи» показали два подряд предупреждения наставнику «Белогорья»

Во втором сете игроки российской команды совершили почти в три раза больше собственных ошибок, чем в первой партии. Это позволило «Фридрихсхафену» зацепиться за партию и выиграть её. В этот момент Хейнен, наверное, испытывал противоречивые чувства: партию выиграли, но на покупку такого количества пива он явно не рассчитывал.

Совсем уж разорять тренера гостей «Зенит-Казань» не стал. Следующие партии были выиграны уверенно, хотя в четвёртом сете команда Владимира Алекно позволила хозяевам с хорошим преимуществом уйти на первый технический тайм-аут, но затем быстро перехватила инициативу. Самым результативным игроком матча стал диагональный Максим Михайлов, который набрал 21 очко, три из которых – на блоке, три – с подачи. Больше на блоке сумел набрать только Артём Вольвич – 4 очка. На счету кубинского доигровщика Вильфредо Леона 20 очков. Как обычно, победитель Лиги чемпионов доминировал на подаче, только эйсами набрав 10 очков.
«Зенит-Казань» уверенно лидирует в своей группе, выиграв три матча из трёх, а в следующей игре примет «Фридрихсхафен» уже дома. Думается, Витал Хейнен никаких обещаний давать больше не будет.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
МВК Белогорье МВК Зенит-Казань
Новости. Волейбол
19 января 2017, четверг
02:05 «Нолико» обыграл «Стамбул ББСК» в матче Лиги чемпионов
01:24 «Белогорье» проиграло «Перудже» на тай-брейке в матче Лиги чемпионов
00:42 «Аркас» победил «Пари Воллей» в группе «Зенита» в Лиге чемпионов
00:07 «Зенит» на выезде победил «Фридрихсхафен» в третьем туре Лиги чемпионов
18 января 2017, среда
23:55 «Трентино», «Левски», «Пьяченца» и «Црвена Звезда» вышли в 1/8 финала Кубка ЕКВ
23:36 «Шомон» и «Драйсма Динамо» выиграли первые матчи в 1/8 финала Кубка вызова
22:20 «Берлин» в гостях разгромил «Дуклу» в третьем туре группового этапа ЛЧ
21:28 Московское «Динамо» на выезде победило одноклубниц из Казани в женской Суперлиге
21:23 Московское «Динамо» дома проиграло ЗАКСА в матче мужской Лиги чемпионов
20:51 «Уралочка-НТМК» в гостях победила краснодарское «Динамо» в женском ЧР
20:46 «Заречье-Одинцово» дома взяло верх над «Метаром» в 13-м туре женской Суперлиги
20:28 «ФАКЕЛ» сделал первый шаг к четвертьфиналу Кубка вызова, разгромив «БГУ-БАТЭ»
20:20 «Ленинградка» в гостях вырвала победу у «Протона» в 13-м туре женского ЧР
20:05 «Фенербахче» вновь победил «Хапоэль Мате-Ашер» и вышел в 1/8 финала Кубка ЕКВ
19:42 «Кнак» одержал первую победу в Лиге чемпионов, одолев «Халкбанк»
18:50 «Газпром-Югра» победил «Олимпиакос» и вышел в 1/8 финала Кубка ЕКВ
18:32 Марлон подписал контракт с «Белогорьем»
16:37 «Енисей» в трёх сетах обыграл «Сахалин» в 13-м туре женской Суперлиги
15:39 Халецкая: если честно, я с нетерпением ждала конца 2016 года
14:28 Паску: «Крайова» отправляется домой с хорошими ощущениями, несмотря на поражение
13:08 Пьяцца: «Крайова» сыграла отлично, но «Модена» сумела взять важные три очка
12:16 Ярёменко: ВФВ рассматривает возможность подачи заявки на проведение ЧЕ-2019
11:02 Остапенко пригласил болельщиков на матч «Динамо-Москва» с «Заксой» в ЛЧ
10:20 Малых выставила на аукцион форму сборной России
09:37 «Фенербахче» победил «Вакифбанк» в финале женского Кубка Турции
00:56 «Модена» дома победила «Крайову» в мужской Лиге чемпионов
00:16 «Карловарско» одолел «Тиикерит» и может сыграть с «Газпромом-Югра» в Кубке ЕКВ
17 января 2017, вторник
23:51 «Славия» вновь победила «Грац» и вышла в 1/8 финала Кубка вызова
22:27 «Зираат Банкасы» разгромил «Единство» в первом матче 1/8 финала Кубка вызова
21:00 Президент ФВУ: не отпустил в РФ трёх молодых украинцев, предложил им 40-летних
20:04 Бути: у «Белогорья» есть такие великие игроки, как Тетюхин и Мусэрский
19:16 Президент «Урала»: будем стараться попасть в «Финал шести» чемпионата России
18:04 Де Чекко: «Перудже» надо набрать как можно больше очков в матче с «Белогорьем»
16:16 Макаров: в начале матча «Кузбассу» не хватало командной злости
15:17 Шпилёв: при счёте 0:2 по сетам отступать «Кузбассу» было уже некуда
14:20 Кондусов: в матче с «Кузбассом» сказала своё слово нехватка кондиций
13:09 Саммелвуо: «Кузбассу» всегда нужно учиться быть ещё лучше
12:51 Парубец стала самым результативным игроком 12-го тура Суперлиги
11:18 Вольвич: на ОИ у нас была суперкоманда, может, немного удачи не хватило
10:42 Ткачёва: к сожалению, о 2016 годе в памяти осталась только операция
09:39 Красильников: игроки «Заречья» молодцы, что переломили ход матча
00:16 20 очков Кошелевой не помогли «Экзачибаши» выйти в финал Кубка Турции
16 января 2017, понедельник
23:26 «Закса» в шестой раз завоевала Кубок Польши по волейболу
22:07 Хтей: спасибо Жигалову за прекрасный волейбол, за прекрасную подачу
21:13 Мусэрский: отдали «Динамо» должок за первый круг
Все новости RSS
Какая команда победит в «Финале шести» Кубка России?
«Зенит-Казань»
696 (53%)
«Белогорье»
197 (15%)
«Локомотив»
136 (10%)
«Динамо» (Москва)
168 (13%)
«Газпром-Югра»
26 (2%)
«ФАКЕЛ»
82 (6%)
Проголосовало: 1305
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+