Судьи вмешались в спектакль. Как «Белогорье» билось с фаворитом

Белгород шокировал «дрим-тим»

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Третий тур

Группа С

«Фридрихсхафен» (Германия) – «Зенит-Казань» (Россия) – 1:3 (13:25, 25:23, 13:25, 21:25)

Набранные очки: 72:98 (3:10 – подача, 43:45 – атака, 6:9 – блок, 19:32 – ошибки соперника)

Группа Е

«Перуджа» (Италия) – «Белогорье» (Россия) – 3:2 (11:25, 25:14, 31:29, 18:25, 15:13)

Набранные очки: 100:16 (3:5 – подача, 48:55 – атака, 8:13 – блок, 41:33 – ошибки соперника)

В следующем туре на своей площадке Сергей Тетюхин и его партнёры постараются взять реванш. В составе «Белогорья» самыми результативными стали Мусэрский и Данилов, набравшие 16 и 15 очков соответственно. У «Перуджи» серб Александр Атанасьевич набрал 25 очков.

«Гарантирую, что каждый болельщик, который придёт поболеть за нас, получит по бутылке пива за каждую выигранную нами партию»

Казань подставила тренера Хейнена

Абсолютно равную игру с обоюдными шансами на успех испортили судьи, которые при счёте 13:12 в пользу «Перуджи» показали два подряд предупреждения наставнику «Белогорья»

В матчах третьего тура мужской Лиги чемпионов только «Зениту-Казань» из трёх российских команд удалось добиться победы. Но в преимуществе действующего победителя турнира над соперником из Германии никто не сомневался. «Белогорье» в гостях два с половиной часа билось с «Перуджей» и проиграло финалисту Лиги чемпионов на тай-брейке.Несмотря на громкую вывеску, матч «Перуджи» и «Белогорья» со спортивной точки зрения был не так уж и важен для обеих команд. Дело в том, что накануне встречи стало известно, что «Финал четырёх» текущего розыгрыша Лиги чемпионов в нынешнем году примет Рим, а хозяином будет «Перуджа».Руководство итальянского клуба, собравшее очень сильный состав, подстраховалось и выиграло борьбу за проведение главных матчей года в мужском клубном волейболе.Ведь «Перуджа» гарантированно будет участвовать в «Финале четырёх» и после завершения групповой стадии два следующих этапа отбора пропустит. Но это не помешало обеим команда показать отличный волейбол, и лишь вмешавшиеся в концовке судьи подпортили впечатление. Игра началась обескураживающе для подопечных Лоренцо Бернарди — они уступали со счётом 0:10. В матчах такого уровня подобное случается крайне редко.«Белогорье» превосходило соперника во всех компонентах игры, к тому же у звёздных игроков «Перуджи» не шла подача, да и ошибались они в три раза чаще россиян. Во втором сете ситуация поменялась в обратную сторону, причём почти зеркально. Казалось, апогеем матча стал третий сет, который шёл на «больше-меньше» и в итоге достался итальянцам. Но если бы на сетболе связующий «Белогорья» Роман Порошин чуть повыше сыграл на Дмитрия Мусэрского, партия осталась бы за гостями.На такой позитивной волне «Перуджа» понеслась в атаку и в четвёртой партии, но Александр Косарев очень грамотно брал паузы, делал замены, сбивал темп соперника, а игроки «Белогорья» вернули уверенность. Помог и выход на площадку диагонального Романа Данилова, который в решающие моменты действовал на редкость хладнокровно как на подаче, так и в атаке. Сет остался за гостями, и всё решалось на тай-бреке.Абсолютно равную игру с обоюдными шансами на успех испортили судьи, которые при счёте 13:12 в пользу «Перуджи» показали два подряд предупреждения наставнику «Белогорья», присудили очко хозяевам, которым для победы оставалось лишь сделать один съём. Но и он не понадобился, так как Артём Смоляр подал в аут. Белгородская команда была в шаге от победы над первым финалистом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, но не хватило самой малости.Действующий победитель Лиги чемпионов «Зенит-Казань» матч третьего тура играл в гостях с немецким «Фридрихсхафеном». Перед началом встречи бельгийский наставник многократных чемпионов Германии Витал Хейнен много говорил о силе российской команды и о том, что набрать хотя бы 20 очков в одном сете с ней – уже успех.И пообещал – то ли в шутку, то ли всерьёз – проставиться перед болельщиками в случае успешной игры с «Зенитом». «Гарантирую, что каждый болельщик, который придёт поболеть за нас, получит по бутылке пива за каждую выигранную нами партию. Если же мы выиграем матч, то каждый пришедший в зал получит от меня по ящику пива», — сказал Хейнен.Он почти не рисковал, так как нынешний «Фридрихсхафен» — не ровня нынешнему «Зениту-Казань». Но раскошелиться, если бельгиец не шутил, ему придётся. В «ЗФ-Арену» поддержать свою команду пришли почти 2400 болельщиков. Они стали свидетелями отчаянной борьбы своей команды с безоговорочным фаворитом.Матч начался для гостей совсем уж просто. Максим Михайлов как встал на подачу, так и подавал до счёта 10:2. У хозяев совсем не получалась игра в приёме, а казанцам не приходилось демонстрировать что-то сверхъестественное, чтобы довести партию до победы. Слишком лёгкая победа в этом сете немного расслабила волейболистов «Зенита-Казань».Во втором сете игроки российской команды совершили почти в три раза больше собственных ошибок, чем в первой партии. Это позволило «Фридрихсхафену» зацепиться за партию и выиграть её. В этот момент Хейнен, наверное, испытывал противоречивые чувства: партию выиграли, но на покупку такого количества пива он явно не рассчитывал.Совсем уж разорять тренера гостей «Зенит-Казань» не стал. Следующие партии были выиграны уверенно, хотя в четвёртом сете команда Владимира Алекно позволила хозяевам с хорошим преимуществом уйти на первый технический тайм-аут, но затем быстро перехватила инициативу. Самым результативным игроком матча стал диагональный Максим Михайлов, который набрал 21 очко, три из которых – на блоке, три – с подачи. Больше на блоке сумел набрать только Артём Вольвич – 4 очка. На счету кубинского доигровщика Вильфредо Леона 20 очков. Как обычно, победитель Лиги чемпионов доминировал на подаче, только эйсами набрав 10 очков.«Зенит-Казань» уверенно лидирует в своей группе, выиграв три матча из трёх, а в следующей игре примет «Фридрихсхафен» уже дома. Думается, Витал Хейнен никаких обещаний давать больше не будет.