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175 лет назад 2016
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Третьего не дано
Фото: Роман Кручинин, dinamo-kazan.com
Текст: Андрей Шитихин

Третьего не дано. В битве фаворитов Москва обыграла Казань

В центральном матче женской Суперлиге были яркие розыгрыши, травмы, попадания в лицо и победа действующего чемпиона над обладателем кубка.
19 января 2017, четверг. 11:45. Волейбол
Матч казанского и московского «Динамо» в 13-м туре женской Суперлиги стал настоящим украшением чемпионата России по волейболу. Дважды в нынешнем сезоне казанские волейболистки брали верх над московскими одноклубницами – в чемпионате и финале Кубка России, но выиграть третий раз подряд не получилось. Всё решилось на тай-брейке.

Хоккей украл болельщиков у волейбола


По сравнению с финалом Кубка страны трибуны казанского «Санкт-Петербурга» зияли огромными пустотами. А ведь встречались два лидера и главные фавориты чемпионата России. Вообще, на женский волейбол в столице Татарстана ходят не так, как на мужской, но в данном случае было ещё одно объяснение: в регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» в этом же самое время принимал «Салават Юлаев».
«Зелёное дерби» забрало часть потенциальных болельщиков, которые, надо полагать, тоже не разочаровались.

А волейбол получился отличным. Именно таким, какой и ждали от двух лучших команд России. Уже в первом сете ситуация менялась сначала в одну, потом в другую сторону. Москвички играли солидно и уверенно, а у хозяек не слишком получалась игра в атаке и на подаче. Команда Юрия Панченко ушла в отрыв на шесть мячей, но замена связующей Евгении Старцевой на Ирину Филиштинскую, которую провёл Ришат Гилязутдинов, перевернула всё с ног на голову. Темп игры казанской команды увеличился, на приёме появилась надёжность, и ко второму техническому перерыву уже «Динамо-Казань» было впереди на два мяча.

Москвички вновь сумели выравнять ситуацию, и всё решила отличная игра Ирины Заряжко, первым темпом заработавшей сетбол, а затем и промах Бетании де ла Крус.

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Обмен повреждениями и сетами


Во второй партии московское «Динамо» контролировало ситуацию с первых секунд и уже не позволило себе расслабиться. Правда, был момент, когда мяч после мощнейшего удара Дарьи Столяровой пусть и задел блок, но пришёлся точно в нос связующей Екатерине Панковой. И преимущество гостей с 11 очков сократилось до шести. Но тут и казанцев подстерегла неудача – травму плеча получала болгарская доигровщица Элица Василева. Порыв хозяек иссяк, и москвички уверенно довели сет до победы.

Василева вернулась на площадку в третьем сете и вообще смогла доиграть матч до конца, но порой после игры на приёме показать свои возможности в атаке не могла. А гости старались именно её загружать подачами, быстро поняв, как извлечь из этого выгоду. «Динамо-Казань» к первому техническому перерыву упустило добытое поначалу преимущество и догнать ушедших вперёд соперниц не получилось.

Казалось, что гости уже окончательно перехватили инициативу, но казанские волейболистки нашли в себе силы вновь переломить игру. Очень классно в четвёртом сете отыграла Василева, причём от неё этого (с учётом травмированного плеча) не ждали – Старцева пасовала на Столярову или Ирину Воронкову. Но когда связующая задействовала Василеву, та выиграла несколько ключевых очков в середине партии, обеспечив своей команде преимущество. Это преимущество хозяйки уверенно удержали. Москвички постоянно грузили только Наталию Гончарову, которая из-за такой нагрузки допускала достаточно много ошибок, да и казанский блок караулил именно её.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига, женщины. 13-й тур

«Динамо-Казань» – «Динамо» Москва – 2:3 (26:24, 13:25, 19:25, 25:18, 11:15)

«Динамо» Краснодар – «Уралочка-НТМК» – 1:3 (19:25, 17:25, 25:23, 23:25)

«Заречье-Одинцово» – «Метар» – 3:1 (25:17, 25:15, 21:25, 25:17)

«Протон» – «Ленинградка» – 2:3 (28:30, 25:23, 21:25, 25:20, 11:15)

«Енисей» – «Сахалин» – 3:0 (25:23, 25:23, 25:18).

На тай-брейке равная игра шла только до счёта 4:4, после чего гости резко ушли в отрыв, выиграв семь очков подряд. Дважды эйсом отметилась де ла Крус, безупречно атаковала Гончарова, грамотно действовала Яна Щербань. Да и вообще в пятом сете московское «Динамо» выглядело мощнее. Подопечные Юрия Панченко не позволили себе проиграть принципиальному сопернику в третий раз подряд. У гостей 27 очков набрала Гончарова, у хозяек 28 очков на счету Столяровой.

Правда, «Динамо-Казань» сохранило лидерство в чемпионате страны, при равном количество побед опережая московское «Динамо» на три очка. До окончания регулярного чемпионата осталось всего пять туров, в ближайшем из которых команда Ришата Гилязутдинова отправится в гости к «Уралочке».

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«Уралочка» забралась в тройку


Команда Николая Карполя поднялась уже на третье место в турнирной таблице, сместив с этой строки краснодарское «Динамо». В очном поединке в Краснодаре команда из Екатеринбурга добилась победы в четырёх сетах и заработала полновесные три очка. «Уралочка» очень здорово действовала на блоке и на приёме, а у динамовок не шла подача, особенно в концовках партий, когда это было особенно важно.

После матча главный тренер «Динамо» Константин Ушаков пожаловался на сложную финансовую ситуацию в клубе и отметил, что в такой обстановке благодарен подопечным, которые выходят на площадку и бьются в каждом матче.

Красноярский «Енисей», проводивший второй матч после отставки главного тренера Сергея Голотова, добился второй победы. На сей раз красноярские волейболистки в трёх сетах переиграли «Сахалин», ослабленный болезнями двух основных игроков Ольги Ефимовой и Елены Лежаниной. «Заречье-Одинцово» в четырёх сетах обыграло челябинский «Метар», а «Протон» дома в пяти партиях уступил «Ленинградке».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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