Шляпников: клубы должны помогать сборной, цена ошибки высока

Из российских – только Шляпников. Без вариантов

А кто в помощники?

Глупо сомневаться в возможностях специалиста, выигравшего со своими командами массу мировых и континентальных чемпионских титулов на молодёжном уровне.

«Экспериментов с составом не будет»

На каждого кандидата в сборную надо создать перспективный план на четыре года с учётом всех замечаний, как в техническом плане, так и в физической подготовке.

На подготовку к отборочному турниру к чемпионату мира у нас всего восемь дней. Поэтому экспериментировать с составом не будем.

Экспертный совет Всероссийской федерации волейбола предложил кандидатуруна пост главного тренера мужской сборной России. Что он будет утверждён на президиуме ВФВ, сомнений нет. Вопрос только в том, кого он выберет себе в помощники. И согласится ли федерация с его выбором или предложит своих кандидатов.Уж коли задумали в отечественном волейболе перестройку на самом верху, что было неизбежно после слабого выступления мужской сборной России на Играх в Рио-де-Жанейро, то, наверное, стоило самым серьёзным образом отнестись к подбору кандидатур на должность главного тренера главной команды.Нет, больших сомнений кандидатура Сергея Шляпникова ни у кого не вызывала. Было бы глупо сомневаться в возможностях специалиста, выигравшего со своими командами массу мировых и континентальных чемпионских титулов во всех возрастных категориях на молодёжном уровне. В узком кругу опытнейших специалистов посудачили на предмет, что с назначением Шляпникова немного запоздали. Да я и сам помню наши с Сергеем Константиновичем прежние беседы, когда он чувствовал, что созрел для более высокой ступеньки в волейбольной тренерской иерархии, а на него почему-то внимания не обращали — не доверяли, что ли, или не верили в самобытного специалиста из Ярославля.Плюс ко всему не всем был по нраву несколько резковатый подход в обращении тренера с молодыми людьми, раньше времени почувствовавшими себя чуть ли не «спасителями отечества». Понятно, что с новым (или старым, но повзрослевшим и уже кое-что повидавшим) контингентом прежнее обращение не пройдёт. Но Шляпников и сам это понимает.Здесь очень важно, кого он (или ему порекомендуют) выберет себе в помощники. Имею на сей счёт и собственное видение ситуации. Но не осмелюсь публично об этом сказать, так как не претендую на абсолютное знание предмета — для этого есть, полагаю, специально обученные люди.Это точно так же, как один из руководителей ВФВ объяснял мне, почему достаточно неплохо зарекомендовавший себя на тренерском поприще Лоренцо Бернарди не может уже сегодня встать во главе российской команды — русского языка не знает. Серьёзный аргумент, не спорю. При этом мне говорили о двух иностранных тренерах, отлично говорящих по-русски, —, работающих с нашими клубами в Новосибирске и Кемерове, но при этом «зафрахтованных» своими национальными командами на несколько лет вперёд.У меня был и есть достойный ответ на этот пассаж ответственного мужа. Наверное, тот просто позабыл про ещё одного итальянского специалиста, который пару лет проработал в России и прилично изъяснялся на нашем родном языке, а сегодня возглавляет один из ведущих итальянских клубов – «Азимут» из Модены. Имя его. Причём именно после двух лет, проведённых в нашей стране, и работы с российской национальной командой, Пьяцца стал востребован в Италии и не раз свои клубы из разных городов на Апеннинах приводил к успеху, в том числе и выводил в «Финал четырёх» Лиги чемпионов.Ну да ладно, проехали. Хотя Пьяцца, со слов многих наших игроков, с которыми ему довелось поработать, им нравился и они с удовольствием бы продолжили сотрудничество с ним и в дальнейшем. Вот только вряд ли он согласится помогать Шляпникову – итальянец уже доказал своё авторитетное право и не готов вновь идти в помощники, как это было при Даниэле Баньоли.Со Шляпниковым я побеседовал. Готов привести слова кандидата в главные в полном объёме. Только не вижу в этом смысла. Прекрасно понимая, что главное назначение ещё предстоит, Сергей говорил общие, ничего не определяющие фразы, которые я мог воспроизвести и без него. Тем не менее некоторые высказывания будущего (в этом почти не сомневаюсь) тренера сборной России приведу.— Я считаю, что надо объединять усилия всех (федерации, клубов) для решения главной задачи — подготовки команды к Олимпийским играм в Токио в 2020 году. Цена ошибки высока, может существенно отразиться и на развитии волейбола в стране вообще и на спонсорских контрактах. Посему решено, что многие вопросы будут решаться коллегиально. С учётом опыта уже руководивших сборными тренеров. Речь в том числе и об организационных моментах. Поехать на соревнования тем или иным составом? Кому предоставить отдых, а кому, напротив, дать возможность проявить себя? Квинтэссенция моего видения ситуации: клубы должны помогать сборной, а не ставить свои интересы выше. И хорошо, что с этим все согласились. Это касается и вопросов медицины. Мы просто обязаны на протяжении всего сезона мониторить ситуацию, происходящую с кандидатами в сборную, и оперативно принимать решения в случае травмы или недомогания, определять стратегию лечения, если потребуется, операции, чтобы к главному событию сезона — в этом году к чемпионату Европы — игрок был в полной готовности.— Что касается подготовки игроков, то на каждого конкретного кандидата надо создать перспективный план на все четыре года с учётом всех замечаний, как в техническом плане, так и в физической подготовке. Эти индивидуальные задания должны быть согласованы с клубами.— Существует расширенный список кандидатов, на который мы будем опираться. Произойдёт определённая ротация игроков с учётом перспектив до 2020 года.— Что касается института сборных, то я полностью владею ситуацией, что происходит в юношеских и молодёжных национальных командах. Вся вертикаль будет достаточно прозрачной и рабочей. В студенческую сборную войдут ребята из ближайшего резерва главной команды. Будет создана пирамида с модельными характеристиками для игроков, выступающих на той или иной позиции, для команд всех возрастов. Решения о тренерах команд и их составах будут приниматься коллегиально. Равно как и вопрос о моих помощниках пока остаётся открытым. После утверждения на президиуме пойдёт речь о конкретных специалистах, которые опять-таки должны пройти через экспертный совет.— Уже существует план работы на предстоящий сезон. Первое соревнование — отборочный турнир к чемпионату мира – состоится в конце мая. У нас на подготовку будет всего восемь дней. Посему основу команды, которая сыграет в Эстонии, составят опытные игроки, в которых мы уверены, которые показывают сегодня хороший волейбол. Здесь экспериментов не будет. По ходу Мировой лиги в июне и июле будем вносить коррективы, кому из игроков дать отдых, а кого нагрузить. А затем основным составом станем готовиться к чемпионату Европы, который состоится в конце августа – начале сентября в Польше.