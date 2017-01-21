Кузюткин: на «потешные игры» внимания обращать не будем

Кризисный менеджер

Понятно всем, что кандидатура возрастного специалиста – это вариант кризисного менеджера.

Потешные игры для молодых

В олимпийское четырёхлетие надо входить с 90-процентным составом игроков, которые сыграют на Олимпиаде, а оставшиеся 10, если хотите, нас сами найдут.

Несколько лет находящийся в тени тренер вовсе не восседал на печи, а внимательно следил за происходящим в отечественном волейболе.

Исполком Всероссийской федерации волейбола рекомендовална пост главного тренера женской сборной страны. Этот опытнейший специалист уже работал с женской командой и привёл её к титулу чемпиона мира в 2010-м. Сейчас в его задачу входит создать команду, в составе которой пока только несколько игроков.Владимир Иванович встретил меня обиженным: «Что же ты написал, что я выиграл чемпионат мира, но проиграл чемпионат Европы в 2011-м? Ведь ты же прекрасно знал, что мы не могли сыграть лучше».Действительно, я знал, что сборная России отправилась тогда на континентальное первенство без трёх ведущих игроков и только чудо могло помочь той команде оказаться на пьедестале или рядом с ним. Не сочтите это неким оправданием перед тренером. В той заметке я ориентировался исключительно на слухи о будущем назначении, а посему даже не думал вдаваться в какие-либо подробности биографий возможных кандидатов на вакансии, а лишь рассказал о некоторых фактах из жизни Кузюткина и, которых экспертный совет ВФВ рекомендовал вчера на ответственные должности.К тому же в паре с умудрённым наставником, которому менее чем через месяц исполнится 70 лет, в качестве старшего тренера специалисты представили молодого по возрасту, но имеющего достаточный опыт работы и в сборной в качестве помощника главного тренера, и в краснодарском «Динамо», которымруководит с 2014 года.Неслучайно акцентировал внимание на этом факте. Понятно, что кандидатура возрастного специалиста – это вариант кризисного менеджера, который должен помочь собрать сборную, в которой, по признанию Кузюткина, есть сегодня только восемь игроков, но нет команды. А потом он должен передать её в руки молодого перспективного тренера. Такой вариант задуман федерацией.У этой концепции есть свои сторонники, но есть и противники. Например, слышал предложение поменять специалистов местами. То есть попробовать вариант руководства мужской польской сборной образца 2014 года, когда во главе бело-красных встал вчерашний игрок Стефан Антига, а в помощниках у него находился опытнейший Филипп Блэн. И поляки сходу стали чемпионами мира. Впрочем, экспертный совет рекомендовал президиуму иную структуру. А уж как решит президиум ВФВ, станет очевидно 2 февраля.В разговоре, ещё до того как отправиться защищать свою программу перед экспертами, Владимир Иванович не под диктофон вспоминал свою работу в сборной в «нулевые» годы, гордился, что уговорил вернуться в сборную, которую считает уникальной волейболисткой современности, а также называл мне фамилии тех, кто, по его мнению, может и должен дополнить ту восьмёрку, которая есть на сегодня в наличии и место которой в будущей команде даже не обсуждается. При условии, разумеется, что молодые, да и не обязательно молодые, но и опытные, когда речь зашла о либеро, не составят тем, кто есть в кузюткинской восьмёрке, реальную конкуренцию.Мы обсуждали с матёрым специалистом претендентов едва ли не на каждую позицию. Фамилии, по его просьбе, не называю. Но, поверьте, из разговора я понял, что несколько лет находящийся в тени тренер вовсе не восседал на печи, а внимательно следил за происходящим в отечественном волейболе. И приглашение вновь возглавить национальную команду было для него хоть и несколько неожиданным, но безусловно приятным. Тем более что некоторое время назад он вновь оказался у дел:призвал его в Белгород в качестве консультанта – помогать молодым ребятам, возглавившим клуб.Поговорили мы и о международных соревнованиях. И я впервые услышал из уст рекомендованного главного любопытное определение: «Потешные игры, прямо по Петру Первому». Так Кузюткин обозвал финальную часть Мирового Гран-при, женского аналога мужской Мировой лиги. А «потешными» они выглядели потому, что, как правило, проходят в сроки, когда основным сборным важнее готовиться к главным событиям сезона, а не соревноваться за пресловутые премиальные.И привёл в качестве примера последнее такое соревнование в Таиланде, проходившее незадолго до старта олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро. На это соревнование китаянки, напомню, приехали молодёжным составом, а сборная Сербии сделала всё, чтобы не ехать в далёкую азиатскую страну вовсе. А ведь это те две команды, которые затем стояли рядом на двух первых ступеньках олимпийского пьедестала в Рио-де-Жанейро.«Мне важно создать подлинную команду за предстоящий международный сезон. Именно она составит основу олимпийской сборной на Играх 2020 года в Токио, — откровенничал со мной Кузюткин. — По моему глубокому убеждению, в олимпийское четырёхлетие надо входить с 90-процентным составом игроков, которые сыграют на Олимпиаде, а оставшиеся 10, если хотите, нас сами найдут. И, конечно, вычленить главное и второстепенное. Главное – это попасть на чемпионат мира 2018 года и выступить там достойно. А второстепенное — обкатать нашу молодёжь на прочих, не имеющих важного значения, турнирах».«Программа подготовки на этот сезон известна, — продолжал тренер. — Первый сбор должен начаться в последние дни апреля, и мы в течение месяца будем готовиться к отбору на чемпионат мира. Нам предстоит выступать в Хорватии, и проигрывать мы не имеем права. Хотя команда хозяек — очень непростой соперник. Потом дадим возможность отдохнуть ведущим волейболисткам, остальные же будут тренироваться и выступать на соревнованиях Мирового Гран-при. Наконец, перед чемпионатом Европы, который состоится на рубеже сентября-октября в Грузии и Азербайджане, все кандидаты соберутся вместе и мы поведём целенаправленную подготовку к главному старту сезона».