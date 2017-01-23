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175 лет назад 2016
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Суперлига
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Андрей Шитихин

«Локо» сошёл с рельсов. Как «Динамо» обыграло конкурента

Три сета вровень, хитрость Гранкина, доигровки Бережко и Маркина – два часа потребовалось «Динамо», чтобы выйти на второе место в Суперлиге.
23 января 2017, понедельник. 12:00. Волейбол
После матчей 16-го тура мужской Суперлиги в верхней части турнирной таблицы чемпионата России произошли изменения. В битве за второе место московское «Динамо» на своей площадке в четырёх партиях переиграло новосибирский «Локомотив», догнало конкурента по количеству побед и опередило по набранным очкам. «Кузбасс» и «Белогорье», синхронно выиграв, остались при своих.

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Гранкин сбил «Локомотив» с пути


Центральный матч между «Динамо» и «Локомотивом» продолжался ровно два часа, и большая часть этого времени прошла в абсолютно равной борьбе.

Москвичи началу игру чуть лучше, более качественно подавали (эйсом отметился даже связующий Сергей Антипкин) и действовали в доигровке, и всю первую партию «железнодорожникам» приходилось догонять соперников. Они сокращали разрыв в счёте до двух очков, но комфортный перевес динамовцы удержали.

Во второй партии соперники поочерёдно выходили вперёд. Юрий Маричев выпустил в связку Сергея Гранкина и на время посадил на скамейку диагонального Константина Бакуна,
который допустил ошибку в атаке и один раз не справился с блоком «Локомотива». Гранкину потребовалось время, чтобы войти в игру, и поначалу он был небезгрешен. В частности, в одном из эпизодов его попытку сыграть переходящий мяч красиво заблокировал Сергей Савин.

Но именно Гранкин внёс перелом в игру в концовке сета. «Локомотив» был в шаге от победы, когда на подачу вышел Лукаш Дивиш, и гости получили преимущество в два очка. Но реализовать этот перевес они не смогли. При равном счёте Гранкин дважды подал укороченные, с которыми «железнодорожники» не справились. После первой подачи связующий гостей Иван Лукьяненко попытался скинуть мяч на половину динамовцев, но его красиво заблокировал Юрий Бережко, а после второй подачи мяч упал на сторону «Локомотива».

Третий сет прошёл по тому же сценарию, что и второй. Ни одна из команд не смогла уйти в отрыв, и всё решалось на больше-меньше. «Динамо» свои шансы упустило, а «Локомотив» дотерпел и после успешной атаки Николая Павлова сумел сократить отставание по партиям. В четвёртом сете равная игра шла только вначале, а затем динамовцы совершили рывок и после пайпа Бережко практически обеспечили победу. Точку отличной подачей поставил Дмитрий Щербинин.

После игры главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов посетовал на то, что его команда не смогла сдержать эмоции и взять своё, а потому была наказана сильным соперником, а Юри й Маричев отметил не самую уверенную игру подопечных на приёме и пообещал поработать над этим компонентом.

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«Белогорье» побеждает резервом, «Кузбасс» – основой


В борьбе за четвёртую строчку в таблице «Кузбасс» и «Белогорье» остались при своих. Обе команды выиграли, имеют равное количество очков, но кемеровчане впереди за счёт большего количество побед.

«Кузбасс», накануне матча с «Югрой-Самотлор» продливший контракт с главным тренером Томасом Саммелвуо, не испытал особых проблем. Финский наставник кемеровчан даже поберёг диагонального Виктора Полетаева, который ещё не набрал оптимальную форму после травмы. Когда в концовке второй партии потребовалось усилить игру на подаче, Полетаев появился на площадке и выдал целую серию, после которой у нижневартовцев съём не получался, а вот «Кузбасс» атаковал успешно и вышел вперёд. Ну и последнее очко в партии тоже заработал Полетаев. В третьем сете гости, несмотря на отличную игру Андрея Титича, ничего уже сделать не смогли, да и блок «Югры» не работал. Титич с 16 очками стал самым результативным игроком матча.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига, мужчины. 16-й тур

«Енисей» – «Урал» – 3:0 (25:11, 25:22, 25:20)
«Кузбасс» – «Югра-Самотлор» – 3:0 (25:19, 25:23, 25:18)
«Нова» – «Зенит-Казань» – 0:3 (23:25, 20:25, 18:25)
«Факел» – «Газпром-Югра» – 3:2 (25:19, 22:25, 28:26, 22:25, 15:13)
«Динамо-ЛО» – «Нефтяник» – 3:2 (25:18, 16:25, 17:25, 26:24, 15:10)
«Динамо» Москва – «Локомотив» – 3:1 (25:22, 26:24, 26:28, 25:17)
«Белогорье» – «Динамо» Краснодар – 3:1 (25:12, 25:16, 14:25, 25:23).

Александр Косарев в игре «Белогорья» с краснодарским «Динамо» дал отдохнуть лидерам. Правда, Дмитрий Мусэрский появился в четвёртом сете, чтобы подстраховаться от возможной потери очков, и олимпийский чемпион сделал своё дело. Именно он блоком завершил игру в пользу белгородцев. Стоит отметить первое появление на площадке в составе «Белогорья» опытнейшего бразильского связующего Марлона, который и пасовал здорово, и атаковал (правда, всего дважды) безошибочно, и дважды успешно сыграл на блоке. Диагональные «Белогорья» и «Динамо» Максим Жигалов и Богдан Гливенко набрали по 17 очков.

Спиридонов вышел за 80 процентов


Красноярский «Енисей» провёл один из лучших матчей в сезоне, за 75 минут разгромив уфимский «Урал» в трёх партиях. Доигровщик «Енисея» Алексей Спиридонов атаковал с невероятным процентом точности – 15 из 18 его атак достигли цели, ещё два очка он набрал эйсами.

Интересными стали матчи команд из нижней части турнирной таблицы. В принципиальной игре «ФАКЕЛА» и «Газпрома-Югра» потребовалось пять сетов, чтобы определить победителя. Хозяева в Новом Уренгое оказались сильнее гостей из Сургута. В состав «ФАКЕЛА» вернулся долго лечившийся доигровщик Дмитрий Волков, а накануне игры контракт с ямальским клубом подписал диагональный Александр Кимеров, перешедший из краснодарского «Динамо».

И в матче с традиционно сложным соперником он дебютировал, набрав 4 очка в 8 атаках. Волков сыграл две с половиной партии, набрал 7 очков, но слишком часто ошибался на приёме. В составе гостей 25 очков набрал Александр Чефранов, в составе хозяев 24 очка на счету Егора Клюки. «ФАКЕЛ» 16 раз закрыл атаки гостей блоком, тогда как волейболистам «Газпрома-Югра» удалось сделать это 10 раз.

Самым результативным игроком тура стал диагональный «Нефтяника» Виталий Васильев, который в игре с «Динамо-ЛО» набрал 26 очков. Но это не спасло его команду от поражения в пяти сетах.

Наконец, «Зенит-Казань» в Самаре в трёх сетах обыграл «НОВУ». Лидер атак самарской команды Никита Алексеев набрал только 13 очков, а центральный блокирующий Владимир Съёмщиков лишь один раз сумел заблокировать соперника. Одно дело набирать за 30 очков и делать 10 блок в игре с Оренбургом, и совсем другое – в матче с безоговорочным лидером чемпионата. При этом Алексей Вербов, в очередной раз руководивший «Зенитом» на выезде, остался недоволен действиями игроков, заметив, что команда действовала слишком просто – передачи на Леона, а бразилец решает.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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МВК Динамо Москва МВК Зенит-Казань МВК Локомотив Новосибирск
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