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175 лет назад 2016
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Волейбол. Московское «Динамо» с трудом обыграло «Динамо» краснодарское в ЛЧ
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Андрей Шитихин

На грани. В Лиге чемпионов Краснодар шокировал Москву

Краснодарское «Динамо» отобрало одно очко у «Динамо» московского в Лиге чемпионов, а «Уралочка» дала бой сборной мира.
26 января 2017, четверг. 10:15. Волейбол
В третьем туре женской Лиги чемпионов матчей с участием трёх российских клубов было только два. Дело в том, что в группе В московское «Динамо», которое претендует как минимум на выход в «Финал шести» главного клубного турнира Европы, принимало «Динамо» из Краснодара, которое в групповую стадию пробилось через квалификацию. Матч получился настоящим украшением тура. «Уралочка» же в Екатеринбурге билась с клубным чемпионом мира турецким «Экзачибаши».

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Без денег, но с гордостью


Недавно в Москве два «Динамо» уже встречались в матче чемпионата России, и тогда москвички добились довольно лёгкой победы в трёх сетах. Обе команды до этого провели тяжёлые матчи в Лиге чемпионов и играли на фоне усталости. Но таков уж календарь для женских российских волейбольных команд. Отсюда и «качели», которые даже в отдельно взятых партиях раскачиваются по полной.

К очному матчу в Лиге чемпионов команды подошли в совершенно разном настроении. Московское «Динамо» захватило лидерство в чемпионате страны, а краснодарское опустилось на четвёртое место. Но самое главное – команда пока играет, несмотря на катастрофическое положение с финансами. Игроки уже долгое время не получают заработную плату, но команда Константина Ушакова бьётся изо всех сил.

Вряд ли можно было предполагать, что матч окажется таким напряжённым, особенно после первой партии, которую москвички выиграли в одну калитку. За весь сет подопечные Юрия Панченко допустили только одну ошибку, тогда как гости подарили соперницам семь очков. Однако во второй партии ситуация резко поменялась. Кубанская команда намного улучшила игру на блоке, чётче стала работать на приёме, а Наталья Малых настроила прицел в атаке. Москвички же не перестроились и продолжали действовать через Наталию Гончарову, к атакам которой блок был готов. Плюс у хозяек выросло количество собственных ошибок.

Примерно та же картина была и в третьей партии до смены связующей: вместо Екатерины Панковой вести игру у московского «Динамо» вышла Вера Ветрова. Она и на блоке превосходно сыграла, и скидки делала, и находила другие варианты, помимо Гончаровой. Оказалось, что москвички в сложные моменты могут действовать не только через своего лидера. Показательно то, что самым результативным игроком матча стала доминиканская доигровщица москвичек Бетания де ла Крус, а не Наталия Гончарова.
Волейбол. Лига чемпионов, женщины. Третий тур

Группа В
«Динамо» Москва – «Динамо» Краснодар – 3:2 (25:11, 21:25, 19:25, 25:11, 15:10)

Группа D
«Уралочка-НТМК» – «Экзачибаши» – 0:3 (11:25, 24:26, 24:26)
Но всё это было в четвёртом сете и на тай-брейке, а в третьей партии Краснодар настолько разогнался, что догнать оказалось для соперниц невозможно. Команда Константина Ушакова сумела отобрать у фаворита одно очко, каждое из которых для москвичек очень важно в борьбе со швейцарским «Волеро» за выход из группы в «Финал шести». По набранным очкам у «Динамо» Москва и «Волеро» паритет, но за счёт большего количества побед подопечные Юрия Панченко пока впереди в турнирной таблице. В следующем туре Лиги чемпионов российское дерби состоится в Краснодаре.

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Без шансов, но с честью


В группе D «Уралочка» Николая Карполя на своей площадке в Екатеринбурге принимала клубного чемпиона мира турецкий «Экзачибаши», в составе которого играет российская доигровщица Татьяна Кошелева, уехавшая из Краснодара перед началом сезона.

«Уралочка» до матча с фаворитом провела превосходную игру в чемпионате России с казанским «Динамо», обыграв теперь уже экс-лидера турнира в четырёх сетах. Но «Экзачибаши», собравший в своём составе настоящую сборную мира, – команда совсем другого уровня. И в первом сете у подопечных Николая Карполя почти ничего не получалось, несмотря на поддержку заполненных почти под завязку домашних трибун.
Николай Карполь во время тайм-аута потребовал у подопечных более смелых действий: «Я не спрашиваю с вас за результат, но будьте смелее, если выходите атаковать – атакуйте!»
Слишком уж мощно играла в первой партии турецкая команда, позволив «Уралочке» набрать всего 11 очков. Но два следующих сета прошли совсем иначе – в абсолютно равной борьбе. У хозяек заработали и подача, и блок, и приём, а связующая Марина Бабешина порой творила просто чудеса. Показательным стал эпизод во второй партии, когда Николай Карполь во время тайм-аута потребовал у подопечных более смелых действий: «Я не спрашиваю с вас за результат, но будьте смелее, если выходите атаковать – атакуйте!»

И «Уралочка» раскрепостилась. Благодаря подсказкам тренера российские волейболистки на своей подаче старались «грузить» Татьяну Кошелеву, которая на приёме действовала неуверенно. Либеро турецкой команды вынуждена была держать почти половину площадки, отодвигая Кошелеву к боковой линии. Возможно, будь на стороне уральской команды чуть больше везения, как минимум одну партию подопечные Карполя точно бы взяли – ведь были сетболы.

Но не повезло. И не хватило опыта встреч с такими командами. Тем не менее Николай Карполь после игры заявил, что удовлетворён действиями подопечных, которые сумели перестроиться и изменить ход встречи. Наставник «Экзачибаши» Массимо Барболини пожелал «Уралочке» удачи в следующих матчах Лиги чемпионов. В ближайшем из них эти команды встретятся вновь, уже в Стамбуле.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ЖВК Динамо Краснодар ЖВК Динамо Москва ЖВК Уралочка-НТМК
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