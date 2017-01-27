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175 лет назад 2016
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Долговая яма
Фото: dinamokrasnodar.ru
Текст: Лев Россошик

Долговая яма. Главный волейбольный клуб Кубани на грани краха

Отсутствие спонсоров, пропавшие средства «Роснефти», многомесячные долги – краснодарское «Динамо» может прекратить существование.
27 января 2017, пятница. 13:50. Волейбол
Как минимум один из запланированных на 29 января матчей очередного тура женской Суперлиги может не состояться. Под угрозой срыва встреча в Казани, где местное «Динамо» ждёт в гости одноклубниц из Краснодара. Причина для российского спорта типична – отсутствие средств. В такой ситуации непонятно, что дальше будет с главным волейбольным клубом Кубани.

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Полгода на голом энтузиазме


Девушки из Краснодара грозились не сыграть и в недавнем выездном матче Лиги чемпионов против московского «Динамо», но престиж отечественного волейбола перевесил. Самое удивительное, что кубанские девчонки, которые и без того более полугода играют на голом энтузиазме, могли ведь и выиграть, осложнив москвичкам дорогу в плей-офф. А потом вообще сняться с розыгрыша главного европейского клубного трофея, не имея возможности отправиться за рубеж для встречи с другими командами по группе.

О своих бедах волейболистки краснодарского «Динамо» рассказали недавно в открытом письме председателю наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола, секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву. Это послание – своеобразный SOS, крик о срочной помощи утопающего в долгах краснодарского клуба: «Игроки и персонал… не получают заработную плату, оговоренную в контрактах, в полном объёме с июля 2016 года,… не в состоянии оплачивать съёмное жильё, производить взносы по кредитам, а также обеспечивать необходимый уровень жизни для себя и членов своих семей. Неразрешённые бытовые проблемы, накопившиеся долги и неспособность повлиять на ситуацию мешают игрокам и персоналу клуба находить достойную мотивацию для достижения высоких спортивных результатов и вынуждают обращаться в прессу и суды».
В российском волейболе такие ситуации уже встречались. Приказали долго жить многие некогда ведущие клубы страны: подмосковная «Искра», нижегородская «Губерния», «Омичка», «Уфа».

Надо сказать, что с подобной ситуацией в отечественном волейболе, и не только женском, приходится сталкиваться не впервые. Приказали долго жить многие некогда ведущие клубы страны — обе (мужская и женская) подмосковные «Искры», нижегородская «Губерния», «Омичка», «Уфа». Потому в женской Суперлиге выступает сегодня всего-то 10 клубов. При этом ВФВ делает всё, чтобы волейбол в стране развивался. Причина же, по которой с волейбольной карты страны исчезли многие команды, одна и та же — недостаток финансирования. В одних случаях к этому привели коррупционные обстоятельства, но большей частью происходило просто нарушение договорных обязательств между региональным руководством — краевым или областным — и клубом.

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Губернаторские обещания


В нашем же случае речь идёт о команде с давними традициями, для которой минувший сезон оказался самым ярким и значимым – краснодарское «Динамо» второй год подряд стало обладателем Кубка России, второй год подряд победило в Кубке ЕКВ, завоевало бронзовые медали чемпионата страны.
Это был заслуженный успех и подарок к 70-летнему юбилею клуба. Впервые за многие годы кубанская команда завоевала медали и трофеи без дорогостоящих иностранок, которые в прежние годы надевали динамовскую форму, но помощи от них было ничуть не больше, чем от оставшихся в клубе исключительно российских игроков. А в составе краснодарского «Динамо» выступали и наши чемпионки мира, и чемпионки Европы.

Надо сказать, что эта финансовая катастрофа образовалась не неожиданно. Долговой шлейф тянется за клубом аж с 2013 года, он существовал ещё при прежнем генеральном директоре краснодарского «Динамо». Новому же приходится сейчас крутиться почём зря. Понятно, что не могла остаться в стороне и Всероссийская федерация волейбола, которая готова была предотвратить создавшуюся ситуацию ещё в самом её начале.
Фото: dinamokrasnodar.ru

Руководство ВФВ встречалось в Анапе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и его заместителем Андреем Алексеенко, который возглавляет к тому же краевую федерацию волейбола. Оба руководителя обещали поддержать клуб и даже назвали спонсора, которая должна была стать главным спонсором «Динамо» — «Лукойл». Однако уважаемая компания не выразила желания продолжать партнёрские отношения с волейбольным клубом. Время шло, а обещания высоких краевых чиновников найти надёжного спонсора, готового помочь, так и оставались на словах.
Губернатор Краснодарского края хотел привлечь к спонсорству «Динамо» одну из крупнейших компаний страны, но «Лукойл» не выразил заинтересованности в этом проекте.

ВФВ и в дальнейшем не раз общалась с губернатором, вновь на заданные вопросы слышались ответы с обещанием обязательно выправить ситуацию. Как говорится в известной русской пословице, обещанного три года ждут. Правда, до сих пор так и не могут разобраться, почему в сентенции фигурирует именно эта цифра. Предположений здесь масса. Одно из наиболее близких к истине — согласно статьи 196 Гражданского кодекса через три года истекает срок исковой давности… Правда, в стародавние времена, когда народная мудрость была впервые высказана, подобных кодексов не существовало… Выручить клуб попытался частный инвестор, и тут снова не сложилось.

Пропавшие деньги «Роснефти»


Надо сказать, что все эти годы кубанский клуб поддерживал ещё один серьёзный партнёр — компания «Роснефть», обязательства которой прописаны отдельной строкой в соглашении между клубом и краевой администрацией на три года — с 2015-го по 2017-й. В декабре 2015-го поддержка от «Роснефти» поступила в полном объёме. А в 2016-м — увы, несмотря на ожидания волейболисты остались ни с чем. При этом совершенно точно известно, что сама компания все свои обязательства перед краем и клубом выполнила. Выходит, деньги застряли где-то на пути, скорее всего, в краевом руководстве. А клуб тем временем всё глубже и глубже залезает в долговую яму…

При этом зарплатную ведомость динамовцы уменьшили в 2,5 раза, постарались минимизировать расходы. Но хозяйство-то большое — есть ещё и мужская команда, выступающая в Суперлиге, и молодёжные коллективы, которые на хорошем счету и действительно готовят неплохой резерв. И создаётся впечатление, волейбол в Краснодаре не жалуют. Да разве только волейбол?
«Роснефть» свои обязательства перед «Динамо» выполнила, но волейболисты денег не дождались. Средства застряли где-то на пути, скорее всего, в краевом руководстве. боремся.

Гандбольный СКИФ смог удержаться на плаву, получив необходимую помощь после письма президенту страны, футбольная «Кубань» обратилась за поддержкой к вице-премьеру Виталию Мутко. Неплохо чувствуют себя лишь баскетболисты, которых спонсирует РЖД. Короче, наиболее зрелищные — игровые виды спорта, которые собирали в краевом центре ещё недавно (сам бывал, знаю) полные залы обречены на вымирание.

Пессимистические нотки прозвучали в заявлении главного тренера женской команды Константина Ушакова: «Мы не знаем, будем ли мы существовать дальше. Если будем, то в каком формате? Потенциал у команды есть. Пока мы боремся. Но как будут дальше развиваться события, я не знаю».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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