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175 лет назад 2016
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Леонид Кузнецов
Фото: dinamokrasnodar.ru
Текст: Андрей Шитихин

Доигрались до бойкота. Краснодар не вышел на матч с «Енисеем»

Волейболисты краснодарского «Динамо» прибегли к крайней мере, чтобы достучаться до помощи: матч с «Енисеем» в столице Кубани не состоялся.
29 января 2017, воскресенье. 10:00. Волейбол
Из-за сложной финансовой ситуации в краснодарском «Динамо» под угрозой срыва был выездной матч женской Суперлиги с казанскими одноклубницами. Но команда Константина Ушакова в столицу Татарстана полетела, а вот у кубанских волейболистов нервы не выдержали. Игроки отказались выходить на площадку в домашнем матче с красноярским «Енисеем», и это событие заслонило собой всё остальное, что случилось в 17-м туре мужской Суперлиги.

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«Мы хотим привлечь внимание. Это крайняя мера»


Руководство клуба знало о том, что матч в «Олимпе» не состоится, а потому вход на трибуны был свободным, чтобы ещё и с возвратом денег за билеты потом не разбираться.
Тренерский штаб «Динамо» подчеркнул, что решение о бойкоте матча было принято совместно с игроками.

«Это шанс привлечь внимание к ситуации, которая сложилась в клубе, – это крайняя мера. Мы говорим спасибо болельщикам и хотим перед ними извиниться. Мы полны сил и решимости играть и бороться, но дальше тянуть смысла никакого нет. Тренировочный процесс на данный момент будет продолжаться в полном объёме», — отметил главный тренер «Динамо» Андрей Воронков.

А капитан динамовцев блокирующий Леонид Кузнецов подчеркнул, что решение о бойкоте далось непросто, но иного выхода у команды не было. Он отметил также, что при наличии предложений игрокам лучше уходить из «Динамо», но пока такое предложение получил только диагональный Александр Кимеров, перешедший в «Факел».
Капитан динамовцев блокирующий Леонид Кузнецов подчеркнул, что решение о бойкоте далось непросто, но иного выхода у команды не было.

Игроки и тренеры «Енисея», прилетевшие на матч, с полным пониманием отнеслись к решению коллег. Локальный итог несостоявшейся игры – техническое поражение «Динамо». Но ситуация может привести к снятию команды с чемпионата России, и это признают и в руководстве Всероссийской федерации волейбола.

Никаких санкций в связи с неявкой на игру на «Динамо» наложено не будет. А состоится ли следующий матч, в котором краснодарцы на выезде должны сыграть с «Новой» в Самаре, – неизвестно.

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Шоу в Белгороде


Центральной в 17-м туре стала встреча в Белгороде, где «Белогорье» принимало новосибирский «Локомотив». Сибиряки в текущем сезоне дважды брали верх над белгородцами – в чемпионате страны и «Финале шести» Кубка России. Естественно, что команда Александра Косарева жаждала реванша и добилась его в драматичном матче.

Разве можно было предположить, например, что у «Белогорья» выйдет на площадку тренер Александр Богомолов, которому в срочном порядке пришлось заменить заболевшего блокирующего Германа Снегирёва? Или то, что в начале первой партии повреждение получит доигровщик хозяев Тарас Хтей, который так до окончания игры больше и не появится?
Полный матч провёл окончательно оправившийся от травмы диагональный гостей Виктор Полетаев, набравший 26 очков и ставший самым результативным игроком тура.

Игра шла рывками – то одни впереди, то другие. В первом сете ни одной из команд не удавалось оторваться в счёте, а в концовке отлично сыграл Максим Жигалов, который отличился не только в атаке, но и на блоке. Во втором себе возникла ситуация, когда гости «убежали» на пять очков, но собственные ошибки «железнодорожников», а также прекрасная игра Романа Данилова и Жигалова позволили хозяевам сравнять счёт, а ошибка Сергея Савина стала заключительной в партии.

В третьем сете уже «Белогорье» вело шесть очков, но гости сумели выравнять ситуацию. Вновь ключевую роль сыграл Жигалов, заработавший два матчбола, второй из которых подопечные Косарева реализовали. После матча тренер «Белогорья» отметил характер своей команды, а наставник «Локомотива» Пламен Константинов обвинил в поражении судей, которые, на его взгляд, приняли спорные решения в ключевых эпизодах.

Жигалов стал самым результативным игроком матча, набрав 23 очка.

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Полетаев вернулся по-настоящему


По набранным очкам, кстати, «Локомотив» уступает уже и «Белогорью», и «Кузбассу» и сохраняет третью строчку только за счёт большего количества побед. Кемеровчане в отчётном туре добились непростой победы в Оренбурге в четырёх партиях. Полный матч провёл окончательно оправившийся от травмы диагональный гостей Виктор Полетаев, набравший 26 очков и ставший самым результативным игроком тура.


Московское «Динамо» после победы в напряжённой матче в Сургуте также в четырёх партиях закрепилось на втором месте. «Зенит» ожидаемо легко дома победил динамовцев из Ленинградской области. Главный тренер казанской команды Владимир Алекно дал поиграть практически всем попавшим в заявку игрокам.
У «Белогорья» на площадку вышел тренер Александр Богомолов, которому в срочном порядке пришлось заменить заболевшего блокирующего Германа Снегирёва.

«Урал» после провального матча с «Енисеем» отыгрался на «Нове». У самарской команды не работал блок (два очка против девяти у хозяев), да и в атаке дела шли не лучшим образом. Самый результативный игрок лиги Никита Алексеев в первой партии даже уступил место на площадке Александру Болдыреву, но и тот действовал неудачно. Неожиданно лёгкая победа уфимцев в трёх сетах.

Вновь на тай-брейке победил «Факел» — на этот раз в Нижневартовске, где хозяева просто обрушили на гостей мощнейшую подачу (16 эйсов за матч). Но «Факел» выстоял, а в концовке оказался чуть свежее, что и предопределило исход игры.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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