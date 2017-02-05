Кемеровские качели. «Кузбасс» заставил чемпиона понервничать

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига, мужчины. 18-й тур



«Кузбасс» – «Зенит-Казань» – 2:3 (25:22, 25:20, 21:25, 20:25, 14:16)

«Локомотив» – «Газпром-Югра» – 3:1 (25:23, 25:23, 23:25, 25:22)

«НОВА» – «Динамо» Краснодар – 3:2 (23:25, 25:17, 26:28, 25:16, 15:9)

«ФАКЕЛ» – «Нефтяник» – 3:2 (22:25, 25:18, 27:29, 29:27, 15:7)

«Динамо-ЛО» – «Урал» – 1:3 (23:25, 17:25, 25:18, 19:25)

«Белогорье» – «Енисей» – 3:0 (25:17, 25:20, 25:14)

«Динамо» Москва – «Югра-Самотлор» – 3:0 (25:20, 25:22, 32:30)

Два часа красоты и нервов

Восхитительная восьмёрка

Восемь игроков, заявленных тренерским штабом краснодарского «Динамо» на игру в Самаре, дали настоящий бой «НОВЕ».

«ФАКЕЛ» вновь доигрался до тай-брейка

В 18-м туре мужской Суперлиги чемпион страны казанский «Зенит» был в шаге от первого поражения в сезоне, московское «Динамо» и «Белогорье» добились уверенных побед, а краснодарское «Динамо» отправилось на выезд в Самару с восемью игроками и едва не победило местную «НОВУ».2200 зрителей, заполнивших кемеровскую «Арену», а также те, кто смотрел матч «Кузбасса» и казанского «Зенита» через Интернет, получили впечатлений как минимум до окончания регулярного чемпионата. Командабыла в шаге от первого поражения в сезоне, своими руками делала всё возможное для интриги в пятом сете, но вновь победила.Перед матчем «Кузбасс» в официальной программке и анонсе ненавязчиво намекал, что постарается прервать победную серию казанской команды. И начал встречу очень здорово. Дважды хозяева рывками отрывались от гостей в счёте. Сначала на подаче, затем на подаче. В середине партии преимущество «Кузбасса» достигло пяти очков, и этого вполне хватило, чтобы держать съём и довести партию до победы.Во второй партии отличная игра на подаче Панкова ивыбивала казанцев с приёма, и попытки Алекно заменами как-то расшевелить команду успеха не принесли. Ошибались практически все, даже надёжные. Лишь в самой концовке партии «Зенит» сократил отставание в восемь очков до более приличного.В третьем сете уже «Кузбассу», у которого не летела подача так, как в предыдущих двух, пришлось постоянно отыгрываться. И в самой концовке партии, когда у «Зенита» было преимущество в семь очков, погоня на подачеедва не увенчалась успехом. Отлично на блоке работал, Полетаев – принадлежащий «Зениту», кстати, и играющий в Кемерове в аренде – был точен в атаке, и разрыв сократился до двух очков.Но в этой ситуации ключевой стала собственная ошибка кемеровчан на подаче. Получив сетбол, «Зенит» его тут же использовал. Во втором сете равная игра шла до второго технического перерыва, к которому преимущество гостей составляло всего два очка, а хозяева пытались тащить в защите абсолютно все мячи. Но яркой игры финского либеропротив набравшего ход чемпиона оказалось недостаточно.Пятый сет вообще стал невообразимым по сценарию, хотя в целом отразил то, что было по ходу всей встречи – преимущество переходило от одной команды к другой. «Зенит» на подаче Леона повёл 8:1, и в эти моменты у «Кузбасса» не получалось ничего. Но затем замены, подача Панкова и блоки Щербакова резко изменили ситуацию. «Кузбасс» сократил отставание до одного очка, и, чтобы сравнять счёт, нужен был брейковый мяч.Хозяевам удалось это сделать при счёте 13:14, когда финский тренер кемеровчан выпустил на площадку не игравшего до этого– блокирующего из молодёжной команды. Тот первым же касанием сделал эйс, но ошибся на следующей подаче. А после подачии не самой удачно доигровки атаковавший метров с семи Полетаев пробил в аут.с 26 очками стал самым результативным игроком матча, а6 раз закрыл на блоке атаки соперников. У «Зенита» 20 очков на счетуКраснодарское «Динамо» после бойкота предыдущего матча с «Енисеем» до Самары на матч с «НОВОЙ» долетело. Кстати, в предыдущей встрече этих команд краснодарцы на своей площадке добились победы в пяти партиях. Это единственная победа динамовцев в чемпионате, и после гостевой игры с «НОВОЙ» никаких изменений в этой графе для краснодарцев не произошло – на сей раз в пяти партиях они проиграли.Хотя восемь игроков, заявленных тренерским штабом «Динамо» на игру, дали настоящий бой «НОВЕ». Бились все, а больше всех очков набрал диагональный динамовцев– 32, 29 из которых атакой. С другой стороны сетки его нередко закрывал, который к концу игры записал на своей счёт 9 очков, набранных исключительно на блоке, да и атаковал он почти с 90%-й эффективностью.«Динамо» до этой встречи было лишено одного очка за неявку на матч с «Енисеем», хотя руководство ВФВ обещало не применять к краснодарцам никаких санкций.Из остальных матчей можно отметить победу новоуренгойского «ФАКЕЛА» над оренбургским «Нефтяником». Казалось, хозяева дома просто сметут аутсайдера, у которого, как и у краснодарского «Динамо», всего одна победа. Но «ФАКЕЛ» был на грани поражения, с трудом спас четвёртую партию, а выиграл только на тай-брейке – это уже фирменный стиль команды. У «ФАКЕЛА» 23 очка набрал, у «Нефтяника» на одно больше на счетуМосковское «Динамо» и «Белогорье» добились побед в трёх сетах над «Югрой-Самотлор» и «Енисеем», а новосибирский «Локомотив» в ещё одном остросюжетном матче сломил сопротивление «Газпрома-Югра» в четырёх сетах. 32 очка принёс новосибирцам6 раз заблокировал атаки соперников. «Динамо», «Локомотив» и «Белогорье» занимают места со второго по четвёртое, а «Кузбасс» теперь опустился на пятое.Ещё в одном матче уфимский «Урал» в четырёх сетах взял верх над «Динамо-ЛО». У гостей 20 очков набрал