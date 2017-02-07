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175 лет назад 2016
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Вячеслав Красильников
Фото: РИА Новости
Текст: Лев Россошик

Пары новых. «Пляжники» стартуют на тихоокеанском побережье

Константин Семёнов ушёл в «классику», Дмитрий Барсук завершил карьеру, а их партнёры остались – новый пляжный сезон начнут новые пары.
7 февраля 2017, вторник. 10:15. Волейбол
Все сильнейшие мастера пляжного волейбола собрались в эти дни на тихоокеанском побережье в американском штате Флорида. В Форт-Лодердейле стартует первый в нынешнем сезоне этап Мировой серии. Среди участников – пять российских пар, три из которых начнут борьбу с группового этапа, а двум предстоит пробиваться через квалификацию.

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Лучшие по статистике


Почти полгода минуло, как мы последний раз писали о пляжном волейболе. Это были мои репортажи из Рио-де-Жанейро, где все три отечественных дуэта выступили выше всяких похвал, хотя и не завоевали наград. Не случайно и отчётно-выборная конференция Всероссийской федерации волейбола, а следом и Наблюдательный совет ВФВ признали выступление российских пар на Олимпиаде достойным. В отличие от сборных по классическому варианту популярной игры, выступление которых в Бразилии никого не удовлетворило.

Писал уже о судейском беспределе на Копакабане, когда в угоду хозяевам бразильские арбитры внаглую, презрев правила и здравый смысл, затащили в финал итальянскую пару, которая была более удобна бразильскому дуэту, — Константина Семёнова с Владиславом Красильниковым хозяева откровенно побаивались.
За прошедшие полгода ФИВБ поменяла систему проведения Мирового тура, распределив все турниры по категориям, как отели.

Но не писал, что почти по всем техническим показателям наши «пляжники» были и в самом деле в числе лучших — либо первыми, либо в тройках едва ли не на всех позициях. Тот же Красильников был признан лучшим защитником, а в паре этот дуэт оказался вторым. В командной атаке Никита Лямин и Дмитрий Барсук — первые, другая наша пара — 6-я. А по индивидуальным показателям Лямин — 3-й. В командном блоке Семёнов с Красильниковым — вторые, а Семёнов второй и в личном зачёте. В командной подаче наш первый дуэт на 3-й позиции, а Семёнов второй в индивидуальном зачёте и первый среди подающих по скорости — 102 км/ч. Приятные цифры, не правда ли?

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Звёздные категории


За прошедшие полгода ФИВБ поменяла систему проведения Мирового тура, распределив все турниры по категориям, как отели: пятизвёздное соревнование (Форт-Лодердейл, Рим, Пореч, Гштаад и Гамбург) — самое значимое с наибольшим призовым фондом, три четырёхзвёздных (Рио-де-Жанейро, Люцерн и Ольштын), четыре турнира, отмеченных тремя звёздами, среди которых и Москва (29 мая — 4 июня). Кроме того, в календаре 2017 года значится чемпионат мира в Вене с 28 июля по 6 августа и чемпионат Европы в Юрмале с 16 по 20 августа.

Сразу же после Флориды мужчины отправятся в Иран на остров Киш. А потом наступит почти двухмесячный перерыв. Странно, согласитесь. И следующее большое международное соревнование пройдёт только в конце апреля в китайском городе Сямыне. Последние старты международного сезона состоятся в середине октября в Китае и Таиланде.
Главный тренер российских мужчин Вячеслав Нирка объединил в один дуэт Вячеслава Красильникова и Никиту Лямина.

Что касается внутрироссийских соревнований, то их на сей раз запланировано больше, и география турниров стала обширнее: Липецк, Рязань, Казань, Самара, Калининград, Анапа, Сочи…

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Лица – знакомые, пары – новые


Ну а теперь о тех, кто сегодня начинает сезон во Флориде. Всё это хорошо известные мастера игр на песке, олимпийские чемпионы и призёры разных лет, неоднократные победители турниров Мирового тура. И начинают они соревнования не с нуля, а с уже имеющимися в активе очковыми запасами за прежние заслуги.

Первыми в этом списке хорошо знакомые по многократным выступлениям на песке в Анапе, Сочи и Москве латыши Янис Смединьш и Александр Самойлов с 3940 очками. Следом бразильский дуэт Алисон и Бруно Шмидт (3780) и американцы Фил Дальхауссер и Николас Луцена (3720).

Согласитесь, и в самом деле крутые и именитые. Причём, что бывает не так часто, все первые номера сохранили свои дуэты в том же виде, что и в предыдущем сезоне. Не изменили себе и пресловутые итальянцы Паоло Николаи и Даньеле Лупо (2740) — девятая позиция.


В основной сетке первого же турнира две отечественных пары. После того как завершил выступления Барсук и решил попробовать себя в классическом волейболе Семёнов, главный тренер российских мужчин Вячеслав Нирка объединил в один дуэт Красильникова и Лямина (2200). Сегодня это наша реально сильнейшая пара. Они на 14-й позиции. Совсем немного уступают соотечественникам первые олимпийские чемпионы среди молодёжи в Нанкине Олег Стояновский и Артём Ярзуткин (2170).
Из 24 пар, включённых в основную сетку по итогам прошлого года, только один российский дуэт – Анастасия Барсук – Евгения Уколова.

В числе участников первого турнира не увидел лишь голландцев, которые, похоже, решили раньше времени не «светиться». Через квалификацию будет прорываться в основную сетку наша молодёжная пара Максим Сиволап и Игорь Величко, выигравшие минувшим летом один из турниров Восточно-Европейской ассоциации волейбола. У них всего 816 очков, и это их первое выступление на турнире столь высокого ранга. Есть ещё и список резервистов, первыми в котором стоят Григорий Гончаров и Руслан Быканов. Они попадут в квалификацию в случае, если кто-то из участников снимется с соревнований.

В женской части турнира опять-таки много хорошо известных имён. Нет только немки Лауры Людвиг, олимпийской чемпионки в паре с Кирой Валькенхорст. У последней сегодня новая партнёрша — Юлия Гросснер. Из 24 пар, включённых в основную сетку по итогам прошлого года, только один российский дуэт – Анастасия БарсукЕвгения Уколова, который неплохо смотрелся в канун Олимпийских игр и сумел таким образом заработать 1519 очков.

Не густо по сравнению с лидерами — американками Эприл Росс и Керри Уолш с 4180 баллами. Но и этого хватило нашим девушкам, чтобы попасть в число «избранных» с 22-м показателем из 24 отобранных по очкам. Впрочем, неплохие шансы пройти через квалификацию и оказаться в основной сетке имеют Екатерина Бирлова с Надеждой Макрогузовой (1418).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вячеслав Красильников Евгения Уколова Екатерина Бирлова
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