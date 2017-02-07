Пары новых. «Пляжники» стартуют на тихоокеанском побережье

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За прошедшие полгода ФИВБ поменяла систему проведения Мирового тура, распределив все турниры по категориям, как отели.

Звёздные категории

Главный тренер российских мужчин Вячеслав Нирка объединил в один дуэт Вячеслава Красильникова и Никиту Лямина.

Лица – знакомые, пары – новые

Из 24 пар, включённых в основную сетку по итогам прошлого года, только один российский дуэт – Анастасия Барсук – Евгения Уколова.

Все сильнейшие мастера пляжного волейбола собрались в эти дни на тихоокеанском побережье в американском штате Флорида. В Форт-Лодердейле стартует первый в нынешнем сезоне этап Мировой серии. Среди участников – пять российских пар, три из которых начнут борьбу с группового этапа, а двум предстоит пробиваться через квалификацию.Почти полгода минуло, как мы последний раз писали о пляжном волейболе. Это были мои репортажи из Рио-де-Жанейро, где все три отечественных дуэта выступили выше всяких похвал, хотя и не завоевали наград. Не случайно и отчётно-выборная конференция Всероссийской федерации волейбола, а следом и Наблюдательный совет ВФВ признали выступление российских пар на Олимпиаде достойным. В отличие от сборных по классическому варианту популярной игры, выступление которых в Бразилии никого не удовлетворило.Писал уже о судейском беспределе на Копакабане, когда в угоду хозяевам бразильские арбитры внаглую, презрев правила и здравый смысл, затащили в финал итальянскую пару, которая была более удобна бразильскому дуэту, —хозяева откровенно побаивались.Но не писал, что почти по всем техническим показателям наши «пляжники» были и в самом деле в числе лучших — либо первыми, либо в тройках едва ли не на всех позициях. Тот же Красильников был признан лучшим защитником, а в паре этот дуэт оказался вторым. В командной атаке— первые, другая наша пара — 6-я. А по индивидуальным показателям Лямин — 3-й. В командном блоке Семёнов с Красильниковым — вторые, а Семёнов второй и в личном зачёте. В командной подаче наш первый дуэт на 3-й позиции, а Семёнов второй в индивидуальном зачёте и первый среди подающих по скорости — 102 км/ч. Приятные цифры, не правда ли?За прошедшие полгода ФИВБ поменяла систему проведения Мирового тура, распределив все турниры по категориям, как отели: пятизвёздное соревнование (Форт-Лодердейл, Рим, Пореч, Гштаад и Гамбург) — самое значимое с наибольшим призовым фондом, три четырёхзвёздных (Рио-де-Жанейро, Люцерн и Ольштын), четыре турнира, отмеченных тремя звёздами, среди которых и Москва (29 мая — 4 июня). Кроме того, в календаре 2017 года значится чемпионат мира в Вене с 28 июля по 6 августа и чемпионат Европы в Юрмале с 16 по 20 августа.Сразу же после Флориды мужчины отправятся в Иран на остров Киш. А потом наступит почти двухмесячный перерыв. Странно, согласитесь. И следующее большое международное соревнование пройдёт только в конце апреля в китайском городе Сямыне. Последние старты международного сезона состоятся в середине октября в Китае и Таиланде.Что касается внутрироссийских соревнований, то их на сей раз запланировано больше, и география турниров стала обширнее: Липецк, Рязань, Казань, Самара, Калининград, Анапа, Сочи…Ну а теперь о тех, кто сегодня начинает сезон во Флориде. Всё это хорошо известные мастера игр на песке, олимпийские чемпионы и призёры разных лет, неоднократные победители турниров Мирового тура. И начинают они соревнования не с нуля, а с уже имеющимися в активе очковыми запасами за прежние заслуги.Первыми в этом списке хорошо знакомые по многократным выступлениям на песке в Анапе, Сочи и Москве латышис 3940 очками. Следом бразильский дуэт(3780) и американцы(3720).Согласитесь, и в самом деле крутые и именитые. Причём, что бывает не так часто, все первые номера сохранили свои дуэты в том же виде, что и в предыдущем сезоне. Не изменили себе и пресловутые итальянцы(2740) — девятая позиция.В основной сетке первого же турнира две отечественных пары. После того как завершил выступления Барсук и решил попробовать себя в классическом волейболе Семёнов, главный тренер российских мужчин Вячеслав Нирка объединил в один дуэт Красильникова и Лямина (2200). Сегодня это наша реально сильнейшая пара. Они на 14-й позиции. Совсем немного уступают соотечественникам первые олимпийские чемпионы среди молодёжи в Нанкине(2170).В числе участников первого турнира не увидел лишь голландцев, которые, похоже, решили раньше времени не «светиться». Через квалификацию будет прорываться в основную сетку наша молодёжная пара, выигравшие минувшим летом один из турниров Восточно-Европейской ассоциации волейбола. У них всего 816 очков, и это их первое выступление на турнире столь высокого ранга. Есть ещё и список резервистов, первыми в котором стоят. Они попадут в квалификацию в случае, если кто-то из участников снимется с соревнований.В женской части турнира опять-таки много хорошо известных имён. Нет только немки, олимпийской чемпионки в паре с. У последней сегодня новая партнёрша —. Из 24 пар, включённых в основную сетку по итогам прошлого года, только один российский дуэт –, который неплохо смотрелся в канун Олимпийских игр и сумел таким образом заработать 1519 очков.Не густо по сравнению с лидерами — американкамис 4180 баллами. Но и этого хватило нашим девушкам, чтобы попасть в число «избранных» с 22-м показателем из 24 отобранных по очкам. Впрочем, неплохие шансы пройти через квалификацию и оказаться в основной сетке имеют(1418).