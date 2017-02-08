Огрызнулись, но не укусили. «Динамо» всё ближе к «Финалу шести»

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На грани возможного
Краснодарское «Динамо» все матчи нынешнего сезона проводит на фоне невыплаты заработной платы. Общий долг перед мужской и женской командами составляет 450 млн рублей, и это огромная сумма. Кубанские волейболистки после бойкота матча в Казани к подобным мерам больше не прибегали, но играть в таких условиях им действительно крайне тяжело.
Тем не менее в матче с московскими одноклубницами команда Константина Ушакова сделала всё возможное, чтобы максимально усложнить жизнь соперницам. Правда, в первом сете всё завершилось довольно быстро – неуверенная игра на приёме привела к тому, что в концовке партии краснодарские волейболистки отставали на семь мячей. На подаче Елены Гендель удалось сократить этот гандикап до двух мячей, но это был лишь временный успех.
Во второй партии гости постоянно вели в счёте. Не с таким колоссальным преимуществом, как в первом сете, но хозяйкам постоянно приходилось догонять. Погоня успехом не увенчалась, несмотря на три отыгранных сетбола. У москвичек было больше хороших доводок, меньше собственных ошибок и хорошо шла подача.
Волейбол. Лига чемпионов, женщины. 4-й турВ третьем сете шла абсолютно равная игра. Но в решающий момент игрокам краснодарского «Динамо» просто не хватило сил, чтобы выиграть хотя бы партию. И не хватило уверенных действий Натальи Малых, которая набрала всего лишь 7 очков. Она атаковала с непривычно низкой для себя эффективностью. Связующая кубанской команды Светлана Сербина чаще задействовала Викторию Чаплину и Наталью Кроткову, но и те под конец игры устали. В последнем розыгрыше именно атаку Чаплиной закрыла блокирующая москвичек Майя Поляк.
Группа В
«Динамо» (Краснодар) – «Динамо» (Москва) – 0:3 (19:25, 22:25, 25:27)
Группа D
«Экзачибаши» – «Уралочка-НТМК» – 3:1 (25:16, 26:24, 25:27, 25:16)
Группа В
«Динамо» (Краснодар) – «Динамо» (Москва) – 0:3 (19:25, 22:25, 25:27)
Группа D
«Экзачибаши» – «Уралочка-НТМК» – 3:1 (25:16, 26:24, 25:27, 25:16)
В следующем туре московское «Динамо» на своей площадке будет биться за первое место с цюрихским «Волеро». Победа гарантирует команде Юрия Панченко путёвку в «Финал шести». Что касается краснодарского «Динамо», то с тем же «Волеро» команда Константина Ушакова сыграет в последнем туре, а до этого предстоит ещё матч с румынской «Альбой». Но у кубанских волейболисток нет шансов на выход из группы.
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Отобрали партию у чемпионок мира
Точно так же нет их и у «Уралочки». Команда Николая Карполя в прошлом туре два сета билась на равных на своей площадке с клубным чемпионом мира турецким «Экзачибаши», но уступила в трёх партиях. В Стамбуле «Уралочка» тоже билась с подопечными Массимо Барболини на равных в двух партиях и уступила в итоге в четырёх.
В следующем туре московское «Динамо» на своей площадке будет биться за первое место с цюрихским «Волеро». Победа гарантирует команде Юрия Панченко путёвку в «Финал шести».Первый сет «Уралочке» не удался совсем – и на блоке только раз удалось закрыть атаку «Экзачибаши», и подачи, которая усложнила бы жизнь соперницам, не было, и в приёме дела обстояли не так хорошо, как у турецкой команды, и ошибались больше. Ключевым стал отрезок после первого технического перерыва, когда преимущество «Экзачибаши» резко выросло. Далее для хозяек было делом техники довести партию до победы.
Но затем всё резко переменилось. Улучшилось качество приёма, было больше качественных доводов, Ксения Парубец атаковала надёжно и уверенно, но выбивающих подач как не было, так и не появилось, а блоком уральские волейболистки не смогли закрыть ни одну атаку. Это и стало основным фактором, принёсшим победу в партии «Экзачибаши».
В третьем сете «Уралочка» сразу повела в счёте и не позволила соперницам выровнять положение. Наконец-то пошли эйсы, эффективно заиграл блок – и дело тут не только в количестве набранных очков, а в том, что блокирующие старались цеплять почти все мячи, заработала подстраховка. И всё так же эффективно играла Парубец, но было заметно, что её силы не беспредельны. За матч она атаковала 48 раз и набрала 26 очков – больше, чем любая другая волейболистка в обеих командах. Но в четвёртом сете Ксения сильно устала, и её атаки были уже не столь убойными, да и на приёме пошли ошибки. К сожалению, у Николая Карполя слишком короткая скамейка, чтобы дать возможность своему лидеру хоть небольшой отдых. Потому и играла Парубец без замен, а атаки Анны Климец были не столь эффективными.
В заключительной партии после второго технического перерыва игроки «Уралочки» просто встали, и это было предсказуемо. Теперь подопечным Карполя можно сосредоточиться на матчах чемпионата России и постараться вновь побороться за медали. Два последних матча группового этапа Лиги чемпионов для «Уралочки» уже ничего не решают.