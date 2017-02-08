Огрызнулись, но не укусили. «Динамо» всё ближе к «Финалу шести»

На грани возможного

Волейбол. Лига чемпионов, женщины. 4-й тур



Группа В

«Динамо» (Краснодар) – «Динамо» (Москва) – 0:3 (19:25, 22:25, 25:27)



Группа D

«Экзачибаши» – «Уралочка-НТМК» – 3:1 (25:16, 26:24, 25:27, 25:16)

Отобрали партию у чемпионок мира

В следующем туре московское «Динамо» на своей площадке будет биться за первое место с цюрихским «Волеро». Победа гарантирует команде Юрия Панченко путёвку в «Финал шести».

«Уралочка» и краснодарское «Динамо» в противостоянии с явными фаворитами в матчах очередного тура Лиги чемпионов показали почти всё лучшее, на что способны, но борьбу за выход в «Финал шести» завершили. Два заключительных тура в их турнирной ситуации уже ничем не помогут. А вот московское «Динамо» максимально приблизилось к решению задачи.Краснодарское «Динамо» все матчи нынешнего сезона проводит на фоне невыплаты заработной платы. Общий долг перед мужской и женской командами составляет 450 млн рублей, и это огромная сумма. Кубанскиеволейболистки после бойкота матча в Казани к подобным мерам больше не прибегали, но играть в таких условиях им действительно крайне тяжело.Тем не менее в матче с московскими одноклубницами командасделала всё возможное, чтобы максимально усложнить жизнь соперницам. Правда, в первом сете всё завершилось довольно быстро – неуверенная игра на приёме привела к тому, что в концовке партии краснодарские волейболистки отставали на семь мячей. На подачеудалось сократить этот гандикап до двух мячей, но это был лишь временный успех.Во второй партии гости постоянно вели в счёте. Не с таким колоссальным преимуществом, как в первом сете, но хозяйкам постоянно приходилось догонять. Погоня успехом не увенчалась, несмотря на три отыгранных сетбола. У москвичек было больше хороших доводок, меньше собственных ошибок и хорошо шла подача.В третьем сете шла абсолютно равная игра. Но в решающий момент игрокам краснодарского «Динамо» просто не хватило сил, чтобы выиграть хотя бы партию. И не хватило уверенных действий Натальи Малых, которая набрала всего лишь 7 очков. Она атаковала с непривычно низкой для себя эффективностью. Связующая кубанской командычаще задействовала, но и те под конец игры устали. В последнем розыгрыше именно атаку Чаплиной закрыла блокирующая москвичекВ следующем туре московское «Динамо» на своей площадке будет биться за первое место с цюрихским «Волеро». Победа гарантирует командепутёвку в «Финал шести». Что касается краснодарского «Динамо», то с тем же «Волеро» командасыграет в последнем туре, а до этого предстоит ещё матч с румынской «Альбой». Но у кубанских волейболисток нет шансов на выход из группы.Точно так же нет их и у «Уралочки». Командав прошлом туре два сета билась на равных на своей площадке с клубным чемпионом мира турецким «Экзачибаши», но уступила в трёх партиях. В Стамбуле «Уралочка» тоже билась с подопечнымина равных в двух партиях и уступила в итоге в четырёх.Первый сет «Уралочке» не удался совсем – и на блоке только раз удалось закрыть атаку «Экзачибаши», и подачи, которая усложнила бы жизнь соперницам, не было, и в приёме дела обстояли не так хорошо, как у турецкой команды, и ошибались больше. Ключевым стал отрезок после первого технического перерыва, когда преимущество «Экзачибаши» резко выросло. Далее для хозяек было делом техники довести партию до победы.Но затем всё резко переменилось. Улучшилось качество приёма, было больше качественных доводов, Ксения Парубец атаковала надёжно и уверенно, но выбивающих подач как не было, так и не появилось, а блоком уральские волейболистки не смогли закрыть ни одну атаку. Это и стало основным фактором, принёсшим победу в партии «Экзачибаши».В третьем сете «Уралочка» сразу повела в счёте и не позволила соперницам выровнять положение. Наконец-то пошли эйсы, эффективно заиграл блок – и дело тут не только в количестве набранных очков, а в том, что блокирующие старались цеплять почти все мячи, заработала подстраховка. И всё так же эффективно играла Парубец, но было заметно, что её силы не беспредельны. За матч она атаковала 48 раз и набрала 26 очков – больше, чем любая другая волейболистка в обеих командах. Но в четвёртом сете Ксения сильно устала, и её атаки были уже не столь убойными, да и на приёме пошли ошибки. К сожалению, у Николая Карполя слишком короткая скамейка, чтобы дать возможность своему лидеру хоть небольшой отдых. Потому и играла Парубец без замен, а атаки Анны Климец были не столь эффективными.В заключительной партии после второго технического перерыва игроки «Уралочки» просто встали, и это было предсказуемо. Теперь подопечным Карполя можно сосредоточиться на матчах чемпионата России и постараться вновь побороться за медали. Два последних матча группового этапа Лиги чемпионов для «Уралочки» уже ничего не решают.