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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Волейбол. Обзор 19-го тура мужской Суперлиги
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Прерванная серия. В Суперлиге снова сыграли без тай-брейков

Семь туров подряд хотя бы один матч в мужской Суперлиге завершался в пяти сетах. В 19-м туре эта серия была прервана. Обошлось без сенсаций.
12 февраля 2017, воскресенье. 19:15. Волейбол
Матчи 19-го тура мужской Суперлиги не внесли изменений в турнирную таблицу чемпионата. Даже новоуренгойский «ФАКЕЛ, четыре тура подряд неизменно завершавший свои матчи в пяти сетах, на сей раз в выездной игре с лидером чемпионата страны ограничился тремя. Центральным же получился матч между командами из середины турнирной таблицы.

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«Кузбасс» сбросил конкурента


Команда Томаса Самелвуо встречалась в гостях с уфимским «Уралом» в борьбе за пятую строчку в турнирной таблице – в случае успеха хозяева могли настичь кемеровчан по победам. В прошлом сезоне в Уфе «Кузбасс» был бит в трёх сетах, но на этот раз повторения ситуации не допустил. Равная игра шла лишь в двух сетах, когда команды обменялись партиями.

А вот в третьем сете кемеровчане своей подачей выбили уфимцев с приёма, приноровились к игре Павла Мороза, так что наставник «Урала» Борис Гребенников вынужден был заменить своего диагонального. Но это не особо помогло. «Кузбасс» диктовал свои условия и уверенно выиграл две партии подряд, а с ними и матч.

Диагональный «Кузбасса» Виктор Полетаев набрал 27 очков, 4 из которых эйсами, 3 – на блоке и 20 в атаке. Сергей Никитин набрал 20 очков и также выполнил 4 эйса, два из которых в ключевой отрезок четвёртого сета, когда на его подаче кемеровчане на 6 очков оторвались от соперников и решили судьбу матча.

Теперь «Кузбасс» опережает «Урал» на 2 победы, а календарь оставшихся в регулярном чемпионате матчей у команды Самелвуо полегче.

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«ФАКЕЛ» разгорался, но угас


Новоуренгойский «ФАКЕЛ» приехал в Казань с намерением отобрать хотя бы один сет у «Зенита». Команде Игоря Чутчева пришлось играть без своего связующего Игоря Колодинского, у которого обострилась травма спины. Возможно, именно опытнейшего партнёра не хватило молодым игрокам «ФАКЕЛА», чтобы выиграть хотя бы сет. А сражались они в каждом из трёх проигранных и доставали ушедшего было в отрыв соперника.
Диагональный «Кузбасса» Виктор Полетаев набрал 27 очков, 4 из которых эйсами, 3 – на блоке и 20 в атаке.
Закрывали блоками и Максима Михайлова, и Вильфредо Леона, и Мэтью Андерсона, тащили очень сложные мячи в защите, но «Зенит» даже без огня в глазах игроков был просто более классной и уверенной в себе командой. В каждой из партий в составе чемпионов России находились волейболисты, которые решали исход сетов.

Такого игрока, как Леон, который в концовке третьего сета вышел на подачу и переломил ситуацию из проигрышной в близкую к матчболам, у «ФАКЕЛА» просто нет. В атаке гости сыграли крайне неэффективно: никто из основных «забивал» (Егор Клюка, Дмитрий Волков, Александр Кимеров) не перешёл порог в 30% удачных атак и не брал больше 7 очков.

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Краснодар ушёл с последнего места


Из остальных матчей стоит отметить победу краснодарского «Динамо» в матче с одноклубниками из Ленинградской области. Капитан краснодарцев Леонид Кузнецов набрал 16 очков. Впервые в сезоне команда Андрея Воронкова заработала 3 полновесных очка, так как до этого единственную победу одержала в прошлом году над «НОВОЙ» в пяти сетах.
Такого игрока, как Леон, который в концовке третьего сета вышел на подачу и переломил ситуацию из проигрышной в близкую к матчболам, у «Факела» просто нет.
Кубанская команда оставила позади «Нефтяник» из Оренбурга, который сумел отобрать одну партию у московского «Динамо». Но у Краснодара и Оренбурга практически нет шансов побороться за десятку сильнейших и выход в плей-офф. Скорее, надо думать о том, чтобы избежать переходного турнира или прямого вылета из Суперлиги, однако и это будет сложно сделать.

От «Югры-Самотлор» те же краснодарцы отстают на три победы. Нижневартовская команда в этом туре принимала новосибирский «Локомотив» и уступила в трёх сетах. Также три сета потребовалось и «Белогорью». «Газпром-Югра» не справился с подачей подопечных Александра Косарева. Наконец, красноярский «Енисей» также в трёх сетах обыграл «НОВУ» и теперь отстаёт от самарской команды всего на одну победу.

Следующий тур пройдёт под знаком противостояния московского «Динамо» и казанского «Зенита». Перед очным матчем в Москве обе команды проведут очередные встречи в Лиге чемпионов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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МВК Динамо Москва МВК Зенит-Казань МВК Кузбасс МВК Локомотив Новосибирск МВК ФАКЕЛ
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