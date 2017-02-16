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175 лет назад 2016
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Сергей Тетюхин
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Подтолкнули к вылету. Команда Сергея Тетюхина уступила в Турции

Московское «Динамо» вслед за казанским «Зенитом» вышло в плей-офф Лиги чемпионов, а «Белогорье» оказалось на грани вылета.
16 февраля 2017, четверг. 09:45. Волейбол
Пятый тур мужской волейбольной Лиги чемпионов не сулил особых сложностей для российских команд. «Белогорье» и московское «Динамо» должны были одерживать победы и обеспечивать себе участие в плей-офф, а казанский «Зенит», уже сделавший это, мог спокойно экспериментировать в выездном матче в Париже. Но не всё сложилось так, как планировалось.

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Против Ивана «Грозного» без подачи


Турецкий «Халкбанк» до домашней игры с «Белогорьем» проиграл в Лиге чемпионов четыре матча подряд и лишился шансов на выход в плей-офф. В Белгороде турецкая команда уступила в трёх сетах, правда, хозяевам пришлось приложить максимум усилий во второй и третьей партиях. Но итоговая победа сомнений не вызывала.

Однако в Анкаре всё сложилось иначе. Напряжённый календарь, возраст игроков и довольно короткая скамейка – всё это было не в пользу «Белогорья», тогда как турки набрали ход именно в текущем году, а их сербский диагональный Иван «Грозный» Милькович заиграл если и не на прежнем уровне, то гораздо надёжнее, чем в начале сезона.

Именно «Халкбанк» и диктовал свои условия в домашнем матче, а «Белогорье» лишь временами огрызалось. В эти отрезки ход игры резко менялся, команда Александра Косарева делала рывок вперёд, и этого хватало, чтобы либо сократить отставание от соперника, либо выйти вперёд.
Именно таким рывком на подаче Максима Жигалова гости сумели переломить ситуацию во втором сете и выиграть партию, а в четвёртой пара таких рывков позволила белгородцам постоянно вести в счёте и взять сет.

Но в целом игроки «Белогорья» выглядели слишком уставшими. Не шла подача, особенно на тай-брейке, когда белгородцы допустили просто нереальное количество ошибок. Вообще по ходу матча ошибки «Белогорья» принесли «Халкбанку» 39 очков. Не так эффективно, как хотелось бы, работал блок, тогда как у «Халкбанка» этот компонент игры стал действенным оружием. В атаке лишь Артём Смоляр и Роман Данилов показали эффективность более 50%, но и атаковали они нечасто. Сергей Тетюхин заметно устал, а хозяева целенаправленно грузили его приёмом, Максим Жигалов часто ошибался, а связующий Марлон не всегда принимал верные решения в попытках усложнить жизнь соперникам.

Самым действенным оружием у «Белогорья» стал Ян Ерещенко, который и в атаке смотрелся неплохо, и дважды отметился эйсами. У «Халкбанка» 20 очков набрал голландский доигровщик Дик Коой, на счету Мильковича – 19 очков. В другом матче этой группы бельгийский «Кнак» обыграл дома «Перуджу» в пяти сетах. Итальянская команда на правах хозяина уже обеспечила себе участие в «Финале четырёх», так что турнирного значения для подопечных Лоренцо Бернарди этот матч не имел.

Зато бельгийцы благодаря этой победе обошли «Белогорье». Чтобы гарантированно попадать в плей-офф, команде Александра Косарева в последнем матче группового этапа дома обязательно нужно обыгрывать «Кнак» в трёх или четырёх сетах. Победа в пяти партиях может стать пропуском в плей-офф в случае удачного стечения обстоятельств, а поражение уже точно оставит без Лиги чемпионов.

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Без замен, но в плей-офф


Московскому «Динамо» нужна была победа в домашнем матче со «Стамбулом», и хозяева её добились в трёх сетах, причём провели игру без замен.

Борьба в этом матче шла только в третьей партии. В первом и втором сетах преимущество «Динамо» было близким к подавляющему, а итоговый счёт второй партии стал приличным для гостей только из-за многочисленных ошибок динамовцев. По ходу игры бело-голубые своими ошибками подарили «Стамбулу» 30 очков, тогда как гости ошиблись 19 раз.
Волейбол. Лига чемпионов, мужчины
Групповой этап, 5-й тур

Группа А
«Динамо» Москва – «Стамбул» – 3:0 (25:21, 25:22, 27:25).

Группа С
«Пари Воллей» – «Зенит-Казань» – 0:3 (19:25, 21:25, 20:25).

Группа Е
«Халкбанк» – «Белогорье» – 3:2 (25:19, 22:25, 25:14, 22:25, 15:8).

Отлично сыграл диагональный «Динамо» Константин Бакун, который был практически безупречен в атаке (76% успешных атак, 19 очков по итогам матча) – лишь однажды блоку «Стамбула» удалось его закрыть. Александр Маркин и Дмитрий Щербинин по три раза успешно сыграли на блоке, а всего «Динамо» блоком набрало 9 очков – в три раза больше соперника.

Столько же очков команда Юрия Маричева набрала и подачами, тогда как у «Стамбула» было 4 эйса. Главный тренер «Динамо» после игры подчеркнул, что доволен действиями подопечных, несмотря на то, что в концовке второй партии они расслабились и позволили сопернику серьёзно сократить отставание.

Последний матч группового этапа с бельгийским «Нолико» для «Динамо» уже не будет иметь никакого турнирного значения.

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Увидеть Париж и победить


Для казанского «Зенита» и матч в Париже уже не имел значения, но команда Владимира Алекно расслабляться не стала и разгромила «Пари Воллей» в трёх партиях.

Действующий победитель Лиги чемпионов был сильнее во всём – на блоке, на приёме, на подаче, в атаке, а про качество доигровки и говорить нечего. «Зенит» победил и обеспечил себе первое место в группе. 12 очков в составе гостей набрал диагональный Максим Михайлов, на счету связующего Александра Бутько три эйса.

Заключительный матч казанцы проведут дома против турецкого «Аркаса», который также обеспечил себе место в плей-офф.

Но про Лигу чемпионов и московское «Динамо», и «Зенит» теперь могут забыть до стадии плей-офф, а сосредоточиться на ближайшем матче чемпионата России, в котором эти команды сыграют между собой в Москве.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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МВК Белогорье МВК Динамо Москва МВК Зенит-Казань
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