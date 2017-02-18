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175 лет назад 2016
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Пляжный волейбол
Фото: РИА «Новости»
Текст: Лев Россошик

Парная победа. Российские «пляжники» выиграли супертурнир

Турнир Мировой серии по пляжному волейболу в Иране завершился триумфом российских пар – золото и бронза. Такого в истории ещё не было.
18 февраля 2017, суббота. 20:15. Волейбол
По итогам турнира Мировой серии на иранском острове Киш на пьедестале почёта стояли сразу две пары пляжников из России. Подобного в истории российского пляжного волейбола ещё не было. Наши волейболисты уверенно шли к решающим матчам и совершенно заслуженно увезли домой две награды.

Все пары – в основной сетке


Победителями второго в сезоне турнира Мировой серии стали Никита Лямин и Вячеслав Красильников. Вторая по рангу пара из нашей страны – чемпионы юношеской Олимпиады Олег Стояновский и Артём Ярзуткин, которые год назад на этом же песке были вторыми, на сей раз заняла третью ступеньку пьедестала.

Ещё одна российская команда – молодые Игорь Величко и Максим Сиволап – финишировала пятой. На Киш приехала «своим ходом» – не в составе основной команды – ещё одна пара соотечественников – Руслан Даянов и Юрий Богатов, которые пробились в число 32 участников через квалификацию, но выбыли после первой же встречи. Надо отметить, что Даянов с Богатовым успели выиграть проходивший в Иране же турнир по волейболу на снегу. Так что и эти ребята вернулись домой не с пустыми руками.

Курорт только по названию


Погода все дни вовсе не радовала участников – дождь, сильный ветер, даже редко выглядывавшее солнышко не ласкало. И это на популярном в Персидском заливе курортном местечке – острове Киш, куда съезжаются отдыхающие не только из стран Ближнего Востока, но и из Европы. Тем более что визы для поездки на иранский остров с особым статусом не требуется.

Другое дело, что после проходившего на предыдущей неделе пятизвездочного соревнования в американском Форт-Лодердейле, на который собрались за редким исключением все сильнейшие представители этой разновидности волейбола в мире, на многомильный перелёт из Америки в Азию на турнир в три звезды со множеством пересадок отважились далеко не все. Дорога непростая, к тому же страна уникальная со своими порядками и законами – на трибунах, к примеру, не было ни одной женщины. Тем более что положение о Мировой серии вовсе не требует обязательного участия во всех турнирах, в неё, серию эту, входящих.

Впрочем, отсутствие многих сильных соперников из Западного полушария, как показали соревнования, оказалось только на руку россиянам.

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Проиграл? Езжай домой!


В предыдущем материале о начале сезона в пляжном волейболе я уже писал об изменениях, которые внесла ФИВБ в регламент соревнований. Не упомянул, правда, об одной немаловажной детали: отныне все турниры, кроме пятизвёздочных «Мейджоров», в которых команды, попавшие в основную часть, начинают соревноваться с группового турнира, сразу занимают места по жребию в единой сетке и выбывают после первого же проигрыша. Иными словами, отменены все утешительные варианты, когда можно было дойти до пьедестала, имея в активе даже поражение.
Турнир Мировой серии по пляжному волейболу в Иране завершился триумфом российских пар – золото и бронза. Такого в истории ещё не было.

Сделано это было, судя по всему, по просьбе организаторов турниров всех категорий: провести подобное соревнование — вещь весьма затратная. А гостиницы и приём гостей вообще сегодня стоят недёшево. Так в целях экономии и решили проводить большинство матчей по сетке плей-офф с прямым выбыванием. Отменены и существовавшие ранее «кантри-квоты» – так называемые квалификационные соревнования для представителей одной страны, если их заявилось на конкретный турнир больше, чем прописано в регламенте.

Новый рейтинг ФИВБ


После соревнований во Флориде Международная федерация волейбола опубликовала первый в этом году рейтинг для пляжных дуэтов. И на пятой позиции в этом списке с 3800 очками оказались 24-летние поляки Пётр Кантор и Бартош Лосяк, которые с 16 лет выступают вместе. Они заняли место после американского, латвийского и двух бразильских дуэтов.

Понятно, что поляки были «посеяны» на Кише под первым номером. Под вторым – российская пара Лямин с Красильниковым, которые в отличие от поляков всего второй раз играли вместе на официальном турнире. Иными словами, встретиться между собой они могли только в финале. Кстати, неделю назад во Флориде обе пары финишировали на 9-й позиции. А в мировом рейтинге место россиян было 12-м с 3210 баллами.

Второй российский дуэт занимал 21-ю позицию и имел до Киша 2602 очка. Величко и Сиволап, которые в Форт-Лодердейле вообще дебютировали в соревнованиях взрослых на подобном уровне, тогда не прошли квалификацию, но зачётные очки тем не менее заработали – всего 800 и 109-место.
Финал получился на загляденье. Признаться, это был волейбол совсем другого уровня, олимпийского.

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Стопроцентного попадания не получилось


К сожалению, российские дебютанты по жребию оказались в той части турнирной таблицы, где были посеяны и Лямин с Красильниковым. И было очевидно с самого начала, что им не миновать встречи между собой ещё до полуфинала. Так и произошло. Две российские пары сошлись на стадии четвертьфиналов. И надо сказать, что старшим товарищам пришлось постараться, чтобы обыграть молодых. Пришлось играть три партии. Лямин с Красильниковым в итоге выиграли, но не без труда – 26:24, 17:21, 15:10.

Довольно неожиданно в четвёрке оказалась немецкая пара Лоренц Шюманн и Юлиус Толе, опередив, между прочим, многих своих более именитых соотечественников, в том числе и посеянных третьими Маркуса Бёкерманна с Ларсом Флюггеном. И в полуфинале с российскими лидерами они поначалу отчаянно сопротивлялись и даже лидировали в первом сете до счёта 16:14. Но концовку партии проиграли — 21:19 в пользу Лямина с Красильниковым. Второй сет сложился для россиян более спокойно — 21:15.

Польскому же дуэту не составило большого труда добыть победу в споре с другими россиянами — Стояновским и Ярзуткиным. Причём в большей степени наши волейболисты этому способствовали, совершая большое число ошибок.

Рядом на пьедестале


И матч за третье место эта российская пара провела очень неровно. Особенно первую партию и начало второй, когда они вынуждены были взять перерыв при счёте 2:7. Правда, им достаточно быстро удалось догнать соперников, а после 14:14 оторваться до 18:14, во многом благодаря атакам Стояновского с первой передачи. В третьем сете молодые немцы не выдержали физически — после 7:1 они просто доигрывали встречу. Получилось 13:21, 21:17, 15:7, бронзовые награды турнира, 360 рейтинговых очков и 6600 долларов на двоих.

Финал получился на загляденье. Признаться, это был волейбол совсем другого уровня, я бы назвал его олимпийским. И порой создавалось впечатление, что Лямин с Красильниковым проводят вовсе не второй свой официальный турнир, а играют вместе не первый год.
На последнюю подачу Лямина поляки вообще не среагировали, проводив глазами мяч, опустившийся на песок.

Хотя начало финала ошеломило: несколько ошибок на приёме и — 0:4. Пришлось брать перерыв, успокоиться — и дело пошло. Более на столь большое расстояние россияне поляков не отпускали, ближе к завершению сета сравнялись 18:18, но в концовке наошибались — 18:21.

Чтобы исключить промахи на подаче, Лямин со второй партии перешёл на планер. Зато Красильников просто задолбал соперников своими мячами с линии, особенно в третьем сете, когда ему удались три эйса кряду, которые во многом и определили результат финала. Но я чуть поторопился. Вторая партия оказалась очень ровной, но в концовке на сей раз Лямин ошибался на приёме, но тут же реабилитировал себя в атаке — получилось 21:19.

В решающем укороченном сете Красильников с самого начала внёс смятение в польские «ряды» — 3:0 на его подаче, и соперники вынуждены были попросить перерыв. А после упомянутых выше трёх эйсах подряд, когда счёт после 7:5 стал 10:5, сомнений в исходе встречи не возникало. На последнюю подачу Лямина поляки вообще не среагировали, проводив глазами мяч, опустившийся на песок. 15:8 и первая победа российской пары во втором для себя турнире, 600 рейтинговых очков в активе, $ 11 тыс. призовых.
Приятное начало совместной работы и нового сезона. Впрочем, ожидаемое.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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