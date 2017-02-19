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175 лет назад 2016
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Волейбол. Московское «Динамо» завершило «регулярку» на первом месте
Фото: volley.ru
Текст: Андрей Шитихин

Шапито закончилось. «Сахалин» пробился в плей-офф

Последний тур женской Суперлиги назвал последнего обладателя путёвки в плей-офф. «Сахалин» попал в восьмёрку, а «Ленинградка» вылетела.
19 февраля 2017, воскресенье. 12:30. Волейбол
Регулярный чемпионат в женской волейбольной Суперлиге завершился, восьмёрка команд, которая продолжит борьбу в четвертьфинале, определена. Последнюю путёвку в плей-офф завоевал «Сахалин», а долгое время претендовавшая на попадание в 1/4 финала «Ленинградка» осталась на девятом месте. Главный тренер питерской команды Александр Кашин охарактеризовал случившееся словом «шапито».

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Битва за последнюю путёвку


За четыре тура до окончания регулярного чемпионата «Ленинградка» была фаворитом в борьбе за место в плей-офф. У команды Александра Кашина было четыре победы, столько же – у саратовского «Протона», и две победы – у «Сахалина».
И довольно сложный календарь у сахалинских волейболисток.

Ключевым стал матч 15-го тура, в котором «Ленинградка» и «Сахалин» сошлись в очном поединке, и гости выиграли в пяти сетах. Выиграй тогда питерская команда — и вопрос об участниках плей-офф можно было закрывать. Однако подопечные Кашина тогда после двух выигранных партий три следующие просто провалили и пенять тогда могли только на себя.

Другое дело, что три следующих матча «Сахалин» играл дома против казанского «Динамо», аутсайдера «Метара» и подмосковного «Заречье-Одинцово», и не все из этих команд выставили основные составы. «Динамо», например, отправило на Сахалин молодёжную команду, которая ожидаемо была разгромлена в трёх сетах. То же самое случилось и с «Метаром», а вот «Заречье-Одинцово» привезло всех основных, и победы хозяйки добились только на тай-брейке.
Восьмёрка лучших разбилась на четвертьфинальные пары: «Динамо» Москва – «Сахалин», «Динамо» Казань – «Протон», «Уралочка – «Заречье-Одинцово», «Динамо» Краснодар – «Енисей».

«Ленинградка» в последних трёх турах обыграла «Метар» и потерпела ожидаемые поражения в выездных матчах с московским «Динамо» и «Уралочкой». «Протон» гарантировал себе участие в плей-офф за тур до окончания «регулярки», когда победил дома краснодарское «Динамо» в трёх сетах. В общем, к началу игры в Екатеринбурге уже было ясно, что «Ленинградка» вне зоны плей-офф, и после поражения Александр Кашин говорил о «шапито» в последних турах регулярного чемпионата и «икорном праве», которое его команда включить не могла.

Но, опять же, всё было в руках «Ленинградки» в 15-м туре, и путёвку в плей-офф команда упустила сама.

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Подготовка к плей-офф


Справедливости ради, в последних турах женской Суперлиги борьба шла только в тех матчах, которые хоть как-то могли повлиять на турнирное положение команд. В тех матчах, где можно было дать отдых лидерам, все тренеры использовали такую возможность. Про казанское «Динамо» и выезд на Сахалин молодёжным составом уже говорилось. То же самое сделало в последнем туре и краснодарское «Динамо».


В Красноярск отправилась вторая команда, которая потерпела поражение в трёх партиях. С «Енисеем» команде Константина Ушакова играть в плей-офф, и эта пара определилась ещё до последнего тура, потому и было принято решение дать отдых основным игрокам. Тем более что кубанская команда перед плей-офф понесла очередную потерю – доигровщица Наталья Кроткова перешла в состав московского «Динамо». Многие, наверное, на её месте поступили бы так же, учитывая финансовые проблемы краснодарского клуба. А тут предложение от благополучного и не испытывающего проблем лидера российского женского волейбола.
Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин говорил о «шапито» в последних турах регулярного чемпионата и «икорном праве», которое его команда включить не могла.

В общем, проходные матчи действительно были, и это беда нашей женской Суперлиги, которую в следующем сезоне могут расширить за счёт зарубежных клубов. Вот только потянут ли многие российские команды заграничные поездки? Впрочем, этот вопрос ещё в стадии начальной проработки, так что не стоит бежать впереди паровоза. Ясно, что усиление конкуренции во внутреннем чемпионате пойдёт на пользу всем.

Пока же в чемпионате России играют только российские и команды, и восьмёрка лучших разбилась на четвертьфинальные пары: «Динамо» Москва – «Сахалин», «Динамо» Казань – «Протон», «Уралочка» – «Заречье-Одинцово», «Динамо» Краснодар – «Енисей». Кубковая часть турнира стартует 25 февраля. Четвертьфинальные серии играют до двух побед, так что все полуфиналисты определятся максимум 12 марта, а некоторые уже 4 марта.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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