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175 лет назад 2016
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«Динамо» Москва – «Зенит-Казань» – 1:3
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Андрей Шитихин

Игра мирового класса. «Зенит» обыграл «Динамо» в суперматче

Два часа игры мирового класса, эйсы связующих, пайпы и блоки, трюки либеро – в матче лидеров чемпионата страны по волейболу было всё.
20 февраля 2017, понедельник. 09:30. Волейбол
20-й тур мужской Суперлиги прошёл под знаком противостояния московского «Динамо» и казанского «Зенита». Столичная команда в случае победы могла де-факто застолбить за собой второе место и прямую путёвку в «Финал шести». «Зенит» же был намерен продолжить свою фантастическую победную серию – 41 победа подряд в рамках национального чемпионата.

«Жаль, что такие матчи заканчиваются»


В нынешнем сезоне команды уже встречались дважды, и обе игры казанцы выиграли в трёх партиях. Сначала в первом туре чемпионата, когда разыгрывался Суперкубок, а в декабре – в полуфинале Кубка России. Сейчас же, по большому счёту, ни для одной из команд ничего не решалось при любом исходе, а потому они могли действовать раскрепощённо. Правда, на «разогрев» ушла половина первой партии, когда соперники достаточно
много ошибались, но затем игра пошла. И получился матч высочайшего класса, в котором было всё.

В первой партии соперники шли очко в очко, а затем «Зенит» как-то буднично начал забирать брейковые мячи и ушёл в отрыв, обеспечив себе, казалось, спокойную концовку. Когда отставание в счёте выросло до четырёх мячей, главный тренер бело-голубых Юрий Маричев выпустил на подачу связующего Сергея Антипкина. Именно он и выбил казанцев с приёма, обеспечив своей команде столь необходимый рывок. Антипкин не подавал на вылет, но доводки после его направленной подачи у «Зенита» не получалось. Хозяева перехватили инициативу, и при равном счёте всё решили две ошибки связующего гостей Александра Бутько. Партию красивым эйсом завершил Сергей Гранкин.

Разозлённый «Зенит» во второй партии смял соперника с самого начала – в атаке казанцы почти не ошибались, отлично ставили блоки, не давали «Динамо» атаковать с четвёртой зоны, закрыв Александра Маркина, очень здорово действовали на приёме, что, конечно, нашло прямое отражение в качестве доводки. В общем, разгром. Было ощущение, что динамовцы остались в первой партии, а уже и вторая подошла к концу. В третьем сете «Динамо» наладило игру в атаке, и ситуация выравнялась. «Зениту» в концовке удалось вырваться вперёд на три очка, но тут Маричев выпустил на площадку блокирующего Игоря Филиппова, который до этого участия в игре не принимал.Три его планера, первый из которых стал эйсом, позволили бело-голубым сравнять счёт. Но четвёртая подача Филиппова угодила в сетку, а Бутько реабилитировался за ошибки в первой партии, подав эйс. В четвёртой партии повторился сценарий третьей. В первой половине сета команды совершили по два впечатляющих рывка. Сначала «Зенит» ушёл вперёд на подаче кубинского доигровщика Вильфредо Леона, а затем «Динамо» ответило подачами блокирующего Дмитрия Щербинина.
Волейбол. Суперлига, мужчины. 20-й тур
«Локомотив» – «Нефтяник» – 3:0 (25:22, 22:19, 22:16)
«Кузбасс» – «Динамо» Краснодар – 3:0 (25:17, 25:12, 25:15)
«Урал» – «ФАКЕЛ» – 0:3 (21:25, 22:25, 16:25)
«Газпром-Юрга» – «Югра-Самотлор» – 3:1 (17:25, 25:22, 25:21, 25:20)
«Динамо-ЛО» – «Енисей» – 0:3 (22:25, 23:25, 18:25)
«Белогорье» – «НОВА» – 3:0 (25:17, 25:16, 25:21)
«Динамо» Москва – «Зенит-Казань» – 1:3 (25:22, 16:25, 23:25, 24:26)
Владимир Алекно взял тайм-аут и успокоил свою команду, которая отставала на три очка. Именно в этот момент казанцы отлично сыграли на блоке – одиночном, двойном, тройном. Три подряд блока – и вот уже счёт стал равным, а затем «Зенит» вышел вперёд. В концовке у гостей было два матчбола, но на переходящем мяче здорово сыграл Гранкин, пайпом добивший до пола, а затем Щербинину удался эйс. Но следующей подачей он отправил мяч в аут, а Бутько ответил подачей навылет. У Максима Михайлова по итогам матча – 21 очко и 72% эффективности в атаке, у его визави Константина Бакуна – 20 очков, но эффективность – 48%. Артём Вольвич поставил 6 блоков, а Леон четыре раза подал навылет.
«Динамо» Москва – «Зенит-Казань» – 1:3

«Динамо» Москва – «Зенит-Казань» – 1:3

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
42-я подряд победа «Зенита» в чемпионате России и 12-я подряд над «Динамо». Итог матча одной фразой подвёл наставник казанцев Владимир Алекно: «Жаль, что такие встречи заканчиваются».
Итог матча одной фразой подвёл наставник казанцев Владимир Алекно: «Жаль, что такие встречи заканчиваются».

Близок локоток, но календарь сложнее


После поражения от «Зенита» столичное «Динамо» сохранило второе место в турнирной таблице, хотя по победам бело-голубых догнал новосибирский «Локомотив». Команда Пламена Константинова дома победила стоящий на вылет из Суперлиги «Нефтяник» из Оренбурга. Хозяева набрали аж 16 очков на блоке и гораздо лучше играли на приёме.

Но «Локомотив» уступает «Динамо» три очка, и опередить подопечных Юрия Маричева может только в случае большего количества побед. А календарь у новосибирской команды в оставшихся шести матчах сложнее. «Локомотиву» уже в следующем туре предстоит выезд в Казань, а у «Динамо» потенциально самый сложный матч – дома с «Кузбассом».

Так что, скорее всего, московское «Динамо» сохранит за собой второе место и получит прямую путёвку в «Финал шести», как и «Зенит».
Скорее всего, московское «Динамо» сохранит за собой второе место и получит прямую путёвку в «Финал шести», как и «Зенит».

«Кузбасс» летит и без Полетаева


Ведущие борьбу за четвёртое место «Белогорье» и «Кузбасс» синхронно одержали лёгкие домашние победы над «Новой» и краснодарским «Динамо» соответственно. Кемеровчане обошлись даже без Виктора Полетаева, который участия в игре не принял.

Новоуренгойский «ФАКЕЛ» в гостях неожиданно легко переиграл уфимский «Урал» в трёх сетах и догнал соперника по количеству побед. Хозяева ничего не могли поделать с блоком гостей. «ФАКЕЛ» набрал на блоке 14 очков, 5 из которых записал на свой счёт Илья Власов, по 3 – Александр Кимеров и Егор Клюка.

«Газпром-Югра» в четырёх сетах взял верх над «Югрой-Самотлор». В составе победителей по 21 очку набрали Александр Чефранов и Алексей Родичев. «Енисей» в гостях в трёх сетах оказался сильнее «Динамо» из Ленинградской области.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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