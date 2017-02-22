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«Динамо» Москва – «Волеро» Швейцария – 3:2
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Андрей Шитихин

Войну нервов выиграло «Динамо». Москвички пробились в плей-офф

В плей-офф Лиги чемпионов сыграет один российский клуб. 132 минуты потребовалось московскому «Динамо», чтобы сломить швейцарский «Волеро».
22 февраля 2017, среда. 23:45. Волейбол
В 5-м туре женской Лиги чемпионов решалась судьба московского «Динамо». Действующему чемпиону России и лидеру текущего чемпионата необходимо было обыгрывать сильный швейцарский «Волеро», чтобы гарантировать себе место в «Раунде шести». Команда Юрия Панченко целенаправленно готовилась к этому матчу, и подготовка дала свои результаты.

Волейбол. Лига чемпионов, женщины. 5-й тур

Группа В
«Динамо» (Краснодар) – «Волей Альба» (Румыния) – 0:3 (18:25, 18:25, 17:25)
«Динамо» (Москва) – «Волеро» (Швейцария) – 3:2 (25:19, 22:25, 20:25, 25:20, 15:12)

Группа D
«Дрезднер» (Германия) – «Уралочка-НТМК» – 3:1 (25:22, 25:20, 20:25, 25:19)

Победа для гарантии


Турнирная ситуация в группе В была предельно простой – «Динамо» и «Волеро» в московском матче должны были выяснить, кто займёт первое место и гарантированно продолжит борьбу в плей-офф. У подопечных Юрия Панченко было четыре победы в четырёх матчах, у «Волеро» — три, но такое же количество очков. Поскольку преимущество отдаётся именно количеству побед и только потом – набранным очкам, швейцарская команда в случае выигрыша в Москве могла опередить конкурента.

При этом раскладе обе команды выходили бы в плей-офф в случае побед в заключительном туре. Но чтобы избежать случайностей, динамовкам нужно было выигрывать здесь и сейчас, получить возможность сыграть в Румынии против «Волей Альбы» экспериментальным составом и сосредоточиться на первом раунде плей-офф чемпионата России.

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Стоя выиграть не получится


Вряд ли можно было рассчитывать, что «Динамо» или «Волеро» добьются убедительной победы – силы-то равны. Но в первой партии у команды Зорана Терзича не получалось практически ничего, даже убойные атаки Олеси Рыхлюк и Кении Каркасес чередовались с ошибками. Этих ошибок по ходу партии у «Волеро» набралось 11, что не могло не сказаться на итоговом счёте: чего стоит только первая серия подач в исполнении швейцарской команды, когда каждый из игроков допустил по ошибке.

Настораживало, что в атаке гости набрали в два раза больше очков, чем хозяйки. Если в Цюрихе Наталья Гончарова атаковала больше 70 раз и делала это с потрясающим процентом результативности, то в Москве она была не столь эффективна. Как только гости сократили количество собственных ошибок, тут же получили преимущество.

Во второй партии оно достигало 10 очков, и лишь двумя тайм-аутами и заменой связующей Юрий Панченко сумел встряхнуть подопечных. Динамовки подобрались к «Волеро» почти вплотную, а судьбу сета решил спорный момент, когда второй арбитр во время розыгрыша показал очко в пользу «Динамо» и волейболистки российской команды остановились и начали обниматься.

Но арбитр на вышке свистка не дал, и игроки «Волеро» спокойно перекинули мяч на динамовскую половину площадки. Хозяйки не сопротивлялись и очко проиграли. Вместо того чтобы сократить отставание до минимума, «Динамо» отпустило соперника на три мяча, и этого преимущества команде Зорана Терзича хватило.

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Без первого темпа


И следующую партию «Волеро» также выиграл, и сделал это более убедительно, чем во втором сете. Наш блок работал эффективнее, но в других компонентах команда из Швейцарии была лучше. Не получалось качественно доводить мяч, да и к однообразным атакам «Динамо» гости были готовы. Наталья Гончарова порой напоминала себя прежнюю, но в основном атаковала бесхитростно, почти не пытаясь исполнить удар по линии – следовали постоянные попытки найти разрыв в блоке.

Яна Щербань очень старалась, и если бы не она, в атаке вообще было бы всё печально. Как ни просил Юрий Панченко своих связующих хоть иногда играть первым темпом, но динамовки этим практически не пользовались. Майя Поляк и Ирина Фетисова вдвоём набрали в атаке очков меньше, чем одна Екатерина Орлова у «Волеро». Которая, кстати, вместе с Зораном Терзичем была ещё в «Омичке».

Переломили и добили


Российская блокирующая «Волеро» вообще провела великолепный матч – только на блоке она восемь раз закрыла атаки «Динамо», да ещё и эйсом отметилась.

У «Волеро» получалось почти всё, но уж слишком много собственных ошибок допускали игроки швейцарской команды. Даже в тех случаях, когда их связующая Фабиана выводила Каркасес или Рыхлюк на одиночный блок, нередко следовали удары в аут. Впрочем, до счёта 19:17 в свою пользу у гостей в четвёртом сете особых проблем не было. Но динамовки смогли переломить ход партии.
В Цюрихе Наталья Гончарова атаковала больше 70 раз и делала это с потрясающим процентом результативности, но в Москве была далеко не так эффективна.

Пара удачных блоков, отличные подачи в самый нужный момент – гости занервничали и до конца сета набрали только одно очко. Всё решалось на тай-брейке, в котором «Динамо» постоянно вело в счёте, но упустило преимущество в четыре очка. Впрочем, перевес оставался на стороне российской команды, а решающую точку эффектным эйсом поставила Екатерина Панкова – либеро гостей Сильвия Попович такой подачи явно не ожидала.

У «Волеро» Кения Каркасес набрала 32 очка (65% результативности в атаке), Олеся Рыхлюк – 23. У «Динамо» самой результативной стала доминиканская доигровщица Бетания де ла Крус – 19 очков (15 – атака, 2 – подача, 2 – блок), Яна Щербань набрала 18 очков, Наталья Гончарова – 16 (27% результативности), 9 очков на двоих набрали на блоке Ирина Фетисова и Майя Поляк.

«Динамо» — в плей-офф Лиги чемпионов, но теперь об этом турнире может подумать только через месяц, когда пройдут первые матчи «Раунда шести». Пока же бело-голубым предстоит четвертьфинальная серия чемпионата России с «Сахалином». По договорённости между клубами все матчи серии пройдут в Москве.

Разная игра, но одинаковый итог


Свои матчи в Лиге чемпионов провели и краснодарское «Динамо» с «Уралочкой».

Команда Константина Ушакова дома в трёх сетах уступила «Волей Альбе». Матч продолжался всего 73 минуты. Кубанские волейболистки ещё после предыдущего тура, в котором играли с московскими одноклубницами, потеряли все шансы на продолжение борьбы, но уж слишком безвольным получилось их поражение. Тем более что играли практически все сильнейшие, кроме Марии Перепёлкиной. На последний матч с «Волеро» краснодарская команда почти наверняка выставит дублёров.
Всё решалось на тай-брейке, в котором «Динамо» постоянно вело в счёте, но упустило преимущество в четыре очка.

Николай Карполь последнего тура ждать не стал и на гостевой матч с чемпионом Германии «Дрезднером» выставил молодёжный состав. Молодые уральские волейболистки сумели взять один сет, но рассчитывать на большее было сложно. «Уралочка» сопротивлялась в каждой партии и заставила хозяек провести на площадке 1 час и 45 минут. Из группы D в плей-офф уже вышел турецкий «Вакифбанк», с которым подопечным Карполя играть на своей площадке в последнем туре. Турнирного значения ни для одной из команд этот матч уже не имеет.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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