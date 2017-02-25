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175 лет назад 2016
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Будничная победа. «Зенит» легко обыграл «Локо»
Фото: zenit-kazan.com
Текст: Андрей Шитихин

Будничная победа. «Зенит» легко обыграл «Локомотив»

В центральном матче 21-го тура Суперлиги борьбы не получилось. Зато в Красноярске страсти кипели, а в Краснодаре состоялся тренерский дебют.
25 февраля 2017, суббота. 23:15. Волейбол
Волейбол. Суперлига, мужчины. 21-й тур

«Енисей» – «Кузбасс» – 3:1 (22:25, 25:22, 26:24, 27:25)
«Нефтяник» – «Газпром-Югра» – 0:3 (20:25, 15:25, 25:27)
«Урал» – «Динамо» Москва – 1:3 (18:25, 19:25, 25:23, 22:25)
«Югра-Самотлор» – «Белогорье» – 0:3 (20:25, 23:25, 14:25)
«Нова» – «Динамо-ЛО» – 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 25:20)
«Зенит» – «Локомотив» – 3:0 (25:23, 25:13, 25:21)
«Динамо» Краснодар – «Факел» – 0:3 (20:25, 13:25, 19:25)
Новосибирский «Локомотив» не смог оказать достойного сопротивления казанскому «Зениту» в центральном матче 21-го тура Суперлиги, уступив в трёх партиях. Московское «Динамо» почти гарантировало себе второе место, обыграв в гостях «Урал». Новоуренгойский «Факел» в первом матче с новым главным тренером-итальянцем добился уверенной победы в Краснодаре.

43-я подряд


В случае успеха в Казани «Локомотив» мог продолжить борьбу за второе место и прямую путёвку в «Финал шести» с московским «Динамо». Вероятность этого, конечно, была крайне мала, но всё же… И в первом сете команда Пламена Константинова показала, что она готова на равных биться с чемпионом. Но только в одной партии. При этом у «Зенита» не работал блок, а «Локомотив» уже слишком много ошибался на подаче.

Сет завершился красивой атакой Максима Михайлова, а во второй партии борьбы не было. Игра новосибирской команды вдруг резко сломалась: ни приёма, ни подачи, ни блока, ни атаки – ничего. Константинов даже посадил в запас капитана Лукаша Дивиша, который набрал к тому времени всего 2 очка. Но менявшие его Евгений Баннов и Станислав Ерёмин не усилили игру своей команды. Концовку сета у «Зенита» заканчивали сразу несколько резервистов – Владимир Алекно ничем не рисковал.

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В третьей партии «Локомотив» пришёл в себя и даже ушёл лидером на второй технический тайм-аут, после которого на подачу у хозяев вышел Евгений Сивожелез, сменивший уставшего и допустившего несколько ошибок кубинского доигровщика Вильфредо Леона. Гостям удалось сняться с подачи Сивожелеза, только когда они уже проигрывали в счёте четыре очка, а судьба сета и матча была решена.

У «Зенита» самым результативным стал Михайлов, набравший 18 очков, у гостей Сергей Савин набрал 12 очков. Казанская команда одержала 43-ю победу подряд, и в оставшихся пяти турах чемпионов России ждёт только один сложный матч – выезд в Белгород. Не исключено, что «Зенит» завершит регулярный чемпионат без единого поражения.

Тот самый Волков


«Белогорье» одержало восьмую победу подряд, на выезде легко обыграв «Югру-Самотлор». Самым результативным игроком матча стал блокирующий белгородцев Дмитрий Мусэрский, набравший 12 очков – 11 в атаке и 1 с подачи и ни разу не закрывший соперников блоком. «Белогорье» уже на расстоянии одной победы от «Локомотива» и в случае осечки новосибирцев готово запрыгнуть на третье место.

На втором укрепилось московское «Динамо», в этом туре в Уфе в четырёх партиях за два часа обыгравшее местный «Урал». В составе бело-голубых весь матч отыграл блокирующий Александр Волков, который набрал 15 очков – 3 эйса, 5 очков на блоке и 7 в атаке. Против «Урала» играл тот самый, настоящий Волков, которого уже заждались болельщики. А самым результативным стал диагональный «Динамо» Константин Бакун – 19 очков.

Страсти в Красноярске


Самым интересным в туре стал матч между «Енисеем» и «Кузбассом», который завершился довольно неожиданной победой красноярской команды. Да, подопечным Юрия Чередника победа была нужнее, поскольку они ведут борьбу за попадание в десятку и место в плей-офф, но и «Кузбасс» при удачном раскладе мог претендовать на место в первой тройке. Теперь уже вряд ли.

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Игра держала всех в напряжении на протяжении двух часов, и по ходу всех четырёх партий ни у одной из команд не было решающего преимущества. Возможно, в концовках чуть больше повезло «Енисею», но такое везение нужно заслужить. Самым результативным уже традиционно стал диагональный «Кузбасса» Виктор Полетаев, набравший 26 очков. Можно отметить, что «Енисей» лучше подавал (12 эйсов против 6), но «Кузбасс» лучше действовал на блоке (12 очков против 7).
Локо удалось сняться с подачи Сивожелеза, только когда он уже проигрывал в счёте четыре очка, а судьба сета и всего матча была решена

Выиграв девятый раз в сезоне, «Енисей» оторвался от занимающего 11-е место «Динамо-ЛО» на две победы.

«Факел» победил с итальянским тренером


Перед выездным матчем с краснодарским «Динамо» в тренерский штаб новоуренгойского «Факела» добавился итальянец Камилло Плачи, бывший помощник Алекно по сборной России на Олимпиаде — 2008. Нынешний сезон он начал главным тренером «Халкбанка», но в январе был уволен с поста.

Руководство «Факела» решило, что именно этот тренер поможет команде в плей-офф, а бывший наставник Игорь Чутчев, занимавший пост с 2015 года, стал помощником Плачи. С новым тренерским штабом ямальские волейболисты легко разобрались с одним из аутсайдеров чемпионата в трёх сетах. Гости 10 раз закрыли блоком атаки хозяев, тогда как «Динамо» на блоке не набрало ни одного очка. Доигровщик «Факела» Дмитрий Волков с 16 очками стал самым результативным игроком матча.

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Победа в Краснодаре позволила новоуренгойской команде переместиться на шестую строчку в турнирной таблице, которую ещё недавно уверенно занимал «Урал». Именно эти команды с вероятностью 99 процентов поспорят между собой за место в «Финале шести», и весь вопрос в том, кто получит преимущество домашней площадки.
Возможно, в концовках чуть больше повезло «Енисею», но такое везение нужно заслужить

«Нова» в Самаре в четырёх сетах переиграла прямого конкурента за место в плей-офф – «Динамо-ЛО» и теперь опережает команду из Соснового Бора на две победы. Лучший блокирующий лиги Сергей Бусел добавил к своим показателям 5 очков на блоке. Ещё в одном матче «Газпром-Югра» в трёх сетах обыграла аутсайдера – оренбургский «Нефтяник». Команда из Сургута с восемью победами занимает 10-е место – последнее, позволяющее сыграть в плей-офф.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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