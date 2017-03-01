Дверью не хлопнули. В Лиге чемпионов осталась только Москва

Краснодар Цюриху не соперник

Ждать сенсации в матче с «Волеро», которому кровь из носу нужны были три очка, не приходилось. Хотя «Динамо» вполне могло захлопнуть дверь перед соперницами.

Волейбол. Лига чемпионов, женщины. 6-й тур



Группа B

«Волеро» Швейцария – «Динамо» Краснодар – 3:0 (25:18, 25:23, 25:22)

«Волей Альба» Румыния – «Динамо» Москва – 1:3 (21:25, 25:23, 16:25, 22:25)



Группа D

«Уралочка» – «Вакифбанк» Турция – 1:3 (19:25, 27:25, 20:25, 18:25)

Один сет против фаворита

Николай Карполь похвалил свою команду, отметив, что Лига чемпионов дала игрокам неоценимый опыт в плане подготовки к решающим играм чемпионата России.

Шесть из шести

В последний день зимы завершился групповой этап женской Лиги чемпионов. Ещё до его окончания было известно, что из трёх российских клубов в «Плей-офф шести» пробилось только московское «Динамо». Но в последнем туре «Динамо» краснодарское могло поставить барьер перед швейцарским «Волеро», а «Уралочка» готовилась дать бой немотивированному «Вакифбанку».Краснодарское «Динамо» в нынешнем сезоне из-за финансовых проблем оказалось в тяжёлой ситуации – и женская, и мужская команды бойкотировали матчи национального чемпионата, и дело вроде бы сдвинулось с мёртвой точки. Но сдвинулось тогда, когда изменить что-либо в спортивном плане уже сложно.Женская команда прилетела в Цюрих, потерпев несколько поражений подряд, в том числе и самоеболезненное – дома в первом матче четвертьфинала чемпионата России против «Енисея». Последний раз кубанские волейболистки побеждали в начале февраля в домашнем матче против «Заречья-Одинцово». А дальше сплошные поражения — как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов.В прошлом туре еврокубка против румынской «Волей Альбы» командапрактически не боролась, безвольно уступив дома в трёх сетах. Ждать в такой ситуации сенсации в матче с «Волеро», которому кровь из носу нужна была победа в трёх или четырёх партиях, не приходилось. Хотя «Динамо» вполне могло захлопнуть дверь перед соперницами. Эх, сыграть бы им так, как в матче с московскими одноклубницами в третьем туре…Чуда не произошло, динамовки потерпели сухое поражение. Счёт второго и третьего сетов вроде бы говорил о довольно равной борьбе, но на самом деле просто многочисленные собственные ошибки командыне давали его подопечным выиграть быстрее. Лучшей в составе «Волеро» стала российская блокирующая, которая набрала 7 очков на блоке, 3 очка с подачи, а ещё 4 раза успешно атаковала.В игре «Динамо» можно отметить разве что блокирующую, которая отыграла два сета и очень классно атаковала первым темпом. Лидер атак российской командыпровела крайне неудачный матч: всего 29% результативности. К её атакам соперницы были готовы, восемь раз закрыв нашу диагональную блоком, но наша связующаявсё равно раз за разом пасовала на Малых.В общем, «Динамо», пробившееся в групповой этап Лиги чемпионов через квалификацию, с еврокубками попрощалось. И если не сможет отыграться в Красноярске, рано завершит такой противоречивый сезон. Ну а «Волеро» — в плей-офф.В домашнем матче против «Вакифбанка», уже гарантировавшего себе выход из группы, главный тренер «Уралочки» Николай Карполь выставил сильнейший состав. В прошлом матче Лиги чемпионов против «Дрезднера» в Германии сражалась молодёжь. Карполь объяснил, что хочет порадовать болельщиков хорошей игрой в последнем матче еврокубка, а потому «Уралочка» постарается показать всё лучшее, на что способна.Российскую команду хватило только на один сет. «Уралочка» буквально вырвала уже проигранную, казалось, вторую партию. В этот момент у хозяек площадки получались и подачи, и результативные атаки, и игра на блоке. Отлично действовали и, и, и, и, конечно,, которая пыталась создать максимум сложностей для турецкого блока, постоянно варьируя направления атак.Во все остальные отрезки матча «Вакифбанк» был заметно сильнее. Главный тренер турецкой командыделал много замен, пробовал различные варианты, а в концовке матча практически полностью заменил стартовую шестёрку. Правда, на два последних розыгрыша на площадку вернулись все лидеры.По окончании игры наставник «Уралочки» похвалил свою команду, отметив, что Лига чемпионов дала игрокам неоценимый опыт в плане подготовки к решающим играм чемпионата России. Если Карполю удастся сохранить нынешний состав на следующий сезон, «Уралочка» будет играть намного сильнее, чем сейчас. Гвидетти же пообещал, что в «Плей-офф шести» такого количества ошибок, как было в Екатеринбурге, его команда не допустит. «Вакифбанк» вместе с «Экзачибаши» продолжит борьбу за «Финал четырёх».Московское «Динамо» одержало дежурную победу, завершив групповой раунд плей-офф с максимальным результатом. В Румынии командав четырёх сетах победила «Волей Альбу». Москвички действовали не на максимуме своих возможностей, довольно слабо сыграли на приёме, но этого хватило для победы. Отлично отработал блок – 14 очков против 3 у румынок. Особенно старалась Майя Поляк, 8 раз закрывшая атаки соперниц.набрала 25 очков, но атаковала она с результативностью 39%, что для лидера «Динамо» довольно скромный показатель. Ещё менее эффективно действовала доминиканская доигровщица Бетания де ла Крус, в игре которой в последних матчах явно наблюдается спад. Она уже стала важной частью схемы «Динамо», так что хорошо бы за три недели до первого матча плей-офф ей прийти в себя. На высоком уровне отыгралаМосковской команде должно хватить времени, чтобы подойти к «Плей-офф шести» в лучшей форме. Кроме «Динамо» в этом раунде сыграют ещё турецкие «Вакифбанк», «Экзачибаши» и «Фенербахче», а также «Волеро» и итальянская «Модена». Последняя – наиболее вероятный соперник российской команды в борьбе за выход в «Финал четырёх». Жеребьевка «Плей-офф шести» состоится в пятницу, 3 марта.