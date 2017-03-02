На первый-второй. Казань, Москва и Белгород – в плей-офф ЛЧ

«Динамо» устроило себе марафон

Волейбол. Лига чемпионов, мужчины. 6-й тур

Группа А

«Нолико» Бельгия – «Динамо» Москва – 2:3 (22:25, 25:18, 30:28, 18:25, 12:15)

Группа С

«Зенит-Казань – Аркас Турция – 3:0 (25:15, 26:24, 25:16)

Группа Е

«Белогорье» – «Кнак» Бельгия – 3:1 (25:20, 25:20, 15:25, 25:17).

Алекно сделал из Вербова доигровщика

Бессменный либеро казанцев Алексей Вербов был заявлен на этот матч доигровщиком вместо кубинца Вильфредо Леона и в концовке первой партии даже вышел на подачу.

Жигалов и Мусэрский забили «Кнак»

В пятой партии бело-голубые сломили сопротивление бельгийской команды, выиграв три брейковых очка при счёте 11:11. Матч продолжался почти 2,5 часа.

В мужской Лиге чемпионов по волейболу завершился групповой этап, по итогам которого определились 12 команд, которые продолжат борьбу за три путёвки в «Финал четырёх», хозяином которого будет «Перуджа». В первый раунд плей-офф вышли все три российские команды, каждая из которых в последнем туре решала свои задачи. В итоге «Зенит» стал первым в своей группе, а «Динамо» и «Белогорье» — вторыми.Московское «Динамо» отправилось в гости к бельгийскому «Нолико» с одной задачей – одержать победу и гарантировать себе место в первой корзине по итогам жеребьёвки «раунда двенадцати». Командасущественно превосходила соперника в классе и могла бы не доводить дело до нервотрёпки.Но без этого не обошлось, причём динамовцы сами создавали себе проблемы, допуская огромное количество ошибок.В первом сете при равной игре динамовцы провалились в одной из расстановок и позволили сопернику уйти в счёте на четыре очка. Выход на площадкувместопозволил бело-голубым набрать шесть очков кряду, получить преимущество в концовке и взять первый сет. Во второй партии 10 ошибок «Динамо» и неудачная игра на блоке позволили хозяевам легко добиться победы. В третьем сете гости продолжали ошибаться, но зато заработал блок, и в защите «Динамо» старалось тащить всё, что возможно. Ни одной из команд не удавалось оторваться в счёте: в концовке россияне имели пять сетболов, а партия вновь осталась за «Нолико».Четвёртый сет за явным преимуществом взяло «Динамо», а в пятой партии бело-голубые сломили сопротивление бельгийской команды, выиграв три брейковых очка при счёте 11:11. Матч продолжался почти 2,5 часа.Подопечные Маричева, за исключением второго сета, великолепно сыграли на блоке, набрав 21 очко, треть из которых на счету, который сменил у сетки. Очень удачно заменял Бакуна диагональныйнабравший 16 очков и атаковавший с результативностью 70%. Самым результативным игроком матча стал доигровщик «Динамо»– 19 очков.Динамовцы обеспечили себе второе место в группе А вслед за польским клубом ЗАКСА и место в первой корзине при жеребьёвке.Это значит, что «Динамо» в первом раунде плей-офф точно не встретится с казанским «Зенитом», который в группе С одержал шесть побед в шести матчах и набрал максимально возможные 18 очков. В заключительном туре командадома принимала турецкий «Аркас» и выиграла в трёх партиях в ничего не решавшем матче – обе команды уже обеспечили себе первое и второе места.Лишь во втором сете гости отчаянно сопротивлялись и даже отыграли сетболы, заставив хозяев напрячься. В двух других партиях борьбы не было. Главный тренер «Зенита» в этом матче дал поиграть всем заявленным игрокам. Интересно, что бессменный либеро казанцевбыл заявлен на этот матч доигровщиком вместо кубинцаи в концовке первой партии даже вышел на подачу. Подал Вербов дважды, и именно на его подаче «Зенит» завершил сет.Во второй партии у «Акраса» заработал блок, стала получаться игра в атаке, но этого было недостаточно, чтобы взять сет у клубных чемпионов Европы. В концовке атака первым темпом и подача навылет от игроков «Зенита» решили исход партии. А в третьем сете повторилась картина первого – преимущество хозяев было очень большим. Всё решилось уже в самом начале, когда Максим Михайлов встал на подачу. Пять убойных подач, три эйса – и комфортное преимущество, которое не оставляло шансов гостям.«Зенит», как и «Динамо», будет при жеребьёвке в первой корзине. Туда же попали польская «ЗАКСА», итальянские «Любе Чивитанова» и «Модена», а также «Берлин».А вот «Белогорье», несмотря на домашнюю победу над бельгийским «Кнаком», попало во вторую корзину. Это значит, что уже в первом раунде два российских клуба могут встретиться между собой. Наверное, самым предпочтительным вариантом был бы «Берлин», но уж тут дело случая. 3 марта станут известны все шесть пар «раунда двенадцати». Вместе с белгородцами во вторую корзину попали польские «Скра» и «Ресовия», турецкие «Аркас» и «Стамбул», и «Кнак».«Белогорье» могло бы рассчитывать на место в первой корзине только при очень удачном стечении обстоятельств, но этого не произошло. В любом случае команде, проигравшей в Лиге чемпионов три подряд матча в пяти партиях, нужна была победа, чтобы уверенно завершить групповой этап. Тем более белгородцы играли дома.Один из самых титулованных клубов Европы победил в четырёх сетах. Что случилось с «Белогорьем» в третьей партии – объяснить невозможно. Мяч буквально валился из рук у всех, разладился приём, не было доводки, а замены никак не могли переломить ситуацию. В трёх других партиях белгородцы уверенно выигрывали, разгоняясь по ходу сетов.Самым результативным игроком матча стал диагональный «Белогорья», набравший 19 очков, три из которых – с подачи. Блокирующийнабрал на очко меньше, атаковал первым темпом с результативностью 70%, а когда получал передачи в темп, шансов у «Кнака» не было вообще, и три очка набрал на блоке.