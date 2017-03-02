На первый-второй. Казань, Москва и Белгород – в плей-офф ЛЧ

«Динамо» устроило себе марафон
Московское «Динамо» отправилось в гости к бельгийскому «Нолико» с одной задачей – одержать победу и гарантировать себе место в первой корзине по итогам жеребьёвки «раунда двенадцати». Команда Юрия Маричева существенно превосходила соперника в классе и могла бы не доводить дело до нервотрёпки. Но без этого не обошлось, причём динамовцы сами создавали себе проблемы, допуская огромное количество ошибок.
В первом сете при равной игре динамовцы провалились в одной из расстановок и позволили сопернику уйти в счёте на четыре очка. Выход на площадку Павла Круглова и Сергея Антипкина вместо Константина Бакуна и Сергея Гранкина позволил бело-голубым набрать шесть очков кряду, получить преимущество в концовке и взять первый сет. Во второй партии 10 ошибок «Динамо» и неудачная игра на блоке позволили хозяевам легко добиться победы. В третьем сете гости продолжали ошибаться, но зато заработал блок, и в защите «Динамо» старалось тащить всё, что возможно. Ни одной из команд не удавалось оторваться в счёте: в концовке россияне имели пять сетболов, а партия вновь осталась за «Нолико».
>>> Игра мирового класса. «Зенит» обыграл «Динамо» в суперматче
Четвёртый сет за явным преимуществом взяло «Динамо», а в пятой партии бело-голубые сломили сопротивление бельгийской команды, выиграв три брейковых очка при счёте 11:11. Матч продолжался почти 2,5 часа.
Волейбол. Лига чемпионов, мужчины. 6-й тур
Группа А
«Нолико» Бельгия – «Динамо» Москва – 2:3 (22:25, 25:18, 30:28, 18:25, 12:15)
Группа С
«Зенит-Казань – Аркас Турция – 3:0 (25:15, 26:24, 25:16)
Группа Е
«Белогорье» – «Кнак» Бельгия – 3:1 (25:20, 25:20, 15:25, 25:17).
Группа А
«Нолико» Бельгия – «Динамо» Москва – 2:3 (22:25, 25:18, 30:28, 18:25, 12:15)
Группа С
«Зенит-Казань – Аркас Турция – 3:0 (25:15, 26:24, 25:16)
Группа Е
«Белогорье» – «Кнак» Бельгия – 3:1 (25:20, 25:20, 15:25, 25:17).
Подопечные Маричева, за исключением второго сета, великолепно сыграли на блоке, набрав 21 очко, треть из которых на счету Александра Волкова, который сменил у сетки Дмитрия Щербинина. Очень удачно заменял Бакуна диагональный Павел Круглов, набравший 16 очков и атаковавший с результативностью 70%. Самым результативным игроком матча стал доигровщик «Динамо» Юрий Бережко – 19 очков.
Динамовцы обеспечили себе второе место в группе А вслед за польским клубом ЗАКСА и место в первой корзине при жеребьёвке.
Алекно сделал из Вербова доигровщика
Это значит, что «Динамо» в первом раунде плей-офф точно не встретится с казанским «Зенитом», который в группе С одержал шесть побед в шести матчах и набрал максимально возможные 18 очков. В заключительном туре команда Владимира Алекно дома принимала турецкий «Аркас» и выиграла в трёх партиях в ничего не решавшем матче – обе команды уже обеспечили себе первое и второе места.
Бессменный либеро казанцев Алексей Вербов был заявлен на этот матч доигровщиком вместо кубинца Вильфредо Леона и в концовке первой партии даже вышел на подачу.
Лишь во втором сете гости отчаянно сопротивлялись и даже отыграли сетболы, заставив хозяев напрячься. В двух других партиях борьбы не было. Главный тренер «Зенита» в этом матче дал поиграть всем заявленным игрокам. Интересно, что бессменный либеро казанцев Алексей Вербов был заявлен на этот матч доигровщиком вместо кубинца Вильфредо Леона и в концовке первой партии даже вышел на подачу. Подал Вербов дважды, и именно на его подаче «Зенит» завершил сет.
>>> Будничная победа. «Зенит» легко обыграл «Локомотив»
Во второй партии у «Акраса» заработал блок, стала получаться игра в атаке, но этого было недостаточно, чтобы взять сет у клубных чемпионов Европы. В концовке атака первым темпом и подача навылет от игроков «Зенита» решили исход партии. А в третьем сете повторилась картина первого – преимущество хозяев было очень большим. Всё решилось уже в самом начале, когда Максим Михайлов встал на подачу. Пять убойных подач, три эйса – и комфортное преимущество, которое не оставляло шансов гостям.
«Зенит», как и «Динамо», будет при жеребьёвке в первой корзине. Туда же попали польская «ЗАКСА», итальянские «Любе Чивитанова» и «Модена», а также «Берлин».
Жигалов и Мусэрский забили «Кнак»
А вот «Белогорье», несмотря на домашнюю победу над бельгийским «Кнаком», попало во вторую корзину. Это значит, что уже в первом раунде два российских клуба могут встретиться между собой. Наверное, самым предпочтительным вариантом был бы «Берлин», но уж тут дело случая. 3 марта станут известны все шесть пар «раунда двенадцати». Вместе с белгородцами во вторую корзину попали польские «Скра» и «Ресовия», турецкие «Аркас» и «Стамбул», и «Кнак».
«Белогорье» могло бы рассчитывать на место в первой корзине только при очень удачном стечении обстоятельств, но этого не произошло. В любом случае команде Александра Косарева, проигравшей в Лиге чемпионов три подряд матча в пяти партиях, нужна была победа, чтобы уверенно завершить групповой этап. Тем более белгородцы играли дома.
В пятой партии бело-голубые сломили сопротивление бельгийской команды, выиграв три брейковых очка при счёте 11:11. Матч продолжался почти 2,5 часа.
>>> Подтолкнули к вылету. Команда Сергея Тетюхина уступила в Турции
Один из самых титулованных клубов Европы победил в четырёх сетах. Что случилось с «Белогорьем» в третьей партии – объяснить невозможно. Мяч буквально валился из рук у всех, разладился приём, не было доводки, а замены никак не могли переломить ситуацию. В трёх других партиях белгородцы уверенно выигрывали, разгоняясь по ходу сетов.
Самым результативным игроком матча стал диагональный «Белогорья» Максим Жигалов, набравший 19 очков, три из которых – с подачи. Блокирующий Дмитрий Мусэрский набрал на очко меньше, атаковал первым темпом с результативностью 70%, а когда получал передачи в темп, шансов у «Кнака» не было вообще, и три очка набрал на блоке.