Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Волейбол. В первом раунде плей-офф российские клубы между собой не сыграют
Фото: РИА Новости
Текст: Лев Россошик

Жребий брошен. Казань и Белгород столкнутся до «Финала четырёх»

Итоги жеребьёвки волейбольной Лиги чемпионов можно считать удачными для России – на пути в «Финал четырёх» итальянские команды не попадутся.
3 марта 2017, пятница. 17:05. Волейбол
В Люксембурге состоялась жеребьёвка двух раундов плей-офф мужской Лиги чемпионов и «Раунда шести» – женской. Соперники всем нашим командам достались сильные, но не непобедимые. В мужском турнире можно ждать битвы казанского «Зенита» и белгородского «Белогорья» за место в «Финале четырёх», а итальянские команды нашим точно не попадутся. В отличие от женского турнира, где московскому «Динамо» придётся играть исключительно с клубами из Италии.

«Динамо» проще всех


Взглянув на таблицу из дюжины участников, прошедших в плей-офф главного европейского кубкового турнира, сразу бросается в глаза в целом реальный и наиболее простой проход в квартет сильнейших волейболистов московского «Динамо». В первом раунде столичному клубу предстоит сыграть с турецким «Аркасом» из Измира. Тем самым, который совсем недавно выступал в Казани против «Зенита», уже обеспечив себе выход в этап прямого выбывания.

И если динамовцы сыграют против турецких волейболистов с таким же подъемом, как совсем недавно против того же «Зенита» на своей площадке, сомнений в успехе москвичей быть не должно. В этом случае в «Раунде шести» противостоять второй команде текущего чемпионата России с большой вероятностью будет «Берлин».

>>> На первый-второй. Казань, Москва и Белгород – в плей-офф ЛЧ

В группе «В» берлинцы заняли второе место, уступив лишь итальянской «Чивитанове», которая более привычна российским болельщикам как «Мачерата». Немецкий клуб опередил польскую «Ресовию», которая также пробилась в плей-офф. Судя по всему, игрокам немецкого клуба удастся переиграть турецкий «Истанбул ББ», который оказался в числе 12 по дополнительным показателям, опередив румынскую «Крайову». Любопытно, что для определения двенадцатого участника пришлось считать соотношение очков, потому что по всем прочим данным итоговые цифры двух клубов были идентичными.
Нисколько не сомневаюсь, что команда Владимира Алекно пройдёт бельгийский «Кнак» без особых осложнений.

Следующая четверка — исключительно польско-итальянская. Один дуэт составят «Ресовия» и «Модена», другой – «Скра» и «Мачерата». Объективно говоря, итальянские команды в этом сезоне смотрятся предпочтительнее. Впрочем, польские конкуренты – вовсе не подарок, хотя в своих группах и финишировали вторыми, тогда как итальянцы – безусловные лидеры своих четвёрок. А по одному поражению команды с Апеннин получили, уже обеспечив себе выход в плей-офф турнира.

«Белогорью» достались чемпионы


Сложнее всего придётся «Белогорью», на пути которого встала польская «Закса». В своей группе польская команда стала первой, дважды обыграв московское «Динамо». Впрочем, белгородцы также в текущем сезоне дважды переиграли бело-голубых. Так что и польского чемпиона белгородцам пройти вполне по силам.
В этом случае самому титулованному российскому клубу скорее всего предстоит соперничать с казанским «Зенитом», действующим победителем Лиги чемпионов. Нисколько не сомневаюсь, что команда Владимира Алекно пройдёт бельгийский «Кнак» без особых осложнений. Если все сложится так, как я предположил, то в Рим в последние дни апреля могут отправится два российских клуба.

>>> Дверью не хлопнули. В Лиге чемпионов осталась только Москва

Между прочим, подобное уже случалось. И именно в Риме. Правда, в далёком уже 2006 году, когда в «Финале четырёх» аналогичного турнира играли два российских клуба – «Белогорье» и «Динамо». Правда, обе команды проиграли свои полуфинальные матчи и спорили потом между собой за бронзу. А победу праздновал клуб «Тревизо», который и проводил турнир.
Сложнее всего придётся «Белогорью», на пути которого встала польская «Закса». В своей группе польская команда стала первой, дважды обыграв московское «Динамо».

На сей раз, судя по раскладу, два представителя России, если доберутся до итальянской столицы, то встретятся в полуфинале. Во второй паре итальянская «Перуджа», которая считается принимающий турнир командой, поспорит, скорее всего, с другим клубом итальянской серии А. Или с какой-нибудь польской дружиной?
Матчи «Раунда 12» состоятся 14-16 марта и 21-23 того же месяца. Встречи «Раунда 6» пройдут 4-6 и 11-13 апреля. А квартет сильнейших сыграет в «вечном городе» 29-30 апреля.

Динамовкам достались итальянки


Женщины, как известно, сразу проведут «Раунд 6». Здесь было понятно, что в одной из пар сойдутся два турецких клуба из трёх, оказавшихся в шестёрке. И в самом деле, за место в полуфинале поспорят не просто две команды одной страны, но и из одного города – стамбульские «Экзачибаши» с Татьяной Кошелевой в составе и «Фенербахче». Определить победителя этой пары будет очень непросто, ведь в национальном первенстве девушки «Фенера» смотрелись лучше клубных чемпионок мира.

>>> Войну нервов выиграло «Динамо». Москвички пробились в плей-офф
А вот волейболисткам московского «Динамо» предстоит сразиться с итальянской «Моденой» вначале на её площадке 21-23 марта, а в Москве 4-6 апреля.

«Вакифбанк» из Анкары скорее всего должен превзойти швейцарскую «Волеро». И таким образом в полуфинале 22 апреля в Тревизо опять-таки сыграют между собой турецкие команды.

А вот московскому «Динамо» предстоит сразиться с итальянской «Моденой» вначале на её площадке 21-23 марта, а в Москве 4-6 апреля. При удачном раскладе для россиянок в полуфинале им будет противостоять другой итальянский клуб «Конельяно», который и организует «Финал четырёх».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
МВК Белогорье МВК Динамо Москва МВК Зенит-Казань Лига чемпионов - Волейбол
Новости. Волейбол
3 марта 2017, пятница
15:53 Панченко: «Динамо-Москва» в Италии надо сделать задел перед домашней игрой
14:49 Московское «Динамо» встретится с «Моденой» в «Раунде шести» женской ЛЧ
13:46 «Зенит» сыграет с «Кнаком», «Динамо» — с «Аркасом», «Белогорье» — с «ЗАКСА» в ЛЧ
13:04 Терзич: ряд волейболисток «Волеро» думали о плей-офф, а не о матче с «Динамо»
12:05 Салаору: в Лиге чемпионов чувствуешь себя настоящей волейболисткой
11:04 Ропрет: Ковач — один из самых востребованных тренеров, мы очень довольны
10:21 Ковач возглавил мужскую сборную Словении
09:27 Мухаметшин переизбран на пост президента федерации волейбола Татарстана
00:24 «Урал» расторг контракт с итальянским диагональным Ласко
2 марта 2017, четверг
23:12 «Юнайтед Рейн-Майн» выиграл первый матч четвертьфинала Кубка ЕКВ
22:02 «Тур» сделал первый шаг к полуфиналу мужского Кубка ЕКВ
20:34 «Фенербахче» победил «Аяччо» в первом матче 1/4 финала Кубка ЕКВ
19:36 Экс-игрок «Кузбасса» Шварц подписал контракт с «Ястшембским Венглем»
18:32 Сивожелез: уровень многих групп не очень соответствовал названию Лиги чемпионов
16:11 Официальный канал «Зенита» представил обзор матча с «Аркасом» в ЛЧ
15:11 «Белогорье» одержало 90-ю победу в Лиге чемпионов
14:00 Складаны: в концовке «Нолико» не справился с мощью «Динамо-Москва»
13:11 Круглов: надеюсь, в плей-офф ЛЧ «Динамо» не попадётся соперник из России
12:16 Руссо: «Кнак» никак не мог прервать удачные серии подач «Белогорья»
11:08 Косарев: опять у «Белогорья» всплывает большое количество своих ошибок
10:11 Хоаг: просил игроков «Аркаса» отнестись к матчу с «Зенитом» максимально серьёзно
09:13 Алекно: мне не хватает смелости больше доверять Кроткову
01:59 «Любе Чивитанова» и «Скра» одержали победы в шестом туре волейбольной ЛЧ
01:12 Московское «Динамо» обыграло «Нолико» в заключительном матче группового этапа ЛЧ
00:01 «Трентино» на выезде победил «Пьяченцу» в первом матче 1/4 финала Кубка ЕКВ
1 марта 2017, среда
23:29 «Ресовия» победила «Дуклу», «Перуджа» одолела «Халкбанк» в шестом туре ЛЧ
22:38 «ФАКЕЛ» сыграет с «Галатасараем» в полуфинале Кубка вызова
21:43 «Модена» и ЗАКСА проиграли в заключительном матче группового этапа ЛЧ
21:36 «Зенит» завершил групповой этап Лиги чемпионов победой над «Аркасом»
20:05 «Белогорье» победило «Кнак» и вышло в плей-офф мужской Лиги чемпионов
19:36 Миклашевич вошёл в тренерский штаб новосибирского «Локомотива»
18:00 Закоч: «Альба» победила бы московское «Динамо», сыграй так, как в Краснодаре
16:25 Ольсен: ключевым фактором стала прекрасная игра «ФАКЕЛА» на подаче и приёме
15:06 Колодинский: у «Викинга» были проблемы с контролем мяча из-за низкого потолка
14:06 Панченко: игроки «Альбы Блаж» отчаянно боролись и заставили нас потрудиться
13:09 Малых: в матче с «Волеро» «Динамо-Краснодар» много ошибалось
12:06 Ушаков: «Динамо-Краснодар» хотело зацепиться за второе место в группе
11:06 Гидетти: видно, что болельщики в Екатеринбурге разбираются в волейболе
10:02 Карполь: в начале сезона мы и не рассчитывали на третье место в группе ЛЧ
09:22 «Шомон» вышел в полуфинал мужского Кубка Вызова
01:01 «Модена» и «Азеррейл» одержали победы в шестом туре группового этапа ЛЧ
28 февраля 2017, вторник
23:35 Краснодарское «Динамо» завершило выступление в ЛЧ, проиграв «Волеро»
22:25 «ФАКЕЛ» вышел в полуфинал Кубка Вызова, разгромив «Викинг ТИФ»
21:48 «Фенербахче» одержал шестую победу подряд в женской Лиге чемпионов
21:05 Московское «Динамо» победило «Альбу Блаж» и выиграло все 6 матчей в группе ЛЧ
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сможет ли московское «Динамо» выйти в «Финал четырёх» женской Лиги чемпионов?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+