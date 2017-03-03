Жребий брошен. Казань и Белгород столкнутся до «Финала четырёх»

«Динамо» проще всех

Нисколько не сомневаюсь, что команда Владимира Алекно пройдёт бельгийский «Кнак» без особых осложнений.

«Белогорью» достались чемпионы

Сложнее всего придётся «Белогорью», на пути которого встала польская «Закса». В своей группе польская команда стала первой, дважды обыграв московское «Динамо».

Динамовкам достались итальянки

А вот волейболисткам московского «Динамо» предстоит сразиться с итальянской «Моденой» вначале на её площадке 21-23 марта, а в Москве 4-6 апреля.

В Люксембурге состоялась жеребьёвка двух раундов плей-офф мужской Лиги чемпионов и «Раунда шести» – женской. Соперники всем нашим командам достались сильные, но не непобедимые. В мужском турнире можно ждать битвы казанского «Зенита» и белгородского «Белогорья» за место в «Финале четырёх», а итальянские команды нашим точно не попадутся. В отличие от женского турнира, где московскому «Динамо» придётся играть исключительно с клубами из Италии.Взглянув на таблицу из дюжины участников, прошедших в плей-офф главного европейского кубкового турнира, сразу бросается в глаза в целом реальный и наиболее простой проход в квартет сильнейших волейболистов московского «Динамо». В первом раунде столичному клубу предстоит сыграть с турецким «Аркасом» из Измира. Тем самым, который совсем недавно выступал в Казани против «Зенита», уже обеспечив себе выход в этап прямого выбывания.И если динамовцы сыграют против турецких волейболистов с таким же подъемом, как совсем недавно против того же «Зенита» на своей площадке, сомнений в успехе москвичей быть не должно. В этом случае в «Раунде шести» противостоять второй команде текущего чемпионата России с большой вероятностью будет «Берлин».В группе «В» берлинцы заняли второе место, уступив лишь итальянской «Чивитанове», которая более привычна российским болельщикам как «Мачерата». Немецкий клуб опередил польскую «Ресовию», которая также пробилась в плей-офф. Судя по всему, игрокам немецкого клуба удастся переиграть турецкий «Истанбул ББ», который оказался в числе 12 по дополнительным показателям, опередив румынскую «Крайову». Любопытно, что для определения двенадцатого участника пришлось считать соотношение очков, потому что по всем прочим данным итоговые цифры двух клубов были идентичными.Следующая четверка — исключительно польско-итальянская. Один дуэт составят «Ресовия» и «Модена», другой – «Скра» и «Мачерата». Объективно говоря, итальянские команды в этом сезоне смотрятся предпочтительнее. Впрочем, польские конкуренты – вовсе не подарок, хотя в своих группах и финишировали вторыми, тогда как итальянцы – безусловные лидеры своих четвёрок. А по одному поражению команды с Апеннин получили, уже обеспечив себе выход в плей-офф турнира.Сложнее всего придётся «Белогорью», на пути которого встала польская «Закса». В своей группе польская команда стала первой, дважды обыграв московское «Динамо». Впрочем, белгородцы также в текущем сезоне дважды переиграли бело-голубых. Так что и польского чемпиона белгородцам пройти вполне по силам.В этом случае самому титулованному российскому клубу скорее всего предстоит соперничать с казанским «Зенитом», действующим победителем Лиги чемпионов. Нисколько не сомневаюсь, что команда Владимира Алекно пройдёт бельгийский «Кнак» без особых осложнений. Если все сложится так, как я предположил, то в Рим в последние дни апреля могут отправится два российских клуба.Между прочим, подобное уже случалось. И именно в Риме. Правда, в далёком уже 2006 году, когда в «Финале четырёх» аналогичного турнира играли два российских клуба – «Белогорье» и «Динамо». Правда, обе команды проиграли свои полуфинальные матчи и спорили потом между собой за бронзу. А победу праздновал клуб «Тревизо», который и проводил турнир.На сей раз, судя по раскладу, два представителя России, если доберутся до итальянской столицы, то встретятся в полуфинале. Во второй паре итальянская «Перуджа», которая считается принимающий турнир командой, поспорит, скорее всего, с другим клубом итальянской серии А. Или с какой-нибудь польской дружиной?Матчи «Раунда 12» состоятся 14-16 марта и 21-23 того же месяца. Встречи «Раунда 6» пройдут 4-6 и 11-13 апреля. А квартет сильнейших сыграет в «вечном городе» 29-30 апреля.Женщины, как известно, сразу проведут «Раунд 6». Здесь было понятно, что в одной из пар сойдутся два турецких клуба из трёх, оказавшихся в шестёрке. И в самом деле, за место в полуфинале поспорят не просто две команды одной страны, но и из одного города – стамбульские «Экзачибаши» с Татьяной Кошелевой в составе и «Фенербахче». Определить победителя этой пары будет очень непросто, ведь в национальном первенстве девушки «Фенера» смотрелись лучше клубных чемпионок мира.«Вакифбанк» из Анкары скорее всего должен превзойти швейцарскую «Волеро». И таким образом в полуфинале 22 апреля в Тревизо опять-таки сыграют между собой турецкие команды.А вот московскому «Динамо» предстоит сразиться с итальянской «Моденой» вначале на её площадке 21-23 марта, а в Москве 4-6 апреля. При удачном раскладе для россиянок в полуфинале им будет противостоять другой итальянский клуб «Конельяно», который и организует «Финал четырёх».