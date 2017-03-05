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175 лет назад 2016
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Утонули в «Енисее»
Фото: dinamokrasnodar.ru
Текст: Андрей Шитихин

Утонули в «Енисее». Краснодар не попал в полуфинал

Краснодарское «Динамо» находилось в трёх мячах от того, чтобы сохранить шансы на медали чемпионата России. Но в полуфинал вышел «Енисей».
5 марта 2017, воскресенье. 10:15. Волейбол
В чемпионате страны по волейболу среди женщин определились три из четырёх команд, которые продолжат борьбу в полуфинале. Главная сенсация первого раунда плей-офф – отсутствие в четвёрке полуфиналистов краснодарского «Динамо». Непреодолимой преградой на пути команды Константина Ушакова стал «Енисей». Впервые в истории команда из Красноярска поборется за медали.

«Динамо» утонуло в проблемах


В четвертьфинальной серии краснодарского «Динамо» и «Енисея» фаворитами выглядели кубанские волейболистки, несмотря на все проблемы с финансами, потери в составе и серии поражений в чемпионате страны и Лиге чемпионов. Но, видимо, динамовки оказались настолько надломлены тем, что происходит в клубе, что преодолеть красноярский барьер не смогли. Дело, конечно, не только в том, что в Краснодаре не выплачивают зарплату. Хотя, конечно, всегда хочется, чтобы соперники подходили к матчам в плей-офф в лучшей форме и показывали свой максимум.

«Динамо» этого сделать по ряду причин не смогло, а вот «Енисей» показал отличный волейбол в обоих матчах. В первой игре в Краснодаре команда Александра Кошкина выиграла в четырёх сетах. Настоящая битва шла в каждой партии.
Когда одна из команд вырывалась вперёд, другая находила в себе силы, чтобы достать соперника. Решающими оказывались собственные ошибки команд в концовках каждой из партий.

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Диагональная «Динамо» Наталья Малых в первом матче набрала 30 очков, а блокирующая Елена Гендель 9 очков заработала на блоке. Но «Енисей» на блоке действовал вообще великолепно – 20 очков. Красноярские волейболистки лучше принимали, несмотря на 8 эйсов в исполнении кубанской команды. После игры наставник «Динамо» Константин Ушаков сетовал на то, что команда показала лишь 20 процентов от того, на что была готова, а Гендель обещала, что в ответной игре она и её подруги по команде сделают всё для победы.

Так и получилось. Команды сыграли пять партий. Два сета выиграли хозяйки – тем же самым ответили гости. На тай-брейке «Динамо» вело со счётом 12:9, и это очень комфортное преимущество, ведь до выигрыша партии и всего матча им оставалось набрать только три очка, после чего серия вновь вернулась бы в Краснодар. Но именно в этот момент «Енисей» вновь заиграл на блоке так, как в первой встрече, «зачехлив» Малых и Викторию Чаплину. Когда счёт сравнялся, у динамовок уже не было шансов спастись.

Сезон для них ещё не завершился, команде предстоят матчи за 5-8-е места, но тут уже не место важно, а будущее. А оно у «Динамо» покрыто густым туманом. Ушаков после поражения в серии от «Енисея» констатировал, что ничего в финансовом отношении не меняется и игроки будут покидать команду.

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«Енисей» же в полуфинале сыграет с другим «Динамо», московским. Команда Юрия Панченко ещё не начала серию с «Сахалином», но сомнений в её итогах нет. Сенсаций в этом случае не будет.
Волейбол. Чемпионат России, женщины
1/4 финала

«Динамо» (Краснодар) – Енисей – 1:3 (25:23, 24:26, 23:25, 24:26).
«Енисей» – «Динамо» (Краснодар) – 3:2 (25:20, 25:22, 22:25, 19:25, 15:13)
Счёт в серии: 2-0.

«Уралочка-НТМК» – «Заречье-Одинцово» – 3:1 (25:27, 25:16, 25:15, 25:18)
«Заречье-Одинцово» – «Уралочка-НТМК» – 0:3 (14:25, 16:25, 22:25)
Счёт в серии: 0-2.

«Динамо-Казань» – «Протон» – 3:0 (25:14, 25:16, 25:18)
«Протон» — «Динамо» (Казань) — 0:3 (15:25, 24:26, 16:25)
Счёт в серии: 0-2.

Всё по плану


Как не было их и в сериях с участием казанского «Динамо» и «Уралочки», которые в полуфинале теперь сыграют между собой.

Команда Николая Карполя за два матча отдала один сет «Заречью-Одинцово». Подмосковные волейболистки выиграли самую первую партию серии, а затем проиграли шесть подряд, причём борьбы практически не было. Уральская команда, пусть тоже очень молодая, как и подопечные Вадима Панкова, многое вынесла для себя из участия в Лиге чемпионов. «Уралочка» выиграла на классе, и характер «Заречью-Одинцово» не помог.

Казанские динамовки тоже легко обыграли «Протон». Запала у саратовской команды хватило на одну партию в двух встречах.

В нынешнем году «Уралочка» и «Динамо-Казань» дважды встречались между собой в чемпионате России и обменялись гостевыми победами. Обе игры завершились в четырёх сетах. В прошлом сезоне «Уралочка» дважды проиграла команде из Казани в регулярном чемпионате, но в полуфинале одолела подопечных Ришата Гилязутдинова.

Как сложится предстоящая серия – предсказать невозможно.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ЖВК Динамо Казань ЖВК Динамо Краснодар ЖВК Енисей ЖВК Заречье-Одинцово ЖВК Протон ЖВК Уралочка-НТМК
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Сможет ли московское «Динамо» выйти в «Финал четырёх» женской Лиги чемпионов?
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