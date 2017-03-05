Гребенников: главные проблемы нашего волейбола – приём и защита

«Мы проигрываем европейцам в динамике»

Да, медали были, успехи налицо. Но при этом структура клуба не менялась. И вот только сейчас мы начинаем выстраивать клубную лестницу.

«Середняк? Для нашей Суперлиги это комплимент»

Тетюхин ведь тоже не сразу стал Тетюхиным, а только после нескольких лет выступлений на взрослом международном уровне.

«Зенит» и московское «Динамо» стоят особняком, остальные равны»

Наш чемпионат тем и хорош, что каждый способен победить каждого. Я не равняюсь на «Зенит» или «Динамо» московское, они стоят особняком по всем показателям.

Уфимский «Урал» уже давно обеспечил себе место в плей-офф мужской Суперлиги, но в последних турах регулярного чемпионата команде предстоят непростые матчи, ближайший из которых пройдёт сегодня, 5 марта, против новосибирского «Локомотива» в гостях. О том, как уфимцы готовятся к решающей стадии сезона, о клубной лестнице, чем волейбол прошлого отличался от современного, почему наши игроки уступают европейцам в динамике, кто из российских волейболистов в будущем может стать лидером национальной сборной – в интервью главного тренера «Урала» Бориса Гребенникова.Он успел поиграть ещё в советском чемпионате за алма-атинский «Дорожник». Оказался одним из первых, кому в конце восьмидесятых годов прошлого века разрешили уехать за границу. И он играл, а потом тренировал во Франции, как и Владимир Алекно. Правда, чемпионат той страны с его «Ренном», в отличие от «Тура» Алекно, выиграть не удалось — команда была послабее. Но в призёрах был, уже когда тренировал, и Кубок, если не ошибаюсь, выигрывал. А потом, как и Алекно, вернулся в другую, когда-то родную страну. И вот уже третий сезон руководит клубом Суперлиги – вначале в Сургуте, теперь в Уфе.Самое интересное, что познакомился я с Борисом Гребенниковым во Франции, когда он играл в одной команде в пляжный волейбол с гораздо более известным в СССР коллегой и моим давним товарищем Александром Сороколетом. Было это без малого четверть века назад.— Тот волейбол, в который мы с ровесниками играли, я определяю как романтический. Сегодняшняя разновидность игры – более прагматичная и физически гораздо более мощная. В старом волейболе было больше эстетики и в некоторой степени артистичности, творчества. Было больше комбинаций, тренерских новшеств тактического плана. Этому во многом способствовали другие правила игры. Когда до сих пор приходится отвечать на вопрос, какая из сборных была сильнее – та, которая в 60-е годы дважды становилась олимпийским чемпионом, либо сегодняшняя, я задаю контрвопрос: а по каким правилам они будут играть?Если по сегодняшним, то нынешним равных не будет, а вот если по старым, когда мяч сверху принимать нельзя было или касание сетки при подаче считалось ошибкой, касание мяча снизу одной рукой не разрешалось, судейский свисток почти всегда звучал, если пасовал не связующий, а иной полевой игрок и так далее, — то не уверен, что сегодняшние ребята заметно превосходили бы предшественников. Возможно, даже и наоборот получилось бы. Так что полемизировать по этому поводу можно сколько угодно.— Динамикой. Как-то так повелось в современной трактовке игры, что лучшими на блоке в Европе считаются россияне, сербы и болгары. Взять хотя бы пример двухлетней давности в период моей работы в Сургуте. Те же Алексиев, Бакун, Родичев, ещё Антипкин были крайними блокирующими мирового уровня. При этом я не упомянул ни одного центрального, которые по своей специальности обязаны быть выше в этом элементе волейбола. Другое дело сейчас в «Урале». В отсутствие таких ярких и мощных блокирующих больше внимания уделяю динамике защитных действий, как это делается в Европе. Почему европейцы в этом аспекте превосходят наших волейболистов, гораздо более статичных, обученных занимать определённую позицию в защите? Они более подвижны за счёт того, что круглый год играют, даже в свой официальный отпуск — на песке, на траве, неважно на какой площадке. Главное, что они приучены любым способом не дать мячу опуститься на землю. И это очень помогает позже, когда волейбол переходит под крышу. И в своих тренировках я больше использую подвижные, соревновательные тренировки три на три, четыре на четыре. И пришёл к любопытному выводу, просматривая позже видео тренировок: возрастные игроки почти не двигаются с места в защите, встав в позу краба, потому что их именно так и учили в спортшколе. Чего не скажу о молодых ребятах, в частности о Егоре Феоктистове. Несмотря на свой рост, он очень подвижный игрок, хорошо координированный и готовый учиться и правильно реагировать на тренерские указания. Всё это я к тому, что главные проблемы отечественного волейбола – это приём и действия в защите. И я в своём клубе больше работаю именно над этими элементами. В этой связи не перестаю удивляться игре Сергея Тетюхина, его интуиции, его умению ориентироваться даже в самой сложной ситуации. Это и есть класс. Кстати, именно так действует и мой сын Женя в итальянском клубе и в сборной Франции.— Но при этом те же французы стараются даже при этом не просто абы как принять мяч, но непременно довести его до связующего. Ставить подобную задачу большинству наших принимающих бесполезно: им важно оставить мяч в игре, не проиграть его.— Для российской Суперлиги такое определение можно считать комплиментом. Ведь все идёт от финансовых возможностей клуба. И ориентируясь на этот показатель, в команде собрались вполне достойные игроки, отвечающие требованиям реального бюджета. Единственная проблема, которую мы второй год переживаем, это проблема с диагональными. Травмы вынуждали нас арендовать игроков, даже призывать иностранцев.— Да, медали были, успехи налицо. Но при этом структура клуба не менялась. И вот только сейчас мы начинаем выстраивать клубную лестницу. И тот факт, что наша молодежная команда участвует сегодня в финальной шестёрке Молодёжной лиги, первый шаг к положительным переменам. Надо, чтобы основной состав ежегодно пополнялся хотя бы одним-двумя доморощенными игроками из молодёжного состава. А у нас за два последних года можно говорить лишь об одном Евгении Рыбакове.— Но ведь он только-только встал в состав, а до этого находился больше в квадрате запасных. И ему понадобиться ещё как минимум два года, чтобы окончательно закрепиться в роли лидера команды и игрока сборной России с хорошим приёмом.— Нисколько в этом не сомневаюсь. В сборной ведь тоже надо пообтесаться. Тетюхин ведь тоже не сразу стал Тетюхиным, а только после нескольких лет выступлений на взрослом международном уровне. На мой взгляд Феоктистов – это будущее нашего волейбола.— Он ведь совсем мало проиграл на высоком уровне даже в Суперлиге. Вместо того, что наигрываться в матчах с сильнейшими клубами даже в стране, ему полгода не давали разрешения выступать по надуманным причинам. Отсюда и множество тактических просчетов. А потом нелепая травма на отборочном турнире к Олимпиаде в Берлине. Потом восстановление. Короче, на парня навалилось столько, плюс неразбериха с нашими диагональными, которая также не способствовала росту молодого парня. Моё глубокое убеждение, что Ковалёв – пасующий атлетического стиля, как итальянец Джаннелли, как американец Кристенсон. Это не аргентинец Де Чекко, это не француз Тоньютти. И глупо учить Ковалева пасовать как тот же француз. К тому же американцу в «Мачерате» масса претензий. Женя, который выступает с ним в одной команде, рассказывал, что Кристенсон лишь два мяча из десяти в кольцо попадает. Это очень мало. Так что требовательность к Диме в сборной была завышенной, что справедливо, а он оказался к этому в тот момент не готов из-за названных мной выше причин. Ковалеву ещё расти и расти в тактическом плане. Слишком мало он ещё играл на взрослом уровне. Мужской волейбол – это не юношеские соревнования, в которых он выделялся.— В принципе сегодняшний вариант меня устраивает. Но важно, чтобы такой график сохранялся хотя бы несколько лет. Ведь нам, тренерам, тоже надо строить долгосрочные планы, могли пользоваться какими-то существующими наработками. А каждый год начинать с чистого лица — не совсем верно.— В последних турах очень содержательную игру показывает «Енисей». Наверное, рано или поздно он и должен был так заиграть. Тяжёлое начало сезона – не показатель. Честь и хвала руководству клуба, которое не приняло решительные меры, а сохранило Юрия Чередника во главе команды. В этой связи приведу одну любопытную статистику. Правда, не нашу — французскую. Так вот, исследования за четыре последних года в трёх игровых командных видах спорта — гандболе, баскетболе и волейболе, где в одном сезоне поменяли тренера, только в одном случае из десяти этот ход был оправдан.— Нам самим ещё предстоят совсем непростые матчи. В том числе с «Локо» и «Зенитом», а также с Сургутом, Нижневартовском и Оренбургом. Так что пока о возможных соперниках нам говорить рано. Места с 4-го по 8-е в российском чемпионате очень уплотнились в последнее время, класс подравнялся. Турнир тем и хорош, что каждый способен победить каждого. Я не равняюсь на «Зенит» или «Динамо» московское, они стоят особняком по всем показателям. Остальные клубы способны соперничать на равных. И ещё очень важно сохранить сплоченность в коллективе в этот весенний период: мысли о возможных контрактах мешают тренировочному и игровому процессам. Если нам удастся удержать сегодняшний уровень игры команды, все будет в порядке.