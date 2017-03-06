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175 лет назад 2016
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Волейбол. «Зенит» довёл победную серию до 44 матчей и вышел в «Финал шести»
Фото: fakelvolley.ru
Текст: Андрей Шитихин

Триллер в Новом Уренгое. «ФАКЕЛ» разгорелся к тай-брейку

В 22-м туре мужской Суперлиги два игрока набрали больше очков, чем Виктор Полетаев, а казанский «Зенит» первым вышел в «Финал шести».
6 марта 2017, понедельник. 10:15. Волейбол
«ФАКЕЛ» и «Енисей» выдали настоящий спектакль в матче 22-го тура мужской Суперлиги, определив победителя только через 2,5 часа. Казанский «Зенит» обеспечил себе место в «Финале шести», а московское «Динамо», дав отдохнуть ведущим игрокам, разгромило гостей из Краснодара. Виктор Полетаев обошёл Никиту Алексеева в споре за звание лучшего бомбардира Суперлиги, но не стал самым результативным игроком тура.

Клюка и Спиридонов – 57 очков на двоих


Матч «ФАКЕЛА» и «Енисея» с точки зрения турнирной ситуации вряд ли мог считаться центральным в туре, но по сценарию и характеру игры отодвинул все другие матчи на второй план.
«Енисей» прилетел на Ямал после уверенной победы над «Кузбассом». Команда Юрия Чередника вообще до игры с «ФАКЕЛОМ» одержала три победы подряд и упрочила свои позиции в борьбе за место в плей-офф.
Скорее всего, в оставшихся четырёх турах не случится ничего такого, что оставит красноярскую команду за пределами десятки сильнейших.

«ФАКЕЛ» в последние дни зимы пригласил на пост главного тренера итальянца Камилло Плачи и успел выйти в полуфинал Кубка Вызова, дважды уверенно обыграв норвежский «Викинг». Для Плачи матч с «Енисеем» был первым в регулярном чемпионате на своей площадке. И едва не обернулся первым поражением.

«Енисей» очень здорово начал встречу, используя свои козыри и ошибки хозяев на подаче. Все попытки «ФАКЕЛА» спасти партию успехом не увенчались. Во втором сете в абсолютно равной концовке решающими стали атаки Алексея Спиридонова, который и на блоке здорово сыграл, на тайбрейке закрыв Сергея Пирайнена.

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Но «ФАКЕЛ» сумел отыграться. В тяжёлой борьбе на «больше-меньше» игроки новоуренгойской команды вырывали брейковые мячи. Неожиданностью для «Енисея» стал планер, на который перешли хозяева. Это позволяло блоку «ФАКЕЛА» успешно закрывать атаки гостей. Игра перешла в тай-брейк, в котором красноярская команда допустила слишком много ошибок, чтобы вести игру на равных.
Волейбол. Суперлига, мужчины. 22-й тур

«Локомотив» – «Урал» – 3:0 (25:19, 25:20, 25:18)
«Кузбасс» – «НОВА» – 3:1 (29:27, 22:25, 25:18, 25:18)
«Югра-Самотлор» – «Нефтяник» – 3:2 (25:15, 20:25, 25:20, 18:25, 15:10)
«Газпром-Югра» – «Зенит-Казань» – 1:3 (21:25, 22:25, 25:22, 23:25)
«ФАКЕЛ» – «Енисей» – 3:2 (22:25, 25:27, 25:21, 25:23, 15:8)
«Динамо» Москва – «Динамо» Краснодар – 3:0 (25:14, 25:16, 25:17)
«Белогорье» – «Динамо-ЛО» – 3:1 (25:14, 21:25, 25:23, 25:20).

Стоит отметить блокирующих «ФАКЕЛА» Илью Власова и Вадима Лихошерстова, которые очень много и успешно атаковали первым темпом – 23 очка на двоих. Доигровщик ямальской команды Егор Клюка набрал 28 очков, а атаковал с результативностью 63%. Его коллега по амплуа из Красноярска Алексей Спиридонов стал самым результативным игроком тура, набрав 29 очков (64% результативности).

В турнирной таблице «ФАКЕЛ» закрепился на шестом месте, а «Енисей» остался восьмым.

В «Финал шести» – без Алекно


Казанский «Зенит» одержал 22-ю победу подряд в нынешнем чемпионате, а с учётом прошлого сезона – 44-ю. В Сургут чемпионы России прилетели без своего главного тренера Владимира Алекно, который остался в Казани по семейным обстоятельствам. Обязанности главного тренера исполнял либеро Алексей Вербов, вынужденный и сам переодеться на матч. Дело в том, что либеро Валентин Кротков получил травму, и «Зенит» остался только с опытнейшим Владиславом Бабичевым, который в последний раз выходил на площадку в матче чемпионата страны как раз против «Газпрома-Югра» в начале ноября.
Блокирующие «ФАКЕЛА» Илья Власов и Вадим Лихошерстов много и успешно атаковали первым темпом – 23 очка на двоих.

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На качестве приёма это не могло не сказаться, но не сказалось на итоговом результате, хотя гостям пришлось очень сильно постараться. Один из лучших матчей в нынешнем сезоне провёл 19-летний доигровщик «Газпрома-Югра» Антон Сёмышев, который набрал 13 очков, четыре из которых – эйсами. В третьем сете именно его отменная игра позволила хозяевам взять партию. Больше подач навылет было только у кубинского доигровщика «Зенита» Вильфредо Леона, который сделал 6 эйсов.


«Зенит» выиграл в четырёх сетах и досрочно обеспечил себе место в «Финале шести». Очень близко к завоеванию второй прямой путёвки и московское «Динамо». Команда Юрия Маричева довольно легко обыграла одноклубников из Краснодара. Наставник москвичей дал отдохнуть почти всем игрокам стартовой шестёрки, но нынешнему составу «Динамо» позавидует любая команда. Все оставшиеся матчи «регулярки» московское «Динамо» проведёт дома.
Обязанности главного тренера исполнял либеро Алексей Вербов, вынужденный и сам переодеться на матч.

Дуэль бомбардиров выиграл Полетаев


Близко от бело-голубых новосибирский «Локомотив» и «Белогорье», но вряд ли команда Маричева отдаст второе место. «Локомотив» и «Белогорье» добились домашних побед. Подопечные Пламена Константинова без проблем обыграли уфимский «Урал» в трёх сетах, а команда Александра Косарева взяла верх над «Динамо-ЛО», но вторую партию неожиданно проиграла.

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Кемеровский «Кузбасс» в последнем домашнем матче «регулярки» принимал самарскую «НОВУ». В этом матче встретились лучшие бомбардиры регулярного чемпионата – Виктор Полетаев и Никита Алексеев. Полетаев выиграл эту дуэль (26 очков против 20) и вышел на первое место в списке самых результативных игроков Суперлиги, а «Кузбасс» победил в четырёх сетах.
В матче аутсайдеров «Югра-Самотлор» в пяти сетах одолела «Нефтяник». Возможно, эта победа позволит команде из Нижневартовска зацепиться за десятку лучших – пока у «Югры-Самотлор» на две победы меньше, чем у «Газпрома-Югра».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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