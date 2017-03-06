Триллер в Новом Уренгое. «ФАКЕЛ» разгорелся к тай-брейку

Клюка и Спиридонов – 57 очков на двоих

Волейбол. Суперлига, мужчины. 22-й тур



«Локомотив» – «Урал» – 3:0 (25:19, 25:20, 25:18)

«Кузбасс» – «НОВА» – 3:1 (29:27, 22:25, 25:18, 25:18)

«Югра-Самотлор» – «Нефтяник» – 3:2 (25:15, 20:25, 25:20, 18:25, 15:10)

«Газпром-Югра» – «Зенит-Казань» – 1:3 (21:25, 22:25, 25:22, 23:25)

«ФАКЕЛ» – «Енисей» – 3:2 (22:25, 25:27, 25:21, 25:23, 15:8)

«Динамо» Москва – «Динамо» Краснодар – 3:0 (25:14, 25:16, 25:17)

«Белогорье» – «Динамо-ЛО» – 3:1 (25:14, 21:25, 25:23, 25:20).

В «Финал шести» – без Алекно

Блокирующие «ФАКЕЛА» Илья Власов и Вадим Лихошерстов много и успешно атаковали первым темпом – 23 очка на двоих.

Обязанности главного тренера исполнял либеро Алексей Вербов, вынужденный и сам переодеться на матч.

Дуэль бомбардиров выиграл Полетаев

«ФАКЕЛ» и «Енисей» выдали настоящий спектакль в матче 22-го тура мужской Суперлиги, определив победителя только через 2,5 часа. Казанский «Зенит» обеспечил себе место в «Финале шести», а московское «Динамо», дав отдохнуть ведущим игрокам, разгромило гостей из Краснодара.обошёлв споре за звание лучшего бомбардира Суперлиги, но не стал самым результативным игроком тура.Матч «ФАКЕЛА» и «Енисея» с точки зрения турнирной ситуации вряд ли мог считаться центральным в туре, но по сценарию и характеру игры отодвинул все другие матчи на второй план.«Енисей» прилетел на Ямал после уверенной победы над «Кузбассом». Командавообще до игры с «ФАКЕЛОМ» одержала три победы подряд и упрочила свои позиции в борьбе за место в плей-офф.Скорее всего, в оставшихся четырёх турах не случится ничего такого, что оставит красноярскую команду за пределами десятки сильнейших.«ФАКЕЛ» в последние дни зимы пригласил на пост главного тренера итальянцаи успел выйти в полуфинал Кубка Вызова, дважды уверенно обыграв норвежский «Викинг». Для Плачи матч с «Енисеем» был первым в регулярном чемпионате на своей площадке. И едва не обернулся первым поражением.«Енисей» очень здорово начал встречу, используя свои козыри и ошибки хозяев на подаче. Все попытки «ФАКЕЛА» спасти партию успехом не увенчались. Во втором сете в абсолютно равной концовке решающими стали атаки, который и на блоке здорово сыграл, на тайбрейке закрывНо «ФАКЕЛ» сумел отыграться. В тяжёлой борьбе на «больше-меньше» игроки новоуренгойской команды вырывали брейковые мячи. Неожиданностью для «Енисея» стал планер, на который перешли хозяева. Это позволяло блоку «ФАКЕЛА» успешно закрывать атаки гостей. Игра перешла в тай-брейк, в котором красноярская команда допустила слишком много ошибок, чтобы вести игру на равных.Стоит отметить блокирующих «ФАКЕЛА», которые очень много и успешно атаковали первым темпом – 23 очка на двоих. Доигровщик ямальской командынабрал 28 очков, а атаковал с результативностью 63%. Его коллега по амплуа из Красноярскастал самым результативным игроком тура, набрав 29 очков (64% результативности).В турнирной таблице «ФАКЕЛ» закрепился на шестом месте, а «Енисей» остался восьмым.Казанский «Зенит» одержал 22-ю победу подряд в нынешнем чемпионате, а с учётом прошлого сезона – 44-ю. В Сургут чемпионы России прилетели без своего главного тренера, который остался в Казани по семейным обстоятельствам. Обязанности главного тренера исполнял либеро, вынужденный и сам переодеться на матч. Дело в том, что либерополучил травму, и «Зенит» остался только с опытнейшим, который в последний раз выходил на площадку в матче чемпионата страны как раз против «Газпрома-Югра» в начале ноября.На качестве приёма это не могло не сказаться, но не сказалось на итоговом результате, хотя гостям пришлось очень сильно постараться. Один из лучших матчей в нынешнем сезоне провёл 19-летний доигровщик «Газпрома-Югра», который набрал 13 очков, четыре из которых – эйсами. В третьем сете именно его отменная игра позволила хозяевам взять партию. Больше подач навылет было только у кубинского доигровщика «Зенита», который сделал 6 эйсов.«Зенит» выиграл в четырёх сетах и досрочно обеспечил себе место в «Финале шести». Очень близко к завоеванию второй прямой путёвки и московское «Динамо». Командадовольно легко обыграла одноклубников из Краснодара. Наставник москвичей дал отдохнуть почти всем игрокам стартовой шестёрки, но нынешнему составу «Динамо» позавидует любая команда. Все оставшиеся матчи «регулярки» московское «Динамо» проведёт дома.Близко от бело-голубых новосибирский «Локомотив» и «Белогорье», но вряд ли командаотдаст второе место. «Локомотив» и «Белогорье» добились домашних побед. Подопечныебез проблем обыграли уфимский «Урал» в трёх сетах, а командавзяла верх над «Динамо-ЛО», но вторую партию неожиданно проиграла.Кемеровский «Кузбасс» в последнем домашнем матче «регулярки» принимал самарскую «НОВУ». В этом матче встретились лучшие бомбардиры регулярного чемпионата –. Полетаев выиграл эту дуэль (26 очков против 20) и вышел на первое место в списке самых результативных игроков Суперлиги, а «Кузбасс» победил в четырёх сетах.В матче аутсайдеров «Югра-Самотлор» в пяти сетах одолела «Нефтяник». Возможно, эта победа позволит команде из Нижневартовска зацепиться за десятку лучших – пока у «Югры-Самотлор» на две победы меньше, чем у «Газпрома-Югра».