Шляпников: играть за сборную не упрашивают, этим надо гордиться

Почему сербы, которых мы обыгрывали, сегодня сильнее?
— Вы считаетесь достаточно успешным тренером резерва. Не случайно последнее время не только возглавляли одну из молодёжных команд, но и отвечали за подготовку всех мужских команд различных возрастов. Не подсчитывали, сколько всего выиграли с молодыми ребятами турниров разного достоинства?
— Два чемпионата мира, шесть чемпионатов Европы, Всемирную универсиаду. Не говоря уже о том, что ни с одних соревнований мы не возвращались без медалей. Даже на первых Европейских играх в Баку добыли бронзу, хотя выступали молодёжным составом, а против нас играли национальные команды ведущих волейбольных стран Германии и Болгарии. Поймите, в юношеских и юниорских командах год на год не приходится. Скажем, в сборной 1981 года рождения выступали такие талантливые ребята, как Семён Полтавский и Тарас Хтей, был ярко выраженный лидер. Или взять уникальный подбор исполнителей в коллективе 1985 года рождения – Сергей Гранкин, Алексей Остапенко, Павел Круглов, Роман Данилов. Из игроков 1991 года рождения отметил бы Диму Ковалёва, вокруг которого сегодня много разговоров. Ещё Игоря Филиппова, который, увы, не всегда бывает заигран в основе московского «Динамо». А вот судьба Леонида Щадилова, который был признан MVP молодёжного чемпионата мира, сложилась так, что способный парень, вовремя не востребованный в командах Суперлиги, оказался в клубе классом ниже, и ни о каком прогрессе в его игре уже говорить не приходилось. А ведь мы тот чемпионат мира выиграли.
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И вот так получилось, что ровесники Щадилова сегодня составляют основу сборных Франции или, к примеру, Сербии – тот же диагональный Атанасьевич, связующий Йовович, младший Ковачевич, блокирующий Лисинац. Это те, кто выиграл Мировую лигу в прошлом году. Прогресс этих волейболистов очевиден. А на первенстве мира в полуфинале у этих ребят не было и малейшего шанса против тех же Щадилова, Ковалёва и иже с ними. Но где сегодня наши способные волейболисты и где их недавние соперники-сверстники сербы? Конечно, обидно, что так складывается карьера у этих ребят. Наконец, игроки последнего победного молодёжного поколения – чемпионы мира и Европы Виктор Полетаев, Павел Панков, Илья Власов, Дима Волков. Тоже целая плеяда талантов, которые уже имели возможность проявить себя на серьёзном уровне. А сколько ребят возвращались с молодёжных и юношеских первенств с медалями, но внимание к ним было совсем другим – у нас в стране ценятся только победы.
В каких бы кондициях ни находился спортсмен, он обязан откликнуться на вызов и прибыть в назначенное время в названное место.
Омоложение состава – не самоцель
— Судя по всему, вам уже в новом качестве вновь придётся работать со многими из названных выше ребят?
— Надеюсь, что Ковалёв составит конкуренцию Гранкину и Александру Бутько на позиции связующего. Верю, что Власов и Ильяс Куркаев буду конкурировать с нашими ведущими блокирующими. Полагаю, что у Полетаева есть хороший шанс закрепиться в основной команде. А Егор Клюка и Д. Волков – игроки, выступавшие на Олимпийских играх, уже имеют статус членов сборной. Так что омоложение состава начал ещё мой предшественник Владимир Алекно.
— А какая из линий волнует вас сегодня больше остальных?
— Как ни странно, это позиция либеро. Дело в том, что игроки, прошедшие через молодёжные сборные, такие как Алексей Кабешов, выступавший ещё и на Европейских играх в Баку и хорошо сегодня зарекомендовавший, сегодня имеют гораздо меньше игровой практики, чем хотелось бы. Я общался с ним, у парня есть определённые проблемы со здоровьем, и он на вторых ролях в своём «Урале». Есть ещё Валентин Кротков из «Зенита», у которого должно получиться, хотя он и является сегодня номинально вторым либеро в клубе после Алексея Вербова. Но молодой игрок серьёзно задействован в тренировочном процессе, а работа в команде ведётся на самом серьёзном уровне. Так что я на него рассчитываю. Есть хороший либеро Евгений Андреев в Сургуте, но он 1995 года, и у него всё ещё впереди. Тем не менее парень остаётся в поле нашего зрения.
Не попал в состав – поедешь на Универсиаду
— А ситуация с доигровщиками вас не волнует?
— Проблема есть, не отрицаю. Тем более что по количеству их вроде бы много, но вот рассчитывать мы можем далеко не на всех. Взять хотя бы того же Юрия Бережко. Мне бы хотелось, чтобы он сыграл хотя бы на отборочном турнире к чемпионату мира, который пройдёт в Эстонии через 10 дней после завершения чемпионата страны. Но когда он узнал, что там не выступит Гранкин, которому я разрешил пропустить это соревнование, резонно заметил, что он готов играть на должном уровне только со своим связующим. В том же «Динамо» есть ещё трое – и Александр Маркин, и Дмитрий Ильиных, и Денис Бирюков, к которому почему-то у ряда специалистов сложилось негативное отношение. Но ведь у парня есть и положительные моменты, приём, например. Нам известны его слабые стороны – неумение завершать атаку. Так не надо отдавать ему мяч, если нет уверенности, что он заработает очко.
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Есть ещё молодые Клюка и Д. Волков, есть, наконец, Сергей Савин. Правда, парню требуется операция. И её скорее всего нужно будет делать сразу после завершения сезона, чтобы игрок смог пройти реабилитацию и набрать форму к чемпионату Европы. Несколько разочаровал меня в последнем матче с «Локомотивом» Егор Феоктистов, который в принципе в последнее время демонстрировал неплохой волейбол. Так что, похоже, до места в сборной ему надо пройти ещё определённый путь. Благо, что мы имеем институт сборных команд, студенческую опять-таки, которой предстоит в нынешнем году выступить на Универсиаде в Тайбэе. Это ранг второй команды. И те из кандидатов, кто не попадёт в число 14 игроков основного состава, будут иметь возможность проявить себя на Универсиаде.
Гранкин с Михайловым сыграют и в Токио-2020
— Раз уж мы заговорили о кандидатах в команду, то затронем игроков и других амплуа. Вы уверены, что связующие Гранкин и Бутько способны доиграть до Игр-2020 в Токио?
— Нисколько в этом не сомневаюсь. Я сам бывший связующий и прекрасно знаю, что при профессиональном отношении к профессии эти игроки выступают на высоком уровне долгие годы, лет до 40. Я ещё называл Ковалёва, в которого верю. А есть ещё упомянутый мной Панков, есть Роман Порошин, игроки, за которыми мы внимательно наблюдаем. Связующие формируются позже, чем игроки нападения. На них ложится больше ответственности, должно сложиться понимание игры, прийти опыт. Так что ситуацию с молодыми пасующими мы форсировать не будем. Хотя они будут привлекаться для работы в национальной команде. Тот же Панков, во всяком случае. Многое будет зависеть от него самого. Не исключаю, что он сыграет и в некоторых матчах Мировой лиги.
— Из диагональных вы назвали Полетаева. Но Максим Михайлов, надеюсь, остаётся в обойме?
— Это даже не обсуждается. Максим – один из лучших игроков мира. И надеюсь, он таким и останется ещё на долгие годы. Не стоит забывать, что Михайлов – универсал, он может играть и в доигровке. Сегодня неплохую игру показывает Никита Алексеев. Он был у меня в молодёжной команде. У парня хороший потенциал. Но позиция диагонального – особая, на неё требуются игроки сильные как физически, так и психологически. Это опора команды, волейболисты, которые приносят львиную долю очков. Так сложилось, что в нашем чемпионате результат команды во многом зависит от действий диагонального.
В случае отказа волейболиста выступать за сборную страны он будет считаться легионером в своём клубе.
Вспомните бронзовый матч в Рио
— С позицией центрального-блокирующего, на первый взгляд, у нас всё в порядке?
— В случае если все игроки этого амплуа будут в полном порядке и подойдут к выступлению за национальную команду со всей ответственностью.
— Вы имеете в виду Дмитрия Мусэрского и тот факт, что он вначале не приехал на отборочный олимпийский турнир в Берлин, а потом из-за проблем со здоровьем был отправлен домой с предолимпийского сбора?
— В данном случае важно понимание, что речь идёт о национальной команде и о чести страны и что уговаривать выступать за сборную России никто никого не должен. Так что в каких бы кондициях ни находился спортсмен, он обязан откликнуться на вызов и прибыть в назначенное время в названное место. А вот сможет ли он выступать или ему требуется пройти курс лечения – это уже решать не игроку, а тренеру и медперсоналу. Пусть игрок будет не готов к началу турнира, но он способен будет выйти на важный и принципиальный матч и выложиться полностью. Как это сделал американец Рид Придди, чуть ли не в одиночку решивший исход «бронзового» матча на Олимпиаде в Рио. Этот хорошо знакомый нам игрок просидел на скамейке запасных едва ли не все две недели соревнований. А выйдя на площадку в решающий момент «бронзового» матча, который американцы проигрывали нашим 0:2 после двух партий, смог сотворить маленькое чудо и помог завоевать медали.
Так что если бы тот же Мусэрский поехал в Рио не в нужных кондициях, то за время турнира он мог набрать форму и помочь команде взойти на пьедестал. Этот игрок важен и с точки зрения тактики ведения игры. При спортсмене с такими кондициями в центре сетки основные действия должны будут происходить на её краях, к чему мы были бы готовы. Так что дело игрока прибыть в расположение сборной, а последнее слово всегда за тренером, ведь именно он должен будет нести ответственность за результат. Да, я отвечаю за итог, но я и вправе настаивать, чтобы в моём распоряжении находились все необходимые мне игроки.
— Могу напомнить, что случай с ведущим волейболистом «Белогорья» не единичный. В своё время за неявку на сбор национальной команды был дисквалифицирован другой игрок этого клуба.
— Сейчас федерация приняла другое решение. В случае отказа волейболиста выступать за сборную страны он будет считаться легионером в своём клубе. И при наличии по существующему регламенту чемпионата России двух иностранцев руководство клуба вынуждено будет выбирать, кто из игроков выйдет на площадку, а кто окажется в запасе.
— Так все-таки вернёмся к блокирующим.
— С учётом Мусэрского и Артёма Вольвича и уже названных мной до этого Власова и Куркаева эта линия у нас может быть очень сильной. Что касается Лёши Остапенко, то у него остаются проблемы со здоровьем, которые дают о себе знать: он играет через боль. Если понадобится серьёзное медицинское вмешательство, то мы готовы подключить все ресурсы федерации. Решил пропустить сезон и Саша Волков, который признался, что готов в принципе помочь команде, но сказывается определённая усталость после всех произошедших в последнее время событий. Я с понимаем отношусь к проблемам этих опытных волейболистов.
Бузато нам нужен
— Про игроков мы проговорили. А что касается тренерского штаба? Наверняка здесь произойдут какие-то изменения.
— Что касается вспомогательного персонала, то он почти полностью сохранится, начиная от генерального менеджера и до массажистов. В тренерских кругах проблема существует, но мы её решаем. Я заявлял в своё время, что мы вполне можем справиться и без иностранных специалистов. Но, серьёзно пообщавшись несколько дней с Серджо Бузато и убедившись, каким бесценным багажом знаний и информации обо всех ведущих игроках мира он обладает, пришёл к выводу, что этот человек нам необходим.
— При вашей новой и ответственной должности сохранятся ли прежние обязанности по кураторству молодёжных и юношеских команд России?
— Этот вопрос я поднял при назначении на новую должность. И заверил, что мне хватит сил и возможностей, чтобы по-прежнему держать под контролем весь институт сборных различных возрастов.
И в этом случае мне даже легче будет выстраивать перспективу переходов талантливых ребят из команды одного возраста в группу постарше. С тем чтобы самые одобренные кратчайшим путём доходили до национальной команды.
— Несколько слов о календаре соревнований в 2017 году, о главных турнирах, на которые будет сделан упор.
— Как всегда международный календарь сборных весьма насыщен. Я бы разделил его на три этапа. Первый – это отборочные соревнования к чемпионату мира, которые начинаются 22 мая, а чемпион страны определится, напомню, 11 мая. Иными словами, времени даже на короткий отдых у нас не будет. Поэтому решено, что задачу попадания на мировое первенство будут решать опытные игроки. По ходу Мировой лиги те волейболисты, которые несли основную нагрузку на Олимпийских играх, смогут передохнуть. Прежде всего речь о Гранкине и Михайлове. Кроме того, мы должны проверить в деле всех кандидатов в команду.
По ходу Мировой лиги те волейболисты, которые несли основную нагрузку на Олимпийских играх, смогут передохнуть. Прежде всего речь о Гранкине и Михайлове.
— При этом задача попадания в финальную часть Мировой лиги не снимается?
— Нет, конечно. Но у руководства федерации есть понимание той большой работы, которую нам предстоит совершить в этот период: просмотреть ближайший резерв. С тем чтобы при подготовке к чемпионату Европы у нас было видение того состава, который поедет в Польшу в конце августа — начале сентября. Третий этап – подготовка и участие в чемпионате Европы. Здесь уже речь обо всех сильнейших на тот момент волейболистах. Если не помешают травмы, состав у нас должен подобраться хороший. Даже очень.