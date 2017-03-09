Чернышёв: команды Молодёжной лиги по 50 матчей за сезон играют

Собственно, он и пришёл на смену дублирующим составам ведущих клубов. И тот факт, что в последние годы мужские российские команды молодёжных и юношеских возрастов регулярно побеждают в соревнованиях сверстников на чемпионатах Европы и мира, огромная заслуга именно серьёзного подхода к соревнованиям юных волейболистов. О турнире команд резерва в интервью «Чемпионату» рассказал исполнительный директор Молодёжной лиги Михаил Чернышёв.
«Не всегда побеждают те, у кого работа с резервом на высшем уровне»
— Завершается уже шестой сезон Молодёжной лиги. Основная задача этого турнира — подготовка ближайшего резерва для команд Суперлиги и сборных.
— Но ведь существовали же когда-то дублирующие составы при каждом клубе Суперлиги, и даже Высшей лиги «А», если не ошибаюсь.
— Всё верно. Но, в отличие от дублёров, у Молодёжной лиги свой календарь. Ребята играют по туровой системе каждый с каждым. И получается обычно пять предварительных и два финальных соревнования для всех без исключения команд. Только в финальных разыгрываются окончательные места команд. Особенно если речь идёт о первой шестёрке участников, занявших после двухкругового предварительного турнира первые места. В любом случае все команды играют вне зависимости от занятых в итоге мест. При этом предварительные результаты обнуляются, и ребята играют как бы с чистого листа — разыгрываются места с 1-го по 6-е, с 7-го по 10-е и с 11-го по 14-е.
У Молодёжной лиги есть своя особенность. Из-за возрастного лимита не всегда среди лучших оказываются команды, в которых работа с резервом поставлена на высшем уровне.
— А сколько команд реально претендовали на места в первой шестёрке?
— У Молодёжной лиги есть своя особенность. Поскольку существует определённый возрастной лимит, то не всегда среди лучших оказываются команды, в которых работа с резервом поставлена на высшем уровне: иногда случаются года, когда способных игроков какого-то конкретного возраста не так много. Взять, к примеру, новоуренгойский «ФАКЕЛ», победитель первенства лиги в 2014 году. Из той команды сегодня большинство выступает за основной состав — Егор Клюка, Илья Власов, Дмитрий Волков, Иван Яковлев, Денис Богдан. А в этом сезоне «ФАКЕЛ» не смог пробиться в шестёрку.
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То же можно сказать и про клубы Сургута и Нижневартовска, которые все последние годы много и плодотворно работают с молодыми волейболистами. Не смогли пробиться в финальную часть и белгородцы, которые, как правило, обычно боролись за награды и в этой категории. Возрастной лимит корректируется каждые два года, но чаще всего в лиге играют ребята 18-20 лет. И бывает, что команда, занимавшая топовые места, со сменой поколений игроков скатывается вниз. Разве что новосибирским юношам удаётся постоянно удерживаться в группе сильнейших, ещё москвичам. А вот появление в шестёрке команды из Уфы объясняю тем, что в составе «Беркутов Урала» выступают несколько ребят постарше, чем в Новом Уренгое и Сургуте. Благодаря этому во многом они и оказались в первых рядах, тогда как завсегдатаи этих мест ныне борются за несвойственные им места с 7-го и ниже.
«Зенит» выступает в Молодёжной лиге третьим составом»
— А какие новые тенденции текущего турнира вы могли бы отметить?
— Прежде всего взлёт команды из Кемерова, что связано, по всей видимости, с приходом нового тренера Сергея Чабана. Как всегда, повторяю, на высоте молодёжь из Новосибирска. Интересно, что в самый канун финального турнира в команде сменился тренер.
В Молодёжной лиге ребята играют по туровой системе каждый с каждым. И получается обычно пять предварительных и два финальных соревнования для всех без исключения.
Андрея Петрова сменил болгарский специалист под такой же фамилией, но по имени Георги. Возможно, сей факт каким-то образом повлиял на результат. Неплохо поставлена работа и в Красноярске, где работает харизматичный тренер Сергей Белянский.
— А что происходит с «дублёрами» казанского «Зенита»?
— Они постоянно входят в обойму сильнейших молодёжных коллективов, направляют в сборную своих лучших игроков. Но выступают в Молодёжной лиге как бы не вторым составом, а третьим, потому что все лучшие волейболисты разрешённого к выступлению возраста защищают цвета команды «Университет», выступающей в Высшей лиге «А».
«Молодые играют по 50 матчей за сезон. Это хорошо»
— Сезон у молодёжных команд короче, чем у взрослых?
— Не скажите. В среднем получается по 50 матчей за сезон. Это хороший показатель.
— А какова отдача лиги, если говорить об игроках, которые привлекаются в составы команд мастеров?
— Про «ФАКЕЛ» мы уже говорили. В том же «Локомотиве» часто появляется на площадке связующий Иван Лукьяненко, реже Евгений Баннов и Максим Белогорцев. Юрий Чередник из «Енисея» неплохо отзывается о своём пасующем Романе Жосе. Уфимцы то и дело выпускают на площадку диагонального Евгения Рыбакова.
Возрастной лимит корректируется каждые два года, но чаще всего в лиге играют ребята 18-20 лет.
— Мне довелось стать свидетелем матча лучших игроков «Восток» – «Запад». Смысл в этом есть, потому что в шестёрке оказались по три команды из Сибири и европейской части страны. Получилась неплохая игра. Я смотрел этот матч вместе с главным тренером сборной Сергеем Шляпниковым. Он долгое время тренировал молодых игроков, посему знает большинство участников матча хорошо. Но и он, скажем, был удивлён, увидев в составе команды «Восток» высокого леворукого диагонального Юлия Сытника, про которого прежде не слышал.
— Встреча и в самом деле получилась любопытной и принципиальной. И хотя формально выиграла сборная «Запада» – 2:1 (25:23, 18:25, 15:13), не стал бы никого отмечать особо — и участники, и зрители были удовлетворены увиденным.
— И все лишний раз убедились, что у мужского российского волейбола есть неплохой резерв.