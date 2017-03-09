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175 лет назад 2016
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Молодёжная лига
Фото: РИА Новости
Текст: Лев Россошик

Чернышёв: команды Молодёжной лиги по 50 матчей за сезон играют

Молодёжная лига российского волейбола – это каждый год интрига, каждый год новые таланты и каждый год новые лидеры.
9 марта 2017, четверг. 10:30. Волейбол
В Новосибирске завершился первый круг финальных соревнований Молодёжной лиги. Хозяева соревнований, одержав победы во всех пяти матчах, значительно упрочили своё лидирующее положение, чтобы второй год подряд выиграть первенство страны. Мы почти не пишем о соревнованиях в различных лигах отечественного волейбола. Да, их количество и количество команд сократилось в последнее время, но зато шесть лет назад появилась Молодёжная лига, этакий институт дублёров команд Суперлиги.

Собственно, он и пришёл на смену дублирующим составам ведущих клубов. И тот факт, что в последние годы мужские российские команды молодёжных и юношеских возрастов регулярно побеждают в соревнованиях сверстников на чемпионатах Европы и мира, огромная заслуга именно серьёзного подхода к соревнованиям юных волейболистов. О турнире команд резерва в интервью «Чемпионату» рассказал исполнительный директор Молодёжной лиги Михаил Чернышёв.

«Не всегда побеждают те, у кого работа с резервом на высшем уровне»


— Завершается уже шестой сезон Молодёжной лиги. Основная задача этого турнира — подготовка ближайшего резерва для команд Суперлиги и сборных.

— Но ведь существовали же когда-то дублирующие составы при каждом клубе Суперлиги, и даже Высшей лиги «А», если не ошибаюсь.
— Всё верно. Но, в отличие от дублёров, у Молодёжной лиги свой календарь. Ребята играют по туровой системе каждый с каждым. И получается обычно пять предварительных и два финальных соревнования для всех без исключения команд. Только в финальных разыгрываются окончательные места команд. Особенно если речь идёт о первой шестёрке участников, занявших после двухкругового предварительного турнира первые места. В любом случае все команды играют вне зависимости от занятых в итоге мест. При этом предварительные результаты обнуляются, и ребята играют как бы с чистого листа — разыгрываются места с 1-го по 6-е, с 7-го по 10-е и с 11-го по 14-е.
У Молодёжной лиги есть своя особенность. Из-за возрастного лимита не всегда среди лучших оказываются команды, в которых работа с резервом поставлена на высшем уровне.

— А сколько команд реально претендовали на места в первой шестёрке?
— У Молодёжной лиги есть своя особенность. Поскольку существует определённый возрастной лимит, то не всегда среди лучших оказываются команды, в которых работа с резервом поставлена на высшем уровне: иногда случаются года, когда способных игроков какого-то конкретного возраста не так много. Взять, к примеру, новоуренгойский «ФАКЕЛ», победитель первенства лиги в 2014 году. Из той команды сегодня большинство выступает за основной состав — Егор Клюка, Илья Власов, Дмитрий Волков, Иван Яковлев, Денис Богдан. А в этом сезоне «ФАКЕЛ» не смог пробиться в шестёрку.

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То же можно сказать и про клубы Сургута и Нижневартовска, которые все последние годы много и плодотворно работают с молодыми волейболистами. Не смогли пробиться в финальную часть и белгородцы, которые, как правило, обычно боролись за награды и в этой категории. Возрастной лимит корректируется каждые два года, но чаще всего в лиге играют ребята 18-20 лет. И бывает, что команда, занимавшая топовые места, со сменой поколений игроков скатывается вниз. Разве что новосибирским юношам удаётся постоянно удерживаться в группе сильнейших, ещё москвичам. А вот появление в шестёрке команды из Уфы объясняю тем, что в составе «Беркутов Урала» выступают несколько ребят постарше, чем в Новом Уренгое и Сургуте. Благодаря этому во многом они и оказались в первых рядах, тогда как завсегдатаи этих мест ныне борются за несвойственные им места с 7-го и ниже.

«Зенит» выступает в Молодёжной лиге третьим составом»


— А какие новые тенденции текущего турнира вы могли бы отметить?
— Прежде всего взлёт команды из Кемерова, что связано, по всей видимости, с приходом нового тренера Сергея Чабана. Как всегда, повторяю, на высоте молодёжь из Новосибирска. Интересно, что в самый канун финального турнира в команде сменился тренер.
В Молодёжной лиге ребята играют по туровой системе каждый с каждым. И получается обычно пять предварительных и два финальных соревнования для всех без исключения.

Андрея Петрова сменил болгарский специалист под такой же фамилией, но по имени Георги. Возможно, сей факт каким-то образом повлиял на результат. Неплохо поставлена работа и в Красноярске, где работает харизматичный тренер Сергей Белянский.

— А что происходит с «дублёрами» казанского «Зенита»?
— Они постоянно входят в обойму сильнейших молодёжных коллективов, направляют в сборную своих лучших игроков. Но выступают в Молодёжной лиге как бы не вторым составом, а третьим, потому что все лучшие волейболисты разрешённого к выступлению возраста защищают цвета команды «Университет», выступающей в Высшей лиге «А».

«Молодые играют по 50 матчей за сезон. Это хорошо»


— Сезон у молодёжных команд короче, чем у взрослых?
— Не скажите. В среднем получается по 50 матчей за сезон. Это хороший показатель.

— А какова отдача лиги, если говорить об игроках, которые привлекаются в составы команд мастеров?
— Про «ФАКЕЛ» мы уже говорили. В том же «Локомотиве» часто появляется на площадке связующий Иван Лукьяненко, реже Евгений Баннов и Максим Белогорцев. Юрий Чередник из «Енисея» неплохо отзывается о своём пасующем Романе Жосе. Уфимцы то и дело выпускают на площадку диагонального Евгения Рыбакова.
Возрастной лимит корректируется каждые два года, но чаще всего в лиге играют ребята 18-20 лет.

— Мне довелось стать свидетелем матча лучших игроков «Восток» – «Запад». Смысл в этом есть, потому что в шестёрке оказались по три команды из Сибири и европейской части страны. Получилась неплохая игра. Я смотрел этот матч вместе с главным тренером сборной Сергеем Шляпниковым. Он долгое время тренировал молодых игроков, посему знает большинство участников матча хорошо. Но и он, скажем, был удивлён, увидев в составе команды «Восток» высокого леворукого диагонального Юлия Сытника, про которого прежде не слышал.
— Встреча и в самом деле получилась любопытной и принципиальной. И хотя формально выиграла сборная «Запада» – 2:1 (25:23, 18:25, 15:13), не стал бы никого отмечать особо — и участники, и зрители были удовлетворены увиденным.

— И все лишний раз убедились, что у мужского российского волейбола есть неплохой резерв.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Волейбол
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