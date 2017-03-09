Чернышёв: команды Молодёжной лиги по 50 матчей за сезон играют

«Не всегда побеждают те, у кого работа с резервом на высшем уровне»

У Молодёжной лиги есть своя особенность. Из-за возрастного лимита не всегда среди лучших оказываются команды, в которых работа с резервом поставлена на высшем уровне.

«Зенит» выступает в Молодёжной лиге третьим составом»

В Молодёжной лиге ребята играют по туровой системе каждый с каждым. И получается обычно пять предварительных и два финальных соревнования для всех без исключения.

«Молодые играют по 50 матчей за сезон. Это хорошо»

Возрастной лимит корректируется каждые два года, но чаще всего в лиге играют ребята 18-20 лет.

В Новосибирске завершился первый круг финальных соревнований Молодёжной лиги. Хозяева соревнований, одержав победы во всех пяти матчах, значительно упрочили своё лидирующее положение, чтобы второй год подряд выиграть первенство страны. Мы почти не пишем о соревнованиях в различных лигах отечественного волейбола. Да, их количество и количество команд сократилось в последнее время, но зато шесть лет назад появилась Молодёжная лига, этакий институт дублёров команд Суперлиги.Собственно, он и пришёл на смену дублирующим составам ведущих клубов. И тот факт, что в последние годы мужские российские команды молодёжных и юношеских возрастов регулярно побеждают в соревнованиях сверстников на чемпионатах Европы и мира, огромная заслуга именно серьёзного подхода к соревнованиям юных волейболистов. О турнире команд резерва в интервью «Чемпионату» рассказал исполнительный директор Молодёжной лиги— Завершается уже шестой сезон Молодёжной лиги. Основная задача этого турнира — подготовка ближайшего резерва для команд Суперлиги и сборных.— Всё верно. Но, в отличие от дублёров, у Молодёжной лиги свой календарь. Ребята играют по туровой системе каждый с каждым. И получается обычно пять предварительных и два финальных соревнования для всех без исключения команд. Только в финальных разыгрываются окончательные места команд. Особенно если речь идёт о первой шестёрке участников, занявших после двухкругового предварительного турнира первые места. В любом случае все команды играют вне зависимости от занятых в итоге мест. При этом предварительные результаты обнуляются, и ребята играют как бы с чистого листа — разыгрываются места с 1-го по 6-е, с 7-го по 10-е и с 11-го по 14-е.— У Молодёжной лиги есть своя особенность. Поскольку существует определённый возрастной лимит, то не всегда среди лучших оказываются команды, в которых работа с резервом поставлена на высшем уровне: иногда случаются года, когда способных игроков какого-то конкретного возраста не так много. Взять, к примеру, новоуренгойский «ФАКЕЛ», победитель первенства лиги в 2014 году. Из той команды сегодня большинство выступает за основной состав — Егор Клюка, Илья Власов, Дмитрий Волков, Иван Яковлев, Денис Богдан. А в этом сезоне «ФАКЕЛ» не смог пробиться в шестёрку.То же можно сказать и про клубы Сургута и Нижневартовска, которые все последние годы много и плодотворно работают с молодыми волейболистами. Не смогли пробиться в финальную часть и белгородцы, которые, как правило, обычно боролись за награды и в этой категории. Возрастной лимит корректируется каждые два года, но чаще всего в лиге играют ребята 18-20 лет. И бывает, что команда, занимавшая топовые места, со сменой поколений игроков скатывается вниз. Разве что новосибирским юношам удаётся постоянно удерживаться в группе сильнейших, ещё москвичам. А вот появление в шестёрке команды из Уфы объясняю тем, что в составе «Беркутов Урала» выступают несколько ребят постарше, чем в Новом Уренгое и Сургуте. Благодаря этому во многом они и оказались в первых рядах, тогда как завсегдатаи этих мест ныне борются за несвойственные им места с 7-го и ниже.— Прежде всего взлёт команды из Кемерова, что связано, по всей видимости, с приходом нового тренера Сергея Чабана. Как всегда, повторяю, на высоте молодёжь из Новосибирска. Интересно, что в самый канун финального турнира в команде сменился тренер.Андрея Петрова сменил болгарский специалист под такой же фамилией, но по имени Георги. Возможно, сей факт каким-то образом повлиял на результат. Неплохо поставлена работа и в Красноярске, где работает харизматичный тренер Сергей Белянский.— Они постоянно входят в обойму сильнейших молодёжных коллективов, направляют в сборную своих лучших игроков. Но выступают в Молодёжной лиге как бы не вторым составом, а третьим, потому что все лучшие волейболисты разрешённого к выступлению возраста защищают цвета команды «Университет», выступающей в Высшей лиге «А».— Не скажите. В среднем получается по 50 матчей за сезон. Это хороший показатель.— Про «ФАКЕЛ» мы уже говорили. В том же «Локомотиве» часто появляется на площадке связующий Иван Лукьяненко, реже Евгений Баннов и Максим Белогорцев. Юрий Чередник из «Енисея» неплохо отзывается о своём пасующем Романе Жосе. Уфимцы то и дело выпускают на площадку диагонального Евгения Рыбакова.— Встреча и в самом деле получилась любопытной и принципиальной. И хотя формально выиграла сборная «Запада» – 2:1 (25:23, 18:25, 15:13), не стал бы никого отмечать особо — и участники, и зрители были удовлетворены увиденным.