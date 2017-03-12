Стоп-кран для «Локомотива». Аутсайдер едва не обыграл фаворита

Лёгкой победы не получилось

Волейбол. Чемпионат России, мужчины. 23-й тур



«Динамо» Москва – «Енисей» – 3:0 (32:30, 25:16, 25:23)

«Урал» – «Газпром-Югра» – 3:2 (21:25, 25:23, 17:25, 25:19, 17:15)

«НОВА» – «ФАКЕЛ» – 0:3 (22:25, 21:25, 20:25)

«Зенит-Казань» – «Югра-Самотлор» – 3:0 (25:11, 25:20, 25:17)

«Динамо-Краснодар» – «Локомотив» – 2:3 (24:26, 21:25, 25:21, 25:22, 12:15)

«Динамо-ЛО» – «Кузбасс» – 1:3 (22:25, 25:23, 24:26, 21:25)

«Белогорье» – «Нефтяник» – 3:0 (25:19, 25:17, 25:14)

Сериалы продолжаются

Фавориту, который рассчитывал на три лёгких очка, не удалось добиться простой победы.

«Урал» прервал серию поражений

Александр Косарев дал поиграть всем заявленным игрокам, среди которых на этот раз не было Сергея Тетюхина.

В 23-м туре мужской Суперлиги, казалось, не было матчей, которые могут преподнести сюрпризы в плане результата. Все фавориты добились очередных побед, но новосибирский «Локомотив» сделал это с огромным трудом. Краснодарское «Динамо», в составе которого осталось девять человек, было близко к победе, которая позволила бы уже точно избежать последнего места.«Динамо» готовилось к матчу с «Локомотивом» в курортном Витязево под Анапой, а не в Краснодаре. Дворец спорта «Олимп» оккупировали гандболистки, которым предстоит ответный матч четвертьфинала Кубка ЕГФ.Для подопечныхсейчас любой матч – решающий, ведь они ведут борьбу с «Нефтяником» за то, чтобы избежать прямого вылета из Суперлиги.И в матче с «Локомотивом» краснодарские динамовцы показали практически максимум того, что могут на сегодняшний день. Фавориту, который рассчитывал на три лёгких очка, не удалось добиться простой победы. Уже в первой партии хозяева вполне могли выиграть, но в равной игре в самой концовке всё решили собственные ошибки «Динамо». Кубанская команда много рисковала на подаче и по ходу игры сделала 10 эйсов. Во втором сете «железнодорожники» с самого начала повели в счёте, и как динамовцы ни старались достать соперника, сделать этого не получилось.Зато получилось выиграть два следующих сета и перевести игру на тай-брейк. Динамовцы на кураже вели в счёте, но в концовке, как и в первой партии, ошибки на приёме и в атаке не позволили команде из Краснодара добиться положительного для себя результата. У «Локомотива» своё слово сказали лидеры.Самым результативным игроком матча стал диагональный «Динамо», набравший 25 очков. Интересно, что Гливенко играет в Краснодаре на правах аренды, а принадлежит «Локомотиву». 4 очка на блоке заработал. У «Локомотива» 6 очков на блоке на счету, а всего новосибирцы набрали 14 очков на блоке. 23 очка у доигровщика, 21 очко набрал диагональный«Локомотив» сохранил интригу в борьбе за второе место в регулярном чемпионате – командапо-прежнему на одну победу отстаёт от московского «Динамо». Для «Динамо» краснодарского решающим в борьбе за сохранение места в элите станет выездной матч следующего тура, который пройдёт в Оренбурге.«Нефтяник» в 23-м туре ездил в Белгород и потерпел разгромное поражение.дал поиграть всем заявленным игрокам, среди которых на этот раз не было. Он пригодится в более статусных и значимых матчах. Дебютировал в нынешнем сезоне и вернувшийся из пляжного волейбола доигровщик, которому не удалось набрать очков. Белгородцы одержали десятую победу подряд и ждут 25-го тура, когда к ним в гости приедет «Зенит».Казанская команда, в свою очередь, столь же легко расправилась с «Югрой-Самотлором». У гостей не было ни единого шанса, аперед матчем «Раунда 12» Лиги чемпионов экспериментировал с составом. Для «Зенита» эта победа стала 23-й подряд в текущем чемпионате и 45-й подряд с учётом прошлого сезона. В прошлом туре либеро казанцевдаже заявил, что неплохо бы и проиграть, чтобы получить ледяной душ и встряхнуться.Очередную победу одержало и московское «Динамо», в трёх сетах переигравшее красноярский «Енисей».также экспериментировал с составом, хотя «Енисей» совсем не тот соперник, с которым это можно делать без какого-либо риска, как в матчах с Оренбургом и Нижневартовском. Динамовцам пришлось сильно постараться в первом и третьем сетах, а во втором командасловно испарилась с площадки.Подопечные Маричева хорошо играли на блоке, особенно против. Был момент, когда лидера «Енисея» закрыли четыре раза подряд, и Чередник вынужден был заменить своего диагонального. Гости старались максимально усложнить приём динамовцам, набрав за матч семь очков с подач, но бело-голубые в долгу не остались – пусть не эйсы, но планеры не давали «Енисею» возможностей для хороших доводок. Во всех остальных компонентах «Динамо» было лучше.После четырёх поражений подряд сумел выиграть уфимский «Урал». В пяти сетах командаодолела «Газпром-Югру». Матч получился столь же ярким и зрелищным, как в Краснодаре. Победа нужна была обеим командам: одним — чтобы закрепиться на седьмом месте, другим — чтобы гарантировать себе место в плей-офф. Выиграли в итоге уфимцы, в составе которых 26 очков набрал диагональныйОчередной победы добился кемеровский «Кузбасс», обыграв на выезде «Динамо» из Ленинградской области. Динамовцы очень много рисковали на подаче, допустив 20 ошибок. Но, как признался после игры главный тренер команды, против кемеровчан нужно было рисковать, иначе завязать борьбу не получится. Отличный матч провёл связующий хозяев, который постоянно менял направления атак. Самым результативным у «Динамо» стал блокирующий, набравший 20 очков. Но «Кузбасс» был сильнее даже без, появившегося на площадке на короткое время. Заменивший Полетаева финский диагональныйнабрал 16 очков.Ещё в одном матче дня новоуренгойский «ФАКЕЛ» в Самаре в трёх сетах обыграл «НОВУ». Семь эйсов, 11 очков на блоке, более эффективная игра в атаке, отличный приём, меньшее количество собственных ошибок – всё это про «ФАКЕЛ». Про «НОВУ» сказать особо нечего. Один из лучших бомбардиров лигизавершил результативно лишь пять атак и в середине второй партии уступил место Олегу Крикуну.