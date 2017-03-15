Инопланетяне в Бельгии. «Зенит» легко обыграл «Кнак»

Волейбол. Лига чемпионов, мужчины. Руселаре, 14 марта.

«Раунд 12», первый матч.

«Кнак» — «Зенит-Казань» — 0:3 (23:25, 19:25, 18:25)

Набранные очки: 60-75 (подача – 3:7, атака – 35:46, блок – 3:4, ошибки соперника – 19:18)

«Они с другой планеты»

Хозяев хватило только на сет

Убойный отдел

Казанский «Зенит» первым из российских клубов начал борьбу в «Раунде 12» волейбольной Лиги чемпионов и практически гарантировал себе выход в следующую стадию плей-офф. В первом матче в гостях команда Владимира Алекно разгромила бельгийский «Кнак» без особых усилий. В ответной игре в Казани 22 марта должно случиться какое-то чудо, чтобы «Зенит» не прошёл дальше.Жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов состоялась 3 марта. «Зениту» попался бельгийский «Кнак», который до старта группового турнира считался аутсайдером в компании с «Белогорьем», «Перуджей» и «Халкбанком». Но бельгийцы сумели пробиться в плей-офф, оставив без Лиги чемпионов сильную турецкую команду, за которую играет знаменитый сербский диагональный Иван Милькович.«Кнак» и без того практически совершил подвиг, но после жеребьёвки даже главный тренер бельгийцев Эмиль Руссо понял, что дальше пройти уже не удастся. «Они показывают волейбол совершенно иного уровня, словно с другой планеты. Даже думать о том, чтобы пройти их, глупо и смешно. Но лучше умереть в битве с гигантом, чем с карликом», — отметил наставник «Кнака».«Кнак» готовился к битве, но её не получилось.Тем не менее в первом сете «Зениту» пришлось постараться, так как «Кнак» пытался сотворить невозможное. В попытке хоть как-то запутать действующих победителей Лиги чемпионов Руссо даже поставил леворукого польского доигровщика Петра Орчика на место диагонального, и это принесло результат. Временно, но всё же. Блок «Кнака» ещё успевал за атаками «Зенита» и дважды зачехлил Вильфредо Леона и ещё один раз — Мэтью Андерсона.Орчик успешно и результативно атаковал, а связующий Анхель Тринидад пытался действовать как можно разнообразнее, несколько раз неожиданно для гостей подключал первый темп. Все усилия «Кнака» были бы напрасны, если бы «Зенит» с первых минут играл в свою силу. Но казанцам потребовалось некоторое время, чтобы вкатиться игру. Максим Михайлов, например, при первом выходе на подачу допустил ошибку, зато когда стал подавать второй раз, «Зенит» тут же оторвался в счёте.Леон мог допустить ошибку в приёме или не попасть в площадку, но сразу исправлялся, а его подачи были, как всегда, убойными. Лишь из-за собственных ошибок «Зенит» несколько затянул с победой в первой партии.Во втором и третьем сетах казанцы заиграли гораздо мощнее, хотя и не показали своего лучшего волейбола, поскольку в этом просто не было необходимости. Михайлов и Леон только с подач набрали семь очков, «Кнак» больше ни разу не сыграл на блоке результативно, Александр Бутько раздавал такие передачи, после которых не забить было просто нельзя. А в концовке второго сета Бутько и Леон разыграли красивейшую комбинацию, которая завершилась пайпом кубинского доигровщика из-за спины блокирующего. Леон стал самым результативным игроком матча, записав на свой счёт 18 очков, четыре из которых — с подачи.Владимир Алекно в течение всех 80 минут, что продолжался матч, был абсолютно спокоен — соперник ничем не смог удивить его команду. В одном из тайм-аутов он даже сказал: «Продолжаем в том же духе. Вы работаете на совершенно ином уровне, вам нет равных в российской лиге и даже в Европе». И с этим трудно спорить: в российской Суперлиге и Лиге чемпионов «Зенит» одержал уже 30 побед подряд.В том, что казанцы пройдут «Кнак», нет никаких сомнений. Но дальше придётся сложнее, ибо в «Раунде 6» команде Алекно придётся сыграть либо с «ЗАКСОЙ», либо с «Белогорьем».