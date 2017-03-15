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175 лет назад 2016
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Скандал. Волейболист Кимеров снят полицией с самолёта из-за своего роста
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

«Вы позоритесь на всю Россию». Самолёту помешали длинные ноги

Волейболист «ФАКЕЛА» Александр Кимеров не поместился на сиденье самолёта, попросил поменяться местом и был скручен полицией.
15 марта 2017, среда. 14:47. Волейбол
Фарс, комедия, трагедия? Называть можно как угодно, но ясно только, что цивилизованными методами улаживать мелкие конфликты в нашей стране не умеют. Лоукостер «Победа» получил антирекламу на всю страну, решив проявить принципиальность в отстаивании правил компании. Волейболиста Александра Кимерова высадили из самолёта с помощью наряда полиции, поскольку он не умещался в кресле и выставил ноги в проход. Скандал только развивается, поскольку лоукостер грозит спортсмену судом.

Что видели все


12 марта утром игроки новоуренгойского «ФАКЕЛА» Илья Власов, Александр Кимеров, Игорь Колодинский и Владимир Шишкин после выездной победы над «НОВОЙ» решили улететь из Самары в Москву раньше остальной команды. Игроки взяли билеты на рейс лоукостера «Победа». Кимеров не учёл, что при регистрации можно выбрать места с увеличенным пространством для ног, причём стоит эта услуга 999 рублей.

ВИДЕОСЪЁМКА С ДРУГОЙ КАМЕРЫ ТУТ

Он оказался на обычном кресле и при росте 215 см так и не смог впихнуть ноги в пространство до спинки кресла перед ним. Кимеров только после посадки в самолёт понял, что ошибся с выбором места, и постарался поменяться с другим пассажиром. С ним в итоге поменялась девушка с 13-го ряда, где расположен аварийный выход – там пространства для ног действительно больше. Однако стюардесса вернула волейболиста и девушку на свои места, настаивая на выполнении правил компании – бронь у аварийного выхода можно оформить только за дополнительную плату.

После этого Кимеров вернулся на своё место и выставил колени в проход. Это и стало главной причиной дальнейших разбирательств, приведших к тому, что спортсмена выводили из самолёта силой, а рейс задержали на 27 минут.

Что утверждает «Победа»


«Пассажир Кимеров заранее оплатил услугу выбора места, забронировав для себя кресло 18D (у прохода самолёта, без дополнительного пространства для ног). Пассажир намеренно нарушил правила авиакомпании и занял чужое место с увеличенным пространством для ног. После многочисленных замечаний со стороны членов экипажа пассажир занял место согласно посадочному талону, демонстративно выставив ноги в проход воздушного судна. Тем самым создал прямую угрозу безопасности полёта: создание искусственных препятствий на возможном пути эвакуации категорически запрещено требованиями безопасности.
«Некомпетентность сотрудников правоохранительных органов, принявших в этом участие, поражает. А по поводу стюардессы, которая заварила всю эту кашу, вообще отдельный разговор», — посетовал Александр Волков, олимпийский чемпион 2012 года.

Пассажир неоднократно оскорблял кабинный экипаж, заявляя о своей знаменитости и претензии на больший комфорт и внимание, чем у других пассажиров. После того как Кимеров пообещал после взлёта устроить шоу, совместно с КВС было принято решение отстранить дебошира от рейса. Авиакомпания «Победа» обращает внимание на тот факт, что Кимеров летел вместе с другими волейболистами, ничуть не уступающими ему в росте. Однако его коллеги спокойно разместились на своих местах и не устраивали сцен.
Инцидент с Кимеровым привёл к задержке рейса на 27 минут, что критично для плотного графика полётов лоукостера. «Победа» намерена обратиться в суд и взыскать с Кимерова расходы, понесённые авиакомпанией из-за задержки рейса», — сказано в пресс-релизе компании от 15 марта.

Что говорит Кимеров


«Я обратился к стюардессе с просьбой по возможности пересадить меня к аварийному выходу. Бортпроводница ответила, что эти места стоят дороже обычных, а когда я предложил оплатить ей всю стоимость прямо там, отказалась. Я физически не сумел разместиться на своём кресле, мне пришлось выставить колени в проход. Этим я снова вызвал возмущение стюардессы, а на все мои увещевания девушка ответила, что сейчас вызовет полицию.

В итоге действительно пришли двое полицейских, которые сказали, что я дебошир, и попросили покинуть самолёт. Я объяснил ситуацию, и другие пассажиры, которые были со мной в салоне, также подтвердили, что всё это время я никоим образом не нарушал общественный порядок. Они ушли, но вернулись уже вчетвером. Я подчинился их требованиям, хотя и понимал всю абсурдность ситуации. В Москву в итоге улетел вместе с командой», — приводит слова Кимерова официальный сайт «ФАКЕЛА».
Всё это – отражение российской действительности, и это печально. Ведь с таким произволом может столкнуться каждый из нас, даже самый законопослушный гражданин.

Те волейболисты, что летели вместе с Кимеровым, подтверждают, что спортсмен вёл себя спокойно, а конфликт разгорелся из-за принципиальности стюардессы.

Как отреагировал клуб


«ФАКЕЛ» сделал официальное заявление по этому поводу 14 марта, когда из социальных сетей стало известно об инциденте.

«Я возмущён действиями сотрудников авиакомпании «Победа». Спортсмены много летают самолётами, и, как правило, бортпроводники с пониманием относятся к просьбам высокорослого спортсмена по возможности посадить его на такое место, которое будет более удобно ему самому и где он не помешает другим пассажирам. Ну, не пошла на этот раз стюардесса навстречу нашему спортсмену – ладно. Но на каком основании его высадили из самолёта? Только из-за того, что он нестандартных габаритов? В общем, ситуация произошла неприятная, но в суд мы обращаться не планируем. «Победа» таким отношением к своим пассажирам уже сама себе испортила репутацию. Надеюсь, руководство авиакомпании сделает правильные выводы. И конечно, чисто по-человечески, ждём от авиакомпании извинений перед Александром», – отметил директор «ФАКЕЛА» Николай Капранов.


Вот так. Клуб ждёт извинений, а «Победа» грозит судом.

Как отреагировали пассажиры


Чтобы понять, как отреагировали на всё случившееся пассажиры самолёта, достаточно посмотреть видео. Лишь пара человек требовали от Кимерова как можно быстрее выйти и не задерживать рейс, все остальные просили и членов экипажа, и полицию не раздувать скандал. «Вы же позоритесь на всю Россию, мы это видео на Youtube выложим. Лучше бы реальных дебоширов так скручивали», — отметила одна из пассажирок, снимавшая видео.
«Когда полицейские выводили Александра из самолёта, некоторые пассажиры стали ему вслед говорить какие-то гадости. Я бы на месте одноклубников Кимерова этим шакалам рожи набил прямо на месте», — не сдержался Алексей Спиридонов, доигровщик сборной России.

А другой призвал всех пассажиров встать на колени, чтобы полиция сменила гнев на милость и «оставила парня в самолёте». Это предложение было встречено аплодисментами.

Вообще, вся эта ситуация крайне неприятная. Да, Кимеров ошибся, не предусмотрев возможности дополнительной брони на нужное место. Но и действия полиции и сотрудников «Победы» вызывают вопросы. Если другие пассажиры пошли навстречу волейболисту и готовы были поменяться, почему нельзя это сделать? Он же никому в таком случае не помешал бы.

Всё это – отражение российской действительности, и это печально. Ведь с таким произволом может столкнуться каждый из нас, даже самый законопослушный гражданин.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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