Вербов: в следующем сезоне тренировать не буду – вариантов нет

О сборной и «Зените», о беспроигрышной серии и «глыбах» на установке, о дальнейшей карьере и планах – в интервью с либеро Алексеем Вербовым.

В завершившемся сезоне казанский «Зенит» выиграл все турниры, за исключением клубного чемпионата мира. Одним из творцов этого успеха и феноменальной победной серии стал опытнейший либеро Алексей Вербов, который не только выходил на площадку в качестве игрока, но и выводил команду на матчи в качестве тренера. О том, как прошёл этот необычный сезон, о сложностях и неудобствах, о дальнейших планах и карьере в сборной Вербов рассказал в интервью «Чемпионату».

«Беспроигрышная серия – просто звучит красиво»

— Можно ли считать этот сезон самым запоминающимся в вашей клубной карьере?

— Знаете, у нас и прошлый сезон, если смотреть по титулам, сложился так же. Мы проиграли клубный чемпионат мира, а затем победили во всех остальных турнирах.

— Но были и существенные отличия, в том числе и лично для вас.

— Да, отличия были. Во-первых, конечно, беспроигрышная серия, на которую мы до определённого времени не обращали внимания, но это, безусловно, приятно, когда ты все матчи выигрываешь. А второе, я по ходу сезона работал тренером и сыграл почти все матчи. К счастью, травмы и прочие неприятности со здоровьем обошли стороной, а это немаловажно для любого спортсмена. В общем, с одной стороны, сезон запоминающийся, с другой – ничего экстраординарного не произошло. Выполнили поставленные перед нами задачи, добились результата, а теперь можно отдыхать и набираться сил для следующего сезона.

— Вы говорили по ходу сезона, что поражение могло бы пойти команде не пользу в плане мотивации. Как же тренерскому штабу удалось настраивать «Зенит» на каждый матч, даже на те игры, которые с турнирной точки зрения ничего не решали?

— Знаете, президент нашего клуба Рафкат Абдулхаевич Кантюков – максималист. Он недоволен даже некоторыми проигранными партиями, не то что матчами. Когда так настроен руководитель, что говорить о тренера и игроках? Все стараются показывать свой максимум на текущий момент и делают так из игры в игру.

«Безразличных у нас нет». Почему «Зенит» – безупречный чемпион Чемпионат России завершился очередным великолепным матчем в исполнении «Зенита». У московского «Динамо» не было ни шанса.

Все, кто приходит в «Зенит», это прекрасно понимают. У команды уже сложился дух победителя, и этот дух невозможно сломать. Мы стараемся отдаваться своей работе полностью – касается ли дело тренировок, каких-то игр, например, футбола или хоккея, или непосредственно матчей. Настоящий профессионал хочет быть первым во всём. В этом году в команде был, видимо, особенный настрой, который позволил нам совершить невозможное – этот рекорд невозможно превзойти, только повторить.

— Поражение на клубном чемпионате мира сидит занозой?

— Да, мы никак не может выиграть этот турнир. Но, может быть, на этот раз и к лучшему, так как, даже несмотря на такой сезон, нам есть к чему стремиться, есть цель, которой мы ещё не достигли.

Как ни крути, это напрягало и ребят, и меня. А потому в предстоящем сезоне я не буду выполнять тренерские функции и целиком сконцентрируюсь на игре.

— Этой цели достаточно, чтобы мотивировать команду на следующий сезон?

— Понимаете, беспроигрышная серия – звучит красиво. Но если посмотреть на два предыдущих сезона, то мы проигрывали всего один-два матча, выигрывали много трофеев. По большому счёту, и в нынешнем сезоне чего-то фантастического не произошло. То есть тренерский штаб и раньше делал то, что будет делать сейчас. В этом и сила «Зенита» — руководство, тренеры, игроки всегда ставят перед собой самые высокие задачи, и каждый старается соответствовать уровню клуба. Для меня тоже ничего не изменится – я буду стараться играть на том же уровне, что и раньше, не давать себе слабину. Когда мы продлевали контракт на следующий сезон, у Владимира Романовича Алекно даже вопросов не возникло – смогу ли я себя заставлять, буду ли работать, как раньше. Он просто знает, что так и будет.

«Алекно сказал – победы придётся «рожать»

— Пик сезона для «Зенита» в игровом плане пришёлся на финал Лиги чемпионов?

— Пожалуй, да. При этом в полуфинале с «Берлином» пришлось помучиться – у нас две недели не было игровой практики, пытались найти свой ритм. А финал провели просто на одном дыхании и физически чувствовали себя отлично. Для нас это был главный турнир сезона.

Тотальное превосходство. «Зениту» в Европе равных нет! 10 000 болельщиков яростно поддерживали «Перуджу» в финале Лиги чемпионов – 2017 в Риме, но казанский «Зенит» был неудержим.

— А затем последовал резкий спад…

— Да, в «Финале шести» Суперлиги в некоторые дни нам было очень тяжело. После таких эмоций, которые мы испытали после победы над «Перуджей», последовало опустошение. А когда нет эмоций, то и физические силы тебя оставляют. Что и было очень заметно в игре с новосибирским «Локомотивом». После той игры Максим Михайлов правильно заметил, что очки набирал только Новосибирск, а мы страдали на площадке. А я после матча лёг на диван в гостинице и говорил сам с собой, ругал за худшую, абсолютно худшую игру в сезоне. После такого подъёма последовал спад. Но Владимир Алекно нас предупреждал, что так и будет, и придётся терпеть, перезаряжаться, «рожать» победы. И мы смогли перебороть себя, настроиться и вновь выиграли золото национального чемпионата.

— Устать от побед невозможно?

— Победа – бонус, вершина той работы, которую ты делал в течение сезона. Меня, если честно, наша серия иногда немного пугала. Все серии имеют обыкновение прерываться, и произойти это может в самый неподходящий момент. И-за одной такой игры весь сезон может пойти насмарку. Как можно устать от побед, когда ты выходишь в финал и думаешь: «Господи, я прошёл до этой игры такой путь, пролил столько пота и сделал столько уколов!», это помогает настроиться. Для меня даже нет такого вопроса – если ты выходишь на площадку, значит, ты выходишь побеждать. Другой вопрос, что эмоции несколько другого характера, чем от самой первой победы. Даже радость более профессиональная, если так можно выразиться, от очередной выполненной задачи.

— А от чего больше было эмоций после победы в финале чемпионата России – от результата или от того, что сезон завершён?

— Думаю, от всего вместе. Но у меня, наверное, превалировало чувство, что завтра уже никуда бежать и никому ничего доказывать. Можно определённый отрезок времени жить обычной жизнью.

«В «Зените» команда делает игроков, а не наоборот»

— Был ли по ходу сезона хоть один день, когда лично вы сомневались в победе в одном из турниров?

— Нет, в «Зените» такое невозможно. В нашем клубе столько делается для итогового результата, что было бы странно сомневаться в собственных силах. Конечно, это спорт, и проиграть можно всегда, и были матчи в нынешнем сезоне, когда мы стояли на волосок от поражения, но сомнений не было. В любом случае такие мысли нужно гнать прочь от себя. Думать надо только о том, чтобы ты сам вложил всё мастерство для движения команды вверх. Мне кажется, это готовый совет любому профессиональному спортсмену – не сомневаться, а делать то, что можешь и умеешь. И даже если ты сам в конкретный день можешь не так много, то команда поддержит. Команда с большой буквы.

— Можете кого-то из партнёров отметить персонально?

— Думаю, все и так понимают, что у нас играют трое нападающих, которые входят в пятёрку лучших крайних игроков мира – Михайлов, Леон и Андерсон, а все остальные в большей степени подносчики снарядов. Но ведь очень важно эти снаряды подносить вовремя и правильно, поскольку без этого, быть ты хоть в топ-5 или в топ-3, сам по себе ничего не сделаешь. В московском «Динамо» два сезона играл Иван Зайцев, который, мне кажется, больше времени провёл на «банке», чем на площадке, – по разным причинам, но так и было. Каждый игрок «Зенита» выполнил в этом сезоне всё, что от него требовалось. Можно говорить о Саше Бутько, например, который выполнил колоссальный объём работы по ходу сезона, но невозможно не отметить и Игоря Кобзаря, который играл намного меньше, но в тренировочном процессе создавал просто бешеную конкуренцию. Все игроки чётко знали, что нужно делать, и никто не подвёл. Понимаете, команда делает игроков, а не наоборот.

— В новом сезоне будет новая команда, хотя костяк сохранился. Много времени понадобится новичкам, чтобы влиться в «Зенит»?

— Они сразу почувствуют клубную атмосферу и поймут, что от них требуется. Сразу заметят, что у нас никто не позволяет себе расслабляться, поскольку если один даст слабину, другой – так команда и разваливается. Не думаю, что у новичков будут какие-то проблемы хоть в игровом, хоть в бытовом плане. А что касается ребят, покинувших «Зенит», хочу сказать им огромное спасибо – без них такие достижения были бы невозможны. Они просто хотят больше играть, и я всем желаю успеха.

«Думал, что последний сезон играю. Но пока задержусь ещё на год»

— Как тренерские функции сказались на вашей игре в завершившемся сезоне?

— Если вы имеете в виду то, что я сыграл много матчей и выглядел довольно свежим, то это в первую очередь связано с моим физическим состоянием. Я перенёс достаточно много операций, и проблемы, которые я испытывал со здоровьем в последние годы, отпустили. Когда ты можешь бежать, наклоняться, прыгать без боли – это очень много значит. У меня из-за всех болячек не раз возникали мысли о завершении карьеры, так как игры давались непросто, а в уровне падать не хотелось. Тренерская работа в какой-то степени помогла мне сохранить здоровье. Самыми сложными для меня были отрезки, когда приходилось 10 дней работать с командой. В этот период невозможно самому обходиться без тренировок, это слишком большой период ничегонеделания для профессионального спортсмена. А когда работа ограничивается тремя днями, мне это только на пользу шло – такие отрезки позволяли выдохнуть. Плюс за три дня, хоть они и были напряжёнными, ещё не успеваешь пресытиться этой работой и вновь возвращается к тренировкам. У нас такой план и был изначально с Владимиром Алекно.

— Ситуация нестандартная. А насколько она была вынужденной?

— Мы все думали, что я провожу на высшем уровне последний сезон и завершу карьеру. А потому и руководство клуба, и тренерский штаб совместно приняли такое решение, чтобы помочь мне адаптироваться в новой роли – в будущем я вижу себя только тренером, тем более я уже последние лет пять веду соответствующие записи, конспекты и готовлю себя к этому. Меня поддержали в этом стремлении, а Владимир Романович ни разу не вмешался в мою работу. Этот год дал мне колоссальный опыт в плане работы с командой. Понимаете, это же не обычный клуб, а «Зенит», где на тебя во время тренировки смотрят настоящие глыбы, которые видели в волейболе всё. Любое твоё неправильное действие, слово – они сразу это почувствуют. Так вот, по ходу сезона ни разу не возникло никаких проблем, никогда не пришлось им напоминать, что я – тренер, а не игрок. А уже на следующей неделе стоял вместе с ними и слушал установки главного тренера и вновь выходил на площадку. С пониманием того, что я провожу последний сезон, старался играть так, чтобы уйти красиво.

Я не хочу, чтобы меня впихнули на работу только потому, что я – Алексей Вербов, который был и пока ещё остаётся неплохим игроком.

— И вы продлили контракт игрока ещё на год.

— Да, поскольку так и не нашлось ни одного варианта с самостоятельной тренерской работой. Когда мы подписывали новый контракт, то поговорили с Владимиром Алекно о моей роли в команде. Прошедший сезон стал несколько авантюрным, я получил от этого сезона всё, что мог и хотел получить. Всё равно, как ни крути, это напрягало и ребят, и меня. А потому в предстоящем сезоне я не буду выполнять тренерские функции и целиком сконцентрируюсь на игре – и это правильно. Признаюсь, в концовке сезона я подошёл к главному тренеру и попросил, чтобы я больше его не подменял, поскольку начинаются самые ответственные матчи. Алекно ответил – никаких проблем. Но если возникнет ситуация, когда Владимир Романович попросит его подменить в связи с каким-то обстоятельствами – я это сделаю. Просто это будет единичный случай, а не на регулярной основе.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Для реализации тренерских идей нужны соответствующие игроки»

— Вы сказали, что не нашли ни одного варианта. Вы имеете в виду Суперлигу? Или и в Высшей лиге тоже ничего не было?

— Скажу сразу: я готов начать с любой команды, хоть с юношеской, хоть с детской. Но только если не будет вариантов в элите. Когда ты два десятка лет варишься в этом соку, то опускаться на уровень начальной школы, где твои идеи несостоятельны ввиду множества обстоятельств, не совсем правильно. Моих возможностей как тренера не знает никто, кроме меня самого, Алекно, оценка которого значит для меня очень много, и некоторых волейболистов, которые по окончании сезона становились свободными агентами и готовы были идти за мной. Так вот, Владимир Романович советовал мне оставаться где-то наверху, если есть такая возможность. Нужно просто её дождаться, а у меня пока есть время – года два-три точно. С низов не так просто будет пробиться опять на самую вершину. Посмотрите на Европу – там множество примеров, когда молодые тренеры начинали работать сразу на высшем уровне. Да и в России такие примеры есть, правда, с иностранными специалистами – взять Пламена Константинова, Томаса Саммелвуо. Они получили шанс и им воспользовались. Анализируя результаты их работы, я вижу, что хуже от их назначения точно не стало. Я же общаюсь с игроками, которые играют в командах молодых тренеров, и подавляющее большинство отзывается об их работе очень лестно. Поэтому ответ на вопрос – да, я хотел бы возглавить команду Суперлиги. Любую. Для реализации идей нужны игроки, которые бы способны были воплотить их в жизнь.

— С кем вы вели переговоры, если не секрет?

— Разговаривал мой агент. Было несколько клубов, один из которых – вновь создаваемый в Санкт-Петербурге. В моём понимании, когда человека хотят взять на работу, то проводят собеседование, пытаются понять его идеи. Я не хочу, чтобы меня впихнули на работу только потому, что я – Алексей Вербов, который был и пока ещё остаётся неплохим игроком. Имя может помочь мне только в первое время в плане какого-то уважения со стороны волейболистов. А через три месяца все уже забудут, каким я был игроком, и будут говорить только о том, какой я тренер. В случае со мной ничего подобного не было, хотя даже Алекно просил некоторых людей хотя бы выслушать меня. Знаете, немногие на моём месте поступили бы так же. Ведь я готов уйти из лучшего клуба мира, с гарантированного контракта и отличных условий ради неясных перспектив.

— А как вы относитесь к созданию в Санкт-Петербурге клуба Суперлиги?

— С точки зрения развития нашего волейбола – только положительно! Чем больше сильных клубов, да ещё с хорошим финансированием, тем выше конкуренция, а в конкуренции растёт мастерство, интереснее становится чемпионат. Тем более в таком городе, как Питер, где волейбольные традиции очень давние. Можно пожалеть только о том, что команда не будет называться «Автомобилист», ведь с этим клубом связаны все достижения питерского волейбола. Многие говорят – этот клуб создаётся только для того, чтобы «сожрать» Казань, но мне хочется верить, что это не так.

— Вы пытались трудоустроиться – пока не получилось. Это из-за того, что у нас серьёзная конкуренция среди тренеров?

— Да вы что! Напротив, я хочу стать тренером, поскольку вижу нехватку молодых специалистов и чувствую, что могу передать свой опыт тем игрокам, которые уже сейчас или в ближайшем будущем составят костяк сборной России. Я хочу помочь нашему волейболу и уверен, что мог бы научить спортсменов понимать современные тенденции. У нас в стране почему-то считают, что зазорно учиться у других, все сами всё знают, вспоминают достижения 70-80-х. Но то время давно ушло, а сейчас и нам учиться пора. Я бы так не говорил, если бы у нас не «горело» в плане тренерских кадров. А у нас именно «горит», к сожалению. Я много общаюсь с теми же Константиновым и Саммелвуо и не так давно спросил у них – а кто из российских специалистов подходил к ним, обменивался опытом. Пламен (Константинов. – Прим. «Чемпионата») ответил: никто. А я смотрю на работу этих молодых, слежу, как игроки ведут себя в тайм-аутах, – они внимательно слушают и вникают, а не отворачиваются, как происходит с некоторыми нашими специалистами.

У нас в стране почему-то считают, что зазорно учиться у других, все сами всё знают, вспоминают достижения 70-80-х. Но то время давно ушло, а сейчас и нам учиться пора.

«Если сложатся обстоятельства – сборной готов помочь»

— Не могу не задать вопрос про сборную России. Вы готовы вернуться в национальную команду?

— На самом деле, это очень сложный вопрос. Никогда не говори никогда, как говорится. У меня была и есть мечта – стать олимпийским чемпионом. В Рио-де-Жанейро не сложилось, и я объявил о завершении карьеры в национальной команде. Но при определённых обстоятельствах, если возникнет такая необходимость, я готов помочь сборной.

Вербов: олимпийским чемпионом можно стать в любом качестве Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов — о первых тренерских шагах, карьере в сборной России и олимпийском турнире в Рио.

Конечно, при должном отношении к тренировочному процессу, при правильной подводке можно отыграть ещё три сезона и доиграть до Токио. Но будет ли смысл на Олимпиаде в либеро, которому 38 лет? Мне кажется, гораздо больше пользы я принесу в качестве тренера. Думаю, что свой шанс я ещё получу.