Кузюткин: в сборной должно быть 15 равноценных игроков

О составе команды на отборочный турнир к ЧМ-2018, о золотой жиле женского волейбола и агентах-пиявках – в интервью с Владимиром Кузюткиным.

31 мая в Осиеке (Хорватия) женская сборная России начнёт борьбу за путёвку на чемпионат мира – 2018. Соперниками россиянок будут команды Австрии, Грузии, Греции, Венгрии и Хорватии. Для попадания на ЧМ-2018 необходимо занимать первое место в группе. За несколько дней до отъезда на турнир главный тренер команды Владимир Кузюткин в Новогорске дал эксклюзивное интервью «Чемпионату».

По укороченной программе

— Признаюсь честно: за все годы своей тренерской работы никогда не было, чтобы подготовка к ответственному турниру складывалась так неудачно, — буквально ошарашил меня своей первой же фразой Владимир Иванович. — И виной всему неожиданный отъезд московского «Динамо» на чемпионат мира для женских клубных команд в Японию. Получилось, что вместо 20 с лишним дней подготовки, на которые я рассчитывал, у нас на всё про всё осталось всего пять. Впрочем, к подобным неприятностям надо относиться как к данности. Изменить-то я ничего не мог.

— Но в вашем распоряжении оказались многие из игроков, которые либо привлекались в сборную раньше, либо впервые оказались в главной команде. Так что была возможность познакомиться с ними поближе, посмотреть, как девушки выглядят в тренировочном процессе.

— Всё верно. Не скажу, что мы не работали. Девчонки занимались так, что к ним нет никаких претензий. Но большинству из них предстоит решать стоящие перед сборной задачи не сегодня и, может быть, даже не завтра, а послезавтра. А те, кто мне нужен будет уже через неделю на отборочном турнире к чемпионату мира, который пройдёт в Хорватии, в большинстве своём отсутствовали. В том числе и обе связующие. А без них ни о какой конкретной подготовке речи идти не могло.

— Согласен. И всё-таки для совсем молодых, кого вы просматривали до приезда основных игроков, да и для волейболисток постарше, но с вами прежде не работавшими, важно было познакомиться с главным тренером и его принципами и правилами работы.

— В этом отношении сбор можно назвать достаточно успешным и оправдавшим себя полностью. Тем более что, как я вам уже говорил в разговоре сразу после моего очередного назначения на должность: главная задача, какую предстоит решить в ближайшее время, — создать полноценную команду из 15-16 игроков, а не стартовую шестёрку, как было в предыдущие годы. Вдумайтесь: три ведущие волейболистки — Наталия Гончарова, Татьяна Кошелева и Яна Щербань — три последних года выступали практически без замен. Их лишь на время подменяли, именно подменяли, а не заменяли, а вообще они площадку почти не покидали. Прибавьте к ним Екатерину Панкову и двух центральных, которые не только не определяли, но и почти не влияли на результат. В отдельных матчах эпизодически появлялись в составе Ксения Ильченко (сейчас носит фамилию Парубец. – Прим. «Чемпионата»), Александра Пасынкова и Виктория Чаплина. Но это происходило эпизодически. И этой обоймы хватало, чтобы выиграть чемпионат Европы.

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Но стоило россиянкам оказаться в компании лидеров мирового рейтинга — сборных Китая, Бразилии, США, без поражений не обходилось. Отсюда неудачи на крупных официальных соревнованиях — чемпионатах мира и Олимпийских играх. Чего не хватало, чтобы сыграть с фаворитами на равных? Не было команды в прямом смысле этого слова. И только и разговоров было, что у нас не из кого выбирать. Да есть из кого! И я постараюсь это доказать. И вы их скоро увидите, на Кубке Ельцина, на котором мы, по всей вероятности, будем выступать без Гончаровой и Кошелевой. И среди более молодых — 16-17-летних девчонок — у нас уже сегодня есть те, на кого следует обратить внимание, привлекать их к работе, и дать возможность сыграть в матчах предстоящего Гран-при. Для них это будет хороший экзамен.

Привыкайте к новым именам

— Тем самым вы даёте понять, что цели обязательно попасть на финальный турнир Гран-при вы не преследуете?

— Специально нет. Да и вообще я считаю, что перед командой надо ставить долгосрочную задачу, скажем, выиграть чемпионат мира. А всё, что на пути к ней, важно, безусловно, но не первостепенно. Ну что толку, что седьмой в предыдущей команде была Наталья Малых? Чем она могла помочь, заменив Гончарову? Да ничем!

Три ведущие волейболистки — Наталия Гончарова, Татьяна Кошелева и Яна Щербань — три последних года выступали практически без замен.

— Она чаще всего выходила на двойную замену.

— Это значит на одну расстановку. Ну и зачем мне такой игрок, который никакой пользы команде не приносит? А возьмите ту же Юлию Кутюкову, которая вполне может выйти на площадку и помочь. В данном случае я говорю не о будущем, а о дне сегодняшнем. Вы бы посмотрели, как она работает на тренировках. Или другой пример — Ирина Воронкова. Да, она крупная девочка, ширококостная. Я её прежде не рассматривал даже в числе кандидатов. А приглядевшись внимательнее, отметил, как Ира провела матчи с итальянками в Кубке ЕКВ, как играла в финальной серии чемпионата страны двух динамовских команд, когда практически решила исход московского матча в пользу своей казанской команды, и сразу позвал в сборную. И уверен, что за ней — наше будущее. Как и за Парубец. А есть ещё девочки моложе — Виктория Руссу, Анна Котикова, есть и 15-летние, которых мы уже взяли на заметку. К сожалению, мы их редко видим в матчах чемпионата страны.

Сохранить волейбольный Клондайк!

— Почему? Есть какая-то причина?

— Причин много. Но одна из наиболее очевидных — это действия агентов от волейбола. Они, как пиявки, присасываются к детям. И перепродают их из года в год в разные клубы, вместо того чтобы дать возможность играть в одном и проявить себя. Они реально мешают способным волейболисткам развиваться. Да и вообще сегодня неоднозначная ситуация сложилась в нашем чемпионате. Вспомните проблемы краснодарского «Динамо» в течение большей части минувшего сезона.

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А сегодня угроза покинуть Суперлигу нависла над челябинским «Метаром» и, что особенно страшно, над «Заречьем». Но одинцовская команда — это же основной поставщик игроков во все команды нашего волейбола, если хотите, волейбольный Клондайк. А Вадим Панков — уникальный специалист, умеющий работать с молодыми, что на днях в очередной раз и доказал, выиграв в Турции с 20-летними девочками европейский отбор к чемпионату мира. Нужно сделать всё возможное, чтобы сохранить коллектив, этакую золотую жилу отечественного женского волейбола.

На них вся надежда

— Если не ошибаюсь, в среду вы уже отправляетесь на две товарищеские игры в Турцию, а потом, не заезжая домой, в Хорватию на отборочный турнир. Уже известны игроки, с кем вы поедете на эти ответственные соревнования?

— Разумеется. Получился вполне боеспособный состав. Только времени на подготовку было мало. Мы везём 15 игроков, но в заявку включим 14. Кстати, и в предыдущие годы, когда я возглавлял сборную, мы возили на Гран-при и прочие турниры и 15, и даже 16 волейболисток. Важно иметь некий «запас прочности» на случай непредвиденных обстоятельств, травм прежде всего. Итак, в Хорватию едут пасующие Вера Ветрова и Панкова, нападающие Щербань, Парубец, Кутюкова, Мария Фролова, Кошелева, Гончарова, Воронкова, Екатерина Ефимова, Ирина Заряжко (Королёва), Ирина Фетисова, Екатерина Полякова, либеро Екатерина Третьякова и Алла Галкина.

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Мне могут задать вопросы по некоторым игрокам. Та же Анна Малова, по её словам, «наелась волейбола». Она отказалась играть не только в сборной, но и в «Динамо», с которым выиграла золото чемпионата. Евгения Старцева попросила перерыв по семейным обстоятельствам. И я пошёл навстречу. Но Женя должна присоединиться к команде в конце месяца на Кубке Ельцина и дальше продолжит подготовку, когда остальные связки будут отдыхать. Наконец, в списке вы не нашли Дарьи Малыгиной, которая за прошедший сезон здорово прибавила. Но у дублёрши Гончаровой травма плеча. Причём речь не идёт о хирургическом вмешательстве — нужно просто какое-то время не нагружать руку. После чего Даша сможет тренироваться в полную силу, и я очень на неё рассчитываю.

— Наверняка уже существует план основной подготовки к главному соревнованию сезона — чемпионату Европы в последнюю декаду сентября?

— Да, и подготовка начнётся сразу же по завершении нашего выступления на Гран-при. И это очень здорово, что у нас будет целых 35 дней для целенаправленной работы. К Анапе, надеюсь, все игроки будут здоровы, и мы сможем провести полноценный цикл подготовки. Не стоит также забывать, что в начале сентября нам ещё предстоит сыграть в Японии на традиционном Кубке чемпионов как победителям предыдущего чемпионата континента. И девчонки очень хотят выступить на этом турнире достойно.

Евгения Старцева попросила перерыв по семейным обстоятельствам. И я пошёл навстречу.

— Но ведь большинство волейболисток ещё не отдыхали вообще после многомесячного сезона.

— Совершенно верно. Им нужен законный отдых — они же практически не имели возможности хотя бы на время забыть о волейболе уже почти год. Поэтому почти 20 дней в июле основные волейболистки, которых я не собираюсь привлекать к играм Гран-при, смогут провести в своё удовольствие.

Экзамен для третьих номеров

— Но существует всё-таки и список тех, кто заявлен на Гран-при?

— Рассчитываю на следующих волейболисток: Старцева, Ветрова, Ирина Филиштинская, возможно также, юная Татьяна Романова — это связки. Воронкова, Кутюкова, Фролова, Щербань, Парубец, Ангелина Сперскайте, Анна Лазарева, Виктория Руссу, Екатерина Евдокимова. Плюс уже названные либеро. Постараюсь дать возможность сыграть так называемым третьим номерам. Тем более что пока основные волейболистки были заняты в официальных соревнованиях, я пригласил на сбор совсем молодых и познакомился с ними. За неделю работы понял, на что каждая из них способна. И остался доволен. Потому некоторых и включил в состав и дам возможность проявить себя в ответственных соревнованиях.

Агенты присасываются к детям, как пиявки. И перепродают их из года в год в разные клубы, вместо того чтобы дать возможность играть в одном и проявить себя.

— Судя по всему, в будущее вы смотрите с оптимизмом?

— Его — оптимизма — прибавится, когда мы пройдём Хорватию без потерь. В противном случае нам предстоит ещё один турнир, который может разрушить всю намеченную программу подготовки. Надеюсь всё-таки, что этого не произойдёт. А резюмируя наш разговор, просто ещё раз подтвержу задачу на предстоящий сезон: увеличить число игроков сборной с 6 до 15.