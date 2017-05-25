Заряжко: медовый месяц провожу на сборах в Новогорске

31 мая в Хорватии женская сборная России начнёт борьбу за путёвку на чемпионат мира – 2018. Одна из ведущих волейболисток команды блокирующая Ирина Заряжко перед отъездом на турнир рассказала «Чемпионату» о первом сезоне в казанском «Динамо», о месте в национальной сборной, о главной цели в спорте и о сложностях семейной жизни спортсменки.

Мечта: искупаться в Адриатике

Мне всегда доставляло удовольствие общение с этой милой девушкой. А несколько недель назад порадовался за неё: Ирина Заряжко вышла замуж и стала Королёвой. Понятное дело, что наш разговор я начал с поздравлений. Тем более что расспрашивать о супруге надобности не было — с Алексеем Королёвым, тренером-аналитиком женской сборной и мужского московского «Динамо», я тоже хорошо знаком.

— Я искренне рад за вас, ребята, вы — замечательная пара. Поздравляю! Ну и как проводите свой медовый месяц?

— Как видите, в тренировочном процессе. Наверное, мы, люди спорта, на долгие годы обречены на подобную жизнь — сборы, соревнования, переезды-перелёты. Если случаются короткие выходные, то это большая редкость.

— Но вы ведь ещё не отдыхали после достаточно продолжительного сезона. Отпуск-то должен быть? И как собираетесь его провести?

— Хотим после отборочного турнира к чемпионату мира, который пройдёт в Хорватии, остаться в этой стране. Тем более что я впервые еду в Хорватию. Только много хорошего про неё слышала и что Адриатическое море — самое чистое.

— В отличие от вас, я бывал там не раз. И, к сожалению, в это время море ещё прохладное. Но прогревается быстро. Так что, не сомневаюсь, получите колоссальное удовольствие.

— Очень бы хотелось. Тем более что сезон был непростым. Как начали с подготовки к Олимпийским играм, так до сих пор и работаем. Короткую передышку после Рио в расчёт не беру. Тем более после такого результата ощущалось некое опустошение, более ничего.

Мечтаем обрести наконец свою собственную жилплощадь. Думаем где, пока ещё не выбрали. Хочется хотя бы скарб свой сложить в одном месте.

Контракт с Казанью – ещё на год

— Хорошо, вот вы до октября, пока длится сезон сборных, будете вместе. А дальше опять врозь? Вы остаётесь в Казани?

— Да, я ещё на год продлила контракт с «Динамо». Нам бы очень хотелось с Алексеем быть вместе. Если получится ему перебраться в столицу Татарстана, было бы здорово. Пока это всё на стадии обсуждения, и не очень понятно, как это можно будет реализовать. Клуб укомплектован полностью. Было бы здорово вместе работать. Но если не получится, что ж, хотим хотя бы начать жить вместе. Потому что год последний, когда он трудился в Москве, а я в Казани, был для нас очень тяжёлым. А ещё мы мечтаем обрести наконец свою собственную жилплощадь. Думаем где, пока ещё не выбрали. Хочется хотя бы скарб свой сложить в одном месте.

— Надеюсь, у вас получится так, как вы задумали. Вы довольны прошедшим клубным сезоном?

— Наверное, быть полностью удовлетворённым проделанной работой и достигнутыми результатами невозможно. Когда тебе кажется, что всё было супер, ты останавливаешься в развитии. Да, сезон оказался неплох. Было много позитивных моментов, выполнили часть поставленных задач: выиграли два Кубка — России и Европейской конфедерации волейбола. Лично я ощущаю определённую радость от этого.

Второй трофей Казани. «Динамо» выиграло Кубок ЕКВ Казанское «Динамо» оказалось практически в безвыходной ситуации, но переломило ход игры с итальянской «Бусто Арсицио» и выиграло еврокубок.

— Вы первый сезон провели в динамовском клубе из Казани. Как быстро нашли контакт с тренером, с игроками?

— Какое-то время, безусловно, ушло на то, чтобы найти взаимопонимание. Потому что требования в сравнении с той же «Уралочкой», за которую я выступала до этого, иные. Бывало, не сразу воспринимала их, хотя они оказывались теми же самыми, только выражены были другими словами. А в целом мне было комфортно, мне было удобно, потому что я в целом понимала, что тренеры хотят от меня увидеть. Временами находила даже сходство между Николаем Васильевичем Карполем и его учеником Ришатом Гилязутдиновым. Что же касается девчонок, то у нас сложился очень дружный коллектив.

— В сборной такая же обстановка?

— Несколько иная. Если говорить о проведении совместного досуга. Здесь в короткие выходные тебя всё-таки чаще тянет домой. В ходе клубного сезона у тебя больше времени для общения друг с другом.

Как завоевать место в сборной

— Как вам кажется, последний чемпионат страны отличался от предыдущих?

— Смотря с чем или, точнее, с каким из них сравнивать. Семь лет я выступаю в Суперлиге. В первый год в Хабаровске мне, дебютантке, трудно было оценить, хороший получился национальный турнир или нет. Сегодня же, оглядываясь назад, хочу, чтобы чемпионат России был сильнее. Потому что более-менее равных команд у нас не так много — два «Динамо», московское и казанское, и «Уралочка». Возьмите ту же Турцию, где очень много сильных клубов за счёт наличия в каждом из них большого числа легионеров. Но это негативно отражается на росте собственных молодых волейболисток.

Кузюткин: в сборной должно быть 15 равноценных игроков О составе команды на отборочный турнир к ЧМ-2018, о золотой жиле женского волейбола и агентах-пиявках – в интервью с Владимиром Кузюткиным.

— В этом отношении, согласен, наш чемпионат имеет определённый приоритет. Но в то же время в последние годы в кандидатах в сборную фигурировали, как правило, одни и те же фамилии. А сегодня тренируется много тех, кого раньше не привлекали в сборную по разным причинам — либо по молодости, либо, напротив, из-за возраста. Сегодня тренеры не обращают на это внимания.

— Но это не значит, что кто-то из новичков попадёт в ту самую дюжину, которая отправится защищать честь страны на серьёзных соревнованиях. Для этого очень важен опыт международных встреч на высшем уровне.

— Согласен. Однако Владимир Кузюткин собирается дать возможность новобранцам, в том числе — и в особенности — молодым проявить себя в матчах Гран-при.

— Посмотрим, что получится из этого эксперимента. Идея сама по себе заслуживает внимания.

Мне бы хотелось, чтобы чемпионат России был сильнее. Реально более-менее равных команд у нас не так много — два «Динамо», московское и казанское, и «Уралочка».

Медаль авансом

— Вспоминаю ваш дебют в сборной четыре года назад, когда все вокруг уже начали петь дифирамбы — и вдруг травма в одном из матчей Гран-при в Таиланде. И вы после этого очень долго приходили в себя.

— Это было для меня самое тяжёлое время. Подобное со мной произошло впервые после детских недугов со спиной. Но к проблемам с поясницей я была готова. А тут ступня. Всё случилось неожиданно, было больно, неприятно, и я понимала, что предстоит долгое лечение.

— И тем не менее тренер повёз вас на чемпионат Европы, хотя вы к тому моменту ещё полностью не восстановились. И вы стали чемпионкой континента, не играя.

— Но у меня было огромное желание отработать это золото. И считаю, что в 2015 году я уже по справедливости получила высшую награду.

На пути к Токио-2020

— Существуют какие-то планы на предстоящий сезон сборных и ваши семейные, помимо отдыха в Хорватии?

— Пока всё очень расплывчато. Потому что все вместе мы собрались несколько дней назад. И кроме законных 10 дней, которые у меня — теперь уже у нас — будут на отдых в Хорватии, не знаю, как всё сложится в дальнейшем. На эту тему мы ещё с тренером не говорили. Ещё не знаю, буду ли я задействована в турнирах Гран-при, потому что это соревнование изматывающее, но думаю, что в одном из трёх этапов на предварительном раунде сыграть придётся. К тому же поскольку Алексей будет в работе, то мне хочется быть с ним рядом.

— У каждого спортсмена есть цель в жизни, как правило, это олимпийская медаль.

— Я в этом плане не отличаюсь ничем. Разве только тем, что хочется завоевать не просто медаль, а именно золотую. После Игр в Рио я как-то по-особому стала относиться к ребятам, которые смогли там взойти на пьедестал. К сожалению, многие диванные эксперты как-то снисходительно, из-за незнания и непонимания, разумеется, относятся к спортсменам, которые получают награду, может быть даже не первую. Если говорить о себе, то я к Олимпиаде была не готова — ни физически, ни морально. И сыграть лучше на тот момент не могла. Так что за четыре года до Токио предстоит долгий и непростой путь, чтобы поднять свой уровень игры, при котором можно рассчитывать на высшую олимпийскую награду.

Хочется завоевать не просто медаль, а именно золотую. После Игр в Рио я как-то по-особому стала относиться к ребятам, которые смогли там взойти на пьедестал.

— Иными словами, вы уверены, что заложенный игровой потенциал вы ещё не выработали?

— Конечно нет! Мне меня есть куда расти. Чувствую это.

— И тренеры в этом отношении тоже очень в вас верят.