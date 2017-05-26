Фролова: приглашение в сборную — подарок судьбы

Доигровщица Мария Фролова о том, как стать декабристкой, как попасть в сборную в 30 лет и что важнее – семья или спорт.

Главный тренер национальной команды Владимир Кузюткин не раз повторял, чтобы я обратил внимание на Машу Фролову, и удивлялся, почему её до сих пор не приглашали в сборную. Последовал советам опытного специалиста и понаблюдал (спасибо Интернету!) за серией встреч екатеринбургской «Уралочки» и красноярского «Енисея», за который выступает Мария Фролова, и убедился в правоте Кузюткина.

В ключевые моменты напряжённых матчей связующая очень часто выводила на удар именно Фролову. Я уж не говорю, что она цементировала игру своей команды на приёме. А сейчас она в составе сборной в Хорватии сыграет в отборочном турнире к чемпионату мира, который стартует 31 мая.

Судьбоносная Уфа

— Это ваша первая награда в чемпионате России?

— Что вы, у меня есть золотые медали за победу в различных турнирах в составе казанского «Динамо». Просто на площадке появлялась не так часто, поэтому, наверное, вы меня и не запомнили.

— Да разве только я? Вот и прежние тренеры сборной как-то не приметили ваших лучших игровых качеств. А ведь с тем же приёмом, этим важным волейбольным элементом, в главной команде в последние годы была просто беда. И поскольку вы дебютируете в сборной, расскажите немного о себе, чтобы любители волейбола узнали вас получше.

— В волейболе я оказалась, наверное, так же, как и многие, если не все. К нам в школу в маленьком городке Новотроицке Оренбургской области пришли тренеры и отбирали в секцию девочек, тех, кто повыше ростом. А я в первом классе действительно была выше многих. Не то что сейчас. Так я начала заниматься волейболом и увлеклась им не на шутку. А в 11-м классе меня пригласили в Уфу, точнее, в Стерлитамак, в фарм-клуб местной команды Суперлиги, который выступал в высшей лиге «А».

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Год провела в этом клубе, а потом меня забрали в основную команду. И с сезона-2002/03 я играла в Уфе на протяжении девяти лет. Именно в столице Башкортостана я познакомилась со своим будущим мужем Андреем. Он тоже играл в волейбол в Уфе, а потом в Красноярске. Но карьеру закончил довольно рано и уехал на работу, не связанную с волейболом, в сибирский город на Енисее. И я последовала, как декабристка, вслед за мужем. Два сезона провела в местном клубе, вначале в высшей лиге «А», когда мы завоевали право сыграть в Суперлиге, потом уже в группе сильнейших. Из «Енисея» меня пригласили в Казань, и я провела там золотой сезон — мы тогда выиграли всё, что только можно было выиграть на клубном уровне, в том числе и Лигу чемпионов, и чемпионат мира для клубных команд.

Муж тоже играл в волейбол в Уфе, а потом в Красноярске. Но карьеру закончил довольно рано и уехал на работу, не связанную с волейболом, в сибирский город на Енисее. И я последовала за ним, как декабристка.

Семья на первом месте

— И почему не удержались в казанском клубе?

— Приняли с мужем решение, что семья всё-таки важнее и что надо задуматься о продолжении рода. Я вернулась в Красноярск. И у нас родилась прекрасная дочурка Настенька, которой сейчас всего годик и девять месяцев.

— И где она сейчас, пока вы в сборной?

— С моими родителями в Оренбургской области. Андрей пока не может оставить работу.

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— Как вы восприняли приглашение в сборную?

— Для меня это было неожиданно, потому что я уже не так молода для волейбола.

— Но как я понял, для Владимира Ивановича возраст игрока — не главное, когда надо решать определённые задачи уже сегодня.

— Обрадовалась, конечно, чего уж там. И просто счастлива, что оказалась в таком сильном окружении в Новогорске. А что будет дальше, уже решать тренерам.

Даже не могу пока представить ощущения, когда окажусь на площадке в майке с надписью «Россия». Наверное, буду волноваться.

Скачок на пьедестал

— В этом году красноярская команда совершила невероятный взлёт — шагнула на российский пьедестал.

— По правде говоря, в начале сезона мы даже не думали о таком высоком месте. Но постепенно, по ходу чемпионата, начали чувствовать, что способны побороться за высокое место, появилась уверенность в своих силах. И после первой игры с краснодарским «Динамо» в плей-офф, когда мы победили соперниц на их площадке, подумали, а почему бы и не попробовать шагнуть дальше. А когда выиграли и вторую встречу, уступая в пятой партии, кажется, 9:12, окончательно поверили в себя. Правда, в канун первого «бронзового» матча с «Уралочкой» о медалях не думали вообще, просто хотели сыграть в свою силу. Рассуждали так, что в гостях мы скорее всего в обоих матчах уступим. А потом на своей площадке, при родном зрителе сравняем счёт. Но получилось так, как получилось, — и мы заработали бронзу. Это пока самая запоминающаяся медаль в моей карьере.

В Новогорске не затерялась

— Кстати, а как в семье отнеслись к вашему вызову в сборную?

— Я знала, что если подобное произойдёт, то всё лето я своих близких не увижу. И поначалу побаивалась признаться мужу, не предполагая, как он отреагирует на эту новость. Но Андрей, сам бывший спортсмен, воспринял моё сообщение с радостью и пониманием. И с гордостью сообщил всем своим друзьям, что я буду выступать за сборную. Родители тоже порадовались за меня. Да и маленькая Настя, которая, как мне кажется, уже тоже всё понимает, не возражала. Для меня это подарок судьбы.

— Как вы себя ощутили в новой обстановке?

— Да всё нормально, тем более что нас из «Енисея» пригласили сразу четверых. Да и с остальными девочками я была знакома. А теперь есть возможность узнать друг друга ближе. И с первых тренировок чувствовала себя вполне комфортно, и мне всё легко давалось. Единственное, что мешало: было непросто вновь окунуться в работу, потому что мы вообще не отдыхали. Единственное, что мне удалось после победы над «Уралочкой», — перевезти ребёнка из Красноярска к бабушке. А потом сразу в Новогорск.

— Надеюсь, тренеры это тоже понимают, и какое-то время, пусть и непродолжительное, у вас всё-таки будет на отдых после решения первой задачи — победы на отборочном турнире к чемпионату мира.

— Я использую любую возможность, чтобы увидеть дочку. Очень скучаю по ней, по своим близким вообще.

— Вам уже приходилось играть за рубежом — и в составе казанского «Динамо», и в составе «Енисея», который выступал в Кубке вызова. Поэтому вам будет проще психологически выйти на площадку в форме сборной.

— Мне кажется, что это совершенно разные вещи — играть за клуб и за сборную. Даже не могу пока представить ощущения, когда окажусь на площадке в майке с надписью «Россия». Наверное, буду волноваться.

Екатерина Гамова – мой кумир. Я ей в этом призналась, когда мы выступали за один клуб. Как она работала на тренировках, как отдавалась в игре — всем девочкам было и есть на кого равняться.

— Есть ли у вас в спорте пример для подражания?

— В волейболе — безусловно Катя Гамова. Это мой кумир. Я ей в этом призналась, когда мы выступали за один клуб. Как она работала на тренировках, как отдавалась в игре — всем девочкам было и есть на кого равняться. И я считаю, что мне очень повезло, что я выходила рядом с ней на площадку. Теперь мне самой предстоит доказать, что я могу оказать пользу сборной. И буду стараться продержаться в этой команде как можно дольше.