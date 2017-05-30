Соперников не заметили. Российские волейболисты сыграют на ЧМ-2018

Смешные игры, на ветер выброшенные деньги и яркий финальный концерт, который начался с фальшивого аккорда, – так прошёл отбор на ЧМ-2018.

Мужская сборная России выиграла отборочный турнир к чемпионату мира — 2018. Этот успех стал первым для нового главного тренера команды Сергея Шляпникова. Для сборной России всё решилось в матче с Эстонией, который был выигран в четырёх партиях. Теперь нашей команде уже в обновлённом составе предстоит сыграть в Казани на домашнем этапе Мировой лиги.

И кому это надо?

Наверное, никогда не пойму происходившего всю минувшую неделю не только в эстонском Таллине, но и во французском Лионе, голландском Апельдорне, столице Словении Любляне, хорватском Загребе и в чешских Каловых Варах. Официальное название соревнования достаточно громкое: европейская квалификация чемпионата мира ФИВБ 2018 года.

На деле же истрачены колоссальные деньги не таких уж богатых национальных федераций и ЕКВ на организацию, дорогу, приём команд, судей и официальных лиц, оплату работы тех же арбитров и супервайзеров. И всё для того, чтобы в одном-единственном матче из 90 проведённых в течение пяти дней разыграть, какая из двух команд в каждой из шести групп напрямую отправится на ЧМ-2018, а какой предстоит вторая — и последняя — попытка попасть на мировое первенство, намеченное в двух странах — Болгарии и Италии.

Кому нужны эти никчёмные турниры, кому интересно присутствовать на матчах типа Россия — Косово? И уж тем более показывать их по ТВ?

При этом зрителям были интересны только матчи своих команд, на прочих играх болельщиков можно было легко пересчитать, потому что их число не превышало нескольких десятков.

Например, в группе А все матчи до последнего игрового дня завершались с одинаковым счётом — 3:0. И всё для того, чтобы провести один — последний — матч действующего чемпиона Европы сборной Франции с бронзовым призёром предыдущего чемпионата мира сборной Германии.

В группе В выясняли отношение команды Голландии и Словакии, в группе С победитель определился в споре серебряных призёров чемпионата Европы — 2015 словенцев с бельгийцами, в группе D участник ЧМ стал известен по завершении встречи Россия — Эстония.

В квинтете F лидеры — финны Туомаса Саммелвуо встречались в завершающем турнир матче с хозяевами — чехами, которые уступили до этого в пяти партиях испанцам. Причём финны могли даже проиграть встречу, но всё равно оказывались в двойке. А вот чехов в случае неудачи испанцы, до этого взявшие верх над хозяевами, могли обойти: команде с Пиренеев противостоял абсолютный неудачник из Северной Ирландии.

Да и наши ближайшие соседи белорусы в группе Е преподнесли сюрприз: перед заключительным туром они оказались на второй позиции вслед за сборной Сербии, победителем Мировой лиги — 2016. К моменту завершающей встречи сербы уже были недосягаемы с 12 очками. Белорусы перед последним днём опережали швейцарцев всего на очко и встречались с датчанами, но играли после соперников.

Впрочем, в победе сборной Швейцарии над явным аутсайдером из Норвегии сомнений не было. Но скандинавы напоследок решили дать бой и уступили только в пяти партиях. То есть швейцарцы заработали два очка и оказались на шаг впереди сборной Беларуси. Ответ последовал уже в следующем матче — белорусы обыграли датчан 3:1 и получили право сыграть в решающем отборе в августе.

Перемены просто необходимы

Как видим, определённая интрига с некоторой натяжкой всё-таки была. Но для этого совсем не обязательно было привлекать к соревнованиям команды так называемых малых стран — Люксембурга, Кипра, Исландии, Черногории, а также Молдовы, Грузии и Азербайджана, которым было бы гораздо интереснее соревноваться между собой, а победителю бы предоставили место в турнире, где сыграют сборные, финишировавшие вторыми, которые разыграют последнюю путёвку на ЧМ от европейского континента.

Всё это я говорю ещё и к тому, что международный сезон сборных и без того перегружен, а у игроков нет возможности для реального отдыха, что не раз становилось причиной серьёзных травм. Так кому нужны эти никчёмные турниры, кому интересно присутствовать на матчах типа Россия — Косово? И уж тем более показывать их по ТВ? Да это же дискредитация замечательной игры!

При этом уже просматривались элементы построения команды, с которой Шляпников собирается выступать в турнирах Мировой лиги в Казани в ближайший уик-энд, во Франции и в Польше.

Кстати, не поленился, просмотрел несколько технических протоколов, чтобы обнаружить, какой из 90 матчей в шести группах продолжался меньше всего по времени. Оказалось, что это Финляндия — Северная Ирландия — 54 минуты. На минуту дольше находились на площадке сборные России и Косово, 57 минут длился матч Франция — Исландия…

Думаю, достаточно примеров, чтобы пересмотреть систему отбора к главным соревнованиям каждого мирового четырёхлетия. Ведь, если не ошибаюсь, уже принято решение, что чемпион Европы 2019 года получает олимпийскую путёвку автоматически, чего прежде не было. Представляете, как подобное изменение поднимет значимость континентального первенства.

Неожиданный расклад в дебюте

Ну а теперь к главном, матчу Эстония — Россия, который завершал турнир в небольшом, но уютном (я бы определил его как домашний) зале «Калев», построенном 55 лет назад в советские времена. В те самые годы мне не раз доводилось описывать соревнования по различным видам спорта, проходившем в «Калеве». Кстати, едва ли не последним большим волейбольным событием советской эпохи на этой арене был Мемориал Владимира Саввина, собиравший сильнейшие сборные мира. Было это в августе далёкого уже 1990 года…

О том, что россияне разминались на сборных Черногории, Румынии, Венгрии и Косово, вы уже наверняка слышали или читали. Смешно даже описывать эти никому не интересные матчи.

Между тем эстонцы, понимая прекрасно, что всё решится в их противостоянии со сборной России, готовились к отборочному турниру серьёзнее некуда. Много тренировались (в отличие от наших, собравшихся за пять дней до отъезда), провели три спарринга с испанцами — в двух первых выиграли, сыграли и с нашей сборной. Правда, судя по всему, особо не выкладывались, стараясь не раскрывать козыри. Но разве в сегодняшнем волейболе можно что-нибудь скрыть от соперников? Сомневаюсь. Все команды в целом и игроки в частности разобраны аналитиками, которые присутствуют сегодня в каждой даже самой никакой сборной.

Судя по всему, Сергей Шляпников наигрывал состав, который должен был начинать встречу с эстонцами, в предыдущих прогулочных матчах.

И начало с Максимом Михайловым, Сергеем Гранкиным, Артёмом Вольвичем, Ильясом Куркаевым, Юрием Бережко и Егором Клюкой плюс либеро Артёмом Ермаковым выглядело вполне закономерным — 8:4 к первому техническому перерыву, чуть позже 10:5.

Первый звоночек прозвенел, когда соперник смог отыграть сразу три очка в одной расстановке — 10:8. А после перерыва, взятого румынским тренером эстонцев Георгом Крету при счёте 12:8, хозяева заметно усилили подачу, а наши посыпались на приёме. Забегая вперёд, назову цифры в этом важном элементе игры по итогам первой партии: Эстония — 59% позитивного приёма против 33% у наших волейболистов.

Очень быстро счёт сравнялся — после 13:9 на табло загорелись две одинаковые цифры — 13:13. В какой-то момент даже посочувствовал Юрию Бережко, которому приходилось несколько раз завершать атаку, либо получая мяч откуда-то из глубины площадки, либо от своего же связующего, но опять-таки не в темп. При этом мяч, как правило, летел к доигровщику так медленно, что соперник, действовавший гораздо быстрее, успевал выстроить тройной блок.

Несмотря ни на что, до второго технического наши ещё вели — 16:15. А вот потом уже ни разу россиянам не удалось выйти вперёд. Но до выхода на подачу мощного диагонального Оливера Венно россияне не отпускали соперника более чем на два очка, и надежда на благополучный исход сета сохранялась. Но лидер атак эстонцев расподавался до сетбола — 24:20. И исход партии был предрешён.

Во втором сете Бережко сменил Дмитрий Волков, Куркаева — Илья Власов. Но ситуация на площадке долгое время не менялась — эстонцы диктовали свои условия. И в какой-то момент показалось, что только неординарный ход может спасти россиян от проигрыша и второй партии.

Джокер в колоде Шляпникова

Эстонцы вели 20:17, 21:18, и после ошибки хозяев на подаче на линию вышел Максим Жигалов, заменивший Власова. После первого же отыгранного очка подумалось: а почему бы сейчас белгородцу не повторить «подвиг» в одном из матчей чемпионата страны с московским «Динамо», который и решил исход партии в пользу «Белогорья»?

И ведь история повторилась! «Джокер» Шляпникова не ушёл с точки, пока на табло не загорелись победные для нашей команды цифры — 25:21. При этом эстонцы были шокированы настолько, что несколько раз просто наблюдали, как мяч опускался на их оранжевой половине. Если же кто-то — чаще либеро — пытался принять летящий на огромной скорости «снаряд», тот от рук улетал далеко на переполненные трибуны. Максим в итоге исполнил три эйса. Это был достойный ответ соперникам за концовку первого сета.

По завершении отборочных турниров напрямую на чемпионат мира попали сборные России, Франции, Нидерландов, Словении, Сербии и Финляндии.

Два следующих игровых отрезка прошли, как обычно принято писать про переговоры, «в деловой, непринуждённой обстановке»: россияне пришли в себя, пасовал Дмитрий Ковалёв, сменивший Гранкина по ходу второй партии, а капитан появился на площадке ещё только раз — вместе с Жигаловым на двойную замену. Наши волейболисты продемонстрировали свой уровень игры и доказали, что действительно сильнее конкурента.

При этом уже просматривались элементы построения команды, с которой Шляпников собирается выступать в турнирах Мировой лиги в Казани в ближайший уик-энд, во Франции и в Польше. Во всяком случае, мне пока не очень понятно, кто займёт место диагонального. Ведь Гранкин, Михайлов, Вольвич и Ермаков не заявлены на коммерческий турнир. Жигалов? А может, Бакун? С остальными, похоже, тренер определился: Ковалёв, Клюка — Волков, Власов — Куркаев.

Волейбол. Отборочный турнир к чемпионату мира-2018. Группа «D». Таллин. 28 мая



Эстония — Россия — 1:3 (25:21, 21:25, 18:25, 19:25)



Россия: Гранкин (2), Клюка (13), Куркаев (3), Михайлов (19), Бережко (4), Вольвич (8), Ермаков (л); Власов (9), Волков (8), Ковалёв (3), Жигалов (3), Мартынюк (л).



Набранные очки — 83:96 (42:50 — атака, 10:12 — блок, 6:10 — подача, 25:24 — ошибки соперника).

По завершении отборочных турниров напрямую на чемпионат мира попали сборные России, Франции, Нидерландов, Словении, Сербии и Финляндии. Имеют шанс завоевать последнюю путёвку команды Германии, Словакии, Бельгии, Эстонии, Беларуси и Испании.

А уже послезавтра начинаются такие же отборочные соревнования у женщин. И там вновь повторится уже знакомая история, когда победитель турнира определится в одном — как правило, заключительном — матче.