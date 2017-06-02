На одном дыхании. Россия разгромила Аргентину в Мировой лиге

Мужская сборная России более чем уверенно начала очередной розыгрыш волейбольной Мировой лиги. Стартовый матч домашнего этапа в Казани против команды Аргентины россияне провели безупречно. Отличная игра в атаке, на блоке и на подаче принесла нашей серьёзно обновлённой сборной победу в трёх сетах. Подопечные Хулио Веласко просто не знали, что можно поделать с россиянами.

Две сборные за неделю

На прошлой неделе в Таллине путёвку на чемпионат мира – 2018 завоёвывала, по сути, другая сборная России — с Максимом Михайловым, Сергеем Гранкиным, Артёмом Вольвичем, Артёмом Ермаковым, Юрием Бережко. Они помогли команде добиться необходимого результата, но ни один из этих опытнейших игроков на Мировую лигу не был заявлен.

Для главного тренера Сергея Шляпникова, много выигрывавшего с молодёжными командами, это был первый успех с национальной сборной. А в Казань приехал другой состав, который первую тренировку провёл только за пару дней до стартовой игры в Мировой лиге. Наша главная сборная проходит процесс обновления, только вот получился он довольно резким.

С другой стороны, шанс проявить себя в сборной представился тем, кто в сборной раньше не играл либо на некоторое время, как доигровщик Денис Бирюков, выпал из обоймы.

Шторм в «Санкт-Петербурге»

Соперник для первого матча попался серьёзный. В прошлом сезоне сборные России и Аргентины играли между собой дважды, и дважды победа осталась за командой из Южной Америки – в Мировой лиге и на групповом турнире Олимпиады. Но в составе аргентинцев отсутствовал основной связующий Лучано де Чекко, получивший разрешение на летний отдых. Без него команде Хулио Веласко было сложно против сборной России, игроки которой вышли на площадку казанского дворца «Санкт-Петербург» с невероятным настроем.

Впрочем, и с де Чекко аргентинцам вряд ли бы что светило конкретно в этом матче – они словно попали в шторм, сопротивляться которому не было сил. Наша команда была лучше абсолютно по всем параметрам. Особенно выделялся диагональный Максим Жигалов, к игре которого в составе «Белогорья» по ходу клубного сезона была масса вопросов. Но он и в Таллине в решающем матче с эстонцами показал, что находится в отличной форме, и в Казани вновь это подтвердил.

Соперников не заметили. Российские волейболисты сыграют на ЧМ-2018 Смешные игры, на ветер выброшенные деньги и яркий финальный концерт, который начался с фальшивого аккорда, – так прошёл отбор на ЧМ-2018.

Только с подачи Жигалов набрал 6 очков и реализовал 10 из 12 атак – такие показатели более характерны для центральных блокирующих, которые атакуют первым темпом. Ещё дважды Максим «зачехлил» атаки соперника блоком и с 18 очками стал самым результативным игроком матча. Тут стоит отметить, что атаковал наш диагональный с довольно удобных передач и своё дело сделал.

Здорово сыграли и все остальные. Все трое наших нападающих показали в атаке более 50 процентов результативности. На блоке преимущество сборной России было просто огромным – аргентинцы бились, словно в стену. У россиян есть ещё большой резерв в игре на приёме и в защите, всё-таки несколько мячей можно было поднять без особых проблем, но кто-то не сделал лишний шаг, а кто-то понадеялся на партнёра.

Но это были единичные эпизоды, а в целом российская команда не расслаблялась и не теряла концентрацию. Показателем того, что главный тренер остался полностью доволен действиями своей команды, стало количество замен. Их не было. Сборная России провела всю встречу стартовым составом.

Волейбол. Мировая лига – 2017.

Казань, 2 июня



Россия – Аргентина – 3:0 (25:17, 25:18, 25:19)



Россия: Жигалов – 18, Клюка – 11, Бирюков – 9, Власов – 7, Куркаев – 7, Ковалёв – 3; Мартынюк (л).



Набранные очки – 75:54 (атака – 35:31, блок – 12:2, подача – 8:1, ошибки соперника – 19:20)



Франция – Болгария – 3:0 (25:23, 25:15, 25:22) Жигалов – 18, Клюка – 11, Бирюков – 9, Власов – 7, Куркаев – 7, Ковалёв – 3; Мартынюк (л).Набранные очки – 75:54 (атака – 35:31, блок – 12:2, подача – 8:1, ошибки соперника – 19:20)

Разминка состоялась, теперь – Франция

Следующий матч на домашнем этапе сборная России проведёт 3 июня против действующего чемпиона Европы команды Франции. В Казань французы приехали без травмированного Эрвина Нгапета, но у победителей Мировой лиги – 2015 достаточно игровых козырей. В своём стартовом матче сборная Франции в трёх сетах обыграла команду Болгарии, которой руководит наставник новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов.

Матч с Францией станет настоящей проверкой для российской команды. Всё-таки аргентинцы, по большому счёту, разочаровали, не оказав сопротивления.