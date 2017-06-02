Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Волейбол. Россия стартовала в Мировой лиге с разгрома Аргентины
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

На одном дыхании. Россия разгромила Аргентину в Мировой лиге

Новый состав мужской сборной России смёл с площадки соперников из Южной Америки в стартовом матче Мировой лиги – 2017.
2 июня 2017, пятница. 22:05. Волейбол

Мужская сборная России более чем уверенно начала очередной розыгрыш волейбольной Мировой лиги. Стартовый матч домашнего этапа в Казани против команды Аргентины россияне провели безупречно. Отличная игра в атаке, на блоке и на подаче принесла нашей серьёзно обновлённой сборной победу в трёх сетах. Подопечные Хулио Веласко просто не знали, что можно поделать с россиянами.

Две сборные за неделю

На прошлой неделе в Таллине путёвку на чемпионат мира – 2018 завоёвывала, по сути, другая сборная России — с Максимом Михайловым, Сергеем Гранкиным, Артёмом Вольвичем, Артёмом Ермаковым, Юрием Бережко. Они помогли команде добиться необходимого результата, но ни один из этих опытнейших игроков на Мировую лигу не был заявлен.

Для главного тренера Сергея Шляпникова, много выигрывавшего с молодёжными командами, это был первый успех с национальной сборной. А в Казань приехал другой состав, который первую тренировку провёл только за пару дней до стартовой игры в Мировой лиге. Наша главная сборная проходит процесс обновления, только вот получился он довольно резким.

С другой стороны, шанс проявить себя в сборной представился тем, кто в сборной раньше не играл либо на некоторое время, как доигровщик Денис Бирюков, выпал из обоймы.

Шторм в «Санкт-Петербурге»

Соперник для первого матча попался серьёзный. В прошлом сезоне сборные России и Аргентины играли между собой дважды, и дважды победа осталась за командой из Южной Америки – в Мировой лиге и на групповом турнире Олимпиады. Но в составе аргентинцев отсутствовал основной связующий Лучано де Чекко, получивший разрешение на летний отдых. Без него команде Хулио Веласко было сложно против сборной России, игроки которой вышли на площадку казанского дворца «Санкт-Петербург» с невероятным настроем.

Впрочем, и с де Чекко аргентинцам вряд ли бы что светило конкретно в этом матче – они словно попали в шторм, сопротивляться которому не было сил. Наша команда была лучше абсолютно по всем параметрам. Особенно выделялся диагональный Максим Жигалов, к игре которого в составе «Белогорья» по ходу клубного сезона была масса вопросов. Но он и в Таллине в решающем матче с эстонцами показал, что находится в отличной форме, и в Казани вновь это подтвердил.

Соперников не заметили. Российские волейболисты сыграют на ЧМ-2018
Смешные игры, на ветер выброшенные деньги и яркий финальный концерт, который начался с фальшивого аккорда, – так прошёл отбор на ЧМ-2018.

Только с подачи Жигалов набрал 6 очков и реализовал 10 из 12 атак – такие показатели более характерны для центральных блокирующих, которые атакуют первым темпом. Ещё дважды Максим «зачехлил» атаки соперника блоком и с 18 очками стал самым результативным игроком матча. Тут стоит отметить, что атаковал наш диагональный с довольно удобных передач и своё дело сделал.

Здорово сыграли и все остальные. Все трое наших нападающих показали в атаке более 50 процентов результативности. На блоке преимущество сборной России было просто огромным – аргентинцы бились, словно в стену. У россиян есть ещё большой резерв в игре на приёме и в защите, всё-таки несколько мячей можно было поднять без особых проблем, но кто-то не сделал лишний шаг, а кто-то понадеялся на партнёра.

Но это были единичные эпизоды, а в целом российская команда не расслаблялась и не теряла концентрацию. Показателем того, что главный тренер остался полностью доволен действиями своей команды, стало количество замен. Их не было. Сборная России провела всю встречу стартовым составом.

Волейбол. Мировая лига – 2017.
Казань, 2 июня

Россия – Аргентина – 3:0 (25:17, 25:18, 25:19)

Россия: Жигалов – 18, Клюка – 11, Бирюков – 9, Власов – 7, Куркаев – 7, Ковалёв – 3; Мартынюк (л).

Набранные очки – 75:54 (атака – 35:31, блок – 12:2, подача – 8:1, ошибки соперника – 19:20)

Франция – Болгария – 3:0 (25:23, 25:15, 25:22)

Разминка состоялась, теперь – Франция

Следующий матч на домашнем этапе сборная России проведёт 3 июня против действующего чемпиона Европы команды Франции. В Казань французы приехали без травмированного Эрвина Нгапета, но у победителей Мировой лиги – 2015 достаточно игровых козырей. В своём стартовом матче сборная Франции в трёх сетах обыграла команду Болгарии, которой руководит наставник новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов.

Матч с Францией станет настоящей проверкой для российской команды. Всё-таки аргентинцы, по большому счёту, разочаровали, не оказав сопротивления.

Шляпников: играть за сборную не упрашивают, этим надо гордиться
Мужскую сборную России по волейболу ждёт обновление. Путь в команду открыт каждому, но отказники будут наказаны. А задачи прежние – медали.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Мужская сборная России - Волейбол Мировая лига
Новости. Волейбол
2 июня 2017, пятница
22:41 Веласко: сборная России – одна из лучших в мире в атаке, на подаче и на блоке
21:34 Шляпников: Россия не позволила сборной Аргентины показать её сильные стороны
21:29 «Пляжники» Красильников и Лямин вышли в четвертьфинал этапа МТ в Москве
20:34 Сборная России по волейболу стартовала в Мировой лиге с победы над Аргентиной
20:29 «Пляжники» Стояновский и Ярзуткин вышли в 3-й раунд плей-офф этапа МТ в Москве
20:19 Россия не без труда обыграла Грецию в отборе на ЧЕ-2018 по волейболу
19:37 Антонов и Росси станут помощниками Баньоли в «Урале»
18:47 Баньоли: моя цель сейчас – подтянуть русский язык
18:24 «Пляжники» Красильников и Лямин вышли во 2-й раунд плей-офф этапа МТ в Москве
17:49 Франция обыграла Болгарию на старте Мировой лиги в Казани
17:26 Сборная Австрии одержала вторую победу в отборе на ЧМ-2018 по волейболу
16:30 Лихолетов и Лешуков уступили в первом раунде плей-офф этапа МТ в Москве
16:03 Бирлова и Макрогузова проиграли в первом раунде плей-офф этапа МТ в Москве
15:15 Красильников и Лямин вышли в первый раунд плей-офф этапа МТ в Москве
14:21 Зиничев: для Терзича громких имён не существует
13:04 Дуэты Бирлова/Макрогузова и Мотрич/Холомина вышли в плей-офф этапа МТ в Москве
12:24 Баньоли стал новым главным тренером «Урала»
11:20 «НОВА» подписала контракты со Жлобой и Мочаловым
10:20 Бывший главный тренер сборной России Баньоли может возглавить «Урал»
09:34 Улумбелашвили: женская сборная России — одна из лучших команд мира
00:57 Стояновский: мечтаем повторить медальный успех в Мировом туре на домашнем песке
00:10 «Пляжники» Стояновский/Ярзуткин вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Москве
1 июня 2017, четверг
22:52 Перед матчем с РФ гречанки победили хорваток в отборе на ЧМ-2018 по волейболу
22:19 Доигровщик Калинин продолжит карьеру в московском «Динамо»
20:28 Женская сборная России по волейболу разгромила Грузию в отборе на ЧМ-2018
18:55 Австрия на тай-брейке одолела Венгрию в отборе на ЧМ-2018 по волейболу
16:30 Шляпников: Мусэрский пропустит год в сборной, в следующем сезоне будет играть
15:24 Шляпников: хотел бы видеть в сборной симбиоз азиатского волейбола с российским
14:38 Уколова и Барсук проиграли на старте этапа Мирового тура в Москве
13:25 Уколова: в этом сезоне много турниров отменяется — этап в Москве важен вдвойне
12:30 Гендель, Бабешина, Столярова, Талышева и Макарова перешли в «Динамо-Москва»
11:22 Нирка: в сборной России по пляжному волейболу взят курс на омоложение
10:30 Илич: я осталась довольна игрой команды в матче со сборной России
09:41 Хтей: понимание, что этой мой последний сезон, пришло после Кубка России — 2016
31 мая 2017, среда
23:32 Бруно: было бы здорово увидеть волейболистов из Бразилии на зимних Играх
23:11 Сборная Хорватии обыграла команду Грузии в отборе на ЧМ-2018 по волейболу
23:02 «Пляжники» Лешуков/Лихолетов вышли в основную сетку этапа Мирового тура в Москве
21:13 Греция на тай-брейке обыграла Венгрию в отборе на женский ЧМ-2018 по волейболу
19:09 Новый клуб Суперлиги из Санкт-Петербурга возглавит Климкин
17:46 Сборная России по волейболу с победы стартовала в отборе на ЧМ-2018
16:53 А. Волков перейдёт в новый клуб из Санкт-Петербурга
15:07 Доигровщик сборной Болгарии Скримов подписал контракт с «НОВОЙ»
13:11 Губкин: в переносе этапа Мировой лиги в Казань имеет место субъективный подход
12:30 Борщ: задача по выходу в финальный этап Мировой лиги перед РФ будет стоять
11:07 Станиславов: иногда мы по-доброму шутим, что игроки от нас идут в «Зенит»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как сыграют сборные России в квалификации к ЧМ-2018?
Архив →
© championat.com, 2000–2017