Бились, бились – не отбились. Россия уступила Франции в Казани

Второй матч сборной России в розыгрыше Мировой лиги – 2017 сложился не так удачно, как первый. Команда Сергея Шляпникова в четырёх сетах уступила мощной сборной Франции, причём в двух партиях борьбы практически не было. Но затем российские волейболисты смогли пусть не переломить ход встречи, но выровнять ситуацию, и это дорогого стоит. Тем более вариантов для манёвра у главного тренера сборной России не было.

Мировая лига – 2017

Казань, 3 июня



Россия – Франция – 1:3 (13:25, 20:25, 25:22, 21:25)

Россия: Жигалов – 17, Бирюков – 15, Клюка – 11, Власов – 10, Куркаев – 5, Панков – 2; Мартынюк (л), Кимеров – 2, Ковалёв, Зеленков.

Набранные очки – 79:97 (атака – 42:51, подача – 3:8, блок – 17:10, ошибки соперника – 17:27)



Болгария – Аргентина – 2:3 (23:25, 25:23, 25:20, 21:25, 12:15) Жигалов – 17, Бирюков – 15, Клюка – 11, Власов – 10, Куркаев – 5, Панков – 2; Мартынюк (л), Кимеров – 2, Ковалёв, Зеленков.79:97 (атака – 42:51, подача – 3:8, блок – 17:10, ошибки соперника – 17:27)

Дебют против фаворита

После игры со сборной Аргентины, которая сложилась для российской команды неожиданно легко, Сергей Шляпников вынужден был сделать одну замену. Но на ключевой для построения игры позиции. Вместо основного связующего российской команды на Мировой лиге и её капитана Дмитрия Ковалёва на площадку вышел молодой Павел Панков, до этого за основную команду не игравший.

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У Ковалёва обострилась боль в голеностопе, и других вариантов, кроме Панкова, у наставника нашей команды не осталось. Сергей Антипкин сможет помочь сборной только через неделю, на этапе во Франции. Кроме того, не было у Шляпникова вариантов с доигровщиками: в форме полевого игрока на этой позиции на задней линии появлялся либеро Артём Зеленков, а вторым либеро на матч был заявлен заболевший доигровщик Дмитрий Волков.

Отбивная по-французски

Вынужденная мера в виде выхода Панкова не могла не сказаться. В первом официальном матче за сборную чувствовался мандраж у нашего связующего, который довольно часто принимал неверные решения. Не получалось найти нужную высоту в передачах, да и сами передачи шли туда, где французы их ждали.

Но и приём у нашей сборной хромал – доводка до Панкова была в большинстве случаев неидеальной, и Павлу приходилось изворачиваться, чтобы найти адресата для передачи. Шляпников в каждой паузе беседовал со связующим, и по ходу матча тот почти освоился. Правда, случилось это ближе к концу второго сета. А до этого времени сборная Франции делала из нашей команды отбивную.

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Подопечные Лорана Тилли очень разнообразно и быстро действовали в атаке и сильно осложнили жизнь нашей команде на приёме. Первый сет был проигран очень быстро и почти без борьбы. Усилий Дениса Бирюкова, который завёлся и пытался завести партнёров и у которого из всей сборной России игра получалась, оказалось недостаточно.

Во втором сете россияне чуть освоились с манерой игры французов, стали чаще блокировать атаки, доставать в защите сложные мячи, но это было ближе к концовке, когда разрыв в счёте не позволял рассчитывать на спасение партии. Хотя отставание сборной России было уже не таким катастрофическим, как в первом сете, а количество собственных ошибок резко уменьшилось.

Есть, есть характер!

Однако выиграть матч без проблем у французов не получилось. В третьей партии характер игры изменился: россияне смогли наладить игру в атаке, чаще задействовали первый темп, связующий находил неожиданные ходы, порой выводя нападающих на чистую сетку без блока или на одиночный блок, ну а наш блок действовал отлично. Похоже, соперники не ожидали, что российская команда сумеет найти свою игру.

Сборная России впервые по ходу матча повела в счёте, когда Бирюков переиграл французский блок, — 14:13, а спустя пару розыгрышей он добил до пола совершенно фантастический мяч из четвёртой зоны и увеличил преимущество нашей команды до трёх очков. И эта разница сохранилась до окончания сета, который завершился победой сборной России.

Четвёртая партия началась, словно продолжение третьей, но только до второго технического тайм-аута, на который лидерами после ошибки Александра Кимерова в атаке ушли гости. После короткой паузы россияне проигрывали уже четыре очка, но сократили отставание до одного. Но ещё один брейковый мяч выиграть не удалось. А когда на подачу встал Жюльен Линель, игра завершилась. Две мощнейшие подачи, две ошибки на приёме сборной России — и победа сборной Франции.

Наверное, такой исход, с учётом всех обстоятельств, был прогнозируемым. Но сборная России проявила бойцовский характер, и где-то просто не хватило сыгранности, чтобы сыграть с фаворитом казанского этапа более удачно. В заключительном матче соперником россиян будет команда Болгарии, в другой игре уступившая команде Аргентины в пяти сетах.