«Почему бы волейболу не перенять что-то хорошее у футбола»?

Зачем нужны псевдосоревнования, что взять у футбола, кому мешают обнимания-обжимания – главные мысли о том, как сделать волейбол лучше.

В Казани завершился первый турнир Мировой лиги–2017 с участием российской команды. Несмотря на то что состав россиян был во многом экспериментальным и играл, можно сказать, с листа, они смотрелись вполне достойно. И если бы не травма Дмитрия Ковалёва, не позволившая связующему выступить в полную силу, сборная России могла сыграть лучше.

Впрочем, сейчас не о нашей сборной, а о нескольких важных вопросах, который «Чемпионат» задал трём главным тренерам команд, игравших против России в Казани. Это сборные Аргентины, Болгарии и Франции.

— Существует ли отличие Мировой лиги—2017 от предыдущих розыгрышей этого популярного, существующего более четверти века турнира?

Хулио Веласко, главный тренер сборной Аргентины: — С технической точки зрения нынешний турнир интереснее предыдущих, потому что каждая команда встречается не с одними и теми же соперниками, как было раньше, а с разными. И это делает Мировую лигу более интересной. С другой стороны, сборные проводят слишком мало матчей в своей стране. Россия принимала в предыдущий уик-энд, в следующий команды сыграют ещё в ряде стран, в Аргентине также запланирован всего один турнир. И при этом мы хотим, чтобы волейбол был популярной игрой. Так откуда же взяться этой популярности, если зрители так мало видят своих игроков? И спонсоры не заинтересованы помогать национальным командам, которые так редко выступают дома.

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Пламен Константинов, главный тренер сборной Болгарии: — Самый главный минус нынешнего турнира состоит в том, что его формат лишает участников определённого количества матчей на своей площадке. Прежде, когда существовало чёткое распределение по группам, наши болельщики могли три уик-энда видеть свою команду на домашних аренах. И это не только идёт на пользу популяризации волейбола в стране, но и помогает привлечь рекламодателей, спонсоров, что в наше непростое время крайне необходимо для всех национальных команд. В прошлом году у нас дома мы не провели ни одного матча. В этом запланирован один турнир в Болгарии — и сразу у команды появилось два спонсора. Так что я сторонник прежней структуры распределения участников по конкретным квартетам.

Лоран Тилли, главный тренер сборной Франции: — Нынешний сезон — первый в новом олимпийском цикле. И многие команды используют его, чтобы дать возможность проявить себя новым игрокам, при этом опытные волейболисты получают дополнительный отдых. Он им просто необходим, ведь минувший сезон был как никогда перегружен соревнованиями — олимпийский отбор, Мировая лига, потом Игры в Рио. И практически сразу после них начался клубный сезон.

— А что вы думаете об увеличении числа команд элитной группы Мировой лиги до 16 и проведения круговых соревнований, чтобы каждый из участников сыграл с каждым?

Х.В.: — Неплохая идея. И продолжительность турнира меня нисколько не смущает. Единственное, что в таком случае стоит предусмотреть, — это более длительный перерыв между окончанием национальных чемпионатов и началом интерконтинентального раунда Мировой лиги. Но найти решение в этом вопросе вряд ли возможно. Я во всяком случае его пока не вижу.

П.К.: — Если у нас будет возможность сыграть дома, тогда можно согласиться на такой вариант. Правда, смущает продолжительность — слишком долго будет продолжаться турнир, почти два месяца. Но я слышал и про ещё одно возможное изменение. О том, что отдельные богатые страны или лица будут иметь возможность купить один из турниров. То есть в той же Саудовской Аравии, к примеру, нет своей сильной команды, но какому-то шейху захотелось показать у себя в стране волейбольное шоу, и он приобретает у ФИВБ право на проведение соревнований в своей стране. Так что я бы всё-таки воздержался от изменений в этом направлении.

Л.Т.: — В спортивном отношении подобное соревнование, наверное, будет иметь интерес. Сейчас существует рейтинг национальных сборных, но мне он не очень понятен. Хотя 16 команд — это многовато. А уж пять недель соревнований — тем более. Слишком много матчей, длинные переезды, мы получим новых травмированных игроков, усталость не столько от игр, сколько от перемещений по миру. Четырёх игровых уик-эндов вполне достаточно. Формула соревнований каждый с каждым мне нравится. Только число участников увеличивать не стоит. И мне бы очень не хотелось, чтобы Мировая лига стала продолжением национальных чемпионатов Франции, Польши, России, Италии, Турции.

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— Как вы относитесь к предложению ограничить потолок партии 15 очками и играть максимум семь сетов до четырёх побед одной из команд?

Х.В.: — Мне представляется, что это не самая большая проблема современного волейбола. Между матчами, проводимыми до 25 очков или до 15, разница небольшая. Разве что отдельные встречи могут завершаться достаточно быстро. И кому будет интересно наблюдать за игрой, которая продолжается один час, может, чуть больше. Важнее ограничить число остановок в сегодняшней игре. Много тайм-аутов, много видеопросмотров, замен игроков, обниманий-обжиманий, после каждого выигранного очка, протирка полов. Это же отпугивает телевидение, совсем не интересно зрителям. Вот с чем нужно бороться — с паузами, которые мешают всем.

Полагаю, что вполне достаточно одного «челленджа», потому что очень часто тренеры используют запросы о видеоповторах в конце партий вместо уже использованных двух перерывов. Наверное, стоит отказаться от технических тайм-аутов — два тренерских перерыва вполне достаточно. К тому же минутная пауза — это чересчур много, ведь это не футбол. И три минуты между партиями — также перебор. А затяжки времени при заменах? В других видах спорта — гандболе, водном поло — отказались от остановок при замене игроков. Просто в нашем случае второму судье нужно быть более внимательным, чтобы запомнить пару-тройку номеров игроков.

Много тайм-аутов, много видеопросмотров, замен игроков, обниманий-обжиманий, после каждого выигранного очка, протирка полов. Это же отпугивает телевидение, не интересно зрителям.

П.К.: — Это неплохая идея. Когда встречаются две команды, одна из которых пусть немного, но уступает в классе другой, более сильная начинает сет с меньшей концентрацией, зачастую даже уступая в счёте очков до 10. И только после этого начинается реальный волейбол, и оставшуюся часть партии сильный проводит более собранно и ответственно. Если же примут решение играть до 15 очков вместо 25, как сейчас, это поднимет уровень волейбола. Не исключаю, что это изменение может быть позитивным.

Л.Т.: — Когда я впервые услышал об этом предложении, не мог понять, что это такое. Но, поразмыслив, пришёл к выводу: почему бы не попробовать? Пока каждая партия становится интересной для всех после счёта 10. Новая система подсчёта очков заставит игроков концентрироваться с первых же розыгрышей, во время которых они сейчас только разогреваются. Нововведение должно понравиться зрителям, ведь напряжение в каждом сете увеличится. И технические перерывы уже давно себя изжили. Надо оставить только тренерские паузы.

— Что вы думаете о перегруженности сегодняшнего международного календаря для сборных?

Х.В.: — Он и в самом деле включает в себя слишком много отборочных соревнований, которые совершенно не нужны топ-командам. Сильнейшие команды каждого континента, Европы, например, должны автоматически допускаться к мировому чемпионату. Но это позволит ещё и сократить расходы национальных федераций, ведь за участие в каждом турнире взымается определённая плата.

Топовые команды не должны участвовать в псевдосоревнованиях, они должны получать право играть в чемпионатах мира и Европы по рейтингу.

П.К.: — Это очень больной вопрос для игроков, которые привлекаются в национальные команды своих стран. Они имеют, как правило, не больше недели, в лучшем случае дней 10, на отдых после многомесячного клубного сезона. И при этом международная федерация в погоне за прибылью придумывает всё новые и новые турниры, вместо того, чтобы поберечь игроков. Самый показательный пример — недавние отборочные турниры к чемпионату мира, которые прошли в разных странах. Кому они были нужны? Чтобы соответствовать некогда популярному лозунгу, что главное — не победа, а участие? Глупость полная!

Считаю, что топовые команды не должны участвовать в подобных псевдосоревнованиях, они должны получать право играть в чемпионатах мира и Европы по рейтингу. А остальные, которые примерно равны по силам, пусть проводят даже несколько кругов, чтобы выявить своего сильнейшего. Кому нужна была встреча Россия — Косово? Чтобы продемонстрировать, что для ФИВБ все равны и Косово является таким же членом волейбольной семьи, как и Россия? А получается пародия на нашу замечательную игру. Такие соревнования недопустимы. Кстати, отсюда и перегруженность календаря, и огромное число травмированных игроков.

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Л.Т.: — У меня в Казань не приехала половина игроков, которые травмированы или прооперированы. И всё это следствие перегруженного международного календаря. Сколько ненужных турниров он включает! Взять хотя бы недавний отбор к чемпионату мира, который был не нужен никому. Надо вообще исключить любые отборочные соревнования.

— Что бы вы изменили в международном календаре сборных команд, дабы дать возможность игрокам восстановиться после многомесячного клубного сезона?

Х.В.: — Я уже в предыдущем ответе внёс конкретные предложения. Важно, чтобы руководители международного волейбола больше думали об игроках. Именно они наше достояние.

П.К.: — А почему бы не перенять хорошие варианты календаря у того же футбола? Там предусмотрены окна в национальном календаре каждой страны для проведения квалификационных матчей перед крупными международными соревнованиями — чемпионатами мира и Европы. Если предположить, что та же Мировая лига будет разбита на весь год, то один уик-энд провести в ноябре, другой, предположим, в январе, следующий — в марте, затем — в мае. А летом сыграть финал. Что это даст? Прежде всего сборная будет на виду не только летом, а круглый год. Плюс к этому останется гораздо больше времени на отдых перед целенаправленной подготовкой к главному турниру, которые у нас постоянно чередуются, — чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры. А как будут заинтересованы спонсоры, если о них будут вспоминать не только в те три летних месяца, а на протяжении всех 12! Кстати, и для игроков будет полезно на короткое время сменить обстановку по ходу многомесячного сезона.

Л.Т.: — Почему бы не проводить чемпионаты мира и Европы, разбив участников по различным дивизионам, как в Мировой лиге? Это уменьшит число проходных матчей, зато увеличит количество участников соревнований и их заинтересованность сыграть как можно лучше с примерно равными по силам соперниками. Но главное — мы сохраним здоровье нашим волейбольным звёздам. О них надо думать, они делают нашу игру привлекательной.