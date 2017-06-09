Не безнадёга, но поражение. Россия снова проиграла Франции

Ко второму игровому уик-энду Мировой лиги мужская сборная России по волейболу подходила, занимая седьмую строчку в турнирной таблице. Первую серию матчей в Казани наша команда завершила с одной победой и двумя поражениями. Со счётом 3:0 удалось одолеть Аргентину, а вот Болгарии и Франции наши мужчины уступили. Матчем с французами на их площадке в небольшом городке По предстояло начинать второй турнирный отрезок. Хотелось верить, что наша команда, пусть и страдающая из-за отсутствия травмированных игроков, сумеет отомстить трёхцветным за домашнее поражение.

Бились, бились – не отбились. Россия уступила Франции в Казани Связующий-дебютант, не самая сложная подача, огромное количество ошибок – российские волейболисты проиграли французам дома.

Партия на адаптацию

Французы атаковали первыми и в первой же атаке заработали очко в матче. Трёхцветные в самом начале встречи выглядели лучше, их блок работал надёжнее, и потому к первому техническому перерыву наша команда уступала уже 4:8. Показалось, что после паузы удалось навязать борьбу сопернику: пару раз ошибся Линеель, здорово подал Волков. Но французы взяли себя в руки, закрыли несколько российских атак первым темпом и ко второму техническому тайм-ауту сохранили двукратное преимущество, ставшее уже серьёзным – 16:8.

Третий игровой отрезок первой партии вновь начался с неудачного действия россиян. Максим Жигалов во второй раз рискнул, решив атаковать с дальней дистанции, и во второй раз наткнулся на слаженный французский блок. Сергей Шляпников тут же взял тайм-аут, поговорил с Жигаловым, но следующее очко всё равно досталось французам, и тренеру пришлось вызывать со скамейки Феоктистова и Антипкина. Показалось, что первую партию никто спасать уже не пытался: её полностью отвели на адаптацию к площадке и сопернику. Хозяева же спокойно довели дело до победы, сохранив двукратный перевес – 25:12.

Никакой безнадёги!

В начале второго сета, к сожалению для российских болельщиков, хозяева рьяно помчались вперёд, продемонстрировав отличный первый темп и надёжный блок. Россияне показали, что не лыком шиты, набрали три очка подряд и сравняли счёт, но потом вновь отпустили соперника на подаче Ле Ру – к первой технической паузе команды подобрались при счёте 8:6. Сразу после перерыва подопечные Шляпникова снова достали соперника – Феоктистов набрал два очка подряд. Но выйти вперёд команда Лорана Тийе сопернику всё же не позволила.

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Феоктистов же потащил команду за собой. Ему одному удавалось переправить мяч на чужую половину площадки сквозь блок французов, и россияне держались на минимальном расстоянии от соперника. Помогал этому и значительно более уверенный приём, которого не было в первой партии. Ко второму перерыву россияне проигрывали 13:16, но ощущение безнадёги пропало – сборная России навязала сопернику борьбу, а после перерыва и вовсе переломила ход игры. В концовке сета Сергей Антипкин своей подачей впервые в матче вывел нашу команду вперёд. У французов куда-то пропали чёткие, будто расчерченные по линейке атаки, а у россиян наконец-то заработал блок, и в итоге они, набрав четыре очка подряд, выиграли второй сет – 25:22.

Потухший огонь

Третий сет начался точно так же, как и первые два, – попытались уйти в отрыв. В общем-то получилось: первый игровой отрезок завершился со счётом 8:5, при этом восьмое очко Жюльен Линеель заработал атакой с задней линии в российский тройной блок. После паузы две досадные ошибки допустил Дмитрий Волков – если бы не эти два удара в аут в атаке, счёт мог бы быть равным. Но команду Тийе наши неудачи взбодрили, и она вновь создала отрыв – 16:10.

Французы действовали нестандартно, смело и главное – очень качественно в защите, сражаясь за каждый мяч. И даже подачи Антипкина и Жигалова не позволили сборной России сократить отставание в пять очков. Показалось, что в концовке хозяева площадки чуть-чуть расслабились, но Клевено и Линеель, вовремя продемонстрировав мастерство в атаке, заработали для сборной вторую победу в сете. Увы, огонь в глазах игроков российской сборной, пылавший всю вторую половину второй партии, в третьей части матча разгорелся слишком поздно.

Разыгравшийся Россар и грустный Шляпников

Напряжённая борьба с самого начала стала отличительной особенностью начала четвёртого сета. Но россияне вновь не смогли выйти вперёд в первой части партии. Особенно помог французской сборной Ле Ру, двумя касаниями заработавший два очка. Шляпников, взяв тайм-аут, сбил с настроя подающего, но к первому перерыву лидерами вновь подошли трёхцветные – 8:5. А дальше, как назло, разыгрался Россар, сначала здорово атаковавший в диагональ, а затем долго и практически безупречно подававший. Сергей Антипкин тоже подал прекрасно, но лишь один раз, а во второй отправил мяч в сетку. Зато сразу две шикарные подачи удались Волкову.

Французы нам счёт сравнять не позволили: подопечные Тийе поднимали такие мячи, которые спасти, казалось, было совершенно невозможно, и за счёт этого свой гандикап сохранили. А у россиян игра спориться перестала – при счёте 11:20 по грустному лицу Шляпникова и полному отсутствию эмоций у Волкова стало понятно, что матч спасти уже не удастся. Четвёртая партия завершилась со счётом 25:18. А вместе с ней завершился и весь матч. Во втором его сете наша команда играла хорошо, но на большее сборной России сегодня, увы, не хватило.