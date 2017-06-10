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Волейбол. Россия всухую проиграла США в Мировой лиге
Фото: РИА «Новости»
Текст: Андрей Шитихин

Не взяли ни одной партии. Российские волейболисты проиграли американцам

Мужская сборная России проиграла четвёртый матч подряд в Мировой лиге – на сей раз США – и стала аутсайдером турнира.
10 июня 2017, суббота. 21:45. Волейбол

Сборная России уступила в трёх партиях команде США в матче предварительного этапа Мировой лиги во французском По. Команда Сергея Шляпникова в каждой партии упускала соперника в счёте, каждый раз сокращала отставание, и каждый раз этого не хватало, чтобы взять сет. В итоге четвёртое поражение подряд и не самые высокие шансы на выход в «Финал шести». Скорее, ближе вылет во вторую группу.

Кто стоял на ногах, тот играл

По сравнению со вчерашним матчем с французами, у сборной России вновь произошли замены в стартовом составе. В качестве основного связующего на площадке появился Сергей Антипкин, а в доигровку вместо Дениса Бирюкова вышел Егор Феоктистов, который накануне вполне уверенно вошёл в игру. Правда, это не помогло избежать поражения.

Мировая лига (м)
10 июня 2017, суббота. 18:30 МСК
США
3 : 0 25:20, 25:22, 25:22
Россия

По большому счёту, кто был физически готов играть, тот и играл. У Шляпникова была возможность ротации только центральных блокирующих – в квадрате запасных находились Вадим Лихошерстов и Дмитрий Щербинин, вместо Романа Мартынюка на позицию либеро мог выйти Артем Зеленков. Ну и Дмитрий Ковалёв готов был появиться на месте пасующего, но не на целый матч. Странно, что тот же Зеленков, с учётом повреждения Бирюкова, не был заявлен доигровщиком, но это уже дело тренера.

Конечно, выбор небогатый, но, раз уж так сложилась ситуация, необходимо играть теми, кто есть. А с настроем у российской команды почему-то возникли проблемы. Как и с качеством игры абсолютно во всех компонентах.

Без приёма и без лома

Главный тренер сборной России после окончания первой партии высказывал претензии игрокам, повторив пару раз, что «сами отдали сет». Всё, что можно было провалить, российская команда провалила. Особенно удручала игра на приёме, поскольку нормальной доводки после такого приёма быть просто не могло. Неудачно действовал Мартынюк, «пустивший» как минимум пару своих мячей и не всегда подсказывавший партнёрам.

В атаке дела обстояли тоже не лучшим образом. Антипкин пытался искать варианты, но не проходило ничего – ни передачи в зону диагонального Максима Жигалова, ни попытки атаковать из четвёртой зоны, ни атаки первым темпом. И тут сложно винить только центральных блокирующих, поскольку передачам зачастую просто не хватало высоты. Но всё шло от приёма, которого не было. Блок у нас тоже не работал. А в выигрышных ситуациях, когда можно было вколачивать в площадку переходящие мячи, этого не случалось.

Не безнадёга, но поражение. Россия снова проиграла Франции
Россияне показали классную игру лишь во второй партии встречи с французами в Мировой лиге. Чтобы победить, этого оказалось недостаточно.

Тоже серьёзно обновлённая американская команда выглядела более сыгранной и действовала довольно разнообразно. Логичным итогом первого сета стала уверенная победа сборной США с разницей в пять очков.

Эпизоды – нормально, в целом – плохо

Казалось, после неудачной партии и нужных слов Шляпникова в перерыве россияне наладят игру. Но этого не случилось. Отдельные эпизоды были. Это были и подачи Жигалова и Дмитрия Волкова, и блоки Ильи Власова и того же Жигалова, и борьба за сложные мячи. Жаль только, что эти эпизоды не переросли во что-то большее. По одной причине – не хватило нашим ребятам характера. Не было игровой злости, которая позволяет выжимать из себя всё лучшее. Причём всем одновременно.

Братская помощь. Как Россия отдала победу Болгарии
Обновлённая сборная России показала, как можно упустить стопроцентно выигранную партию в матче с аутсайдером группы Болгарией.

Шляпников пытался вносить коррективы, выпускал и двух новых блокирующих, и другого связующего, и либеро, но целостности игра нашей команды так и не приобрела. Сыграли плохо, и даже удивительно, что в каждой из партий счёт оказался более-менее приличным. Американцы ошибались довольно часто, что не помешало им обыграть россиян восьмой раз подряд. Последний раз сборная России побеждала команду США в матче Мировой лиги в 2014-м в Калининграде.

Стоит ли сейчас посыпать голову пеплом и говорить, что всё плохо? Всё плохо, да. Но команда переживает смену поколений, а дорога в этом направлении никогда гладкой не бывает.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Волейбол Мужская сборная США — Волейбол Мировая лига
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