Оттолкнулись от дна. Россия обыграла Италию в Мировой лиге

Мужская сборная России по волейболу продемонстрировала наконец, что обладает характером, за счёт которого можно вытаскивать даже безнадёжные матчи, несмотря на ошибки. Вторую победу в текущем розыгрыше Мировой лиги команда Сергея Шляпникова одержала над сборной Италии. Россияне выиграли в пяти сетах.

Битва аутсайдеров

Сборные России и Италии в Мировой лиге встречались достаточно часто, но последний раз – в розыгрыше 2013 года, когда россияне выиграли у соперников оба матча. Да и вообще последняя очная встреча между этими командами состоялась на Кубке мира – 2015 и завершилась победой Италии в трёх сетах.

Удивительно, но перед матчем в По сборные России и Италии вместе с командой Аргентины занимали три последние строчки турнирной таблицы предварительного раунда сильнейшей группы Мировой лиги. По одной победе, одержанной в первых матчах, и по четыре поражения подряд. Итальянцы начинали турнир хуже только в 2014-м, когда потерпели шесть поражений подряд, ну а россияне в 2015-м проиграли 10 матчей кряду. Про тогдашнее решение ФИВБ о расширении элитного дивизиона даже вспоминать не хочется.

Безвыигрышная серия для одной из команд в любом случае должна была прерваться. А шансы на победу оценивать было сложно. Сборная России, у которой из-за травм в «живых» не осталось доигровщиков на замену, довольно быстро проиграла США и имела возможность восстановиться, а команда Италии затянула игру с французами допоздна, но при этом у главного тренера Джанлоренцо Бленджини было больше возможностей для ротации состава.

Итальянский наставник и воспользовался этим, дав шанс тем, кто мало играл в предыдущих матчах. А у Сергея Шляпникова такой возможности не было просто физически.

Опять приём, опять проблемы

Начало матча с Италией (да и почти весь матч, впрочем) вновь показало, что главная проблема нашей сборной – приём. Нет доводки, а после такой игры на приёме даже пасующий экстра-класса (которых в нынешнем составе сборной нет) ничего не сможет сделать. Итальянцы просто забивали нашу команду своей подачей, и лишь безумное количество собственных ошибок не позволяло им уверенно отрываться в счёте.

Особенно часто ошибались доигровщик Егор Феоктистов и либеро Роман Мартынюк. Но если последнего Шляпников в итоге посадил на лавку, отправив спасать приём Артёма Зеленкова, то альтернативы Феоктистову не было. В атаке и на подаче Егор действовал достаточно качественно. Второй доигровщик Дмитрий Волков на приёме играл лучше, но не сказать, что на совсем другом уровне.

Так что именно эти игровые проблемы никуда не ушли, да и не могло этого случиться. Добирать надо было за счёт другого – блок, более качественная подача, комбинации, позволяющие разрывать блок соперника, уверенная игра диагонального, минимальное количество собственных ошибок. И проявить наконец характер. Это было важно прежде всего для самих игроков сборной России.

Не взяли ни одной партии. Российские волейболисты проиграли американцам Мужская сборная России проиграла четвёртый матч подряд в Мировой лиге – на сей раз США – и стала аутсайдером турнира.

Не сломались – сломали соперника

В четырёх партиях игру вела сборная Италии. Она постоянно вела в счёте, но российские волейболисты ни в одном эпизоде не опускали рук, пытались биться за каждый мяч. Что-то не получалось, но что-то было очень красиво. Как, например, атаки из шестой зоны, когда наш доигровщик выпрыгивал практически вместе с блокирующим и атаковал без блока. У итальянцев такие комбинации тоже проходили, и даже чаще.

Но в предыдущих матчах сборная России такой игрой не баловала. Очень хорошо действовал Максим Жигалов, который даже на неудобных мячах старался отыгрываться и сохранять атаку для своей команды. Дмитрий Волков в ключевые моменты действовал практически безупречно, а в четвёртом сете и на тай-брейке разыгрался наш блок – стали закрывать даже Якопо Сабби, который до этого вколачивал в половину сборной России мяч за мячом.

Не безнадёга, но поражение. Россия снова проиграла Франции Россияне показали классную игру лишь во второй партии встречи с французами в Мировой лиге. Чтобы победить, этого оказалось недостаточно.

Было заметно, что в концовке итальянцы устали, но это их проблемы. Главное, что россияне не сломались, а сами сломали соперника, заставили ошибаться. Чего стоят только два заступа доигровщика сборной Италии Олега Антонова во время пайпов, причём именно в те моменты, когда разница в счёте на тай-брейке была небольшой, и всё могло повернуться в другую сторону. Плюс соперники на третьем часу борьбы уже не так мощно подавали, что тут же сказалось на качестве нашего приёма.

После этой победы сборная России набрала шесть очков и теперь вряд ли покинет Мировую группу. Хотя в «Финал шести» наша команда может выйти только при каком-то чудесном стечении обстоятельств. На заключительной стадии предварительного этапа сборная России в Польше сыграет с хозяевами, а также с командами США и Ирана.