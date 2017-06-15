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В седьмом туре Мировой лиги сборная России обыграла поляков – 3:0
Фото: РИА Новости
Текст: Михаил Чесалин

Стены дома не помогут. Россия победила Польшу в Мировой лиге

Мужская сборная России провела лучший матч в текущем розыгрыше волейбольной Евролиги, а потому уверенно и спокойно обыграла Польшу – 3:0.
15 июня 2017, четверг. 23:50. Волейбол

Мужская сборная России по волейболу на третий этап Мировой лиги в польский Катовице отправилась в смешанных чувствах. Две победы в шести матчах вряд ли могли удовлетворить игроков, тренерский штаб и болельщиков. В то же время стоит понимать, что сборная России в первый год нового олимпийского цикла в Мировой лиге решает не только турнирные задачи. Кроме того, полный лазарет, а, следовательно, пустая скамейка запасных не позволяли нашей команде проявить максимум своих возможностей на этапах в Казани и французском По.

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Сборная России провела свой пока лучший матч в нынешнем розыгрыше Мировой лиги. И обыграла Италию в пяти сетах.

Впрочем, в Польше Шляпникову должно было стать чуть проще. Подлечился Дмитрий Ковалёв, готовый теперь может начинать матч в основном составе, вернулся Егор Клюка, и появилось пусть небольшое, но ощутимое пространство для тактического манёвра. Впрочем, фаворитами в первом матче в Катовице россияне всё равно не были. Ведь по ту сторону сетки расположились поляки – недавние чемпионы мира, подгоняемые почти полным залом шумных болельщиков и наставником Фердинандо де Джорджи, проводящим первый официальный поединок на польской земле.

Мировая лига (м)
15 июня 2017, четверг. 21:25 МСК
Польша
0 : 3 22:25, 17:25, 21:25
Россия

Запоминается последнее

Российская команда начала бодро, быстро набрала два первых очка, при этом первым результативным действием после возвращения отметился Егор Клюка. Однако поляки при поддержке родных трибун всё-таки сумели перехватить инициативу и вырвались вперёд, пусть и на минимальное очковое расстояние. К первому техническому тайм-ауту россияне подошли при счёте 7:8, потеряв при этом Илью Власова, неудачно приземлившегося после блокирования.

Наиболее ярко в составе нашей команды действовали Клюка и Волков, но их усилий не хватало, чтобы вырваться вперёд, соперники шли ноздря в ноздрю. В какой-то момент поляки получили «плюс три», но Шляпников тут же взял тайм-аут, и сразу после второй паузы, когда на подачу вышел Волков, россияне не только сравняли счёт, но и вышли вперёд – 19:16: Курек допустил сразу три ошибки, и Фердинандо де Джорджи пришлось проводить замену.

Когда Максим Жигалов вышел на подачу, показалось, что сборная России обеспечила себе спокойную жизнь в концовке партии. Однако ошибка всё того же Жигалова в атаке заставила поклонников российской команды понервничать. Впрочем, в самый ответственный момент подопечные Шляпникова всё сделали здорово. Первый же матчбол был реализован в одно касание: Вадим Лихошерстов своей подачей поставил поляков в тупик – 25:22.

Как испортить полякам настроение

Россияне в первом сете подавали блестяще и во втором серию продолжили. Волков заработал третье очко в партии эйсом, а после четвёртого польский тренер решил взять ранний тайм-аут, чтобы сбить подающего с настроя. Пауза Польше помогла: Волков зарядил в сетку. Но сбить с позитивного настроя всю российскую команду не удалось. Напротив, несмотря на поддержку трибун, растерялась Польша, потерявшая очко после просмотра видеоповтора в необычной ситуации: защищавшиеся россияне запросили повтор, чтобы судья убедился, в том, что польский игрок отправил мяч в аут без касания блока, и к первой паузе наша команда вела 8:4.

В середине партии у поляков окончательно пропало хорошее настроение: подача не шла, ошибки следовали одна за другой, а у россиян здорово работал приём и получалась атака первым темпом. Ко второму техническому тайм-ауту сборная России имела уже пять очков преимущества, нужно было лишь его удержать. Де Джорджи продолжал что-то записывать в свой блокнот, Заторски продолжал ошибаться на приёме, а сборная России продолжала наращивать преимущество. В какой-то момент счёт стал 21:13 в пользу команды Шляпникова. В концовке поляки чуть-чуть воспряли духом, но россияне, владея инициативой, спокойно сет закончили – 25:17.

Соло Волкова

Поляки очень бодро и эффектно начали третий сет. В какой-то момент показалось, что игра может пойти по сценарию, удобному хозяевам площадки, однако два подряд очка, заработанные Куркаевым и Ковалёвым на блоке, чуть остудили пыл команды Де Джорджи. Любопытно, что до первого технического тайм-аута россиянам помогала не грубая сила, а хитрость и тонкость: планирующие подачи, обманные удары, скидки, однако поляки в счёте всё равно вели – 8:7.

Дело дошло до игровых качелей: поляки всё время выходили вперёд, россияне всё время догоняли. Выйти вперёд нашей команде удалось только при счёте 14:13 после очередного великолепного действия Ковалёва на блоке. Но если с блоком у сборной России всё было в полном порядке, то подача лететь перестала: три очка подопечные Шляпникова подарили сопернику сами. Ко второму техническому тайм-ауту россияне снова минимально уступали полякам – 15:16.

Но после перерыва россиянам удалось заработать четыре очка подряд: здорово подававший Волков даже записал на свой счёт эйс. Де Джорджи снова взял тайм-аут, но на этот раз нашего подающего из колеи не выбил: Волков отправил ещё одну подачу навылет и с радостной улыбкой помчался к Сергею Шляпникову. А где две потрясающие подачи подряд, там и третья. 21:16 – прекрасная заявка на победу в трёх сетах. И, как и в первой партии, россияне, имея преимущество и хорошо работая на приёме, без лишних нервов довели дело до победы. Счёт 3:0 – по игре, ведь наша команда действительно была лучше соперника во всех компонентах игра. Пожалуй, это был лучший матч сборной России в текущем розыгрыше Мировой лиги. Теперь бы не сбавлять темп.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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