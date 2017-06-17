«Гуд бай, Америка!» Россия обыграла США в Мировой лиге

В преддверии матчей восьмого тура волейбольной Мировой лиги в группе Н1 сложилась удивительная турнирная ситуация. Все четыре команды, включая сборную России, подошли к восьмому игровому дню с тремя победами и четырьмя поражениями, а следовательно – с желанием войти в заветную шестёрку лучших. Россиянам, чтобы улучшить своё турнирное положение, нужно было со второй попытки обыгрывать американцев. Первое очное противостояние, проходившее во французском городке По, завершилось болезненным поражением нашей команды. У хозяев площадки не получалось практически ничего, и результат был закономерным – 0:3.

Но во время матча в польском городе Лодзь Сергею Шляпникову и его подопечным должно было быть чуть легче. Во-первых, у россиян было приподнятое настроение после уверенной победы над сборной Польши. Во-вторых, по сравнению с первой встречей на площадку выходили восстановившиеся после повреждений Егор Клюка и Дмитрий Ковалёв. Впрочем, череда травм в нашей команде не прекратилась: как выяснилось, Илья Власов в игре с поляками получил перелом, а Дмитрий Волков на тренировке – болезненный удар мячом в голову. Но если первый в Мировой лиге больше не сыграет, то второй на площадку всё-таки вышел.

Волейбол. Мировая лига

Группа Н1. Восьмой тур



США – Россия – 2:3 (29:31, 25:17, 19:25, 29:27, 13:15) США – Россия – 2:3 (29:31, 25:17, 19:25, 29:27, 13:15)

Валидол и седина

Будто бы продолжая матч с поляками, сборная России в начале первого сета продемонстрировала отличный блок, но не слишком уверенную подачу. Впрочем, на подаче ошибались и американцы, а подопечным Шляпникова в целом игра давалась: к первому техническому перерыву россияне вели со счётом 8:4. Несмотря на весьма эффективную атаку Тэйлора Сандера и Бенджамина Патча, наша сборная сумела сохранить четыре очка преимущества и ко второй паузе: 16-е очко первым эйсом в матче заработал Максим Жигалов.

Подопечные Джона Спироу очень много ошибались на подачах – сборная России получила в подарок восемь очков за первый сет, который должна была закончить с хорошим преимуществом. Наша команда имела семь сетболов, но, видимо, раньше времени записала партию себе в актив и, допуская ошибку за ошибкой на подаче Дефалько, довела дело до баланса. В итоге, упустив ещё с полдюжины сетболов, Россия довела дело до победы со счётом 31:29. Улыбки с лиц игроков нашей команды исчезли, а Шляпников ещё немного поседел. А ведь это было только начало!

Не взяли ни одной партии. Российские волейболисты проиграли американцам Мужская сборная России проиграла четвёртый матч подряд в Мировой лиге – на сей раз США – и стала аутсайдером турнира.

Парад невынужденных ошибок

Американцы, несмотря на проигранную концовку первого сета, воодушевились и вторую партию начали за здравие, выиграв четыре первых очка. Россияне попытались пуститься в погоню, но атаковали то в аут, то в сетку, то в блок, и соперник, выиграв шесть очков подряд, ушёл в отрыв – 12:5, а ко второму техническому тайм-ауту – 16:10. Тайм-аут продолжался вместо одной положенной минуты около пяти, и американцев эта задержка чуть сбила. Но сбой оказался некритичным: Смит наладил силовую подачу, а Патч раз за разом находил щёлку в российском блоке. В итоге американцы уверенно сравняли счёт по партиям – 25:17.

В начале третьего сета зрители увидели настоящий парад невынужденных ошибок. Обе команды ошибались на подаче, американцы атаковали в аут, а россияне и вовсе одну атаку после качественного приёма потеряли. На наше счастье, после часа неторопливой игры с обилием пауз как следует завёлся Дмитрий Волков. На старте третьей партии он провёл едва ли не больше успешных атак, чем за весь предыдущий матч. Перестал постоянно ошибаться и Максим Жигалов, по ходу второго сета реализовавший всего одну атаку из десяти. Ко второму перерыву Спироу использовал оба тайм-аута, но его команда всё равно прилично уступала – 11:16.

В концовке американцы собрали волю в кулак, отладили атаку, но Щербинин, вышедший на площадку в начале третьего сета, заработал несколько очков на блоке. За счёт качественного приёма сборной России и ошибок команды США подопечные Шляпникова спокойно и уверенно вышли по партиям вперёд – 25:19. Из шести сетболов вхолостую на этот раз ушёл только один.

Клюка на острие

Начало четвёртой партии получилось очень боевым. У России не получались атаки первым темпом, а американцы по-прежнему упирались в блок – в итоге 7:8 к первому техническому тайм-ауту. Впрочем, сравнять счёт не удавалось. Не то чтобы американцы играли здорово: да, быстрые атаки у них проходили, но россияне больше теряли на собственных ошибках. В середине сета Шляпников решил поменять подуставшего Волкова на Феоктистова. Но явных дивидендов от этой замены сборная России не получила: ко второму перерыву американцы вели — 16:14.

Сравнять счёт удалось уже в концовке: 17:17 – Егор Клюка провёл несколько прекрасных атак. Но американцы усилиями Кларка и Сандера тут же оторвались на два очка и приблизиться сборной России не давали – их приём, доводка и атака первым темпом были практически идеальными. Однако подопечные Шляпникова не сдавались: непростая подача Феоктистова и мощная атака Клюки позволили нашей команде не просто отыграть два сетбола, но даже выйти вперёд и получить три возможности закончить матч. Однако с решающими мячами у подопечных Шляпникова не ладилось. Матч в итоге перешёл в пятую партию.

Борьба в ней завязалась потрясающая. Более чем на два очка ни одна из команд оторваться не могла. Ведущую роль в сборной России играл Егор Клюка, которого американский блок закрывал с большим трудом. Было видно, как нападающий «наелся» в концовке, но, на радость российским болельщикам, серию впечатляющих атак в концовке подхватил Жигалов. Он и поставил финальную точку – 15:13. Сборная России выиграла невероятно напряжённый поединок, прервала шестиматчевую серию поражений от американцев в Мировой лиге, продолжила борьбу за попадание в Финал шести, а главное, порадовала болельщиков своей игрой.