Три шага до Куритибы. Как сборная России вышла в Финал шести

Первое и главное, что нужно было знать о матче Россия – Иран в заключительном туре Мировой лиги по волейболу, – любая победа выводила нашу команду в «Финал шести». Второе, на что нужно было обратить внимание: Иран, потерявший шансы выйти в финальный турнир, выставил на матч против россиян полурезервный состав. Впрочем, раньше времени бронировать билеты в Куритибу не стоило.

Терять иранским резервистам было уже нечего, турнирная ответственность на них не давила, а в матче против сборной России каждый, конечно, хотел показать себя тренерскому штабу с лучшей стороны. Конечно, иранские болельщики мечтали о том, чтобы счёт по победам в Мировой лиге сравнялся. Перед стартом отчётного противостояния на счету нашей команды было четыре победы, а иранцы одолевали россиян три раза.

Спасение на заказ

Начало первой партии получилось напряжённым, боевым. К первому техническому тайм-ауту сборная России подошла с преимуществом в два очка, однако игра в целом была равной. «Поагрессивнее! Пособраннее! Повнимательнее!» – просил команду во время паузы Шляпников. А ещё не один раз повторил слово «концентрация» – её-то россиянам в первой половине первого сета хватало не всегда. Некоторые атаки из удобных позиций уходили в аут, были касания сетки, технический брак. Впрочем, неуверенная игра сборной Ирана в защите оставляла нашей команде и право на ошибку: почти всё время сборная России вела в счёте одно-два очка.

«Гуд бай, Америка!» Россия обыграла США в Мировой лиге Сборная России по волейболу одержала победу в напряжённом матче Мировой лиги и прервала шестиматчевую серию поражений от американцев.

В концовке партии иранцы навязали россиянам борьбу и даже повели в счёте. Команда Колаковича закрыла блоком несколько атак соперника, а сама очень быстро атаковала первым темпом. Шляпников взял два тайм-аута один за другим, однако исправить ситуацию никак не получалось, и сборная России подошла к самому краю пропасти – 21:24. Но дожать иранцам нашу команду так и не удалось: Дмитрий Ковалёв своей подачей поставил в тупик приём соперника, заработал и российский блок. В итоге сборная России добыла пять очков подряд, выиграла, казалось, уже упущенный сет и сделала первый шаг в сторону «Финала шести».

Как Волков в игру улыбку добавил

Во втором сете на площадке появился Дмитрий Волков – Сергей Шляпников, вероятно, хотел добавить не только мощи в атаке, но и эмоций: игра, даже несмотря на драматичную концовку первой партии, складывалась как-то чересчур спокойно и академично. Дмитрий в игру вошёл здорово: провёл несколько классных атак, совершил ряд эффектных спасений, а ещё приправил всё это своей фирменной широкой улыбкой. Отчасти благодаря выходу Волкова на площадку игра у сборной России заиграла новыми красками: в середине второго сета наша команда ушла в отрыв, и ко второму техническому тайм-ауту лидировала с ощутимым преимуществом – 16:10.

Сразу после перерыва иранцы значительно сократили разницу в счёте, однако и трёх-четырёх очков было достаточно, чтобы спокойно довести второй сет до победы. В концовке подопечные Колаковича непозволительно много ошибались, а российские волейболисты этими ошибками с удовольствием пользовались. Из целой россыпи сетболов на подаче Лихошерстова был использован самый первый – вторая партия завершилась со счётом 25:18.

Без лишних мучений

Начало третьего сета получилось для сборной России непростым. Похоже, легко выиграв вторую партию, наша команда чуть растеряла концентрацию. Целый ряд розыгрышей завершился невынужденными ошибками российских волейболистов. В какой-то момент иранцы вышли вперёд, получив преимущество в два очка, и это подопечных Шляпникова встряхнуло. Здорово атаковал Клюка, несколько очков записал на свой счёт Волков. И в результате ко второй технической паузе наша команда вела в счёте, пусть и минимально – 16:15.

Спокойствия на лице главного тренера нашей команды, впрочем, не было – игра ещё не была сделана. К счастью, мучить своего наставника и болельщиков россияне не стали. Сразу после перерыва они воспользовались необъяснимым анабиозом иранцев и нарастили преимущество до четырёх-пяти очков. А в концовке Иран просто поплыл, и Дмитрий Волков легко поставил точку в третьем сете и целом матче – 25:18. Так сборная России, преодолевшая на своём пути в Мировой лиге немало трудностей, сумела разыграться, одержала в Польше три победы подряд и обеспечила себе участие в «Финале шести».

Куритиба российских волейболистов уже ждёт!